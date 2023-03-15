Инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США, - ISW
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море не станет причиной прямого конфликта между США и Россией.
В этом убеждены аналитики Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ISW.
Как сообщалось, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хеккер заявил, что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к аварии российских самолетов. Министерство обороны России заявило, что беспилотник якобы разбился из-за "резкого маневрирования".
Аналитики ISW убеждены, что инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.
"Российские войска десятилетиями на многочисленных театрах использовали тактику устрашения в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту", - подчеркнули эксперты института.
В ISW отметили, что президенты США и РФ обладают полной свободой выбора в отношении реагирования, а подобные инциденты автоматически не становились причиной эскалации противостояния между странами.
"Учитывая, что президент Джо Байден неоднократно говорил о желании избежать прямого конфликта американских военных с РФ, а Кремль явно и неоднократно демонстрировал нежелание вступать в войну с НАТО, нет оснований полагать, что подобные инциденты могут привести к опасной эскалации", – подытожили американские аналитики.
Это была официальная часть и некоторые выводы именно и из того, что имеется в прессе. Очевидно, что она специально подготовлена для публики так, чтобы из нее уж слишком явно не вытекал «Казус Белли» и сегодня европейская пресса делает акцент именно на этом. И в общем, в данной ситуации, Штаты действуют предсказуемо, поскольку имеют для этого все основания. Но ситуация может выглядеть несколько иначе, поскольку различные источники дают несколько другу информацию о происшествии.
Так, есть сообщения о том, что возможно при столкновении пострадал и самолет-агрессор. По крайней мере, нам с трудом удается представить, как могло произойти столкновение только с винтом дрона и главное, какой частью самолета можно было так столкнуться только с винтом, чтобы не зацепить что-то еще. А в таком случае, повреждения должны получить оба аппарата. По крайней мере, есть вот такие слухи.
Но есть еще более острые слухи о том, что якобы в турецком профильном кммьюнити, вчера речь шла о том, что атакованным дроном мог быть вовсе не MQ-9 Reaper., а RQ-4B Global Hawk. По крайней мере, в этом районе наблюдали его работу и примерно в то же время, как произошел инцидент, он «исчез с радаров». Что это значит - сложно понять, но есколько наших коллег написали примерно одинаковые сообщения. Возможно этот аппарат действительно работал в этом районе и после инцидента с MQ-9 Reaper - отключил транспондер и выставив помехи ушел из операционного района.
Если только допустить, что речь идет о другой машине, то ситуация сразу же меняется. Во-первых, этот аппарат раз в двадцать-тридцать дороже, во-вторых, он имеет размеры современного, легкого истребителя. И главное - у него нет никаких винтов. Он работает на больших высотах, на большей скорости, а круг его задач разведывательного характера, просто огромен. Просто заметим, что один экземпляр такого дрона, в зависимости от комплектации, стоит на несколько десятков миллионов долларов дороже, чем тяжелый истребитель пятого поколения F-22. И уж конечно, он раз в десять дороже той сушки, которая ее атаковала. Так что пожертвовать своим аэропланом, в данной ситуации, для федерастов было бы хорошей идеей.
Потеря именно такого дрона была бы крайне чувствительной для ВВС США, но какой ответ на это последовал бы - трудно сказать, поскольку несколько лет назад Иран сбил морской вариант такого дрона над Персидским заливом и никакого ощутимого ответа он за это не получил. Но в отличии от той, давней ситуации, сейчас Штаты имеют куда больший арсенал возможностей для того, чтобы дать не симметричный ответ.
Со ссылкой на источники в хакерской среде, коллеги пишут о том, что вчера и сегодня, командование космических войск федерации, утратило контроль над целым рядом военных спутников. Желающие могут самостоятельно побродить по этим дебрям, но такая вероятность таки существует.
Ну а мы видим здесь идеальную возможность повышения ставок без лобового столкновения - поставить Украине боевые самолеты. Проблема американцев заключается в том, что они боятся спровоцировать прямой конфликт, а вот россияне, иранцы и китайцы - не боятся. И каждый раз, когда их выпады остаются безнаказанными, они утверждаются в том, что американцы отвернут и не станут «обострять». А вот мы - можем обострять и с этим у нас нет проблем. И если вы имеете просто огромное количество самолетов, которые могли бы приземлить всю путинскую авиацию в акватории Черного моря, но боитесь этого делать, то дайте это оружие в руки тех, кто этого не боится априори. Если это произойдет сегодня, то уже через две-три недели там не останется ни самолетов агрессора, ни его военных кораблей.
Хорошо, если с самолетами что-то там не складывается, то можно в ответ дать что-то другое, но обязательно - очень яркое, чтобы у путинцев аж прямая кишка от этого запаялась. Но в любом случае, отвечать надо и каким будет этот ответ -увидим. А мы лишь подчеркнем, что все изложенное в этой части - слухи.
