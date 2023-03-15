Весной и летом Украине предстоит тяжелая борьба. Проблему боеприпасов будут решать, - Пентагон

Заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено неотложным потребностям, в частности, боеприпасам для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, впереди ожидается тяжелая борьба, особенно в весенний и летний периоды.

Райдер добавил, что США будут работать с союзниками, чтобы доставить все необходимые боеприпасы в Украину как можно быстрее.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины и в боеприпасах, и в противовоздушной обороне, броне. ...Вы слышали, как министр Остин и другие говорят, что мы стремимся к тому, чтобы убедиться, что у них (украинцев. - Ред.) есть все необходимое для успеха", - отметил он.

Генерал добавил, что заседание в формате "Рамштайн", которое состоится сегодня, 15 марта, будет посвящено насущным потребностям, в частности, боеприпасам.

