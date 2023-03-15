РУС
Кремль оказывает давление на Молдову, нужно ускорить ее принятие в ЕС, - евродепутаты

молдова,санду,євросоюз,мішель

Из-за того, что Кремль ужесточает попытки дестабилизировать Молдову, переговоры о вступлении страны в Евросоюз должны начаться уже в этом году.

Об этом депутаты Европарламента заявили на дебатах, посвященных обострению ситуации в Молдове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Депутат Кармен Аврам (Румыния) сказала, что Россия действует в Молдове "по знакомому шаблону" - "создаются дестабилизирующие ситуации, активизируются пророссийские группировки, самопровозглашенное руководство в Приднестровье становится все более непредсказуемым". По ее мнению, то, что "Кремль начал торопиться", должен побудить Евросоюз ускорить начало переговоров по вступлению Молдовы.

Депутат Юозас Олекас (Литва) заявил, что ЕС должен оказывать Молдове не только экономическую и гуманитарную, но и военную помощь, если понадобится, чтобы страна "могла защищать свой выбор".

Депутат Дачиан Чолош (Румыния) считает, что ЕС должен помочь правительству Молдовы выстоять в кризисной ситуации, чтобы провокации Путина провалились.

Депутат Андрюс Кубилюс (Литва) подчеркнул, что ЕС может "помочь Молдове выстоять в ситуации гибридной войны", если уже в этом году начнет переговоры о ее вступлении в ЕС. "Путин должен знать, что он проиграет и в Украине, и в Молдове", – сказал он.

+10
Принятие Молдовы в ЕС, это фактически и принятие Украины в ЕС, так что летс гоу. Процесс необратим, пора в европейскую семью, подальше от звезданутых кацапских азиатов.
15.03.2023 10:07 Ответить
+10
У нас теж совкова влада яку обрали такі ж совки.
15.03.2023 10:15 Ответить
+9
Там половина молдован вата просовковая. Забыли что президентом выбирали комуняку? Румыния рядом, пусть дихлофосом вытравляет совок, потом ЕС
15.03.2023 10:07 Ответить
Достатньо просто провести демілітаризацію ПМР
15.03.2023 10:03 Ответить
Хто буде збивати російські ракети над Молдовою?
15.03.2023 10:07 Ответить
Так чому ти ще не вділі? Прив'язаний до дивана?
15.03.2023 12:56 Ответить
Принятие Молдовы в ЕС, это фактически и принятие Украины в ЕС, так что летс гоу. Процесс необратим, пора в европейскую семью, подальше от звезданутых кацапских азиатов.
15.03.2023 10:07 Ответить
Стільки років *уйло тиснув-дестабілізовував Україну і чогось не піднімалося питання прискореного прийому в ЕС.
15.03.2023 10:07 Ответить
Чого ж не піднімалось? Яник навіть поїхав підписувать якусю бумагу, а потім за мзду малую пуйловую відмовився, через що і Майдан зібрався.
15.03.2023 10:16 Ответить
Там половина молдован вата просовковая. Забыли что президентом выбирали комуняку? Румыния рядом, пусть дихлофосом вытравляет совок, потом ЕС
15.03.2023 10:07 Ответить
У нас теж совкова влада яку обрали такі ж совки.
15.03.2023 10:15 Ответить
А що то на колінах? ЗЕльонка?
15.03.2023 10:21 Ответить
Цей Піонер рочків на 30 виглядає, затримка у розвитку, чи такий прикол?
15.03.2023 10:27 Ответить
Як на мене, йому тут років 15-16.
15.03.2023 10:52 Ответить
Наши совки хотя бы проукраинские условно, а у молдован в головах рассея да рассея
15.03.2023 10:59 Ответить
Патамушта щоб пересвідчитись чи є сірники вони трясуть головою, а не коробком.
15.03.2023 11:25 Ответить
Не повіриш, але саме такі байки молдовани розказують про нас.
15.03.2023 12:58 Ответить
Я служив з молдаванином. Він не розумів коли потрібно казати поставив, а коли положив. Пояснював йому на коробку сірників. Ставив його на попа і кажу це поставив. Потім клав коробок плашмя і казав, а оце положив.
15.03.2023 13:04 Ответить
Так половина радянської армії це "вілька і тарєлька" а також "сол".
15.03.2023 13:15 Ответить
Знов таки працював з молдаванином і він казав больтік замість болтик.
15.03.2023 13:19 Ответить
Обьяснить можно на бутылке,ее можно и поставить и положить🤣🤣 а спички хоть на попа,хоть плашмя,они один хер лежа
15.03.2023 15:38 Ответить
Віддацте Молдові ту техніку яку Швейцарія нам не хоче
15.03.2023 10:12 Ответить
Только сначала обязательно проведите декацапизацию. А то получите автопробеги похлеще тех в Германии.
15.03.2023 10:12 Ответить
Курица 🐔Симоньян считает что жители Молдовы это тоже рюSSkие граждане, но без паспортов ...
15.03.2023 10:15 Ответить
Прибалти молодці, вчасно зорієнтувались і вирвались з лап двоголової курки. А завдяки нашому Кравчуку просрали шанс, поки рашка приходила до тями. Тепер маємо те, що маємо
15.03.2023 10:22 Ответить
*Балты
15.03.2023 11:04 Ответить
Вибачаюсь. Дякую за підказку.
15.03.2023 11:09 Ответить
Кравчук проводив проєвропейську політику, але його витовкнув Кучма за допомогою росії. І Кучма зробив різкий розворот у сторону росії. Тоді було підписано багато договорів про здачу нашої економіки російським олігархам.
15.03.2023 11:59 Ответить
Кучма то вообще бандитос, лайт версия януковоща.
15.03.2023 13:18 Ответить
Справа не у Кравчуку, якраз Кравчук не був самим великим злом. Справа у суспільних настроях які були в той час. Навіть більше, ці 5астрої були і до 24.02.22. . Саме ці настрої всадили в крісло "Сіньора- голодомора із термосом в руках".
15.03.2023 13:03 Ответить
Можуть цього року? І то тільки переговори. Не спішіть. Україна скорше вступить в ЄС.
Через те, що Кремль посилює спроби дестабілізувати Молдову, переговори про вступ країни до Євросоюзу мають розпочатися вже цього року. Джерело:
15.03.2023 10:23 Ответить
якщо ознака прийому в ЕС тиск москалів то Україна повинна була бути в ЕС ще за часів монголо-татар.
15.03.2023 10:25 Ответить
А як вже кремль тисне на Україну! Україну треба приймати в першу чергу за такою логікою!
15.03.2023 10:27 Ответить
В молдаван є трохи більше шансів як в Україні.В них при владі немає "зе поцріотів". і також немає вже німецької лахудри меркель.котра б по вказівці сутинера куйла цього б не допустила ніяк....
15.03.2023 10:35 Ответить
У них трохи больше шансов в первую очередь,потому что Молдова сама как одна Донецкая область по размерам,а может и меньше,на нее у евросоюза рассходов будет меньше,а подать все можно как обнадеживающий пример другим,есл хотели давно бы уже приняли и Молдову и Украину.
15.03.2023 15:45 Ответить
Може з мольдаван вистачить,,Оскара" як Оральному за мужність, і все!!
15.03.2023 10:38 Ответить
Давайте ще й груздію прискорено прийміть...бл, відсиджується за спиною України, сцуться...і ось тобі і вступ у ЄС. Герої, бл.
15.03.2023 10:54 Ответить
Грузии вообще путь закрыт. Они решили приобщиться к кацапии
15.03.2023 11:05 Ответить
Немає слів.
15.03.2023 11:40 Ответить
А може військову допомогу перш за все треба надавати Україні. Якось прикро, якщо Молдова на українькій крові в'їде в ЄС. Хоча президент у них зараз непоганий.
15.03.2023 12:01 Ответить
Когда у них в 92 году кровь лилась,Украина тупо была на стороне рашки,поэтому не стоило бы сейчас их в чем то обвинять.
15.03.2023 15:53 Ответить
Румуни за братів переживають, проект Романія Грата під загрозою.
15.03.2023 12:10 Ответить
Це в інтересах України. Якщо Молдову залишать сам на сам із кремлем- з'явиться об'єднанане придністров'я на зразок Білорусі, тільки на півдні України.
15.03.2023 13:05 Ответить
 
 