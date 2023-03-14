Тема предоставления Украине F-16 на стадии обсуждения за закрытыми дверями, - глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен

Обсуждение темы предоставления Украине основного боевого самолета проходит за закрытыми дверями, решение должно быть взвешенным.

Об этом заявила министер обороны Королевства Нидерланды Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По F-16, мы говорили об этом раньше, мы сейчас проводим дебаты, чтобы найти лучшую платформу для ПВО. Мы должны думать о ПВО и сейчас, и в будущем. Это должно быть взвешенным решением и нас, и союзников", - сказала она.

Министр отметила, что дискуссия "в процессе, как и многие другие вопросы".

"Ці дебати краще проводити за зачиненими дверима, і ми зараз саме на цій стадії", - сказала вона.

Напомним, в настоящее время в США находятся офицеры Воздушных сил ВСУ, чтобы определить, сколько времени понадобится для овладения управлением истребителями F-16.