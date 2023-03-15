Инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США, - ISW

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море не станет причиной прямого конфликта между США и Россией.

В этом убеждены аналитики Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ISW.

Как сообщалось, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хеккер заявил, что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к аварии российских самолетов. Министерство обороны России заявило, что беспилотник якобы разбился из-за "резкого маневрирования".

Аналитики ISW убеждены, что инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.

"Российские войска десятилетиями на многочисленных театрах использовали тактику устрашения в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту", - подчеркнули эксперты института.

В ISW отметили, что президенты США и РФ обладают полной свободой выбора в отношении реагирования, а подобные инциденты автоматически не становились причиной эскалации противостояния между странами.

"Учитывая, что президент Джо Байден неоднократно говорил о желании избежать прямого конфликта американских военных с РФ, а Кремль явно и неоднократно демонстрировал нежелание вступать в войну с НАТО, нет оснований полагать, что подобные инциденты могут привести к опасной эскалации", – подытожили американские аналитики.