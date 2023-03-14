РУС
Новости
2 866 37

Россияне вывели в Черное море 4 ракетоносителя, общий залп – до 28 "Калибров"

калібр

К вечеру Россия вывела в Черное море 17 военных кораблей, среди которых 4 ракетоносителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг на вечер уже накопил 17 кораблей в Черном море, среди которых 4 ракетоносителя, один из них подводный. Это говорит о том, что к пуску готовы до 28 "Калибров"", - сказала Гуменюк.

Она также отметила, что тактика врага, когда сначала работает авиация, а затем присоединяются носители ракет в Черном море, может свидетельствовать о подготовке ракетного удара, но не исключена и игра мышцами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угроза ракетного удара чрезвычайно высока, россияне вывели в Черное море 2 ракетоносителя, - ОК "Південь" (обновлено)

В то же время, она обратила внимание на то, что сейчас в море мощный шторм, и вывод вражеских ракетоносителей из пунктов базирования может свидетельствовать о подготовке к массированной атаке.

Как сообщалось, утром 14 марта в Черном море находился один российский ракетоноситель, предположительно с четырьмя "Калибрами".

корабль (2057) Черное море (1503) Гуменюк Наталья (577)
Топ комментарии
+7
чотири тонни асфальта
показать весь комментарий
14.03.2023 22:06 Ответить
+5
скільки там у нас загальний залп Нептунів ?
показать весь комментарий
14.03.2023 22:01 Ответить
+4
Боже, та дайте ж нам вже далекобійне що небудь, що б ********** вже ті срані ракетонесеї кацапські.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:02 Ответить
маловато будет ...
показать весь комментарий
14.03.2023 22:13 Ответить
можна ще шашликами закидати! і фінальний аппєркот - мульйонов дерев привалити
показать весь комментарий
14.03.2023 22:15 Ответить
шашликами це дуже жирно . а ось деревами можно ,як там в середньовіччі заряжали колоду і вона летіла на фортецю .
показать весь комментарий
14.03.2023 22:25 Ответить
президент наш намагався не відстати в популярності від притули і оголошував збір коштів на підводні дрони...вже мали б бути...
чи там тоже всьо так само, як зі супутником...?
показать весь комментарий
14.03.2023 22:06 Ответить
Тут танк в 3 км от нуля достать нечем, а вы нептуны, нептуны.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:10 Ответить
Та не Боже. Союзники. США, Велика Британія, Франція, Італія. Окремо, Шольц.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:09 Ответить
Пальці не болять?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.03.2023 22:31 Ответить
За рік вже мали б запустити лінії вітчизняних ракет. Але в ВР жидобільшовики, в МО корупція, в ОП оманські агенти патрушева...
показать весь комментарий
14.03.2023 23:28 Ответить
И все послушно наблюдают за происходящей установкой диктатуры гнид гебнявых ДЕРЬМАКА и его ПОДОПЕЧНОГО ! Хитрая схема Д'ерьмак -завхоз , не имеющий доступа к гостайне , по закону не отвечает за РАЗВАЛ Украины То, что вытворяет эта МАФИЯ ,ничем не лучше РАШИСТЮГИ
показать весь комментарий
15.03.2023 02:09 Ответить
Так наче безпілотні катера чи підводні надавали..... а де вони? Миши з'їли ?
показать весь комментарий
15.03.2023 00:17 Ответить
Якщо ракетоносці московія виводить - це Гуменюк. Рашисьтів куярити - це ЗСУ.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:05 Ответить
Привикла до. "але не виключена і гра м'язами" Джерело:
показать весь комментарий
14.03.2023 22:07 Ответить
Вже сам з собою?Я знав що так і буде🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.03.2023 22:32 Ответить
Нікуя ти не знаєш. Цитата з кіно.🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.03.2023 22:35 Ответить
Я знаю що під вечір ти вже сам з собою булькочеш.Закусуй🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.03.2023 22:41 Ответить
Дякую. Не подавись, Сам.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:43 Ответить
Вже по клаві важко бити,очки залипають?То може годі чарочок?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.03.2023 22:48 Ответить
ну и нахера нам эта инфа на ночь глядя?
показать весь комментарий
14.03.2023 22:16 Ответить
Я конечно не специалист... Но судя по картам, нету там никакого шторма.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:17 Ответить
На них надо беспилотные катера камикадзе навести, урод
показать весь комментарий
14.03.2023 22:49 Ответить
https://uatv.ua/zhdut-vsu-sdayut-kollaborantov-i-sobirayut-grivnu-ob-izmeneniyah-**********-zhitelej-okkupirovannogo-kryma-v-obzore-ekspertov/ Ждут ВСУ, сдают коллаборантов и собирают гривну: об изменениях настроений жителей оккупированного Крыма - в обзоре экспертов
показать весь комментарий
14.03.2023 22:57 Ответить
Пора зробити все щоб до них діставать.
показать весь комментарий
15.03.2023 04:41 Ответить
Як? Підтягнути "бойових плавців" з Лазурного берега?
показать весь комментарий
15.03.2023 05:03 Ответить
Пора уже заканчивать с флотом рашки, чтоб больше не было сообщений что она что-то вывела в море
показать весь комментарий
15.03.2023 08:12 Ответить
 
 