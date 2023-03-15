РУС
19 536 98

Данилов опроверг информацию The Washington Post о состоянии ВСУ: Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, это не соответствует действительности

данілов

В СНБО опровергли информацию The Washington Post об ухудшении качества украинской армии из-за потери квалифицированных бойцов и сомнений в способности ВСУ осуществить эффективное контрнаступление.

Соответствующий комментарий сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Секретарь СНБО посоветовал украинским СМИ не перепечатывать статью The Washington Post, ведь она "не соответствует действительности от слова вовсе".

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать оборону. Они нас заранее записывали в лагерь проигравших", — заявил Данилов. По его словам, изложенные в статье WP факты не соответствуют действительности, в то же время признал, что ситуация на фронте сложная.

"Да, ситуация сложная. Мы уже год ведем войну против большой по размеру, но не по разуму страны. Мы знали, что нам будет сложно. Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности – не совсем приятная вещь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов спрогнозировал эффект от обороны Бахмута для Украины в ближайшем будущем: "Там перелопачивается огромное количество ворвавшейся на нашу территорию мерзости"

Данилов отметил, что в публикации WP использованы данные от "каких-то источников", фамилии которых не называются, поэтому, по его словам, это является скорее игрой, которая имеет целью навязать Украине выгодные РФ сценарии, в том числе и "мирного урегулирования" путем раздела Украины по так называемому корейскому сценарию.

Данилов Алексей (1066) ВСУ (6930)
+58
"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде біда..." Джерело:

А що, біди не сталося? Чи десятки тисяч загиблих, тисячи депортованих, згвалтованих та закатованих українців - не біда? Зруйновані міста і села - не біда? Розбита інфраструктура і економіка - не біда?
Цинічна брехлива потвора!
15.03.2023 02:18 Ответить
+34
мы готовились

15.03.2023 02:51 Ответить
+21
Мама любить швидкість, а син волонтер (С) 1+
15.03.2023 02:11 Ответить
Ккраїнським ЗМІ. 1+1? Так, Мосейчк (старушка ) лягала (напевне) не під одним олігірхом.
15.03.2023 02:07 Ответить
Що ми обговарюемо?!

Що сказав хтось, та що надрукувала ЗН, про те, що надрукувала WP…

А може, щоб чітатам було ясніше:

1. Надрукувати перекладену публікацію WP. Щоб усі розуміли про ще ідеться.

2. Надати інформацію про авторів, щоб було зрозуміло, звідкіля ноги ростуть.

А, так, взагалі…
« Книгу цю я не читав, але не згоден»

P.S. Знаемтесь, це перший ( головний) автор цього «твору» в WP:

Ізабелла Куршудіан-шеф українського бюро ( Київ)..
До 2014 працювала кореспондентом у Москві…
15.03.2023 03:58 Ответить
Ага, кацапське ІПСО. І чому нам доповіді ЦРУ не друкують? Хоча там мабуть хтось також в московії працював
15.03.2023 09:12 Ответить
15.03.2023 07:07 Ответить
Мама любить швидкість, а син волонтер (С) 1+
15.03.2023 02:11 Ответить
Ну, як син волонтер, то мама вже не ****?
15.03.2023 02:40 Ответить
Думка британського офіцера, про кваліфікацію українських військових, яких він тренуе:

https://youtube.com/shorts/9b07TUPxYao?feature=share
15.03.2023 05:39 Ответить
Не читайте,пожалуйста, эту левацкую Washington Post,особенно на ночь...которая подает информацию только по своему разумению!!!🤓
15.03.2023 02:14 Ответить
Danilov vs Washington Post.🤣🤣🤣
15.03.2023 02:17 Ответить
Это рупор демпартии, т.е. Байдена
15.03.2023 02:37 Ответить
Це рупор Джеффри Безоса і інвесторів Амазон тому пишуть ту інфу за яку заплотять
15.03.2023 02:58 Ответить
Мені заплатіть. Буду писати на заказ.
15.03.2023 03:08 Ответить
15.03.2023 08:27 Ответить
Подивіться останній стрім Швеця про внформатаку на Україну
15.03.2023 03:25 Ответить
На арестовича теж посилалися. Тільки його вже ніхто не сприймає і його по тихому відправили за кордон.
Пізд..уни що ті що ці.
15.03.2023 05:19 Ответить
Швец е КГБіст.

не був, а е!

Бо КГБісти колишніми НЕ бувають.

Щоб він зараз не казав…

Не вірте.

Це як Путин. Він КГБіст. Був, е та буде до останнего дня.
15.03.2023 05:33 Ответить
Вы, "лигитивный", давайте без штампов "про колишніми НЕ бувають", расскажите с какими выводами Швеца не согласны.
Очень показательно, что как только Швец начинает озвучивать очевидные вещи о деятельности зеленой ОПы, сразу же появляется толпа "разоблачителей" с ведрами помоев в его сторону.
показать весь комментарий
15.03.2023 06:25 Ответить
Сашок, давайте без этих примитивных вскукареков. По факту изложенного Швецом возражения имеются?
15.03.2023 07:31 Ответить
Литвиненко, якого травонув ху@ло, також з вашої аксіоми "КГБісти колишніми НЕ бувають"?
15.03.2023 08:55 Ответить
"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде біда..." Джерело:

А що, біди не сталося? Чи десятки тисяч загиблих, тисячи депортованих, згвалтованих та закатованих українців - не біда? Зруйновані міста і села - не біда? Розбита інфраструктура і економіка - не біда?
Цинічна брехлива потвора!
15.03.2023 02:18 Ответить
Велика біда.
15.03.2023 02:22 Ответить
мы готовились

15.03.2023 02:51 Ответить
Неначасникам не на часі.
15.03.2023 05:13 Ответить
Як з язика зняв
15.03.2023 05:48 Ответить
ганс хрістіан дебілов і нічні висери
15.03.2023 02:24 Ответить
Ханс Кристиан Андерсен ховається на фоні.
15.03.2023 03:01 Ответить
"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде біда..."
Так, не було ж ніякої біди після 24 лютого! Сіяли паніку, підривали економіку. Добре, що ми їм натякнули і прямо сказали: "Не пхайте свого носа у чужі справи!"
15.03.2023 02:26 Ответить
Що? Які газети? Довбень.
15.03.2023 02:28 Ответить
Данілов читає: The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, New York Post.
А до 24.02.22 - у десятки разів більше!
15.03.2023 03:10 Ответить
Ти його підвів.🤣
15.03.2023 03:12 Ответить
І здав. Думай.
15.03.2023 03:13 Ответить
"Данилович читає..." - вже смішно.
15.03.2023 07:30 Ответить
Московіти вбивали українців, ґвалтували, не було ніякої біди? П*дер.
15.03.2023 03:15 Ответить
Ви, шановний Васлен Лем, не зрозуміли тексту ні з першого разу, ні з другого. Третя спроба:
Данілов - ганебний секретар РНБОУ. Слава Україні! Смерть російським окупантам!
На все добре!
15.03.2023 03:29 Ответить
Я все прекрасно зрозумів. Коли вчора подивився на незаймані хороми, при вручення Зеленським нагород Героям ЗСУ.
15.03.2023 09:58 Ответить
Перефразовуючи Гончаренка: «Зелені накаштанах повинні бути не тільки листя».
15.03.2023 02:30 Ответить
РНБО не спить. Марафон, де не де в копії. Гроші йдуть не знати куда. Все Поки прилягну. Поспати треба. Природньо.👍
15.03.2023 02:36 Ответить
"В РНБО спростували інформацію The Washington Post про погіршення якості української армії через втрату кваліфікованих бійців "

24.02.2022 было ещё меньше кваліфікованих бійців.
Квалификация приходит в делах
15.03.2023 02:43 Ответить
Квалифицированных было больше как раз. Ибо была цела кадровая армия, которая 8 лет воевала на Донбассе.
15.03.2023 03:01 Ответить
Відкрию тобі тайму - все в армії тримається на професійному кістяку, який вже рік несе важкі втрати, заміняють їх 40-50р. чоловіками і тими кого вдалося виловити воєнкомам. Відео де один боєць утримує позицію, а другий тільки набої подає і навіть після наказу відстрілюватись, не вилазе з нори, бачив?
15.03.2023 06:01 Ответить
Тот второй боец контуженный и сколько мог столько помогал.
15.03.2023 11:48 Ответить
а ти його лікарь?
15.03.2023 12:09 Ответить
Зайди на страницу парня который отстреливается, он там все комментирует и не задавай глупых вопросов- не выдавай себя.
15.03.2023 17:08 Ответить
Так положено, один стреляет, второй заряжает. Пор меняются
15.03.2023 12:21 Ответить
ким положено?
15.03.2023 13:01 Ответить
Здравым смыслом
15.03.2023 17:42 Ответить
Не. Ну не знаю. Данілов починає мені подобатись. Подивлюсь по його прогнозам.
15.03.2023 02:44 Ответить
всё было под контролем...предателей
15.03.2023 02:48 Ответить
Та де там крнтрол?
15.03.2023 02:51 Ответить
отож тепер у нас є своя "говорящая лошадь". i знову в чорному - значить бреше.
15.03.2023 02:58 Ответить
Чорна коняка? Не кажи. То скаковий кінь.
15.03.2023 03:02 Ответить
Вже дістала постійна недооцінка можливостей української армії з боку деяких західних "джерел". Українська армія та український нарід вже багато разів довели свою ефективність та життєспроможність у важких умовах війни з росією.
Краще б дивились за своєю армією. Перед початком широкомасштабного вторгнення російський коритний флот заблокував у Середземному морі *********** американський. І замість того щоб пройти далі не помітивши його - американці "забзділи" і мовчки спостерігали.
15.03.2023 03:08 Ответить
Оборона здача чи контрнаступ в Бахмуті покаже хто пише і говорить не правду. Вся надія на воїнів.
15.03.2023 03:31 Ответить
Здачі Бахмуту не буде. Україна має зламати хребет москалям саме під Бахмутом, бо це угрупування російських військ найнебезпечніше.
15.03.2023 03:47 Ответить
"Має" - це наші бажання, найзаповітніші. Та ще є можливості. Може це наші найкращі сили там знищують.
15.03.2023 08:54 Ответить
Перефразуючи покійного Райкіна-старшого: "Ви думаєте вони у Вашингтон Пост сидать тому що такі розумні? Ні, в них просто вашингтонська прописка."
А якщо серьйозно, то колишне більш-менш поважне видання вже багато років як перетворилося в рупор ліберальної пропаганди, а з придбанням його Безосом взагалі скотилося в лайно.
15.03.2023 04:44 Ответить
Те вы о нападении рашки из газет узнали? Как и о подготовке в ноябре 21 го?
15.03.2023 04:46 Ответить
Не знаю шо ви там читали до 24го, але чомусь готувалися не до війни, а до шашликів і навіть всю країну закликали що все ок і в результаті загинуло дуже багато українців!
15.03.2023 04:59 Ответить
Після 24го я скоріше Вашингтон посту повірю ніж тобі Данілов. Шашлычки та сидіть вдома(с) обернулися величезними втратами. Доречі, як там його сини?
15.03.2023 05:10 Ответить
Ще раз доводить, що москальська агентура вільно себе почуває не тільки в Україні а й у всьому світі
15.03.2023 05:23 Ответить
Як там себе колишній керівник НБУ Шевченко себе почуває? Доречі куди ділись гроші з подвійного курсу валют колишнього року?
15.03.2023 05:25 Ответить
Може Гетьманцев знає?
15.03.2023 05:27 Ответить
Невже пан Данилов уважнло читавThe Washington Post Закрався сумнів, що він взагалі читає якісь газети. А гахети писали правду перед 24 лютого, просто вони писали за владу, бо бачили все, а не за людей, які це зробили.За наслідки легковажності і брехні Данилова повторюватися не буду, їх мають вивчати при новій владі прокурори і СБУ.
15.03.2023 06:12 Ответить
Проблема Данілова у тому, що він вкотре ************* і його брехня, як і брехня усієї влади вже добре відома. 24.02.22 - початок великої війни і великої трагедії українського народу. Попередження про агресію були проігноровані. У цьому злочин влади.
РНБО спростувало інформацію The Washington Post, але Данілов прокоментував це змішуючи в одне злочин влади і героїчний спротив народу російському окупантові.
15.03.2023 06:14 Ответить
Шапкозадидачі та жертви єдиного марафону задовбали. Роззуйте очі, убогі.
15.03.2023 06:19 Ответить
А не почитать би ,,правду" або ;,известия"?
15.03.2023 06:40 Ответить
Дійсно,цинічне,брехливе мурло…треба розстрільну команду та страчувати цих покидьків при владі…
15.03.2023 06:43 Ответить
зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності - не зовсім приємна річ", - наголосив секретар РНБО. Джерело:
Рік з лишнім тому я вже чув цю мантру про «розхитування», ще було «нагнітання істерики», але хто ж тепер згадає, коли у нас є хероїчний Боневтік, частина «про*обаної» території і сотні тися жертв підготовки до шашликів
15.03.2023 06:47 Ответить
Ще у одного дебіла рот не закривається.
15.03.2023 07:06 Ответить
Я дуже хочу перемоги, всі ДУЖЕ ХОЧУТЬ ПЕРЕМОГИ, але поки при владі ці зелені дебіли і покидьки перемоги нажаль не буде. Їм війна вигідна, навіть те, що гинуть найкращі теж вигідно. Тільки дурень цього не бачить.
15.03.2023 07:09 Ответить
Данілов, Чому танк т80 який спокійно катався по Бахмуту, не знищили???
15.03.2023 07:09 Ответить
Пане Данілов!З приводу - хто,що писав,хто,що читав а основне -хто,що робив до 24 лютого, буде ОКРЕМА розмова але вже ПІСЛЯ перемоги.Чомусь здається,що буде цікаво послухати тарана,хомчака,наєма,баканова,к.тимошенко та ще багато кого.
15.03.2023 07:19 Ответить
Перемога зі зрадниками начолі ?
15.03.2023 07:56 Ответить
Чувствую снова послушаем всех и разойдёмся. На этом все и закончится.
15.03.2023 08:59 Ответить
війна це хто перший опустить меч.

той і програв.

виснажуються обоє.

особливо прикро бачити коли ми виснажуємося не тільки від дій ворога а і від власної корупції та зрадливости та тупости наших партнерів.

але і росія виснажується.

у нас ще є шанси на перемогу.

поки є.
15.03.2023 07:22 Ответить
16/11/2022
Нынешний приезд Бернса в Украину - уже как минимум третий с начала 2022 года. Глава ЦРУ был в Киеве в январе 2022-го - обсуждал с Зеленским угрозу российского вторжения. Второй раз он посетил Украину в начале октября. Во время этого визита Бернс говорил о намерении США поддерживать Украину, а также и пообещал и дальше помогать с разведывательными данными.

Свистун ты, Данилов, и государственный изменник вместе с Зеленским!!!
15.03.2023 07:35 Ответить
Треба ще 30 000 гр. скинути з ЗСУ та ще 1 разу дати преміїї депутатам ВР і тоді вже буде Перемога.
15.03.2023 07:54 Ответить
Я вже як рік мобілізований. І як з вмотивованих бійців зробити демотивованих знають в Держприкордонслужбі. В них по ходу ціла програма розроблена.
15.03.2023 08:00 Ответить
Ну Данілову я так вірю як арестовичу, то що твориться в управлінні де мотивує і розвалює армію, і ніяка пропаганда відосіки і брехня не перекриє реальний стан, брехня, корупція мародерство, зрадники які здали південь пропустили північ розвалили і розвалюється оборонку, вони далі г роблять цвіт нації а гарант із главком, РНБО кажуть що в усьому винуватий солдат, можна його не лікувати і не платити
15.03.2023 08:11 Ответить
Слідкуйте за одягом ветеринара. Він багато про що скаже вам...
15.03.2023 08:16 Ответить
За спеціальністю Данілов зоотехнік. Що з нього хотіти. То, як кухарка керує країною.
15.03.2023 08:22 Ответить
Зачем оправдываться,когда ермак (крот) уже запустил слушо
15.03.2023 08:34 Ответить
Так от чому кацапи через 2 дні вже під Київом були!!!

Бо Данілов та ЗЄ зайняті були - газети читали.

Уйобки срані...
15.03.2023 08:41 Ответить
Що писанки, що наші слуги - і ті і ті брешуть! Ми тримаємось бо іншого немає!
15.03.2023 09:02 Ответить
кто то нагло врет 👎👎
и это точно не американцы
🤣🤣🤣
15.03.2023 09:10 Ответить
Яке ж воно кончене, і це наша влада, вона каже що захід давав не вірні прогнози до війни і ми були праві, кончене хай гляне 24.02.22 сталася національна трагедія, південь здали за два дні, вже втратили майже весь донбас, десятки тисяч загиблих і поранених, мільйони людей втратили дім і батьківщину, знищена економіка. Читаєш коментарі зелених таке враження що ми з ними в різних країнах живем, у нас війна, горе, трагедія, а у них нічого страшного, все йде до перемоги, певно перемоги в нас різні
15.03.2023 09:15 Ответить
Путинская агентура спокойно проводит свои ипсо через западные издания. А западные спецслужбы жуют сопли.
15.03.2023 09:42 Ответить
А ви зелені мразюки відосіки знімали!А Маріуполь - це не біда? підари ви кончені!
А Буча,Гостомель,Ірпінь це шо свято?
15.03.2023 09:44 Ответить
Може він плутає Вашингтон Пост з Юним Натуралістом? Створюють віртуальну історію? Курва, комуністи навіть так швидко не брехали.
15.03.2023 09:54 Ответить
Ми знали, що нам буде складно, но батальон монако, куршавель тримають стрій у дольчі габані, їм терміново потрібна допомога, на ламборджині стерлася на 0 гума під час контрнаступу в горах.
15.03.2023 09:59 Ответить
Да пусть там пока пожируют,здесь от них будет только вред,со временем народ им это не простит,спросят..и жестоко..Что-бы там не писали за-кордоном,а кадровые ВСУ выстояли не были разгромлены,пленены и рассеяны как когда-то кадровое РККА в лето 1941..И это при не приведении заранее подразделений ВСУ в режим б.г. и не выходе на рубежи обороны..Горя нам россияне принесли очень много,но армия выстояла и это основное..
15.03.2023 13:58 Ответить
 
 