Россияне верят в контрнаступление Украины, это хороший знак. Они уже сидят в обороне, в частности в Крыму, - Резников

Россияне верят в быстрое контрнаступление Сил обороны Украины и уже сели в оборону, в частности в оккупированном Крыму.

Об этом заявил на брифинге министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россияне очень хорошо учатся, поэтому они уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне. Вчера у нас был брифинг, и наши генералы – и господин Москалев, и генерал Неижпапа – нам показали места, где русские уже сидят в обороне, роют окопы , фортификационные укрепления. Кстати, и в Крыму тоже. Это значит, что они уже готовятся к защите", - сказал он.

Министр подчеркнул, что россияне верят в контрнаступление Украины, и "это хороший знак".

"Мы уже создаем будущее. Они уже проиграли. Раз они в своей "специальной военной операции" перешли в защиту, они уже проиграли эту войну", - заявил Резников.

В то же время, министр выразил уверенность, что союзники и партнеры Украины, 54 страны, входящие в группу Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", также хотят украинской победы.