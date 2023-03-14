РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3421 посетитель онлайн
Новости
10 675 30

Правительство согласовало увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА – Гайдая, Марченко и Гамалия

гайдай

Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия с должностей глав ОГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

Кабинетом Министров Украины согласовано увольнение:

- Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации;

- Марченко Максим Михайлович с должности председателя Одесской областной государственной администрации;

– Гамалия Сергея Вячеславовича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА, - Гончаренко

Кабмин (14120) увольнение (2710) Гайдай ЛОГА (725)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Перестановка коек в зелёном квартальном бордели. На какой курорт назначат?
показать весь комментарий
14.03.2023 19:37 Ответить
+13
Гамалия,корого пьяного с бандитом и двумя телками в машине,ночью остановили полицейские? Послом теперь где-то будет?
показать весь комментарий
14.03.2023 19:38 Ответить
+7
Ню-ню, чекаємо нових призначень, але... завжди до нашого берега, як не гівно, то тріску приб'є 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
14.03.2023 19:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перестановка коек в зелёном квартальном бордели. На какой курорт назначат?
показать весь комментарий
14.03.2023 19:37 Ответить
Пффф... Шановний, ви з якої планети?!! Невже не вкурсі що МЗС послів шукає?! Я ні на що не натякаю
показать весь комментарий
14.03.2023 20:44 Ответить
Гамалия,корого пьяного с бандитом и двумя телками в машине,ночью остановили полицейские? Послом теперь где-то будет?
показать весь комментарий
14.03.2023 19:38 Ответить
Він ще відзначився у сумнівній справі, коли донецькі спробували "віджати" шматок землі в центрі для побудови паркінгу та торгових приміщень.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:23 Ответить
Ню-ню, чекаємо нових призначень, але... завжди до нашого берега, як не гівно, то тріску приб'є 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
14.03.2023 19:39 Ответить
цирк уродов
показать весь комментарий
14.03.2023 19:40 Ответить
Кажуть всіх послами в Казахстан!
показать весь комментарий
14.03.2023 19:44 Ответить
спільнота,як вам таке?...
ДОВІРА УКРАЇНЦІВ ДО УРЯДУ СУТТЄВО ЗРОСЛА
52% українців довіряють уряду, це на 38% більше за попередній рік, тоді як Президенту Зеленському довіряє 84%.
https://socportal.info/ua/news/dovira-ukraintciv-do-uryadu-suttevo-zrosla/
показать весь комментарий
14.03.2023 19:45 Ответить
Хворі на голову . 95 квартал головного мозку .
показать весь комментарий
14.03.2023 19:47 Ответить
ІПСО проти народу України, маніпуляції з цифрами
На марафоні довіра до ЗеКа взагалі 100%
Нехай поспілкується з громадянами відкрито, даст відповіді про розмінування перешийку, вагенеровців, три річний злів оборони тощо.
Міркую його рейтинг насправді процентів 30%
показать весь комментарий
14.03.2023 20:02 Ответить
Так вони самі і складають ці рейтинги. Дивно, що не як в путлєра взагалі..
показать весь комментарий
14.03.2023 20:15 Ответить
Брехня і подтасовка Як це пепервірити⁉️🤢зеублюдкі брешуть , як дишать , копіюють путлера рашистський *********
показать весь комментарий
14.03.2023 20:17 Ответить
Ага як в тому анекдоті
-Ой , мамо нас люди хвалять
-А хто ж доню ?
- Мамо я вас а ви мене , хіба ж ми не люди!
показать весь комментарий
14.03.2023 20:37 Ответить
На їх місце - ескортниць !
показать весь комментарий
14.03.2023 19:46 Ответить
Ей, тільки не Гайдая! Бо звідкілля, як не від нього, я буду знати, як день за днем проходить деокупація Луганської області...
показать весь комментарий
14.03.2023 19:48 Ответить
Марченко в Одесі нацарював, грабувал та схематозил, продажне лайно, зрадів героїчну 28 Бригаду
показать весь комментарий
14.03.2023 19:49 Ответить
Наоборот ‼️Марченко держал в тонусе всю мразь подкацапную трухановскую ‼️Теперь назначит опять опзжопных гнид
показать весь комментарий
14.03.2023 20:21 Ответить
так хороший той Марченко чи таки поганий? не зрозумів...
показать весь комментарий
14.03.2023 20:41 Ответить
Якби схематозив то залишився при посаді а так заважав про що свідчать затримання чиновників ходять чутки що новопризначений генпрокурор свого протягує який підімяв під себе автостоянки Одеси
показать весь комментарий
14.03.2023 21:37 Ответить
Який народ,така і влада.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:11 Ответить
рад за РПЦешного крота Гайдая.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:13 Ответить
Одних уродів (зашкварених ) поміняють на інших. Які поки ще не такі зірки. Але зрозуміло які вимоги до цих тіпажів. Лише повна лояльність царю..
показать весь комментарий
14.03.2023 20:18 Ответить
Лучше не станет.
А в Одессе нужно было перевешать всех депутатишек. Там 100% вата и сепары. Слава генералу Дмитрию Марченко, что спас весь Юг Украины. Иначе мы увидели бы кучу предателей.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:46 Ответить
а гайдай так классно руководил областью без области и еще бабло получал
показать весь комментарий
14.03.2023 20:49 Ответить
Марченко военный. По нему было видно, что вся эта политическая возня ему не нравится, думаю он с радостью вернётся в родную стихию.
показать весь комментарий
14.03.2023 21:05 Ответить
Це не той Марченко.
показать весь комментарий
14.03.2023 21:42 Ответить
Всмысле не тот. Глава ода одесской, полковник, уже генерал
показать весь комментарий
14.03.2023 22:22 Ответить
а вместо Марченко кто *****-гринивецкий
показать весь комментарий
15.03.2023 02:28 Ответить
 
 