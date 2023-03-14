РУС
16 690 44

Подрыв "Северных потоков" не связанными с государством украинскими активистами - полная чушь, - Путин

потік

Президент РФ Владимир Путин назвал возможную причастность проукраинской группы к взрывам на газопроводах "Северный поток" "полной чепухой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"То, что это теракт - это уже ни для кого не секрет, это, по моему мнению, все уже признали. Причем теракт, очевидно, совершен на государственном уровне, потому что никакие любители подобной акции совершить не могут", - заявил Путин.

Версию о подрыве "Северных потоков" не связанными с государством украинскими активистами президент РФ назвал "полной чушью".

"Взрыв такого рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, обладающего определенными технологиями", - объяснил Путин.

Читайте: Госдеп США не подтверждает причастность Украины к подрыву "Северного потока"

Президент РФ заявил, что США теоретически могли быть заинтересованы в этом событии.

"Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически, Штаты, конечно, заинтересованы, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок", – отметил Путин. По его словам, США заинтересованы "поставлять объемы своего, в частности, сжиженного природного газа, даже если он намного, на 25-30% дороже, чем российский".

Напомним, что в конце сентября из-за взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток 2 началась утечка газа на нескольких участках в исключительных экономических зонах Швеции и Дании, близ острова Борнхольм. Расследование с участием международной комиссии продолжается. Есть мнение, что диверсию организовала сам Россия, однако в РФ свою причастность отрицают.

7 марта в ряде иностранных СМИ, в частности в американской The New York Times, появились сообщения о якобы причастности "проукраинских групп" к инциденту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: До сих пор непонятно, кто взорвал "Северный поток"

путин владимир (32222) Северный поток (1463)
+13
Та ти ж і взорвал х@ло...одну ж трубу залишив ,щоб німців шантажувати
14.03.2023 21:50 Ответить
+11
https://www.facebook.com/olyaaa.petriv/videos/590557376156653 Автор відгукнись,бо це шедевр!
14.03.2023 21:54 Ответить
+8
Пу сам и взорвал . На тот момент была хорошая причина не давать газ Европе в виде шантажа как и предыдущие различные вдруг возникающие поломки на потоках
14.03.2023 22:02 Ответить
*уйло наїжджає на США. Значить визнає, що там є сильні специ.
14.03.2023 21:49 Ответить
Путін назвав можливу причетності проукраїнської групи до вибухів на газопроводах "Північний потік " "повною нісенітницею"
-----------------------------------------------------------
Московиты выучили новое слово - несентенция . Тупо повторяют слова за западными политиками.
14.03.2023 21:49 Ответить
Ні. Це переклад.
Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" информацию западных СМИ о причастности "украинских активистов" к подрыву на российских газопроводах "Северный поток".
14.03.2023 21:54 Ответить
Да, действительно. Прочитал невнимательно.
14.03.2023 21:58 Ответить
Путін взагалі з Україною не воює! Воює з НАТО . Путін взагалі на Україну не нападав- на рашку напала Україна .путін взалі сказав, що українці і вони один народ..тільки ми фашисти, але ждав, що його в Україні квітами зустрінуть « фашисти»…
14.03.2023 23:46 Ответить
ВОР ОРЕТ ДЕРЖИ ВОРА ! террорист№ 1 ***** сам подорвал свою трубу
15.03.2023 02:24 Ответить
😂🤣 штати дуже скоро відгребуть свій черговий "пєрлхарбор"!
***** он вже розминається після того, як американці втерлися за безпілотник
14.03.2023 21:50 Ответить
***** вже так розімявся, що за«російську державність» переживає. Ще пару таких розминок - і на покой)))
14.03.2023 21:59 Ответить
ага, разминает очко
14.03.2023 22:16 Ответить
Какая разница? Они утонули, и ты утонеш.
14.03.2023 21:54 Ответить
Ганс Крістіан Андерсен. З добавкою. Він Це не пам'ятаю, чи минуле, чи позаминуле століття. Але, теперішні сказочники, його переплюнули на порядок.
14.03.2023 21:59 Ответить
Да ПНХ маразматик старый. Кому, кому а Украине не выгодно было проводить ету диверсию. Потому что если бы поймали то между Украиной и Европой пошла бы трещина. Да и были вообще северные потоки? А то как рашисты что то сделают так где вашидаказательсва. А как на кого то так из пальца высасывают виноватого
14.03.2023 21:55 Ответить
Який манекен? Від якого в бульбостані обіс*лись? Від Валери?🤣🤣🤣
14.03.2023 22:02 Ответить
*****, ты и твоя банда будете уничтожены.
14.03.2023 22:03 Ответить
путін, щоб ти здох
14.03.2023 22:06 Ответить
Так на ********** таких путлеров оказалось 82%!Кошмар и ужас , сколько мразей рашистов
15.03.2023 02:30 Ответить
да чего цитировать этого шизика, еще и статью выделять целую..
14.03.2023 22:07 Ответить
А шо, сєрйозно, не русня??
14.03.2023 22:07 Ответить
На обозревателе стаття ...там потрібно було 1500 кг Вибухівки,воронкі 5м глибиною,разброс уламків 250 м....спец обладнання для такого потрібно ,маніпулятор підводний і інш....
14.03.2023 22:13 Ответить
Ну й переклад - х*р зрозумієш, що сказало ху*ло!
14.03.2023 22:15 Ответить
он сказал, шо это нiсенiтниця, что трубу взорвали НЕ украинцы.
14.03.2023 22:19 Ответить
vin takyi egoist, sho ne mozhe viddaty komus' inshomu sviy zlochyn...

Yushchenko otruily ukrains'ki aktyvisty! Nemcova zastrelyly ukrains'ki aktyvisty! Budynki v rosii ********* ukrains'ki aktyvisty! Genocyd ukrainciv robylyat' ukrains'ki aktyvisty! i t.d.
14.03.2023 22:17 Ответить
Короче---смело берём на себя. Так оно и было на самом деле.
14.03.2023 22:20 Ответить
Как раз это кацапский почерк - ни ни сам не гам, ни другим не дам, Лишь потому, шо от их газа все отказались. Амерам мож и приятно , шо так случилось, но им - параллельно, взорвали бы или нет ту трубу, ведь Европа, до взрыва трубы, отказалась от кацапгаза, в пользу амерского. Пыня дважды сглупил: 1 - взорвав трубу. 2 - начал оправдываться , шо это не он.
14.03.2023 22:21 Ответить
А он всегда врет.. то не мы, настанет, зеленыечеловечки..
14.03.2023 23:49 Ответить
Брешет **** как всегда, патологический брехун. Если Пуйло говорит да, значит в реальности - нет. Раз говорит он не взрывал - значит взорвал.
14.03.2023 22:38 Ответить
100% ***** давно пора утилизировать , как ТЕРРОРИСТА № 1 , ГОТОВОГО ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕЛЕННУЮ
15.03.2023 02:35 Ответить
такая же чушь как рипер сделавший резкий маневр и упавший в море из-за этого
14.03.2023 22:43 Ответить
а вдруг это была специальная подводная операция
иди вообще - эт оно само...
14.03.2023 22:44 Ответить
Це, як кажуть, "явка с повинной".. і дурню все вже зрозуміло..
14.03.2023 22:48 Ответить
Ну а шо ще може сказати підарас?
14.03.2023 22:51 Ответить
Визнати таке, це для кацапів як визнати свою беззахисність перед Україною. Вони ж замовчують все, що ми на Кацапії бомбимо та підриваємо. Навіть "Масква" втонула сама по собі, а не від "Нептуна"))).
14.03.2023 23:01 Ответить
Хто б не зробив це - молодець.
14.03.2023 23:52 Ответить
***** молодець⁉️🤮🇷🇺💩
15.03.2023 02:37 Ответить
"Бэ-бэ-бэ... кто заинтересован... мэ-мэ-мэ... этава не может быть, патамушта этава не может быть никагда..."

Коли українські активісти знешкодять Патрушева, то цей знову скаже, що "этава не может быть".
Або коли його самого знешкодять, тоді Патрушев так скаже.
15.03.2023 01:40 Ответить
"Вы и убили-с".
15.03.2023 03:23 Ответить
НАДО ДОЖАТЬ ЕГО !)
15.03.2023 04:50 Ответить
"...ніякого четвертого вибухового пристрою не було. Одну нитку свідомо залишили у функціональному стані. Кому потрібна була така конфігурація - три труби підірвати, одну залишити, причому залишити одну нитку саме ПП-2, а не ПП-1?

Відповідь: тому, хто залишав шанс німцям «одуматись» і хто збирався «рятувати» їх аномально холодною зимою 2022/2023, розповідаючи усьому світу, як мерзнутиме Європа. А у разі успішного «порятунку Європи» познущатися над німцями, що, мовляв, попри ваш обструкціонізм ПП-2, вас урятував саме він. А потім жестом «доброї волі» відремонтувати труби. Що обійдеться лише у якихось 500 млн дол., і Європа буде знову в теплі і з дешевим газом від «Газпрому». Отак читається замисел Кремля." Повністю https://zn.ua/ukr/POLITICS/khto-i-navishcho-pridumav-shcho-ukrajina-pidirvala-pivnichni-potoki.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/khto-i-navishcho-pridumav-shcho-ukrajina-pidirvala-pivnichni-potoki.html


І далі " медійний «український слід» - це й сигнал Києву. Мовляв, ми не бачимо зараз офіційної причетності України до диверсії, але може так виявитися, що подальше розслідування знайде певні докази (натяк на кшталт кейсу з «Кольчугами» 2002 року). Американське видання Politico 12 березня знову натякнуло про «точки напруги» між Вашингтоном і Києвом та назвало серед іншого і «диверсію на газопроводі». Тому, мовляв, краще йти за стіл переговорів із росіянами з широкого кола питань.

Звісно, це лише моє авторське припущення. Думаю, що найближчі тижні чи місяці будуть показовими, куди поверне слідство у європейських столицях, що говоритиме Небензя в ООН, чи будуть нові позови до «Газпрому», а також чи не трапляться якісь нові випадки раптових смертей певних фігур на московській шахівниці.
15.03.2023 07:11 Ответить
15.03.2023 07:31 Ответить
 
 