РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3581 посетитель онлайн
Новости Война
54 951 236

Защитникам Бахмута катастрофически не хватает снарядов, из-за чего на захваченных участках враг передвигается почти беспрепятственно, - военный Проскурин. ВИДЕО

Защитникам Бахмута тотально не хватает боеприпасов. Из-за этого на захваченных участках города, в 1-3 км от линии боевого столкновения, враг передвигается беспрепятственно. Украинские стволы работают активно только на участках, где идут прорывы.

Об этом написал в фейсбуке офицер Александр Проскурин (Лейтеха), передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал и проиллюстрировал видеоисторию, как ВСУ не могли подбить танк Т-90М "Прорыв" стоимостью от $2,5 млн.

Его заметили 12 марта в восточной части Забахмутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг не оставляет попыток захватить Бахмут, продолжаются постоянные позиционные бои, - Генштаб ВСУ

"После обнаружения было нанесено арт поражение, но в связи с местом стоянки за домом (см. видео) и УЖАСНЕЙШИМ снарядным голодом на ВСЕ артсистемы, обороняющие это направление, цель не поразили.

Ближайший разрыв – в крыше дома. Но он смог застопорить танк, экипаж укрылся в ближайшем здании. Стрельбу закончили, причины смотри выше", - указал военный.

Информацию передали руководству, откуда получили разрешение использовать зарубежное оружие, название которого Проскурин не уточняет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ставке Верховного Главнокомандующего высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите Бахмута, - ОП

На следующий день бойцы разработали план поражения Т-90М, но не смогли его реализовать, потому что руководству запретили использовать указанное оружие из-за высокой стоимости.

Сегодня защитники снова пытались атаковать танк, но из-за технической неисправности выпустили всего два снаряда.

"И это только верхушка имеющегося п#здеца! Враг, на захваченных участках, на расстоянии 1-3 км от линии боевого столкновения (далее – ЛБЗ), передвигается БЕСПРЕПЯТСТВЕННО!

Легковушки, джипы, газели, УРАЛы, Тигры, БМП и танки. Даже с#ка лесапидисты (могли уже видеть на DeepState видео как одного такого случайно запретило 82мм на улицах Забахмутки). БМ-21 "Град" приехала на дистанцию 3.6 км до ЛБО (благо успели отогнать, не дали сделать залп)", - пишет Проскурин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский о Бахмуте: Сложно, но оборона крепости продолжается

Он подчеркивает, что снарядов катастрофически не хватает: "Расход 5-7 выстрелов на цель, и это в "урожайный год". Мы знаем 75% основных огневых позиций противника, командные пункты уровня роты батальона, но они сидят на ней! активно только на участке, где идут прорывы и приходит срака".

Он напоминает, что "улучшение-улучшение" им обещают с февраля.

"Не надо рассматривать этот пост как призыв к выводу подразделений из Бахмута!!! Мы выполним свой долг до конца, каким бы он ни был!", - резюмировал Проскурин.

Читайте также: Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад с БК и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО

Бахмут (1609)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+68
вся надія на волонтерів та їх Мавікі з РПГ тому що наш міністр оборони Рєзніков разом із ЗеЄрмаками закінчені підори.

Ставкі вони проводять блд
показать весь комментарий
14.03.2023 21:36 Ответить
+67
А тим часом в МВС вже порахували, скільки треба буде поліцейських в деокупований Крим, а на єдиному телемарафоні "експерти" розповідають, що перемога вже скоро, бо у кацапні снарядний голод та великі втрати. І взагалі, всі розмови про дефіцит снарядів в ЗСУ то вороже ІПСО.
показать весь комментарий
14.03.2023 21:29 Ответить
+64
якщо снарядів не вистачає в Бахмуті, то їх не вистачає і в усіх структурах ЗСУ.
Не знаю,... а, може, шашликами стріляти по ворогу?
показать весь комментарий
14.03.2023 21:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
+100500.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:14 Ответить
Дивно. А Віслюк каже, що є чітка позиція Ставки посилювати Бахмут. Може тоді Віслюк на боці під@рів?
показать весь комментарий
15.03.2023 09:12 Ответить
а коли він перейшов на нашу? чи я щось пропустив?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:20 Ответить
Ще є сумніви в цьому ?
показать весь комментарий
21.03.2023 10:51 Ответить
а тут ще хтось у казку вірить? на фронті повний п*дець. в тилу розповідають про снарядний голод у паРаші, насправді ж їм до нашого голоду, як до китаю раком. при чому п*дець абсолютно з усім, починаючи рядовим особовим складом, совковоголовими офіцерами і закінчуючи зброєю та ************, а не тільки зі снарядами. оборона тримається виключно завдяки тому, що у паРаші немає нормальної армії, а ********** м'ясо та чмобіки не здатні на скоординовані наступальні дії і їх кількості недостатньо, щоби тілами прокласти дорогу крізь оборону. ну і ще завдяки тому, що в нас все ж є окремі навчані кістяки в бригадах, саме завдяки цим кістякам бригади вважаються боєздатними. а решта...решта нічім не краща, ніж на паРаші, але в меншій кількості. тому і сунуть кацапи неспинно вперед.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:36 Ответить
Вот бы диванных воинов туда. Показали бы лохам как надо воевать.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:15 Ответить
там їх вдосталь. туда потрібно тих, хто підготовлений та вміє воювати. але де їх узяти?
показать весь комментарий
15.03.2023 10:17 Ответить
Крім написаного головне вмотивованих фінансово....
показать весь комментарий
15.03.2023 19:05 Ответить
диванные воины не клали бы асфальт в 2020-21, а вкладывались бы в вооружение
показать весь комментарий
15.03.2023 10:43 Ответить
звісно з США крашевилно хто де седить..
показать весь комментарий
15.03.2023 15:17 Ответить
рєзнік агент мордора - яйця вкрав снарядів не купив.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:16 Ответить
ні, яйця не дали на яблука перейшов
показать весь комментарий
15.03.2023 16:22 Ответить
Це що, кожного разу бійці мають запитувати в керівництва А чи можна їм використати закордонну зброю??? Подуріли, чи що?!!!! То відправте під Бахмут того, хто дає чи не дає дозвіл, хай ***** сидить там на місці і дає той чортів "дозвіл" н використання. В решті решт зброю західні партнери надали армійцям а не держимордам!
показать весь комментарий
15.03.2023 10:20 Ответить
Меня это тоже удивило. Им нужна справка чтобы использовать оружие? Потому что оно дорогое?
показать весь комментарий
15.03.2023 10:34 Ответить
Нафіга вам снаряди? "Україна вже перемогла", як тут заявляє частина дописувачів.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:24 Ответить
Та то ви просто не в курсі!
Не хвилютесь, у Вови всьопадкантролєм!

Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага - ОСУВ "Хортиця" і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально.

Джерело:
показать весь комментарий
15.03.2023 11:12 Ответить
Вони ЗЕлейовбики курва Крим зібралися Літом звільняти!!!! тут бодай Бахмут якось втримати!
показать весь комментарий
15.03.2023 11:26 Ответить
Цікаво: що думає з цього приводу Головнокомандувач збройними силами України Зеленський? Може, пораду якусь дасть чи рішення прийме...
показать весь комментарий
15.03.2023 12:17 Ответить
Він любе, шоб його називали "верховний головнокомандувач".
показать весь комментарий
15.03.2023 12:28 Ответить
Ой! Да-да-да! Як же я такої помилки припустився... 😭
показать весь комментарий
15.03.2023 12:34 Ответить
какой он ва главнакамандующий ? я ж вєрховний ! ( цитата з марафону найвеличнішого недооскаризованого)
показать весь комментарий
15.03.2023 16:25 Ответить
Так за кого идти воевать,за эту жидовскую пятую колонну ко главе с ************ ? за ахметовых,коломойских,пинчуков и всяких саботажников во всех сферах жизни страны, для того чтобы риск лишиться жизни был оправдан надо сначало вычистить до основания авгиевы конюшни
показать весь комментарий
15.03.2023 12:47 Ответить
Тобі всі євреї на світі заважають жити, чи тільки ті, що в OП?
показать весь комментарий
15.03.2023 13:14 Ответить
Ні, за таких свинособачих під@рів на кшталт тебе, яких досі коробить від державної мови. Дебіл!
показать весь комментарий
15.03.2023 20:46 Ответить
це неможливо читати(((((
показать весь комментарий
15.03.2023 13:01 Ответить
Дивна новина, брат СОБ на іншому напрямку, випускає по 40 снарядів в день на ствол.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:57 Ответить
Получается они стреляли стреляли и не попали.А потом внезапно снаряды кончились.Где командыванию взять снарядов шоб хватало на все?Вот где?а?
показать весь комментарий
15.03.2023 14:57 Ответить
В НАТО ответили коротко и ясно "Надо меньше стрелять".
показать весь комментарий
15.03.2023 15:10 Ответить
Виглядає як чергова "зрада зрадная" - російська ІПСА. Нещодавно бачив і читав про "снарядний голод" у свинособак, тепер - з'явилось у нас.
Не вірю. І відяхи - нічого не доводять, самий тільки текст щось повідомляє. Відяхи, за винятком лісапетів - статичні, ті танки могли б бути вже уражені, бо стоять.
Ну, і ботів поналізло, розганяти тему...
Підозріло це все. Кому ж це вигідно?..
показать весь комментарий
15.03.2023 15:24 Ответить
Ну да, ну да, це все - іпсо, бо все у нас зашибісь, фортеця Бахмут стоїть, мобіки пацакські дохнуть мільйонами, а у квітні буде наш потужний наступ і війна швидко скінчиться нашою перемогою. Як же ж заджовбали ці жертви єдиного марафону...
показать весь комментарий
15.03.2023 19:20 Ответить
То був, мабуть, останній снаряд! Або крайній довб@*** приймав рішення. Гадаю, цей казус має альтернативне пояснення - не відсутність снарядів, а засилля довб@***ів у погонах з зірками.
показать весь комментарий
15.03.2023 20:44 Ответить
А потім неЛох буде глотаючи сльози нагороджувати полеглих героїв які гибнуть на фронті через довбойобів та зрадників, виконуючи "спільне" рішення ставки під головуванням дєрьмака.
Цікаво, ця ставка перевірила наявність ресурсів для утримання Бахмута, чи своєї пропаганди наслухались про "снарядний голод" у росіян?
показать весь комментарий
15.03.2023 20:53 Ответить
Все-все згадаємо кожній падлі, хто затримує постачання, або використання зброї на передовій! На передку гинуть діти України, явно не тих падл. і не тих, хто маючи сотні мільйонів не донатить-купляє зброю на передову! Того не буде, що забули-простили. Хай забираються геть зарання.
показать весь комментарий
15.03.2023 21:00 Ответить
Країни ЄС мають передати Україні ********** зі складів, поки європейська промисловість нарощує обсяги їх виробництва. У Єврокомісії запевняють, що готові до реалізації цього плану.
У середу, 15 березня, під час дебатів у Європарламенті депутати закликали Єврокомісію якомога оперативніше оприлюднити технічні деталі цього плану, аби його можна було імплементувати у максимально стислі терміни і тим самим відповісти на запити України про поставки артилерійських ***********.

План Борреля складається з трьох паралельних напрямків, про які євродепутатам розповіла єврокомісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Мейрід Макгіннесс. Перший напрямок - термінова передача Україні запасів снарядів та іншої амуніції, наявних на складах країн-членів ЄС. Суть другого полягає у формуванні масових замовлень на виробництво *********** на підприємствах європейської оборонної індустрії, яке враховувало б потреби України та країн-членів ЄС. Третій напрямок - масове та швидке збільшення обсягів виробництва снарядів у ЄС, що є головною передумовою для вчасного виконання замовлення.
При цьому єврокомісарка наголосила, що потужності виробництва 155-міліметрових снарядів у ЄС "є більшими, ніж у багатьох його країн-партнерів". Підписання значних контрактів на закупівлю *********** на загальноєвропейському рівні "надішле потрібний сигнал оборонній індустрії", переконана Макгіннес. "Єврокомісія готова мобілізувати свої ресурси, щоб підтримати оборонну промисловість і змусити її наростити свої потужності", - заявила вона.

DW
показать весь комментарий
15.03.2023 21:14 Ответить
Окремі країни-члени ЄС все ще скептично ставлять до ідеї передачі Україні *********** із національних резервів, побоюючись за власну безпеку. "Я звертаюся до країн, як мають запаси амуніції: навіщо вона вам, чого ви за неї чіпляєтеся?! Українці вмирають заради і ваших інтересів, і ми повинні їм допомогти", - заявив з трибуни Європарламенту румунський депутат від Зелених Ніколае Стефанута.
показать весь комментарий
15.03.2023 21:17 Ответить
Страница 3 из 3
 
 