В США сенаторы от обеих партий давят на правительство по передаче F-16 Украине

Группа из 8 сенаторов, среди которых есть как республиканцы, так и демократы, требует от главы Пентагона больше информации о том, что нужно для предоставления истребителей F-16 Украине.

Об этом говорится в письме восьми сенаторов к министру обороны Ллойду Остину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

В письме говорится, что война России против Украины вошла в критическую фазу, а истребители F-16 могут дать Украине преимущество.

"После разговоров с американскими, украинскими и иностранными лидерами на Мюнхенской конференции, отмечают сенаторы, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16. Это была бы помощь, которая изменила бы правила игры на поле боя".

Идея этого письма принадлежит сенатору от Аризоны Марку Келли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема предоставления Украине F-16 на стадии обсуждения за закрытыми дверями, - глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен

Остина попросили до конца недели дать оценку разным факторам, необходимым для успешной передачи F-16 Украине. Авторы письма задали следующие вопросы: насколько высоко украинские чиновники оценивают истребители, когда делают запросы на оружие и откуда могут быть получены истребители F-16 в случае одобрения – из новых производств или запасов минобороны. Они также поинтересовались оценкой военных по влиянию F-16 на конфликт и сколько времени займет обучение украинских пилотов.

Письмо подписали: Темми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Виргинии, Мартин Генрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски из Аляски, Томми Тубервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала переговоры с Норвегией о возможности тренировки пилотов, - Зеленский

В прошлом месяце на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности генерал Кристофер Каволи заявил законодателям за закрытыми дверями, что предоставление современного оружия, в том числе истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, может помочь укрепить обороноспособность Украины. Такая оценка подкрепляет позицию сенаторов.

Однако представители администрации Байдена, сам президент и советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан считают, что предоставление Украине истребителей не является неотложной потребностью и лучше сосредоточиться на других способах помощи.

Письмо Сената следует за двухпартийными усилиями в Палате представителей, возглавляемыми демократом от штата Мэн Джаредом Голденом, чтобы убедить Байдена отправить Киеву F-16 или аналогичные самолеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весной и летом Украине предстоит тяжелая борьба. Проблему боеприпасов будут решать, - Пентагон

Топ комментарии
+3
Літаки - це добре, але не так ефективно буде, як їх касетні снаряди м26, яких у США повно, до м270, яких також повно у Японії і вона збирається від них вже відмовлятися скоро. Тоді можна буде утилізовувати рашистів з відстані до 45 км пакетами по 12 реактивних снарядів, великими угрупуваннями, разом з усією їх бронетехнікою і гарматами. Тому треба краще домовлятися, щоб нам передавали касетні ********** до м270, та і з HIMARS, якщо потрібно, то можна їх випускати і накривати великі площі, де розміщені війська, чи війська у наступі. У американських снарядів кільких **************, які не розірвалися, дуже маленька, в порівнянні з радянскими, чи рашистськими, які вони по нам активно застосовують, тому можна не переживати за розмінування територій після їх застосування. І ні ми ні США, не маємо ніяких забов'язань, які забороняють передавати, чи використовувати касетні **********. Так чому ж тоді нам не надають снаряди м26, бо ми швидко переможемо?
15.03.2023 10:48 Ответить
+1
Саме так. Вчора на "Голосі Америки" (по каналу Еспрессо) брали інтерв'ю у відставного пілота F-16. То він так і сказав: пілотами F-16 в Україні повинні бути відставні пілоти-добровольці.
15.03.2023 10:22 Ответить
+1
Пилоты США желающие навалять рашке могут легко получить укр. гражданство от величайшего Зе, а по окончании войны стать обратно американцами. Так же и техники обслуги Ф-16.
Но над этим нужно работать, а не нести муру в видосиках.
15.03.2023 11:06 Ответить
Обслуживать их где будут?
15.03.2023 10:02 Ответить
Напочатку була інформація про екзамен на кваліфікацію українських пілотів ,потім таки для навчання на цих літаках. Наразі тиснуть на уряд, а значить питання обслуговування також вирішується, тим паче ці літаки питання не одного місяця
15.03.2023 10:12 Ответить
Припустимо завтра штати схвалять надання винищувачів. А хто на них літатиме ? Коли їх привезуть, хто обслуговуватиме, хто керуватиме польотами ? Літак це ланка цілої системи. Підготувати штат - це чималий термін.
Тому вірогідніше пілотами будуть самі американці, якщо взагалі ці літаки зайдуть в наш простір.
15.03.2023 10:03 Ответить
Саме так. Вчора на "Голосі Америки" (по каналу Еспрессо) брали інтерв'ю у відставного пілота F-16. То він так і сказав: пілотами F-16 в Україні повинні бути відставні пілоти-добровольці.
15.03.2023 10:22 Ответить
Але ще такий нюанс- центр керування польотами і база літаків має бути американською. А це вже фактично визнання війни з рашкою.
15.03.2023 10:24 Ответить
Хто буде наші пілоти чи ти думаєш вони не навчаться багато з яких вже не перший місяць вчаться літати на ф-16
16.03.2023 11:17 Ответить
В Польше айродромов полно для техобслуговування навіть F-35✊🇱🇷
15.03.2023 10:06 Ответить
Американці почекають поки кацапи їм ще щось зіб'ють.
15.03.2023 10:09 Ответить
та що вліпились в F-16. Краще дайте пару десятків Patriot і знарядів для артилерії, будь-ласка. Те що зараз ну край як треба.
якось запустили цю мульку, як відволікання уваги..
15.03.2023 10:09 Ответить
Пару десятків Patriot? Ви вартість бачили?
15.03.2023 10:22 Ответить
так і живучість та ефективність Петріота сильно вище за пташок.
показать весь комментарий
Патріот - ЗРК. Ф-16 багатоцільовий винищувач. Їх порівнювати не доцільно.
Але очевидно, якщо (на даний час)витрачати наприклад $10млрд. то краще на винищувачі.
15.03.2023 11:37 Ответить
15.03.2023 10:48 Ответить
15.03.2023 11:06 Ответить
 
 