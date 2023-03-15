США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки, - Кирби
Соединенные Штаты приняли меры, чтобы упавший в Черное море беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Мы приняли определенные меры, чтобы Reaper никому не добрался. Разумеется, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, к нему имел доступ", - заявил Кирби.
Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что потерпевший крушение беспилотник не оказался в руках российских военных.
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российский самолет Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І для кого оті всі Центри Протидії Дезинформації розпинаються? Невідомо ...
Критичне мислення? Перевірка фактів? Ні-ні, ніколи не чули ...
Щоб показати як діють "россійские міротворци" над нейтральними водами.
другий буде нести ракети класу "повітря-повітря".
Дорогие подписчики и гости канала! Президенту России Владимиру Путину докладывают, что вчерашний инцидент с уничтожением американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем будет иметь последствия. Ответ США будет не военным, а экономическим. Дополнительные санкции должны по расчётам нанести России ущерб как минимум в сто раз больше стоимости уничтоженного беспилотника. Стоимость одного дрона MQ-9 Reaper достигает 30 миллионов долларов.
А для того, чтобы запустить самолеты с авианосца в Средиземном море - нужно быть к этому готовым, не говоря уже о том, что кроме принятия решения - нужно уведомить или даже получить разрешение на пролет у государств, над территорией которорых будут пролетать исстребители.
К ледующему разу американцы будут готовы, сейчас, очевидно, готовы не были.