Киллера, который планировал убийства Резникова и Буданова, приговорили к 12 годам за решеткой, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам СБУ Печерский районный суд Киева назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества организатору диверсионно-разведывательной группы главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Злоумышленник занимался подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста. За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. дол.

Контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации на территории Волынской области в августе 2022 года.

По данным следствия, фигурантом является житель временно оккупированного Луганска, который в составе террористической организации "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

После полномасштабного вторжения он был завербован кадровым сотрудником русской военной разведки для проведения взрывной деятельности. По заданию координатора из москвы он должен был организовать ликвидацию украинского военного, который, по мнению окупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.

Это убийство должно было стать "тестовым испытанием" перед покушением на руководителей оборонных ведомств нашего государства.

В ходе обыска у злоумышленника обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина России.

На основании собранных Службой безопасности материалов суд признал фигуранта виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена); ст. 14, ст. 27, ст. 115 (готовка к совершению убийства); ст. 260 (участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях); ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые сейчас скрываются в России.

