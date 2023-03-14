Правительство согласовало увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА – Гайдая, Марченко и Гамалия
Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия с должностей глав ОГА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.
Кабинетом Министров Украины согласовано увольнение:
- Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации;
- Марченко Максим Михайлович с должности председателя Одесской областной государственной администрации;
– Гамалия Сергея Вячеславовича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.
На марафоні довіра до ЗеКа взагалі 100%
Нехай поспілкується з громадянами відкрито, даст відповіді про розмінування перешийку, вагенеровців, три річний злів оборони тощо.
Міркую його рейтинг насправді процентів 30%
-Ой , мамо нас люди хвалять
-А хто ж доню ?
- Мамо я вас а ви мене , хіба ж ми не люди!
А в Одессе нужно было перевешать всех депутатишек. Там 100% вата и сепары. Слава генералу Дмитрию Марченко, что спас весь Юг Украины. Иначе мы увидели бы кучу предателей.