РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3596 посетителей онлайн
Новости Война
32 459 136

США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки, - Кирби

reaper

Соединенные Штаты приняли меры, чтобы упавший в Черное море беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы приняли определенные меры, чтобы Reaper никому не добрался. Разумеется, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, к нему имел доступ", - заявил Кирби.

Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что потерпевший крушение беспилотник не оказался в руках российских военных.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российский самолет Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

Также читайте: Российский истребитель получил определенные повреждения при столкновении с американским беспилотником MQ-9, – Пентагон

авиация (2920) беспилотник (4297) россия (97311) самолет (3687) США (27945) Черное море (1503) Кирби Джон (452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Якщо пошкодили пропеллер, то контакт був.
Невідомий Су-27 мав одержати по носі - по немитому москальському носі.
показать весь комментарий
15.03.2023 07:30 Ответить
+23
Томагавками по пустій базі. А Хаймарсами Байдена повними ПТУ чмобіків вивозять в цинковий трунах та пригожин фоткає гори трупів
показать весь комментарий
15.03.2023 07:40 Ответить
+20
В наступний раз шмальніть по літаку рашистів. Такий же член НАТО Ердоган замочив кацапського пілота, так ху#ло ще й смокче йому за це весь час
показать весь комментарий
15.03.2023 07:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Турки -- НАТО - вони вже давно повинні там круги робити .
показать весь комментарий
15.03.2023 08:29 Ответить
Може, й роблять. - і круги, і квадрати.
показать весь комментарий
15.03.2023 08:52 Ответить
Може -- але зараз Згурець на Експресо розказує шо рашка сітками иого вже виловила .
показать весь комментарий
15.03.2023 08:57 Ответить
Якщо першими підійшли болгари , то, може, і виловили.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:12 Ответить
А у вас не виникала (логічна у даному випадку) думка: а звідкіля якийсь Згурець може про це знати?

І для кого оті всі Центри Протидії Дезинформації розпинаються? Невідомо ...

Критичне мислення? Перевірка фактів? Ні-ні, ніколи не чули ...
показать весь комментарий
16.03.2023 03:24 Ответить
И чем же вы его сбили если дроны летают без сопровождения истребителй в одиночку? Признаться что не вы а рашисты его сбили сцыкотно?
показать весь комментарий
15.03.2023 08:16 Ответить
Їхня версія така: кацапський свинольот пошкодив йому гвинт, тому вони його дистанційно приводнили. Зе кажуть, що харасмент їхнього ріпера тривав від 30 до 40 хвилин. Вони за цим мовчки спостерігали і НІЧОГО не робили. А тепер думають - викладати відеозапис цього всього чи ні?
показать весь комментарий
15.03.2023 08:19 Ответить
Звичайно, викладати.
Щоб показати як діють "россійские міротворци" над нейтральними водами.
показать весь комментарий
15.03.2023 08:27 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 11:08 Ответить
"Версія"? Тобто - ви: +1 до "нє всьо так однозначно".
показать весь комментарий
16.03.2023 03:30 Ответить
Треба було ті руки чужі рубати, а не безпілотник знищувати.
показать весь комментарий
15.03.2023 08:22 Ответить
Те, що американські Reaper там постійно чергують, це дуже добре, і те, що при потребі самі американці можуть їх там збити, наводить на певні думки, що там все під їхнім контролем і коли виникне потреба, то дістануть все, що там кацапня назбирала і наскладувала... Навіть весь той "грізний" ЧФ...
показать весь комментарий
15.03.2023 08:31 Ответить
Як би москалі і захопили дрон MQ-9 Reaper, то вони все одно не здатні щось зробити подібне. Бо у москалів руки ростуть з дупи.
показать весь комментарий
15.03.2023 08:32 Ответить
Ірану підкинуть чи китаицям .
показать весь комментарий
15.03.2023 08:35 Ответить
Закінчиться тим, що "Ріпери" будуть літати парами -
другий буде нести ракети класу "повітря-повітря".

показать весь комментарий
15.03.2023 08:56 Ответить
Свинособакам це обернеться погано
показать весь комментарий
15.03.2023 08:58 Ответить
і поросятко для трампа...
показать весь комментарий
15.03.2023 09:17 Ответить
Улыбнуло, амеры сбили свой беспилотник. Тонкий намек кацапам на толстое обстоятельство, бо уничтожили его с нашей территории.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:19 Ответить
XXI век на дворе, поставьте камеры кругового обзора и фиксируйте все преступления **********. Ведь чего больше всего боится преступник - выявления.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:23 Ответить
https://t.me/generalsvr2/460 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости канала! Президенту России Владимиру Путину докладывают, что вчерашний инцидент с уничтожением американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем будет иметь последствия. Ответ США будет не военным, а экономическим. Дополнительные санкции должны по расчётам нанести России ущерб как минимум в сто раз больше стоимости уничтоженного беспилотника. Стоимость одного дрона MQ-9 Reaper достигает 30 миллионов долларов.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:49 Ответить
Ящик Пандоры Мавзолейные Обезьяны открыли...,як кажуть у Одесі,містер Бумеранг готовий до бою💥🦍💀
показать весь комментарий
15.03.2023 10:00 Ответить
Це де так про бумеранги кажуть в Одесі?
показать весь комментарий
15.03.2023 11:13 Ответить
На цьому дроні купа камер.І знизу і зверху .Оператор хіба не бвчив шо наближаються літаки ? Капєц американці зассяли і насрали в штани в самому кріслі навіть .Та збивати потрібно було .Ердоган наприклад не панькався ,спокійно взяв і завалив російських нахаб які пролітали над турецьким кордоном .
показать весь комментарий
15.03.2023 11:27 Ответить
Бачили. А хто вам сказав, що їм було чим збивати?
показать весь комментарий
15.03.2023 11:43 Ответить
А на ааіаносці нема чим збивати . Нє ? Оператор мабуть не в дроні сидить з ракетами.? Чи як ?
показать весь комментарий
15.03.2023 11:49 Ответить
Де ви бачили там авіаносець? Дрон летів десь з Болгарії-Румунії.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:05 Ответить
Авиносец Джорж Буш сейчас в Средиземном. Котролирует всю Европу и ситувцию вокруг Украины. Разве этот дрон не может управляться с этого корабля ? Нє? Или вы думаете Рипер запускают румыны ?
показать весь комментарий
15.03.2023 13:33 Ответить
То, что дрон запускается из Румынии - совершенно не значит, что его запускают румыны.
А для того, чтобы запустить самолеты с авианосца в Средиземном море - нужно быть к этому готовым, не говоря уже о том, что кроме принятия решения - нужно уведомить или даже получить разрешение на пролет у государств, над территорией которорых будут пролетать исстребители.
К ледующему разу американцы будут готовы, сейчас, очевидно, готовы не были.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:40 Ответить
Чому США не збили кілька літаків РФ після цього чому ведуть себе як терпіли
показать весь комментарий
15.03.2023 18:55 Ответить
Сцуть Штати. Просто сцуть!
показать весь комментарий
15.03.2023 22:20 Ответить
Ой, і не кажіть. Що ся коїть, що ж ся коїть ... Певно вже час загортатися у білі простирадла і повільно повзти у напрямку Берківців ...
показать весь комментарий
16.03.2023 03:43 Ответить
Чекали вашої команди. У них навіть кнопка така є - "Збити кілька літаків".
показать весь комментарий
16.03.2023 03:40 Ответить
Мабуть тому що не читають ваші коментарі на цензорі.
показать весь комментарий
16.03.2023 07:49 Ответить
Звичайно вам видніше що потрібно робити в таких випадках. Пентагон то таке. Можна сказати ніщо з вашими аналітичними здібностями.
показать весь комментарий
16.03.2023 07:47 Ответить
Звісно що навмисно.
показать весь комментарий
15.03.2023 11:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 