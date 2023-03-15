С сентября 2022 года украинская ПВО сбила до 700 вражеских ракет, - Игнат

С сентября 2022 г. силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 высокоточных и дальнобойных российских ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"После 9 марта (очередного массового удара. - Ред.). уже до 700 ракет сбиты противовоздушной обороной, не считая дроны-камикадзе, они тоже более 650 были сбиты", - подчеркнул Игнат. Он отметил, что речь не идет о ракетах С-300 и управляемых авиационных ракетах.

По его словам, оккупанты использовали огромный стратегический запас ракет, нанося удары по критической инфраструктуре Украины.

