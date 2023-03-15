В США сенаторы от обеих партий давят на правительство по передаче F-16 Украине

Группа из 8 сенаторов, среди которых есть как республиканцы, так и демократы, требует от главы Пентагона больше информации о том, что нужно для предоставления истребителей F-16 Украине.

Об этом говорится в письме восьми сенаторов к министру обороны Ллойду Остину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

В письме говорится, что война России против Украины вошла в критическую фазу, а истребители F-16 могут дать Украине преимущество.

"После разговоров с американскими, украинскими и иностранными лидерами на Мюнхенской конференции, отмечают сенаторы, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16. Это была бы помощь, которая изменила бы правила игры на поле боя".

Идея этого письма принадлежит сенатору от Аризоны Марку Келли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема предоставления Украине F-16 на стадии обсуждения за закрытыми дверями, - глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен

Остина попросили до конца недели дать оценку разным факторам, необходимым для успешной передачи F-16 Украине. Авторы письма задали следующие вопросы: насколько высоко украинские чиновники оценивают истребители, когда делают запросы на оружие и откуда могут быть получены истребители F-16 в случае одобрения – из новых производств или запасов минобороны. Они также поинтересовались оценкой военных по влиянию F-16 на конфликт и сколько времени займет обучение украинских пилотов.

Письмо подписали: Темми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Виргинии, Мартин Генрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски из Аляски, Томми Тубервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала переговоры с Норвегией о возможности тренировки пилотов, - Зеленский

В прошлом месяце на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности генерал Кристофер Каволи заявил законодателям за закрытыми дверями, что предоставление современного оружия, в том числе истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, может помочь укрепить обороноспособность Украины. Такая оценка подкрепляет позицию сенаторов.

Однако представители администрации Байдена, сам президент и советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан считают, что предоставление Украине истребителей не является неотложной потребностью и лучше сосредоточиться на других способах помощи.

Письмо Сената следует за двухпартийными усилиями в Палате представителей, возглавляемыми демократом от штата Мэн Джаредом Голденом, чтобы убедить Байдена отправить Киеву F-16 или аналогичные самолеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весной и летом Украине предстоит тяжелая борьба. Проблему боеприпасов будут решать, - Пентагон