Россияне верят в контрнаступление Украины, это хороший знак. Они уже сидят в обороне, в частности в Крыму, - Резников

Россияне верят в быстрое контрнаступление Сил обороны Украины и уже сели в оборону, в частности в оккупированном Крыму.

Об этом заявил на брифинге министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россияне очень хорошо учатся, поэтому они уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне. Вчера у нас был брифинг, и наши генералы – и господин Москалев, и генерал Неижпапа – нам показали места, где русские уже сидят в обороне, роют окопы , фортификационные укрепления. Кстати, и в Крыму тоже. Это значит, что они уже готовятся к защите", - сказал он.

Министр подчеркнул, что россияне верят в контрнаступление Украины, и "это хороший знак".

"Мы уже создаем будущее. Они уже проиграли. Раз они в своей "специальной военной операции" перешли в защиту, они уже проиграли эту войну", - заявил Резников.

В то же время, министр выразил уверенность, что союзники и партнеры Украины, 54 страны, входящие в группу Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", также хотят украинской победы.

Топ комментарии
+18
А от яйця по 17 і яблука по 51 це поганий знак.
15.03.2023 06:21 Ответить
+11
А коли Вам дурням казали минулого року Що буде Наступ
Ви Дурні готувалися до травневих шашликів
Взагалі Нічого не робили...
15.03.2023 06:20 Ответить
+11
А от Українці не вірять, бо знають правду. Ніякого контрнаступу не буде, бо в Омані домовлено про коридор в крим і злиття всього патріотично налаштованого населення України! І їздив туди дзлендский, а не мураєв чи шуфрич!!!
15.03.2023 06:25 Ответить
А коли Вам дурням казали минулого року Що буде Наступ
Ви Дурні готувалися до травневих шашликів
Взагалі Нічого не робили...
15.03.2023 06:20 Ответить
я також не розумію, чого той бовдур радіє?? дали москалям окопатися, підвезти зброю, накидати мʼяса і що тепер?
15.03.2023 10:11 Ответить
дольше война - богаче украинский чиновник. он же сам говорил, что ему на руку затягивание.
15.03.2023 11:16 Ответить
А от яйця по 17 і яблука по 51 це поганий знак.
15.03.2023 06:21 Ответить
А от Українці не вірять, бо знають правду. Ніякого контрнаступу не буде, бо в Омані домовлено про коридор в крим і злиття всього патріотично налаштованого населення України! І їздив туди дзлендский, а не мураєв чи шуфрич!!!
15.03.2023 06:25 Ответить
Годі піздіти , де ********** . Рік кіту під хвіст, не має производств, з снарядів та мін .
15.03.2023 06:39 Ответить
Коли міністр клоун, то перемоги не видно.
15.03.2023 07:04 Ответить
бери вище (коли пр-нт, ото біда)
15.03.2023 08:47 Ответить
Бісить цей мародер...🤮
15.03.2023 07:06 Ответить
вони не чекають
вони бояться щою їх не закидали яйцями
15.03.2023 07:25 Ответить
Що хорошого ?
Кацапи підготувалися до наступу українців,і це добре ?
Чи є логічне мислення у цього злодюги ?
15.03.2023 07:44 Ответить
Яєчно-яблучний міністр так розповідає, мовби контрнаступ України відбудеться тільки в уяві кацапів.
15.03.2023 07:46 Ответить
Він знає що Зеля контнаступу не планує. Тільки жорстоки атаки язиком.
15.03.2023 07:50 Ответить
Це поганий знак. Краще було б, якби готувались до свого наступу.
А так готуються до оборони. Висновки очевидні.
15.03.2023 08:00 Ответить
Кожен день хто небудь з команди ідіотів зеленского шось таке ******* каже - готують фортіфікаційні споруди - так от ти, ****, разом з своїм наркоманом, беріть, тварюки, атомати в руки і йдіть штурмуйте те шо вони там готують. Скіки з завас загинуло і скіки ще загине, сміхуни гребані.
15.03.2023 08:09 Ответить
Вони працюють згідно з оманськими домовленностями.
15.03.2023 11:36 Ответить
Україна не має ні десантних кораблів, ні кораблів підтримки. Берегові укріплення - від можливого десанту США, у разі ескалації (обіцяне США втручання у випадку застосування тактичної ядерної зброї).
15.03.2023 08:35 Ответить
Росіяни сидять в обороні в Криму, і це добрий знак? Що ти куриш, пане міністр?
15.03.2023 09:50 Ответить
"Ми вже створюємо майбутнє. Вони вже програли. Раз вони у своїй "спеціальній військовій операції" перейшли в захист, вони вже програли цю війну", - заявив Резніков. Із такими "зеленими" глашатаями,котрі, крім як грабити український народ і їздити цьому народові по вухах , патріотичним набором слів перемогти ворога не можливо .Потрібно де.щобільше, а передо всім те.чого в "зе шобли" відсутнє від слова "зовсім".Це елементарна людська совість і чесність
15.03.2023 10:30 Ответить
Окопы в Крыму? Это же так по-домашнему, душевно
15.03.2023 11:07 Ответить
 
 