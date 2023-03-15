Россияне берегли "Кинжалы" для ударов по важным объектам, но тратят их на трансформаторные будки, - Воздушные силы

Во время массированного ракетного удара 9 марта россияне били ракетами Х-47 "Кинжал" по трансформаторным будкам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, последние несколько дней истребители МиГ-31К совершают тренировочные полеты, что вызывает частые воздушные тревоги.

Игнат отметил, что оккупанты потратили огромное стратегическое количество ракет на удары по критической инфраструктуре - с 11 сентября 2022 года противовоздушная оборона сбила около 700 ракет и более 650 дронов-камикадзе.

Представитель Воздушных сил добавил, что захватчики производили эти ракеты годами, а некоторые десятилетиями, ракет "Кинжал" к сентябрю у россиян было до 50 штук и он берег их для ударов по важным объектам, командным пунктам и центрам принятия решений.

"Это мощное оружие, но они не пожалели их на трансформаторные будки 9 марта. Им нужно было показать "акт возмездия" для пропаганды", - подытожил он.

