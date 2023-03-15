США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки, - Кирби

Соединенные Штаты приняли меры, чтобы упавший в Черное море беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы приняли определенные меры, чтобы Reaper никому не добрался. Разумеется, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, к нему имел доступ", - заявил Кирби.

Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что потерпевший крушение беспилотник не оказался в руках российских военных.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российский самолет Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

