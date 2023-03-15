Россияне верят в контрнаступление Украины, это хороший знак. Они уже сидят в обороне, в частности в Крыму, - Резников
Россияне верят в быстрое контрнаступление Сил обороны Украины и уже сели в оборону, в частности в оккупированном Крыму.
Об этом заявил на брифинге министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россияне очень хорошо учатся, поэтому они уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне. Вчера у нас был брифинг, и наши генералы – и господин Москалев, и генерал Неижпапа – нам показали места, где русские уже сидят в обороне, роют окопы , фортификационные укрепления. Кстати, и в Крыму тоже. Это значит, что они уже готовятся к защите", - сказал он.
Министр подчеркнул, что россияне верят в контрнаступление Украины, и "это хороший знак".
"Мы уже создаем будущее. Они уже проиграли. Раз они в своей "специальной военной операции" перешли в защиту, они уже проиграли эту войну", - заявил Резников.
В то же время, министр выразил уверенность, что союзники и партнеры Украины, 54 страны, входящие в группу Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", также хотят украинской победы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви Дурні готувалися до травневих шашликів
Взагалі Нічого не робили...
вони бояться щою їх не закидали яйцями
Кацапи підготувалися до наступу українців,і це добре ?
Чи є логічне мислення у цього злодюги ?
А так готуються до оборони. Висновки очевидні.