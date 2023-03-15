Республиканцы критикуют вероятного конкурента Трампа Десантиса за слова о неважности помощи Украине

РУС
Ряд однопартийцев подвергли критике заявление губернатора Флориды Рона Десантиса, одного из возможных кандидатов в президенты от Республиканской партии, о том, что защита Украины от вторжения России не является жизненно важным интересом для США.

"Десантис ошибается и, похоже, забыл уроки Рональда Рейгана… Это не "спор за территории". Украинцы борются за свою свободу. Если подчиниться Путину и отказаться защищать свободу, безопасность Америки ухудшится", - отреагировала бывший член Палаты представителей и вице-президент спецкомитета по расследованию событий 6 января Лиз Чини. "Слабость провоцирует, а американские чиновники, которые поддерживают такое слабое поведение – лучшее оружие для Путина. Если оставить Украину, то больший конфликт, в том числе с Китаем и другими противниками Америки, станет более вероятным", - подчеркнула она.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что категорически не согласен с тем, как Десантис оценивает значимость для США того, что будет дальше с Украиной, и выглядит так, что он не понимает ситуацию.

"Подход в стиле Невилла Чемберлена к агрессии никогда не заканчивается ничем хорошим… Путин сейчас пытается силой изменить границы на карте Европы, - подчеркнул он. - Это не "конфликт за территории", это агрессивная война. И если говорить, что до этого безразлично, это то же, что сказать, что к военным преступлениям тоже безразлично".

Сенатор Марко Рубио из Флориды сказал, что не понимает из заявлений однопартийца, "что он пытается сделать и какова его цель".

Сенатор Том Тиллис подчеркнул, что на ситуацию нужно смотреть шире, чем что-то, что касается России и Украины. "Здесь речь идет о гуманитарном кризисе о том, что совершаются военные преступления", - отметил он.

"Я бы сказал – и, думаю, большинство людей в этой стране согласятся – что очень важно, чтобы Украина отбилась от России", - отреагировал сенатор Джон Тун.

Сенатор Майк Раундс сказал, что обеспокоен заявлениями Десантиса, но допустил, что его позиция может измениться, если бы он получил доступ к большему объему информации, в том числе засекреченной.

Как сообщалось, Десантис в частном порядке объявил о намерении баллотироваться на пост президента США, чем может составить реальную конкуренцию нынешнему фавориту партии -  Дональду Трампу.

Последние его заявления о поддержке Украины согласны с позицией Дональда Трампа и противоречат мнению многих влиятельных однопартийцев, в том числе лидера меньшинства в Сенате Митча Макконела.

Якби був живий Джон Маккейн, він би з сорому помер дивлячись на те в що перетворилась республіканська партія. Замість символа білоголового орлана, зараз це мокра курка з пляшкою в сраці
15.03.2023 10:48
Мдя, мельчает народ со времён неугомонного Рони и почему-то не хочет учиться на ошибках предшественников, наступая в очередной раз на грабли, при чём детские
15.03.2023 10:46
этот поц десантис уже подписал себе приговор - будет он теперь никем...
15.03.2023 10:45
Швидше за все так і є.
15.03.2023 11:52
детские - они самые болезненные, потому что даже до пояса не достают.
15.03.2023 11:43
Якщо вони такі розумні то чому самі не висуваються у президенти?
15.03.2023 10:48
Десантник просто ловить політичний хайп та привертає до себе увагу.
Він перший?
15.03.2023 10:49
ні, не перший і не останній, але подібними вчинками він сам себе заганяє в когорту політиканів-хайпожерів-популістів, із відповідним відношенням. і той факт, що республіканська партія останнім часом не здатна своїми провідними політиками тримати той високий рівень, який від них очікують, говорить про системну кризу цієї політичної сили. я ще розумію подібні замашки де-небудь в бразилії чи угорщині. але отак своїми руками опускати політичний дискурс під плінтус - ну і чорт з ними.
15.03.2023 11:05
Як казали в ранньому совку (тут треба зробити мужній вираз обличчя), "в такоє врємя жівьом, таваріщ!"
15.03.2023 11:08
Трамп=Десантіс=куку....!
Американський народ розумний, тому вони обидва пролетять на виборах мимо!
15.03.2023 10:50
Так. Не дай Бог Україна впаде (навіть не хочу думати, переможе), гіпотетично, знову Поляки і решта країн будуть змушені виділяти кошти на оборону. Польша в НАТО, то і на США змушена буде виділяти більше коштів. І то роками. Краще раз і назавжди покінчити з московітим *уйлом і спокійно жити.
15.03.2023 10:50
Він на якогось братка схожий. Може рекетиром працював колись?
15.03.2023 10:52
Американские политики делятся на тех кому больше не нравится Китай, и на тех кому больше не нравится Московия.
15.03.2023 10:52
Не слушай Трампа, Рон, иначе будешь предан политическому забвению уже на старте своей политической карьеры
15.03.2023 10:54
"не 3,14стіла б його морда ,не ходила б в синяках"
15.03.2023 10:56
Там по-мойому навіть трамп офігів від заяв десантіса)))
15.03.2023 10:57
От згаданий тут сенатор Ліндсі Грем (соратник покійного Джона Маккейна) - це найкращий варіант кандидатури республіканців для суперництва з Джо Байденом!
15.03.2023 11:04
Україні треба переслати в США поштою пляшку. З написом "Для дупи десантіса".
15.03.2023 11:11
З-під бренді грецької "Метакси" підійде?
15.03.2023 11:57
Це типові наслідки від перегляду мильного серіалу Служок народу!!!
Дуже характерні діями на психіку особи!!!
15.03.2023 11:12
Республиканская партия,превратилась в партию деградантов и клоунов.Один другого лучше.Пусть я и не американец,но в душе всегда симпатизировал и поддерживал республиканцев,как партию жестких,образованных людей,противостоящих коммунизму и диктаторским режимам по всему миру.С жествой реакцией на события,с камими то целями.Но после прихода опудала Трампа,это просто ****...полный.Рейган-Маккейн-Буши...Люди с жесткой политикой...И теперь вот это....
15.03.2023 11:15
Я думаю просто вы смотрите на США с точки зрения мировой дипломатии, это типичное заблужение любого жителя СНГ. На деле же внутри США 90% населения реально ***** на международку, если там не воюют их солдаты. Посмотрите на их дебаты. Они спорят с друг другом исключительно о внутренних проблемах самих США. Безработица, медицинские страховки, образование, полиция, наркотики, оружейные законы. Вот повестка что демократов, что республиканцев. Пугалка ввиде Китая это как вишенка на торте.
15.03.2023 17:32
Вот таким путём они сами себе портят политическую карьеру!его съедят не быть ему Презиком!)
15.03.2023 11:20
Щось мені підказує, що Десантіс став шітскою Трампа... Трамп розуміє, що праймеріз не пройде, от і висуває когось молодшого!
15.03.2023 11:22
Глядя на таких идиотов как Трамп Обама Меркель и т.д. не удивительно что ***** решился напасть.
15.03.2023 11:44
***** решился напасть глядя на таких идиотов и болтунов как Зеленский
15.03.2023 15:27
Трамп - найгірший варіант.
15.03.2023 11:53
А Трампа сцють критикувати.

Я взагалі не розуміб, що рижий робить на свободі після спроби перевороту в США.
15.03.2023 11:57
Зараз важливо не виливати свій хейт та бруд йому в твітер а скидувати докази злочинів россії проти України. Рон напевно зовсім не шарить у зовнішній політиці, тому що займався тільки внутрішніми проблемами в США, але ситуація може змінитися якщо шукати правильні шляхи для діалогу. Все ж таки це не Трамп, що вже краще.
15.03.2023 12:07
Что же так республиканцам "везёт" с лидерами, Трамп был, теперь Десантис этот, как жаль что в лидеры у них не проходят такие как Маккейн
15.03.2023 12:43
Похож на Роберта Рождественского - совпадение ?
15.03.2023 14:27
 
 