Защитникам Бахмута катастрофически не хватает снарядов, из-за чего на захваченных участках враг передвигается почти беспрепятственно, - военный Проскурин. ВИДЕО

Защитникам Бахмута тотально не хватает боеприпасов. Из-за этого на захваченных участках города, в 1-3 км от линии боевого столкновения, враг передвигается беспрепятственно. Украинские стволы работают активно только на участках, где идут прорывы.

Об этом написал в фейсбуке офицер Александр Проскурин (Лейтеха), передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал и проиллюстрировал видеоисторию, как ВСУ не могли подбить танк Т-90М "Прорыв" стоимостью от $2,5 млн.

Его заметили 12 марта в восточной части Забахмутки.

"После обнаружения было нанесено арт поражение, но в связи с местом стоянки за домом (см. видео) и УЖАСНЕЙШИМ снарядным голодом на ВСЕ артсистемы, обороняющие это направление, цель не поразили.

Ближайший разрыв – в крыше дома. Но он смог застопорить танк, экипаж укрылся в ближайшем здании. Стрельбу закончили, причины смотри выше", - указал военный.

Информацию передали руководству, откуда получили разрешение использовать зарубежное оружие, название которого Проскурин не уточняет.

На следующий день бойцы разработали план поражения Т-90М, но не смогли его реализовать, потому что руководству запретили использовать указанное оружие из-за высокой стоимости.

Сегодня защитники снова пытались атаковать танк, но из-за технической неисправности выпустили всего два снаряда.

"И это только верхушка имеющегося п#здеца! Враг, на захваченных участках, на расстоянии 1-3 км от линии боевого столкновения (далее – ЛБЗ), передвигается БЕСПРЕПЯТСТВЕННО!

Легковушки, джипы, газели, УРАЛы, Тигры, БМП и танки. Даже с#ка лесапидисты (могли уже видеть на DeepState видео как одного такого случайно запретило 82мм на улицах Забахмутки). БМ-21 "Град" приехала на дистанцию 3.6 км до ЛБО (благо успели отогнать, не дали сделать залп)", - пишет Проскурин.

Он подчеркивает, что снарядов катастрофически не хватает: "Расход 5-7 выстрелов на цель, и это в "урожайный год". Мы знаем 75% основных огневых позиций противника, командные пункты уровня роты батальона, но они сидят на ней! активно только на участке, где идут прорывы и приходит срака".

Он напоминает, что "улучшение-улучшение" им обещают с февраля.

"Не надо рассматривать этот пост как призыв к выводу подразделений из Бахмута!!! Мы выполним свой долг до конца, каким бы он ни был!", - резюмировал Проскурин.

