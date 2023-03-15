Сенатор-республиканец Грэм - Трампу и Десантису: Путин - это Гитлер, его победа провоцирует агрессию Китая

Сенатор от Республиканской партии Линдсей Грэм ответил на выступившие против помощи Украине заявления 45 президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.

По его словам, те, кто считает, что война РФ против Украины не является приоритетом для США, многое упускают, так как Украина добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на признание Россией своей территориальной целостности.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин открыто говорит, что его цель — это воссоздание Российской империи и он не собирается останавливаться на Украине.

"Последний раз, когда кто-то в Европе претендовал на чужую землю и пытался захватить ее силой оружия, была попытка Адольфа Гитлера построить Третий рейх. Те, кто просчитался в намерениях Гитлера, проложили путь к более широкой войне и упустили много возможностей остановить его на раннем этапе. Сейчас не время повторять ошибки прошлого", — заявил сенатор.

Грэм считает, что претензия Китая на Тайвань также основана на территории, а украинские воины могут победить в войне при поддержке американского оружия.

Политик сказал, что когда лидер США говорит противнику, что он не будет делать в конфликте, то это посылает сигнал о слабости и продлевает конфликт, повышая вероятность его распространения.

"У нас было восемь лет, когда Обама посылал нашим врагам смешанные сигналы, что приводило к еще большей агрессии. Нам не нужно снова идти по этому пути. Когда дело доходит до Путина, вы либо платите сейчас, либо платите потом", — написал Грэм.

Также он подчеркнул, что игнорирование военных преступлений РФ разрушает мировой порядок.

"Если вы не понимаете, что успех Путина провоцирует агрессию Китая против Тайваня, то вы серьезно просчитались в одной из самых очевидных связей в мире. Если Путин проиграет в Украине, то мир перезагрузится во всех смыслах. Если он победит в Украине, а Запад, как и раньше, капитулирует, грядет новый конфликт", — резюмировал он.