47 823 380

Российский истребитель Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 над Черным морем, - ВВС США

reaper

Сегодня, 14 марта, российский истребитель Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации американских военных, сегодня над Черным морем два российских истребителя Су-27 попытались перехватить беспилотник MQ-9 ВВС США, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве.

Утром один из Су-27 задел беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего дрон был сбит. До столкновения российские истребители пролетали перед БПЛА "в безрассудной манере", - говорится в сообщении.

"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле, этот небезопасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к крушению обоих воздушных судов", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Читайте: Воздушные тревоги 14 марта в Украине были связаны с активностью тактической авиации РФ и угрозой применения баллистических ракет, - Игнат

Он также подчеркнул, что авиация США и союзников продолжит проводить операции в международном воздушном пространстве, несмотря на такой инцидент. 

В американском командовании добавили, что подобные агрессивные действия россиян опасны и могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации.

беспилотник (4297) россия (97311) США (27945)
+58
Ні, зараз встановлять, шо то була українська ракета ППО.
14.03.2023 19:47 Ответить
+56
Глибока стурбованість! 😜
14.03.2023 19:45 Ответить
+32
Stepan , та нічого не буде , як звичайно будуть в сторонці обтікать .Дійсно , таке враження , що саме ми українці і є яйця Західного світу .
14.03.2023 19:49 Ответить
Страница 4 из 4
пілять, українці єдині на цій планеті, хто піздрячить москлєй і не гуде
14.03.2023 20:35 Ответить
це точно.
14.03.2023 21:02 Ответить
********* продолжает мощно пабеждать Америку потеряв армию в Украине.
14.03.2023 20:37 Ответить
Завтра выяснится шо это на самом деле были украинцы....кста шо там по расследованию ракеты в Польше....шо за тишина? Где результаты экспертиз и доказы шо это мы....
14.03.2023 20:38 Ответить
Не бачу трагедії,скільки американських Хаймерсів,Джавелінів ,снарядів,патронів і ін. Відправило в Ад ребятішков козломордих? І техніку АналоГовнаНет? А тут Жнец ,яких ,якщо не помиляюсь сотні в налічії
14.03.2023 20:40 Ответить
Этот беспилотник наверно стоит как 5 российских су 27...
14.03.2023 20:41 Ответить
Ага ,10 Жнеців ....не більше ніж Су-27 а його вартість 40-50 млн.бакінскіх рублєй
14.03.2023 20:47 Ответить
Байдена треба послухати, що сьогодні скаже.
14.03.2023 20:43 Ответить
ЕХЕХЕХЕ.ХЕ.
14.03.2023 21:03 Ответить
А булиб в України **Петріот**,дивись ми і захерачилиб той СУ!!!
14.03.2023 20:43 Ответить
...а флагман Масква ...знайшли лейбу -- Нептун маде ін Юкрейн? Ні...може то і Гарпун був? Смішні ви коZломорді ,унітаз вам в поміч
14.03.2023 20:44 Ответить
пара надзвукових бойових літаків збивають один тихоходний гвинтовий літальний апарат розвідник це що велике досягнення.
14.03.2023 20:48 Ответить
Нічого не буде. Розходимось
14.03.2023 20:50 Ответить
да все просто. Кацапы схитрили, завалили беспилотник без прямого контакта с ним. Понятно, что ракетой они бы его сбили запросто. Но тут надо отдать им должное.
Что теперь? Да тоже все просто. Вместе с MQ-9 будут вылетать два Ф-35. С полноценной АФАР и ракетами AIM-120 AMRAAM. Да к такому самолету кацапы чтобы подлететь, будут бояться с баз вылетать
14.03.2023 20:50 Ответить
Куда они полетят?
Разные вещи совершенно

Беспилотник этот может сутки летать и скорость у него небольшая

Весь его смысл в этом
14.03.2023 20:56 Ответить
круги будут нарезать рядом с разведовательным БПЛА. Зная боевые возможности американских самолетов по обнаружению целей и их поражению, кацапы и на аэродромах будут в памперсах сидеть
14.03.2023 22:01 Ответить
скоріш за все американці тепер взагалі не будуть там літати, бо якщо вони будуть літати з Ф-35 - то буде ще більша ескалація! бо раптом, Ф-35 доведеться стріляти? це ж неможна робити, бо страшно
14.03.2023 21:14 Ответить
F-35 Lightning II благодаря радару с АФАР заметит любой кацапский самолет на несколько минут раньше того, как тот его заметит, даже на встречных курсах, что дает возможность выпустить ракету средней дальности AIM-120 AMRAAM (выстрелил и забыл), уйти на вираж, снизиться и "нас там нет". Причем если будет несколько самолетов кацапов, компьютер выпустит столько же ракет.
Это я пишу без учета малозаметности (радиопоглощающее покрытие + геометрия корпуса F-35), и еще немаловажный фактор - постоянное наличие в воздухе самолетов ДРЛО США, которые "видят" намного дальше, чем F-35 и имеют с ними постоянную связь
14.03.2023 21:34 Ответить
О, гуманитарии начали подтягиваться. Вот эти вот f35, которые соправождают бпла, даааа.
14.03.2023 21:23 Ответить
14.03.2023 21:35 Ответить
https://t.me/voinasordoy/1050 Сергей Ауслендер :

...упавший в Черное море беспилотник преподносится касапами, как фантастическая воздушная победа, типа тарана Талалихина. Как пелось в известной песне: «Вот ***** теперь, ищи родной аэродром». О том, что у Штатов эти «Риперов», как грязи (сотни) - российские паблики скромно умалчивают. Как и о возможных последствиях, вроде того, что теперь беспилотники могут сопровождать американские истребители, на которые уже вот так просто не посбрасываешь топливо.
14.03.2023 20:51 Ответить
А шо это *********, такой смелый пабедитель трусливых американцев, не заявил что сбил беспилотник, а трусливо, типа случайно зацепил - продолжают делать в штанишки, выкрикивая уря..
14.03.2023 20:52 Ответить
Взагалі то це фактично напад на америку у нейтральних водах чорного моря.
14.03.2023 20:52 Ответить
Так
14.03.2023 21:04 Ответить
вище написали - ,,на которые уже вот так просто не посбрасываешь топливо,,
тобто на нього безпілотника злили паливо...
14.03.2023 21:35 Ответить
є дані, що росіяни шукають цей дрон в морі і хочуть підняти
показать весь комментарий
14.03.2023 20:54 Ответить
Дивлячись де збили.
Якщо не на шельфі, то довго будуть сірководень на глибині ковтати 😂

А акваторія північно-західного шельфу контролюється нашими Нептутами та Гарпунами. Можем павтаріть мацкву 😂
14.03.2023 21:00 Ответить
він літає практично посередині ЧМ, і думаю американці не настільки тупі щоб приводнити дрон, явно розхерячили тобто він вже на дні.
14.03.2023 21:21 Ответить
То це вже ескалація чи ще ні?
14.03.2023 20:54 Ответить
А тепер питання- чи запустять американці новий безпіілотник у цей район? Мабуть НІ !!!
14.03.2023 20:56 Ответить
Мабуть що ні.
А було б варто під прикриттям своїх винищувачів
14.03.2023 20:57 Ответить
а раптом винищувачам доведеться стріляти????? ВИ ШОООО?????
14.03.2023 21:16 Ответить
от я теж думаю, якщо Ф-35 з афігєнським радаром АФАР, побачить кацапольот за багато-багато кілометрів, то він жеж встигнє зʼїпатися!!! чому американці бояться там літати на Ф-35? 😂🤣
14.03.2023 21:43 Ответить
американці бояться там літати?? Маячня
14.03.2023 21:47 Ответить
а раптом "трєтямірававайна"??
14.03.2023 22:05 Ответить
пох. Головне, щоб путін не напав. А він уже напав, тому триразовий пох
14.03.2023 22:34 Ответить
Рашиська обана гастела.
Що із нею ?
Здох чи ні?

І да, було відрубано менше натівського дюйму пропелера 😕
14.03.2023 20:56 Ответить
CNN та BBC сказали, що кацапські свинольоти наближалися до ріпера, скидали перед ним пальне, а підрізали його та дестабілізували його у повітрі вихлопом своїх двигунів. Один з них наблизився надто близько і зачепив гвинт безпілотника. Після цього безпілотник втратив керування і розбився. Все це відбулося у міжнародному повітряному просторі. Висловлюється припущення, що ріпер виконував завдання із спостереження за зерновими конвоями.
14.03.2023 20:56 Ответить
Все це тривало від 30 до 40 хвилин (так сказав речник Пентагона під час брифінгу для жупналістів). Тобто майже годину ці гівнюки вивторяли що хотіли і ЖОДНОЇ реакції з боку америкосів не було.

Це як???
14.03.2023 21:19 Ответить
Я уверен, что в настоящее время прямое военное столкновение раши и штатов выгодно именно только рашке. А вовсе не Украине как думают тут особо одарённые. А выгодно им прямой замес с США только потому, что справится с Украиной не смогли (как-бы странно это не звучало). Я вас всех уверяю, что такое столкновение воспримется у населения(а народом это я назвать никак не могу) в Европе, и в Штатах как - "это совсем другое". Отсюда: массовые протесты, массовая истерия со всех утюгов, взлетевшие до небес рейтинги всякого рода забытых полубомжей- маргиналов, экономический коллапс и прочие "приколы". Далее, под давлением всех этих событий, прямые переговоры Штатов, представителя ЕС, Китая, и собственно рашки о типа "недопущению ядерной войны". Где будут слиты в унитаз все достижения ВСУ по итогу. А как вы понимаете, это только пуйлу и нужно, кому ж ещё????.Так что некоторые(призывающие на жёсткие ответные действия США) позатыкайтесь тут трошки, раз мозгами Бог обделил.
14.03.2023 20:56 Ответить
14.03.2023 21:05 Ответить
Якщо Амери захочуть 500-600 Томагавків + удари авіацією і паРаши нема .
...ЯО у кацапів ,те що на землі і половини нема...проблема 30 субмарін ,з ЯО,но США працюють в тому напрямі вже давно
14.03.2023 21:06 Ответить
Немає в москалів стільки підводних човнів з ЯЗ.
14.03.2023 21:14 Ответить
Та я так максимально на вскідку , по пам'яті від 20 до 30,не хотів гуглити перед тим постом
14.03.2023 21:57 Ответить
По их(американским) даже "разведанным" рашке есть чем ответить.
Разведданные в кавычках , кстати, потому что это вовсе по сути не "развед", а просто открытые данные, собранные в рамках их совместного договора (до последних событий функционирующего) о мониторинге ЯО по обе стороны. Про их ржавые, не способные поразить цели ракеты, мы уже тоже когда-то год назад слышали, сейчас не так уж и смешно честно говоря.
14.03.2023 21:18 Ответить
По коZломордим данними в них 12 К танків,ну це на бумаге,ну і по спутніку ,знімкам коли навалом лежать-стоять...навіть якщо ЗСУ знищили вдвічі менше ніж 3440 танків - 1720 це очень до х@я..,якщо т-62 апгрейдять то ще рік війни і танків маде ін паРаша не буде ...ну можуть картонний Т-14 Армату в бой пустить ..курям насміх
14.03.2023 21:25 Ответить
Про то и речь. Я об этом и написал- они обгадились в Украине. То как спасти ситуацию? Правильно, поставить мир на порог великого шухера! А как поставить прямым столкновением с США, оставшимся ещё последним оружием. Пока его ещё ЗСУ не всё уничтожило. Заплыв будет понятно, рассчитан на короткую дистанцию. Но до массовой, мировой истерии "о недопущения ядерной войны" длинная и не нужна.
14.03.2023 21:32 Ответить
слухай, обдарований, ти гадаєш амери такі тупі і не допускали такого варіанту подій?
14.03.2023 21:20 Ответить
Допускают. Поэтому и прямое столкновение будут избегать до последнего. Поэтому я, собственно, и не к американцам вовсе обращался. И если бы вы были не из числа "особо одарённых" ( к кому я, кстати, и обращался), вам бы удалось осилить мой текст.
14.03.2023 21:25 Ответить
люди тут мають право писати свої думки і не треба їм вказувати що писати чи нав'язувати свій варіант, який якби ідеальний, бо якби ві б менше трахались в очі то б побачили, що зараз тут більше народ в емоції а не якись аналітичний центр
14.03.2023 22:21 Ответить
до речі, осиль те мій текст пару коментами раніше перед тим як кудись мене притулити)
14.03.2023 22:24 Ответить
Нема на них "Скаженого Пса".
14.03.2023 20:59 Ответить
Пока русские рабы скачут от радости - путин в режиме онлайн стал перед Байденом на колени и просит пощады. Обещает казнить виновных пилотов
14.03.2023 21:00 Ответить
не уподобляйтесь лаптемозглым!!! При любом соприкасании на скорости 800 км разрешается самолет..А если Мы потеряем имущество вЧерном море,то кому то придется его доствать!!!! Потерпите пару дней...
14.03.2023 21:00 Ответить
А кто-то видел сушку на аэродроме после столкновения или она тоже на дне лежит, но про это ************* ни-ни.
14.03.2023 21:02 Ответить
Хай нам нададуть ATACMS, ми той аеродром звідки ці су-27 злітали переоримо разом з ціми літаками.
14.03.2023 21:02 Ответить
Сбили свой беспилотник... Лучше б сбили СУ 27...
14.03.2023 21:04 Ответить
американці можуть збивати росіски літаки, виправдовуючись, що це вони самі врізались
14.03.2023 21:07 Ответить
Тобто москалі збили безпілотник США.Це ж для москалів перемога.
14.03.2023 21:13 Ответить
Понятно. Завтра кацапы десантируются в белый дом и насрут на стол в комнате президента, а американцы не будут убирать, чтобы не ситуация не вышла из под контроля
14.03.2023 21:15 Ответить
США продовжать польоти над Чорним морем, воно нікому не належить, - Білий дім. Это значит, шо беспилотники будут прикрывать, а кацапня наложит прямо в калготки.
14.03.2023 21:16 Ответить
охабочен и обеспокоен
14.03.2023 21:17 Ответить
Якщо цей секретний бпла перестане буде секретним, може хоч тоді нам його почнуть передавати, щоб знищувати рашистів
14.03.2023 21:17 Ответить
Сумніваюсь, що там останні моделі запускають. Крім того, нічого дійсно секретного мабуть там вже немає. Питання у технологіях виготовлення.
14.03.2023 22:01 Ответить
Тварины нарываются, всё пытаются проверить - насколько красная каждая очередная пересекаемая ими линия или ещё не очень красная... Но НАТО всё как обычно: "Джо Байден в курсе случившегося и Госдепартамент Соединенных Штатов будет "напрямую" говорить со своими "российскими коллегами", чтобы выразить "озабоченность по поводу этого небезопасного и непрофессионального инцидента"
😬
14.03.2023 21:20 Ответить
Амери щось придумають. Профессійно.
14.03.2023 21:34 Ответить
Вважаю, що все набагато простіше: нічого окрім максимального оприлюднення у своїх (і не своїх теж!) ЗМІ робити не потрібно.
Не розумію, чому коментатори не бачать очевидний зв'язок:

14.03.2023 21:43 Ответить
Этого следовало ожидать после пролета ракеты над территорией страны НАТО.
Теперь сбит беспилотник НАТО. Пока только гибридным способом и если после этого опять последует обеспокоенная глубокоозабоченность, то завтра аналогичный беспилотник кацапы собьют ракетой.
14.03.2023 21:46 Ответить
А що з Су27?
14.03.2023 21:51 Ответить
Льотчіку хероя расеї дадуть....так сказать в неравном бою....супастата піндоского одолел...правда безпілотного ...Александр Матросов Воздушний
14.03.2023 22:00 Ответить
Та ні, виявляється кацап дампонув паливо попереду рипера, той влетів в хмару керосину і гвинту настав кирдик. Креативно.
14.03.2023 22:02 Ответить
Кріатівно горів кораблік Мацква....а так сцикліво,бахнув би ракетой....но в лапотном льотному розумі тримав ,нам до F- 35 як до Місяця
14.03.2023 22:19 Ответить
американцы, продолжайте сосать кацапский х* и убеждайте себя, что "это не ваш территориальный спор" и вам китай важнее
14.03.2023 22:20 Ответить
ЭТО НАПАДЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО !!!
15.03.2023 04:52 Ответить
ДАВАЙТЕ ПРОСТО ВСЕ ЗАЙДЕМ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ И ДАДИМ ИМ ПЗДЫ !!!
15.03.2023 04:53 Ответить
Україні потрібно передати острів Змеїнний у властність Сполучених Штатів. Навколо виникне круг 24 мілі діаметром прибрежних вод ( і повітряного простору ) США. І кожна спроба наблизитися або летіти у тому напрямку підніме літаки-винищувачі на перехват.
15.03.2023 05:31 Ответить
Страница 4 из 4
 
 