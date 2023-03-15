За сутки враг нанес 12 ракетных ударов по Украине. Отражены более 90 атак противника на 5-ти направлениях, в Бахмуте постоянные позиционные бои, - Генштаб

Идут триста восемьдесят пятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За день противник нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, один из ракетных ударов нанесен по городу Краматорск - повреждено трехэтажное жилое здание, погибли и ранены среди местного населения. Еще один ракетный удар произошел по городу Затока Одесской области - обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и утрат среди местного населения нет. Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом.

"Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", - отмечают в Генштабе.

Также сообщается, что основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. С этой целью он сосредоточил усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили более 90 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие вблизи границы Украины, при этом формирование наступательных группировок не выявлено. Противник продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки войска РФ обстреляли районы Архиповки, Михалькиной Слободы, Колоса и Елиного в Черниговской области; Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок в Сумской области, и 15 населенных пунктов Харьковской области, среди которых Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски подразделений ВСУ на другие направления. В течение суток враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы 4 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения в Харьковской области (Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Крахмальное); 7 населенных пунктов Луганской области: Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка, Золотаровка и Червонопоповка. Также под огневое влияние пострадали Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении российские захватчики не оставляли попыток захватить город Бахмут - там продолжаются постоянные позиционные бои. Воины ВСУ отразили атаки противника в районах н.п. Ягодное, Хромово и Орехово-Васильевка. Оккупанты обстреляли 15 н.п. Донецкой области вблизи линии столкновения, среди которых: Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Константиновка", - отмечают в Генштабе.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в н.п. Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области. Оккупанты обстреляли районы 16 населенных пунктов Донецкой области: Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Маринка, Георгиевка, Угледар, Парасковеевка, Очеретино, Орловка, Победа, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ вели оборонные действия. При этом оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Запорожской области, вблизи которых ведутся боевые действия. В частности: Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Степногорск. Также били по н.п. Пригородное Днепропетровской области, Очакову в Николаевской области, и еще обстреляли 20 населенных пунктов Херсонской области, среди них: Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Херсон.

