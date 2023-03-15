С сентября 2022 года украинская ПВО сбила до 700 вражеских ракет, - Игнат
С сентября 2022 г. силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 высокоточных и дальнобойных российских ракет.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
"После 9 марта (очередного массового удара. - Ред.). уже до 700 ракет сбиты противовоздушной обороной, не считая дроны-камикадзе, они тоже более 650 были сбиты", - подчеркнул Игнат. Он отметил, что речь не идет о ракетах С-300 и управляемых авиационных ракетах.
По его словам, оккупанты использовали огромный стратегический запас ракет, нанося удары по критической инфраструктуре Украины.
Питання в тому, що сили протиповітряної оборони України збили до 700 високоточних. Це дуже добре. Але піар ніхто не відміняв. Скільки не збили? Мовчить. Чого? Зеленський казав, что влада прозора. Пізніше Шмигаль скаже, що удари ракетами московії, нанесли великий удар по економіці України. Кому вірити? Холодильнику. І ЗСУ.