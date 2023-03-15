В США сенаторы от обеих партий давят на правительство по передаче F-16 Украине
Группа из 8 сенаторов, среди которых есть как республиканцы, так и демократы, требует от главы Пентагона больше информации о том, что нужно для предоставления истребителей F-16 Украине.
Об этом говорится в письме восьми сенаторов к министру обороны Ллойду Остину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
В письме говорится, что война России против Украины вошла в критическую фазу, а истребители F-16 могут дать Украине преимущество.
"После разговоров с американскими, украинскими и иностранными лидерами на Мюнхенской конференции, отмечают сенаторы, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16. Это была бы помощь, которая изменила бы правила игры на поле боя".
Идея этого письма принадлежит сенатору от Аризоны Марку Келли.
Остина попросили до конца недели дать оценку разным факторам, необходимым для успешной передачи F-16 Украине. Авторы письма задали следующие вопросы: насколько высоко украинские чиновники оценивают истребители, когда делают запросы на оружие и откуда могут быть получены истребители F-16 в случае одобрения – из новых производств или запасов минобороны. Они также поинтересовались оценкой военных по влиянию F-16 на конфликт и сколько времени займет обучение украинских пилотов.
Письмо подписали: Темми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Виргинии, Мартин Генрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски из Аляски, Томми Тубервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.
В прошлом месяце на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности генерал Кристофер Каволи заявил законодателям за закрытыми дверями, что предоставление современного оружия, в том числе истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, может помочь укрепить обороноспособность Украины. Такая оценка подкрепляет позицию сенаторов.
Однако представители администрации Байдена, сам президент и советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан считают, что предоставление Украине истребителей не является неотложной потребностью и лучше сосредоточиться на других способах помощи.
Письмо Сената следует за двухпартийными усилиями в Палате представителей, возглавляемыми демократом от штата Мэн Джаредом Голденом, чтобы убедить Байдена отправить Киеву F-16 или аналогичные самолеты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому вірогідніше пілотами будуть самі американці, якщо взагалі ці літаки зайдуть в наш простір.
якось запустили цю мульку, як відволікання уваги..
Але очевидно, якщо (на даний час)витрачати наприклад $10млрд. то краще на винищувачі.
Но над этим нужно работать, а не нести муру в видосиках.