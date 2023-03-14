Российский истребитель Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 над Черным морем, - ВВС США
Сегодня, 14 марта, российский истребитель Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По информации американских военных, сегодня над Черным морем два российских истребителя Су-27 попытались перехватить беспилотник MQ-9 ВВС США, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве.
Утром один из Су-27 задел беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего дрон был сбит. До столкновения российские истребители пролетали перед БПЛА "в безрассудной манере", - говорится в сообщении.
"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле, этот небезопасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к крушению обоих воздушных судов", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке.
Он также подчеркнул, что авиация США и союзников продолжит проводить операции в международном воздушном пространстве, несмотря на такой инцидент.
В американском командовании добавили, что подобные агрессивные действия россиян опасны и могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что теперь? Да тоже все просто. Вместе с MQ-9 будут вылетать два Ф-35. С полноценной АФАР и ракетами AIM-120 AMRAAM. Да к такому самолету кацапы чтобы подлететь, будут бояться с баз вылетать
Разные вещи совершенно
Беспилотник этот может сутки летать и скорость у него небольшая
Весь его смысл в этом
Это я пишу без учета малозаметности (радиопоглощающее покрытие + геометрия корпуса F-35), и еще немаловажный фактор - постоянное наличие в воздухе самолетов ДРЛО США, которые "видят" намного дальше, чем F-35 и имеют с ними постоянную связь
...упавший в Черное море беспилотник преподносится касапами, как фантастическая воздушная победа, типа тарана Талалихина. Как пелось в известной песне: «Вот ***** теперь, ищи родной аэродром». О том, что у Штатов эти «Риперов», как грязи (сотни) - российские паблики скромно умалчивают. Как и о возможных последствиях, вроде того, что теперь беспилотники могут сопровождать американские истребители, на которые уже вот так просто не посбрасываешь топливо.
тобто на нього безпілотника злили паливо...
Якщо не на шельфі, то довго будуть сірководень на глибині ковтати 😂
А акваторія північно-західного шельфу контролюється нашими Нептутами та Гарпунами. Можем павтаріть мацкву 😂
А було б варто під прикриттям своїх винищувачів
Это я пишу без учета малозаметности (радиопоглощающее покрытие + геометрия корпуса F-35), и еще немаловажный фактор - постоянное наличие в воздухе самолетов ДРЛО США, которые "видят" намного дальше, чем F-35 и имеют с ними постоянную связь
Що із нею ?
Здох чи ні?
І да, було відрубано менше натівського дюйму пропелера 😕
Це як???
...ЯО у кацапів ,те що на землі і половини нема...проблема 30 субмарін ,з ЯО,но США працюють в тому напрямі вже давно
Разведданные в кавычках , кстати, потому что это вовсе по сути не "развед", а просто открытые данные, собранные в рамках их совместного договора (до последних событий функционирующего) о мониторинге ЯО по обе стороны. Про их ржавые, не способные поразить цели ракеты, мы уже тоже когда-то год назад слышали, сейчас не так уж и смешно честно говоря.
😬
Не розумію, чому коментатори не бачать очевидний зв'язок:
Теперь сбит беспилотник НАТО. Пока только гибридным способом и если после этого опять последует обеспокоенная глубокоозабоченность, то завтра аналогичный беспилотник кацапы собьют ракетой.