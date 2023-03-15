РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3602 посетителя онлайн
Новости Война
7 832 20

Россияне берегли "Кинжалы" для ударов по важным объектам, но тратят их на трансформаторные будки, - Воздушные силы

кинжал,кинджал

Во время массированного ракетного удара 9 марта россияне били ракетами Х-47 "Кинжал" по трансформаторным будкам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, последние несколько дней истребители МиГ-31К совершают тренировочные полеты, что вызывает частые воздушные тревоги.

Игнат отметил, что оккупанты потратили огромное стратегическое количество ракет на удары по критической инфраструктуре - с 11 сентября 2022 года противовоздушная оборона сбила около 700 ракет и более 650 дронов-камикадзе.

Представитель Воздушных сил добавил, что захватчики производили эти ракеты годами, а некоторые десятилетиями, ракет "Кинжал" к сентябрю у россиян было до 50 штук и он берег их для ударов по важным объектам, командным пунктам и центрам принятия решений.

"Это мощное оружие, но они не пожалели их на трансформаторные будки 9 марта. Им нужно было показать "акт возмездия" для пропаганды", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне снова обстреливают Харьков и область, - ОВА

обстрел (29653) россия (97311) Воздушные силы (2693) Игнат Юрий (632)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Кацапня - це не люди , а допотопне тупе бидло , яке не розуміє що робить , головне знищити украінців , бо піднятися до нашого рівня ,
кацапи ніколи не зможуть 😠
показать весь комментарий
15.03.2023 10:42 Ответить
+12
На 9 мая кацапы построят фанерную трансформаторную будку на красной площади и героически возьмут ее штурмом.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:42 Ответить
+10
Добре, що не по командним пунктам. Бо без світла можна вижити, а без армії не можна. І цього більша частина "какаяразниц" до 2022 року не розуміла. А багато хто з цих громадян і дось десь в тумані айкосів так і блукає, і схоже, це не зміниться.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На 9 мая кацапы построят фанерную трансформаторную будку на красной площади и героически возьмут ее штурмом.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:42 Ответить
А нащо будувати? Там вже є - гранітна, а в середині навіть щось лежить людиноподібне на ймення вова. Най її і штурмують-палять
показать весь комментарий
15.03.2023 10:53 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 11:18 Ответить
Не треба ображати статевий орган якимось "путіном". Нехай чемодан гівна будують.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:39 Ответить
Кацапня - це не люди , а допотопне тупе бидло , яке не розуміє що робить , головне знищити украінців , бо піднятися до нашого рівня ,
кацапи ніколи не зможуть 😠
показать весь комментарий
15.03.2023 10:42 Ответить
Когда уже мы по трансформаторным будкам будем работать вместо вечной демагогии?...
показать весь комментарий
15.03.2023 10:43 Ответить
Накуй трансформатори московії. Аеродроми, лінії сполучення, антени ЗМІ. І багато є важливих цілей. *уйло думає примітивно.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:46 Ответить
Судячи з того, що ми взагалі нічого не робимо, то ми взагалі не думаємо. Бо вже б давно відпрацьовували ті самі аеродроми і ракетоносії.
показать весь комментарий
15.03.2023 11:38 Ответить
Давно в асфальті і щебені.
показать весь комментарий
15.03.2023 11:40 Ответить
Добре, що не по командним пунктам. Бо без світла можна вижити, а без армії не можна. І цього більша частина "какаяразниц" до 2022 року не розуміла. А багато хто з цих громадян і дось десь в тумані айкосів так і блукає, і схоже, це не зміниться.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:44 Ответить
cherez paru let NATO vozmet RF bez boya
показать весь комментарий
15.03.2023 10:44 Ответить
Рулит свинособаками, лишняя хромосома...
показать весь комментарий
15.03.2023 10:45 Ответить
Що вони мелють? То підказав би їм вже прямо куди цілити замість трансформаторних будок!
А спочатку був же адекватним.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:51 Ответить
Навіть тут, на Цензорі, була стаття, скільки кацапи пошкодили ТЕЦ в Україні. Причому, серйозно пошкодили. Про які трансформаторні будки воно марить? Для чого це окозамилювання? На кого воно розраховане?
показать весь комментарий
15.03.2023 10:57 Ответить
Можите себе представить как рашисты ненавидят украинцев что сами живут в гнилых деревянных бараках дореволюционной постройки, ходят в драных штанах, питаются с мусорных баков но при етом тратят миллиарды чтобы украинцам вырубить свет. А вы говорите что ва всем винават только путен а с рабсиянами мы сможем подписать мир. Да там у всего кацапстана ненависть до костей уже на генетическом уровне против украинцев и никуда она не денется ни через 10 лет ни через 100. И как только закончится ета война нам нужно будет готовиться к следующей, особенно если рашистская ********* не развалится.

показать весь комментарий
15.03.2023 10:59 Ответить
Кацапське стадо взагалі нічого не вирішує. Його не питають, що воно любить, а що ненавидить - його ставлять перед фактом і обробляють пропагандою в потрібному направленні. Накажуть любити українців - і 99% кацапів в той же час розпишуться в любові до України. Зараз наказ ненавидіти - вони й ненавидять.
...Остазія завжди воювала з Океанією.
показать весь комментарий
15.03.2023 11:43 Ответить
Може угнати у них МІГи, з яких вони їх запускають? Найняти циган і нехай проведуть операцію.
показать весь комментарий
15.03.2023 11:00 Ответить
Ну, машинний зал ТЕЦ - не зовсім "трансформаторна будка", але що воно глобально змінює? )
показать весь комментарий
15.03.2023 11:10 Ответить
А світло як було , так і є .
Максимум чого криворука кацапня досягла своїми - кінджалами це - знеструмили кілька міст , на кілька годин .
І взагалі , витратити 1000 ракет , і не досягти навіть мінімальної мети , це всесвітнє посміховисько .
Багато політиків , військових і різних ікспердів з різних країн світу , відмовляються вірити в те що таке - можливо , і що воно - насправді сталося .
показать весь комментарий
15.03.2023 11:54 Ответить
 
 