Сенатор-республиканец Грэм - Трампу и Десантису: Путин - это Гитлер, его победа провоцирует агрессию Китая
Сенатор от Республиканской партии Линдсей Грэм ответил на выступившие против помощи Украине заявления 45 президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.
По его словам, те, кто считает, что война РФ против Украины не является приоритетом для США, многое упускают, так как Украина добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на признание Россией своей территориальной целостности.
Он отметил, что диктатор Владимир Путин открыто говорит, что его цель — это воссоздание Российской империи и он не собирается останавливаться на Украине.
"Последний раз, когда кто-то в Европе претендовал на чужую землю и пытался захватить ее силой оружия, была попытка Адольфа Гитлера построить Третий рейх. Те, кто просчитался в намерениях Гитлера, проложили путь к более широкой войне и упустили много возможностей остановить его на раннем этапе. Сейчас не время повторять ошибки прошлого", — заявил сенатор.
Грэм считает, что претензия Китая на Тайвань также основана на территории, а украинские воины могут победить в войне при поддержке американского оружия.
Политик сказал, что когда лидер США говорит противнику, что он не будет делать в конфликте, то это посылает сигнал о слабости и продлевает конфликт, повышая вероятность его распространения.
"У нас было восемь лет, когда Обама посылал нашим врагам смешанные сигналы, что приводило к еще большей агрессии. Нам не нужно снова идти по этому пути. Когда дело доходит до Путина, вы либо платите сейчас, либо платите потом", — написал Грэм.
Также он подчеркнул, что игнорирование военных преступлений РФ разрушает мировой порядок.
"Если вы не понимаете, что успех Путина провоцирует агрессию Китая против Тайваня, то вы серьезно просчитались в одной из самых очевидных связей в мире. Если Путин проиграет в Украине, то мир перезагрузится во всех смыслах. Если он победит в Украине, а Запад, как и раньше, капитулирует, грядет новый конфликт", — резюмировал он.
якщо при трампі його прихильники захопили капітолій
ці події проходили протягом хвилин і годин, а не тижнів і місяців, як ти знаєш
або вибачайся перед читачами цензору за свою недолугість
Дивись прямо.
А ось хронологія:
3.11.2020 - день президентських виборів у США
6.01.2021 - день затвердження результатів президентських виборів Конгресом. Щоби зірвати затвердження перемоги Байдена, рудий підх*йловник Трамп закликав своїх прихильників прийти у цей день до Капітолія з протестами проти результатів виборів. Протести закінчились штурмом Капітолія ідіотами-трампістами (типу того, що на фото нижче).
20.01.2021 - день інавгурації нового президента Байдена. Відповідно, Трамп склав повноваження президента.
Як сказав тут один "розумник", не знаєш - не пиши!
Але цивілізований світ втратив моральну готовність до війни.
Поки що йому пощастило: за нього ллють кров інші.
Але якщо кров інших закінчиться, доведеться проливати свою.
і що світ трохи змінився бо в ньому викормили людожерів
і що час голосувати за пістоболів і прочіх ферштеєрів канув в нєбитійо
все вроді як є очевидним але виявляється що є море людей яким треба це пояснювати
Всєм? Українцям також?
Розкажу одну доволі брудну історію, яка, на мою думку, є етичним злочином і яка може зацікавити журналістів. Уявіть собі, ваших дітей запросили взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сирот, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Ви записуєте акторські проби, надсилаєте їх, і зрештою геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт. Алєксандр Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута в найближчі дні під Києвом, він з оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації - зруйнованому домі. От тільки інформація про те, що режисер - росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників. Колеги, будьте обережні!
Звідки я про все це знаю? Мені розповів деталі мій колега і приятель, відомий український художник-постановник https://www.facebook.com/ivan.levchenko.9?fref=mentions Ivan Levchenko , до якого Молочніков звернувся із пропозицію попрацювати на проекті. Ваня «включив дурачка», отримав сценарій і записав їхню аудіо-розмову. Зі слів Молочнікова, він має підтримку Офісу президента України і отримав прес-карти для себе та оператора. (UPD Я не можу знати цього напевно, переказую слова Молочнікова, які почула на власні вуха у записаній розмові).
Я прочитала його сценарій. В ньому багато несмаку, але найгірше не це. Вдумайтеся ще раз - в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проект і хто його автор. Чому я вирішила, що потенційні учасники цього не знають? Після мого попереднього посту мені написала в приват одна з таких шокованих мам. Вона поняття не мала, для кого знімає акторські проби. Пізніше моя приятелька кастинг-директорка написала мені, що отримала таку ж інформацію від іншої мами. Тобто це не помилка, а тенденція.
До речі, щодо Молочнікова. Я поґуґлила, 2022-го він зняв серіал «Монастырь», це веб-серіал російського виробництва. Ще раз, це було м и н у л о г о року.
Одне слово, ось така історія. Зйомки заплановані на 16-18 березня. Чи має цей фільм бути знятим, як ви думаєте?
(До уваги журналістів - є сценарій, запис розмови, скріни, проби дітей тощо).
А цей - десантнік , такими своїми - недалекими заявами , лише виставляє себе недоумком .
Який в хріна - територіальний спір . ??? З який це пір - напад на незалежну країну , кордони якої були офіційно визнані самим же агресором , називається - територіальним спором . ?? Дурко бл. , немовби і розумний , але ж тут меле таку абракадабру шо пц ,, навіть трампидло такої маячні не ніс .
натомість республіканська партія це половина американців, це достобіса.
І він є реальним претендентом на перемогу в праймеріз в лігві слонів!
Схоже, що прихильникам республіканців подобається гасло Make
AmericaRussia Great Again!
Не розумію чому республіканці не позбудуться придурка трампа
тому що серед виборцiв багато тупоголових реднекiв, яким Трамп подобається...
це так саме, як питати, чому вибрали Зе-блазня.)
Очевидно чубатий помстився і підставив його зумисне. Нагадую про випадок на зйомці. Хтось зарядив зброю бойовими патронами.