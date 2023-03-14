РУС
Тема предоставления Украине F-16 на стадии обсуждения за закрытыми дверями, - глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен

Обсуждение темы предоставления Украине основного боевого самолета проходит за закрытыми дверями, решение должно быть взвешенным.

Об этом заявила министер обороны Королевства Нидерланды Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По F-16, мы говорили об этом раньше, мы сейчас проводим дебаты, чтобы найти лучшую платформу для ПВО. Мы должны думать о ПВО и сейчас, и в будущем. Это должно быть взвешенным решением и нас, и союзников", - сказала она.

Министр отметила, что дискуссия "в процессе, как и многие другие вопросы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала переговоры с Норвегией о возможности тренировки пилотов, - Зеленский

"Ці дебати краще проводити за зачиненими дверима, і ми зараз саме на цій стадії", - сказала вона.

Напомним, в настоящее время в США находятся офицеры Воздушных сил ВСУ, чтобы определить, сколько времени понадобится для овладения управлением истребителями F-16.

+5
За 4 роки Незалежності з України вивезли 176 міжконтинентальних балістичних ракет і 4200 тактичних ядерних ракет + ТУ95МС та ТУ160 43 шт. Обіцявши територіальну цілісність. А як результат рік війни, а вони ходять як здояні і думають давати ті срані літаки чи не давати
14.03.2023 19:04 Ответить
+3
Головне шоб Єрмак не прибіг.
14.03.2023 18:56 Ответить
+1
работает только вытяжка
14.03.2023 19:03 Ответить
шоб кацапи передчасно не почали гадити під себе..
14.03.2023 18:52 Ответить
А вікна зачинені?
показать весь комментарий
Головне шоб Єрмак не прибіг.
14.03.2023 19:04 Ответить
за це повинен сісти єдиний лишившийся в живих дід-кучма. кравчуку звезло - вже скопитився....поверните його з Сицілії
14.03.2023 19:16 Ответить
И Юля. А то нам полтавчанам очень "приятно" когда над нами летают бывшие наши ракеты от которая она загнала за газ оркам.
14.03.2023 19:30 Ответить
вона окопалася в дубаях у жулі_ і вона стара та огидна бабця клептоманка
14.03.2023 19:47 Ответить
A это они вывезли? Или может все-таки сделаешь усилие и вспомнишь, что вывозили сами, на сраисю, между прочим. С которой потом еще двадцать лет в десны жахались, совместные учения проводили и вообще мышебратьями были аж до 14года.
14.03.2023 23:51 Ответить
Самолеты будут и будет их около 200 - 300 это фактически решено
14.03.2023 19:10 Ответить
❗️Заявление Европейского командования ВС США по поводу инцидента в Черном море.

«Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват БПЛА MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведывательную операцию, который находился сегодня в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Примерно в 7:03 утра (CET) один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он небезопасен и непрофессионален.

«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9», - сказал генерал ВВС США. Джеймс Б. Хекер, командующий Военно-воздушными силами США в Европе и военно-воздушными силами Африки. «Фактически, этот небезопасный и непрофессиональный поступок русских едва не привел к крушению обоих самолетов», добавил Хекер». https://t.me/Helgi_Ukraine/103487
14.03.2023 19:33 Ответить
не надо придумывать..минус кремлин...Этого вполне хватает.. .
14.03.2023 20:10 Ответить
Головне нічого не повідомляти даніловим-рєзніковим, бо ці пустобріхи своїми помелами здатні зірвати будь що!
14.03.2023 19:35 Ответить
не так надо задавать вопрос...Будет ли эффект от F-16... Кто будет их заправлять в воздухе???
14.03.2023 20:07 Ответить
Двери закрыли чтоб самолёты не вылетели в нашу сторону?
14.03.2023 22:24 Ответить
"По F-16, мы говорили об этом раньше, мы сейчас проводим дебаты, чтобы найти лучшую платформу для ПВО"

Здесь кто-нибудь читать умеет? Не тему предоставления Украине ф16 обсуждали (кто выдумывает заголовки на Цензоре, вообще?), а тему ПВО. Или, другими словами, миг29. Их и передадут.
14.03.2023 23:55 Ответить
 
 