Республиканцы критикуют вероятного конкурента Трампа Десантиса за слова о неважности помощи Украине

Ряд однопартийцев подвергли критике заявление губернатора Флориды Рона Десантиса, одного из возможных кандидатов в президенты от Республиканской партии, о том, что защита Украины от вторжения России не является жизненно важным интересом для США.

"Десантис ошибается и, похоже, забыл уроки Рональда Рейгана… Это не "спор за территории". Украинцы борются за свою свободу. Если подчиниться Путину и отказаться защищать свободу, безопасность Америки ухудшится", - отреагировала бывший член Палаты представителей и вице-президент спецкомитета по расследованию событий 6 января Лиз Чини. "Слабость провоцирует, а американские чиновники, которые поддерживают такое слабое поведение – лучшее оружие для Путина. Если оставить Украину, то больший конфликт, в том числе с Китаем и другими противниками Америки, станет более вероятным", - подчеркнула она.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что категорически не согласен с тем, как Десантис оценивает значимость для США того, что будет дальше с Украиной, и выглядит так, что он не понимает ситуацию.

"Подход в стиле Невилла Чемберлена к агрессии никогда не заканчивается ничем хорошим… Путин сейчас пытается силой изменить границы на карте Европы, - подчеркнул он. - Это не "конфликт за территории", это агрессивная война. И если говорить, что до этого безразлично, это то же, что сказать, что к военным преступлениям тоже безразлично".

Сенатор Марко Рубио из Флориды сказал, что не понимает из заявлений однопартийца, "что он пытается сделать и какова его цель".

Сенатор Том Тиллис подчеркнул, что на ситуацию нужно смотреть шире, чем что-то, что касается России и Украины. "Здесь речь идет о гуманитарном кризисе о том, что совершаются военные преступления", - отметил он.

"Я бы сказал – и, думаю, большинство людей в этой стране согласятся – что очень важно, чтобы Украина отбилась от России", - отреагировал сенатор Джон Тун.

Сенатор Майк Раундс сказал, что обеспокоен заявлениями Десантиса, но допустил, что его позиция может измениться, если бы он получил доступ к большему объему информации, в том числе засекреченной.

Как сообщалось, Десантис в частном порядке объявил о намерении баллотироваться на пост президента США, чем может составить реальную конкуренцию нынешнему фавориту партии - Дональду Трампу.

Последние его заявления о поддержке Украины согласны с позицией Дональда Трампа и противоречат мнению многих влиятельных однопартийцев, в том числе лидера меньшинства в Сенате Митча Макконела.