Данилов опроверг информацию The Washington Post о состоянии ВСУ: Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, это не соответствует действительности

В СНБО опровергли информацию The Washington Post об ухудшении качества украинской армии из-за потери квалифицированных бойцов и сомнений в способности ВСУ осуществить эффективное контрнаступление.

Соответствующий комментарий сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Секретарь СНБО посоветовал украинским СМИ не перепечатывать статью The Washington Post, ведь она "не соответствует действительности от слова вовсе".

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать оборону. Они нас заранее записывали в лагерь проигравших", — заявил Данилов. По его словам, изложенные в статье WP факты не соответствуют действительности, в то же время признал, что ситуация на фронте сложная.

"Да, ситуация сложная. Мы уже год ведем войну против большой по размеру, но не по разуму страны. Мы знали, что нам будет сложно. Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности – не совсем приятная вещь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов спрогнозировал эффект от обороны Бахмута для Украины в ближайшем будущем: "Там перелопачивается огромное количество ворвавшейся на нашу территорию мерзости"

Данилов отметил, что в публикации WP использованы данные от "каких-то источников", фамилии которых не называются, поэтому, по его словам, это является скорее игрой, которая имеет целью навязать Украине выгодные РФ сценарии, в том числе и "мирного урегулирования" путем раздела Украины по так называемому корейскому сценарию.