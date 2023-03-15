Данилов опроверг информацию The Washington Post о состоянии ВСУ: Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, это не соответствует действительности
В СНБО опровергли информацию The Washington Post об ухудшении качества украинской армии из-за потери квалифицированных бойцов и сомнений в способности ВСУ осуществить эффективное контрнаступление.
Соответствующий комментарий сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Секретарь СНБО посоветовал украинским СМИ не перепечатывать статью The Washington Post, ведь она "не соответствует действительности от слова вовсе".
"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать оборону. Они нас заранее записывали в лагерь проигравших", — заявил Данилов. По его словам, изложенные в статье WP факты не соответствуют действительности, в то же время признал, что ситуация на фронте сложная.
"Да, ситуация сложная. Мы уже год ведем войну против большой по размеру, но не по разуму страны. Мы знали, что нам будет сложно. Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности – не совсем приятная вещь", - подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов отметил, что в публикации WP использованы данные от "каких-то источников", фамилии которых не называются, поэтому, по его словам, это является скорее игрой, которая имеет целью навязать Украине выгодные РФ сценарии, в том числе и "мирного урегулирования" путем раздела Украины по так называемому корейскому сценарию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що сказав хтось, та що надрукувала ЗН, про те, що надрукувала WP…
А може, щоб чітатам було ясніше:
1. Надрукувати перекладену публікацію WP. Щоб усі розуміли про ще ідеться.
2. Надати інформацію про авторів, щоб було зрозуміло, звідкіля ноги ростуть.
А, так, взагалі…
« Книгу цю я не читав, але не згоден»
P.S. Знаемтесь, це перший ( головний) автор цього «твору» в WP:
Ізабелла Куршудіан-шеф українського бюро ( Київ)..
До 2014 працювала кореспондентом у Москві…
https://youtube.com/shorts/9b07TUPxYao?feature=share
Пізд..уни що ті що ці.
не був, а е!
Бо КГБісти колишніми НЕ бувають.
Щоб він зараз не казав…
Не вірте.
Це як Путин. Він КГБіст. Був, е та буде до останнего дня.
Очень показательно, что как только Швец начинает озвучивать очевидные вещи о деятельности зеленой ОПы, сразу же появляется толпа "разоблачителей" с ведрами помоев в его сторону.
А що, біди не сталося? Чи десятки тисяч загиблих, тисячи депортованих, згвалтованих та закатованих українців - не біда? Зруйновані міста і села - не біда? Розбита інфраструктура і економіка - не біда?
Цинічна брехлива потвора!
Так, не було ж ніякої біди після 24 лютого! Сіяли паніку, підривали економіку. Добре, що ми їм натякнули і прямо сказали: "Не пхайте свого носа у чужі справи!"
А до 24.02.22 - у десятки разів більше!
Данілов - ганебний секретар РНБОУ. Слава Україні! Смерть російським окупантам!
На все добре!
24.02.2022 было ещё меньше кваліфікованих бійців.
Квалификация приходит в делах
Краще б дивились за своєю армією. Перед початком широкомасштабного вторгнення російський коритний флот заблокував у Середземному морі *********** американський. І замість того щоб пройти далі не помітивши його - американці "забзділи" і мовчки спостерігали.
А якщо серьйозно, то колишне більш-менш поважне видання вже багато років як перетворилося в рупор ліберальної пропаганди, а з придбанням його Безосом взагалі скотилося в лайно.
РНБО спростувало інформацію The Washington Post, але Данілов прокоментував це змішуючи в одне злочин влади і героїчний спротив народу російському окупантові.
Рік з лишнім тому я вже чув цю мантру про «розхитування», ще було «нагнітання істерики», але хто ж тепер згадає, коли у нас є хероїчний Боневтік, частина «про*обаної» території і сотні тися жертв підготовки до шашликів
той і програв.
виснажуються обоє.
особливо прикро бачити коли ми виснажуємося не тільки від дій ворога а і від власної корупції та зрадливости та тупости наших партнерів.
але і росія виснажується.
у нас ще є шанси на перемогу.
поки є.
Нынешний приезд Бернса в Украину - уже как минимум третий с начала 2022 года. Глава ЦРУ был в Киеве в январе 2022-го - обсуждал с Зеленским угрозу российского вторжения. Второй раз он посетил Украину в начале октября. Во время этого визита Бернс говорил о намерении США поддерживать Украину, а также и пообещал и дальше помогать с разведывательными данными.
Свистун ты, Данилов, и государственный изменник вместе с Зеленским!!!
Бо Данілов та ЗЄ зайняті були - газети читали.
Уйобки срані...
и это точно не американцы
🤣🤣🤣
А Буча,Гостомель,Ірпінь це шо свято?