Подрыв "Северных потоков" не связанными с государством украинскими активистами - полная чушь, - Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал возможную причастность проукраинской группы к взрывам на газопроводах "Северный поток" "полной чепухой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"То, что это теракт - это уже ни для кого не секрет, это, по моему мнению, все уже признали. Причем теракт, очевидно, совершен на государственном уровне, потому что никакие любители подобной акции совершить не могут", - заявил Путин.

Версию о подрыве "Северных потоков" не связанными с государством украинскими активистами президент РФ назвал "полной чушью".

"Взрыв такого рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, обладающего определенными технологиями", - объяснил Путин.

Президент РФ заявил, что США теоретически могли быть заинтересованы в этом событии.

"Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически, Штаты, конечно, заинтересованы, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок", – отметил Путин. По его словам, США заинтересованы "поставлять объемы своего, в частности, сжиженного природного газа, даже если он намного, на 25-30% дороже, чем российский".

Напомним, что в конце сентября из-за взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток 2 началась утечка газа на нескольких участках в исключительных экономических зонах Швеции и Дании, близ острова Борнхольм. Расследование с участием международной комиссии продолжается. Есть мнение, что диверсию организовала сам Россия, однако в РФ свою причастность отрицают.

7 марта в ряде иностранных СМИ, в частности в американской The New York Times, появились сообщения о якобы причастности "проукраинских групп" к инциденту.

