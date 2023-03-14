Россияне вывели в Черное море 4 ракетоносителя, общий залп – до 28 "Калибров"

К вечеру Россия вывела в Черное море 17 военных кораблей, среди которых 4 ракетоносителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг на вечер уже накопил 17 кораблей в Черном море, среди которых 4 ракетоносителя, один из них подводный. Это говорит о том, что к пуску готовы до 28 "Калибров"", - сказала Гуменюк.

Она также отметила, что тактика врага, когда сначала работает авиация, а затем присоединяются носители ракет в Черном море, может свидетельствовать о подготовке ракетного удара, но не исключена и игра мышцами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угроза ракетного удара чрезвычайно высока, россияне вывели в Черное море 2 ракетоносителя, - ОК "Південь" (обновлено)

В то же время, она обратила внимание на то, что сейчас в море мощный шторм, и вывод вражеских ракетоносителей из пунктов базирования может свидетельствовать о подготовке к массированной атаке.

Как сообщалось, утром 14 марта в Черном море находился один российский ракетоноситель, предположительно с четырьмя "Калибрами".