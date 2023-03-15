РУС
С сентября 2022 года украинская ПВО сбила до 700 вражеских ракет, - Игнат

С сентября 2022 г. силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 высокоточных и дальнобойных российских ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"После 9 марта (очередного массового удара. - Ред.). уже до 700 ракет сбиты противовоздушной обороной, не считая дроны-камикадзе, они тоже более 650 были сбиты", - подчеркнул Игнат. Он отметил, что речь не идет о ракетах С-300 и управляемых авиационных ракетах.

По его словам, оккупанты использовали огромный стратегический запас ракет, нанося удары по критической инфраструктуре Украины.

Читайте: 20 марта будет утверждено решение о финансировании боеприпасов для Украины, - Боррель

Все пізнається в порівнянні. Скільки не збили?
15.03.2023 10:52 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Героям слава !!!
15.03.2023 10:53 Ответить
Слава!.
Питання в тому, що сили протиповітряної оборони України збили до 700 високоточних. Це дуже добре. Але піар ніхто не відміняв. Скільки не збили? Мовчить. Чого? Зеленський казав, что влада прозора. Пізніше Шмигаль скаже, що удари ракетами московії, нанесли великий удар по економіці України. Кому вірити? Холодильнику. І ЗСУ.
15.03.2023 11:07 Ответить
А запущено близько двох тисяч.
15.03.2023 11:09 Ответить
А Юля загорает в на курортах и совесть за распроданные системы ПВО ее совсем не напрягает.
15.03.2023 12:04 Ответить
 
 