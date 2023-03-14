Подрыв "Северных потоков" не связанными с государством украинскими активистами - полная чушь, - Путин
Президент РФ Владимир Путин назвал возможную причастность проукраинской группы к взрывам на газопроводах "Северный поток" "полной чепухой".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"То, что это теракт - это уже ни для кого не секрет, это, по моему мнению, все уже признали. Причем теракт, очевидно, совершен на государственном уровне, потому что никакие любители подобной акции совершить не могут", - заявил Путин.
Версию о подрыве "Северных потоков" не связанными с государством украинскими активистами президент РФ назвал "полной чушью".
"Взрыв такого рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, обладающего определенными технологиями", - объяснил Путин.
Президент РФ заявил, что США теоретически могли быть заинтересованы в этом событии.
"Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически, Штаты, конечно, заинтересованы, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок", – отметил Путин. По его словам, США заинтересованы "поставлять объемы своего, в частности, сжиженного природного газа, даже если он намного, на 25-30% дороже, чем российский".
Напомним, что в конце сентября из-за взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток 2 началась утечка газа на нескольких участках в исключительных экономических зонах Швеции и Дании, близ острова Борнхольм. Расследование с участием международной комиссии продолжается. Есть мнение, что диверсию организовала сам Россия, однако в РФ свою причастность отрицают.
7 марта в ряде иностранных СМИ, в частности в американской The New York Times, появились сообщения о якобы причастности "проукраинских групп" к инциденту.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-----------------------------------------------------------
Московиты выучили новое слово - несентенция . Тупо повторяют слова за западными политиками.
Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" информацию западных СМИ о причастности "украинских активистов" к подрыву на российских газопроводах "Северный поток".
***** он вже розминається після того, як американці втерлися за безпілотник
Yushchenko otruily ukrains'ki aktyvisty! Nemcova zastrelyly ukrains'ki aktyvisty! Budynki v rosii ********* ukrains'ki aktyvisty! Genocyd ukrainciv robylyat' ukrains'ki aktyvisty! i t.d.
иди вообще - эт оно само...
Коли українські активісти знешкодять Патрушева, то цей знову скаже, що "этава не может быть".
Або коли його самого знешкодять, тоді Патрушев так скаже.
Відповідь: тому, хто залишав шанс німцям «одуматись» і хто збирався «рятувати» їх аномально холодною зимою 2022/2023, розповідаючи усьому світу, як мерзнутиме Європа. А у разі успішного «порятунку Європи» познущатися над німцями, що, мовляв, попри ваш обструкціонізм ПП-2, вас урятував саме він. А потім жестом «доброї волі» відремонтувати труби. Що обійдеться лише у якихось 500 млн дол., і Європа буде знову в теплі і з дешевим газом від «Газпрому». Отак читається замисел Кремля." Повністю https://zn.ua/ukr/POLITICS/khto-i-navishcho-pridumav-shcho-ukrajina-pidirvala-pivnichni-potoki.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/khto-i-navishcho-pridumav-shcho-ukrajina-pidirvala-pivnichni-potoki.html
І далі " медійний «український слід» - це й сигнал Києву. Мовляв, ми не бачимо зараз офіційної причетності України до диверсії, але може так виявитися, що подальше розслідування знайде певні докази (натяк на кшталт кейсу з «Кольчугами» 2002 року). Американське видання Politico 12 березня знову натякнуло про «точки напруги» між Вашингтоном і Києвом та назвало серед іншого і «диверсію на газопроводі». Тому, мовляв, краще йти за стіл переговорів із росіянами з широкого кола питань.
Звісно, це лише моє авторське припущення. Думаю, що найближчі тижні чи місяці будуть показовими, куди поверне слідство у європейських столицях, що говоритиме Небензя в ООН, чи будуть нові позови до «Газпрому», а також чи не трапляться якісь нові випадки раптових смертей певних фігур на московській шахівниці.