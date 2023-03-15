Общие боевые потери РФ с начала войны – около 161 520 человек (+980 за сутки), 3492 танка, 2528 артсистем, 6799 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 161 520 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 161 520 (+980) человек ликвидировано,

танков - 3492 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 6799 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2528 (+9) ед,

РСЗО - 502 (+7) ед,

средства ПВО - 262 (+2) ед,

самолетов - 304 (+0) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2132 (+12),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5377 (+10) ед,

специальная техника – 257 (+1).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский склад с БК и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО

"Данные уточняются", – добавляют в Генштабе.