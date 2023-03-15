РУС
Весной и летом Украине предстоит тяжелая борьба. Проблему боеприпасов будут решать, - Пентагон

Заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено неотложным потребностям, в частности, боеприпасам для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, впереди ожидается тяжелая борьба, особенно в весенний и летний периоды.

Райдер добавил, что США будут работать с союзниками, чтобы доставить все необходимые боеприпасы в Украину как можно быстрее.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины и в боеприпасах, и в противовоздушной обороне, броне. ...Вы слышали, как министр Остин и другие говорят, что мы стремимся к тому, чтобы убедиться, что у них (украинцев. - Ред.) есть все необходимое для успеха", - отметил он.

Генерал добавил, что заседание в формате "Рамштайн", которое состоится сегодня, 15 марта, будет посвящено насущным потребностям, в частности, боеприпасам.

+11
Тобто я так розумію, що єлдак на зустрічах Залужного з Мілі просто заговорює час, не дає нашому главкому обгрунтувати потреби війська. Інакше чому ми зіштовхнулись з браком ***********, який вже існує певний час.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:26 Ответить
+5
То нехай не перетягуе покарання на пiдлеглих, з доки по золотим яйцям, яблукам та позолоченим пластиковим пляшкам.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:38 Ответить
+5
Це парафія 100% прислуги єрмака, резнікова.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:17 Ответить
Міллі сам не може пробачити Україні, яка помножила на нуль його прогноз про падіння України за 3 дні. Пентагон сам потроху саботує.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:55 Ответить
Вчора Шольц обіцяв на днях вирішити питання. Це разом, чи окремо?
показать весь комментарий
15.03.2023 09:33 Ответить
Обіцянки- цяцянки, а віз і досі там.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:39 Ответить
Вы не Боря, случайно?
показать весь комментарий
15.03.2023 09:46 Ответить
Чому саме Боря?
показать весь комментарий
15.03.2023 09:49 Ответить
Бо хотiв для Борi , за його постiйне скиглення , проспiвати пiсеньку, мовляв, Борис-куркурис, по чiм рис? - по копiйцi по рублю...Я Бориса не люблю.
показать весь комментарий
15.03.2023 09:55 Ответить
Яка ж то проблема, коли над нею працюють провідні фахівці Укроборонпрому? Перші десятки млрд. вже роздєрібанілі. Робота триває!
показать весь комментарий
15.03.2023 09:53 Ответить
Опять одни обещания как не печально.

Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех. А. Линкольн
показать весь комментарий
15.03.2023 10:11 Ответить
Сподіваємось на вашу підтримку, та всіх друзів України. Допоможіть нашим Героям, будь ласка.
Бо у зеленої влади- дороги та відкати.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:19 Ответить
Ну-ну...
показать весь комментарий
15.03.2023 11:38 Ответить
 
 