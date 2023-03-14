Тема предоставления Украине F-16 на стадии обсуждения за закрытыми дверями, - глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен
Обсуждение темы предоставления Украине основного боевого самолета проходит за закрытыми дверями, решение должно быть взвешенным.
Об этом заявила министер обороны Королевства Нидерланды Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По F-16, мы говорили об этом раньше, мы сейчас проводим дебаты, чтобы найти лучшую платформу для ПВО. Мы должны думать о ПВО и сейчас, и в будущем. Это должно быть взвешенным решением и нас, и союзников", - сказала она.
Министр отметила, что дискуссия "в процессе, как и многие другие вопросы".
"Ці дебати краще проводити за зачиненими дверима, і ми зараз саме на цій стадії", - сказала вона.
Напомним, в настоящее время в США находятся офицеры Воздушных сил ВСУ, чтобы определить, сколько времени понадобится для овладения управлением истребителями F-16.
«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват БПЛА MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию, который находился сегодня в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Примерно в 7:03 утра (CET) один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален.
«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9», - сказал генерал ВВС США. Джеймс Б. Хекер, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и военно-воздушными силами Африки. «Фактически, этот небезопасный и непрофессиональный поступок русских едва не привел к крушению обоих самолетов», добавил Хекер». https://t.me/Helgi_Ukraine/103487
Здесь кто-нибудь читать умеет? Не тему предоставления Украине ф16 обсуждали (кто выдумывает заголовки на Цензоре, вообще?), а тему ПВО. Или, другими словами, миг29. Их и передадут.