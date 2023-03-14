Российский истребитель Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 над Черным морем, - ВВС США

Сегодня, 14 марта, российский истребитель Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации американских военных, сегодня над Черным морем два российских истребителя Су-27 попытались перехватить беспилотник MQ-9 ВВС США, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве.

Утром один из Су-27 задел беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего дрон был сбит. До столкновения российские истребители пролетали перед БПЛА "в безрассудной манере", - говорится в сообщении.

"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле, этот небезопасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к крушению обоих воздушных судов", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Он также подчеркнул, что авиация США и союзников продолжит проводить операции в международном воздушном пространстве, несмотря на такой инцидент.

В американском командовании добавили, что подобные агрессивные действия россиян опасны и могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации.