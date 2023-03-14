Защитникам Бахмута катастрофически не хватает снарядов, из-за чего на захваченных участках враг передвигается почти беспрепятственно, - военный Проскурин. ВИДЕО
Защитникам Бахмута тотально не хватает боеприпасов. Из-за этого на захваченных участках города, в 1-3 км от линии боевого столкновения, враг передвигается беспрепятственно. Украинские стволы работают активно только на участках, где идут прорывы.
Об этом написал в фейсбуке офицер Александр Проскурин (Лейтеха), передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал и проиллюстрировал видеоисторию, как ВСУ не могли подбить танк Т-90М "Прорыв" стоимостью от $2,5 млн.
Его заметили 12 марта в восточной части Забахмутки.
"После обнаружения было нанесено арт поражение, но в связи с местом стоянки за домом (см. видео) и УЖАСНЕЙШИМ снарядным голодом на ВСЕ артсистемы, обороняющие это направление, цель не поразили.
Ближайший разрыв – в крыше дома. Но он смог застопорить танк, экипаж укрылся в ближайшем здании. Стрельбу закончили, причины смотри выше", - указал военный.
Информацию передали руководству, откуда получили разрешение использовать зарубежное оружие, название которого Проскурин не уточняет.
На следующий день бойцы разработали план поражения Т-90М, но не смогли его реализовать, потому что руководству запретили использовать указанное оружие из-за высокой стоимости.
Сегодня защитники снова пытались атаковать танк, но из-за технической неисправности выпустили всего два снаряда.
"И это только верхушка имеющегося п#здеца! Враг, на захваченных участках, на расстоянии 1-3 км от линии боевого столкновения (далее – ЛБЗ), передвигается БЕСПРЕПЯТСТВЕННО!
Легковушки, джипы, газели, УРАЛы, Тигры, БМП и танки. Даже с#ка лесапидисты (могли уже видеть на DeepState видео как одного такого случайно запретило 82мм на улицах Забахмутки). БМ-21 "Град" приехала на дистанцию 3.6 км до ЛБО (благо успели отогнать, не дали сделать залп)", - пишет Проскурин.
Он подчеркивает, что снарядов катастрофически не хватает: "Расход 5-7 выстрелов на цель, и это в "урожайный год". Мы знаем 75% основных огневых позиций противника, командные пункты уровня роты батальона, но они сидят на ней! активно только на участке, где идут прорывы и приходит срака".
Он напоминает, что "улучшение-улучшение" им обещают с февраля.
"Не надо рассматривать этот пост как призыв к выводу подразделений из Бахмута!!! Мы выполним свой долг до конца, каким бы он ни был!", - резюмировал Проскурин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не хвилютесь, у Вови всьопадкантролєм!
Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага - ОСУВ "Хортиця" і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально.
Джерело:
Не вірю. І відяхи - нічого не доводять, самий тільки текст щось повідомляє. Відяхи, за винятком лісапетів - статичні, ті танки могли б бути вже уражені, бо стоять.
Ну, і ботів поналізло, розганяти тему...
Підозріло це все. Кому ж це вигідно?..
Цікаво, ця ставка перевірила наявність ресурсів для утримання Бахмута, чи своєї пропаганди наслухались про "снарядний голод" у росіян?
У середу, 15 березня, під час дебатів у Європарламенті депутати закликали Єврокомісію якомога оперативніше оприлюднити технічні деталі цього плану, аби його можна було імплементувати у максимально стислі терміни і тим самим відповісти на запити України про поставки артилерійських ***********.
План Борреля складається з трьох паралельних напрямків, про які євродепутатам розповіла єврокомісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Мейрід Макгіннесс. Перший напрямок - термінова передача Україні запасів снарядів та іншої амуніції, наявних на складах країн-членів ЄС. Суть другого полягає у формуванні масових замовлень на виробництво *********** на підприємствах європейської оборонної індустрії, яке враховувало б потреби України та країн-членів ЄС. Третій напрямок - масове та швидке збільшення обсягів виробництва снарядів у ЄС, що є головною передумовою для вчасного виконання замовлення.
При цьому єврокомісарка наголосила, що потужності виробництва 155-міліметрових снарядів у ЄС "є більшими, ніж у багатьох його країн-партнерів". Підписання значних контрактів на закупівлю *********** на загальноєвропейському рівні "надішле потрібний сигнал оборонній індустрії", переконана Макгіннес. "Єврокомісія готова мобілізувати свої ресурси, щоб підтримати оборонну промисловість і змусити її наростити свої потужності", - заявила вона.
DW