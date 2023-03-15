Кремль оказывает давление на Молдову, нужно ускорить ее принятие в ЕС, - евродепутаты
Из-за того, что Кремль ужесточает попытки дестабилизировать Молдову, переговоры о вступлении страны в Евросоюз должны начаться уже в этом году.
Об этом депутаты Европарламента заявили на дебатах, посвященных обострению ситуации в Молдове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Депутат Кармен Аврам (Румыния) сказала, что Россия действует в Молдове "по знакомому шаблону" - "создаются дестабилизирующие ситуации, активизируются пророссийские группировки, самопровозглашенное руководство в Приднестровье становится все более непредсказуемым". По ее мнению, то, что "Кремль начал торопиться", должен побудить Евросоюз ускорить начало переговоров по вступлению Молдовы.
Депутат Юозас Олекас (Литва) заявил, что ЕС должен оказывать Молдове не только экономическую и гуманитарную, но и военную помощь, если понадобится, чтобы страна "могла защищать свой выбор".
Депутат Дачиан Чолош (Румыния) считает, что ЕС должен помочь правительству Молдовы выстоять в кризисной ситуации, чтобы провокации Путина провалились.
Депутат Андрюс Кубилюс (Литва) подчеркнул, что ЕС может "помочь Молдове выстоять в ситуации гибридной войны", если уже в этом году начнет переговоры о ее вступлении в ЕС. "Путин должен знать, что он проиграет и в Украине, и в Молдове", – сказал он.
