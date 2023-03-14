Враг не оставляет попыток захватить Бахмут, продолжаются постоянные позиционные бои, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 14.03.2023.

"Продолжаются 384 сутки российского широкомасштабного вторжения. Российский агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

В течение суток противник нанес 30 авиационных и 8 ракетных ударов, один из которых – по городу Краматорск. Повреждено трехэтажное жилое здание, погибли и ранены среди местного населения. Еще один ракетный удар оккупанты нанесли по городу Залив Одесской области - обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и утрат среди местного населения нет. Также, оккупанты произвели более 33 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. А на территории Белгородской области ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить опрокидывание наших подразделений на другие направления. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Архиповка, Михальчина Слобода, Колос и Елине Черниговской области, Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок на Сумщине, а также Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двуречное и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях, в течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийские обстрелы подверглись ряду населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка и Золотаровка Луганской области. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

В Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Маринка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Заречное, Железнодорожное, Каменское, Марьевка и Новоселка Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Берегово Херсонской области и Херсон.

За прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка временно занятой территории Херсонской области противник, при активной поддержке местной оккупационной так называемой "власти" осуществлял фильтрационные мероприятия в отношении местного населения. Причиной обысков частных домов, досмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание Силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии РФ. В результате полностью уничтожены 4 единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 оккупантов. Число раненых проверяется и уточняется.

На территории прибрежных турбаз и пансионатов города Ялта Донецкой области, за последние несколько суток, было размещено дополнительно около 1 тысячи военнослужащих врага. В этой связи полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей. Замечено оборудование инженерных заграждений и окопов и блиндажей на территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов. Также увеличено количество обучающих стрельб по разным видам вооружения в направлении моря.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника", - говорится в информации Генштаба ВСУ.