Приглашаем бывшего офицера Десантиса посетить Украину, чтобы увидеть разницу между "спором" и войной, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины приглашают губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

Об этом говорится в твиттере спикера МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ

"Мы уверены, что как бывший военный офицер, находившийся в зоне боевых действий, губернатор Рон Десантис знает разницу между "спором" и войной. Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США", – написал он.

Напомним, в интервью телеканалу Fox News Рон Десантис назвал войну в Украине "территориальным спором" и указал, что помощь Киеву не входит в жизненно необходимые интересы США.