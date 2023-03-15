РУС
12 876 51

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 161 520 человек (+980 за сутки), 3492 танка, 2528 артсистем, 6799 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 161 520 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 161 520 (+980) человек ликвидировано,

танков - 3492 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 6799 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2528 (+9) ед,

РСЗО - 502 (+7) ед,

средства ПВО - 262 (+2) ед,

самолетов - 304 (+0) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2132 (+12),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5377 (+10) ед,

специальная техника – 257 (+1).

"Данные уточняются", – добавляют в Генштабе.

+20
15.03.2023 07:54
+14
15.03.2023 08:07
+14
15.03.2023 08:24
15.03.2023 07:45
По арті та РСЗВ вкрай чудово, але дуже сподівався у сьогоднішній статистиці побачити літак про який вчора писали.... У мережі опублікований запис, на якому ворожий бойовий літак зникає з радарів над Бахмутом. Джерело:
Думав, що це було вчора, але скоріше за все відео не нове.... нажаль.....
15.03.2023 07:48
Так. Ще років 10-ть тому писав. Війни безпілотників. Але тоді всі сміялись.
15.03.2023 07:58
Пам'ятаю. Ще був журнал "Конструктор моделист".
15.03.2023 08:12
чуть-чуть ********: "Моделист-конструктор" - я его выписывал вместе с "Юным техником"... вернее Батя мне их выписывал...
15.03.2023 09:04 Ответить
Ну, значить ти молодший. Я, сам виписував.
15.03.2023 09:06 Ответить
77го года выпуска с роддома
15.03.2023 09:24 Ответить
Ех, молодьож.
Ех, молодьож.

15.03.2023 09:26
Угу.1954 г.в.
Угу.1954 г.в.

16.05.2023 08:11
Прогресивний розвиток людства - це втілені у фантастичну форму мрії людей, які в подальшому їх власним розумом та руками перетворюються в реальність...
15.03.2023 08:52 Ответить
Далеко не всі літаки, які щезають з радарів насправді збиті.
На то є багато технічних причин.
А та публікація - для людей з трьома класами для підняття настрою.
15.03.2023 08:12 Ответить
Так. Знизився нижче рівня виявлення радаром.
показать весь комментарий
заховався за кривизну землі
показать весь комментарий
літаків - 304 (+0) од
показать весь комментарий
Це взагалі схоже на мультік.
показать весь комментарий
Слава ЗСУ.👍👍👍
15.03.2023 07:51
15.03.2023 07:54
Не встигнуть. Залужний тоже розуміє. Завалимо московію до виборів Президента в США.
15.03.2023 07:59 Ответить
15.03.2023 08:07
15.03.2023 08:24
ні в кого з виборців не виникло запитання - а як саме це зробити? я так розумію що плєбс всюди однаковий раз питань не задає...
15.03.2023 08:43 Ответить
Боже ! Допоможи щоб на паску було 200 тисяч дохлих чмобіків ! Низькій тобі уклін і всьому ЗСУ !
15.03.2023 08:13 Ответить
Арта працює, інакше кажучи були б інші результати.
15.03.2023 08:14 Ответить
Ранок в Україні починається з інформації про кількість втрат особового складу московітів і спаленої вражої техніки, потім кава та інші страви. Слава ВСУ!
15.03.2023 08:23 Ответить
Як арта ЗСУ блисне, так кацап або здохне, або дрисне! Слава нашим козакам з ЗСУ! Бережіть себе, повертайтеся живими та з пермогою! Слава Україні! Смерть ворогам!
15.03.2023 08:31 Ответить
Градів знищили добре. СЛАВА УКРАЇНІ
15.03.2023 08:53 Ответить
15.03.2023 09:07
У реакторів ******.
У реакторів ******.

15.03.2023 09:17
Таким Макаром можно 200к успеть к 9 мая. Будем посмотреть
15.03.2023 09:26 Ответить
Дивлячись на втрати ворожого ППО, розумію, що лісосмуги та парки у своєму главстойбищі срусня не під майданчики ППО нищить. Їм потрібен матеріал для муляжів Панцирів та Буків. Бо компенсувати втрати без західних комплектуючиз неможливо. Тож орчата бутуть лобзіками вигризати муляжі зброї, лякаючи НАТО
15.03.2023 09:41 Ответить
 
 