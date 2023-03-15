РУС
Сенатор-республиканец Грэм - Трампу и Десантису: Путин - это Гитлер, его победа провоцирует агрессию Китая

грем,ліндсі

Сенатор от Республиканской партии Линдсей Грэм ответил на выступившие против помощи Украине заявления 45 президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.

По его словам, те, кто считает, что война РФ против Украины не является приоритетом для США, многое упускают, так как Украина добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на признание Россией своей территориальной целостности.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин открыто говорит, что его цель — это воссоздание Российской империи и он не собирается останавливаться на Украине.

Читайте: Помощь Украине для защиты от агрессии России не является жизненно важным интересом США, - вероятный конкурент Трампа Десантис

"Последний раз, когда кто-то в Европе претендовал на чужую землю и пытался захватить ее силой оружия, была попытка Адольфа Гитлера построить Третий рейх. Те, кто просчитался в намерениях Гитлера, проложили путь к более широкой войне и упустили много возможностей остановить его на раннем этапе. Сейчас не время повторять ошибки прошлого", — заявил сенатор.

Грэм считает, что претензия Китая на Тайвань также основана на территории, а украинские воины могут победить в войне при поддержке американского оружия.

Также читайте: Если Путин победит, то будет угрожать Грузии, Балтии и всем странам бывшего СССР - Джонсон и Грэм

Политик сказал, что когда лидер США говорит противнику, что он не будет делать в конфликте, то это посылает сигнал о слабости и продлевает конфликт, повышая вероятность его распространения.

"У нас было восемь лет, когда Обама посылал нашим врагам смешанные сигналы, что приводило к еще большей агрессии. Нам не нужно снова идти по этому пути. Когда дело доходит до Путина, вы либо платите сейчас, либо платите потом", — написал Грэм.

Также он подчеркнул, что игнорирование военных преступлений РФ разрушает мировой порядок.

Читайте также: Сенатор США Грэм - Китаю: Нет ничего глупее, чем запрыгивать на поезд Путина

"Если вы не понимаете, что успех Путина провоцирует агрессию Китая против Тайваня, то вы серьезно просчитались в одной из самых очевидных связей в мире. Если Путин проиграет в Украине, то мир перезагрузится во всех смыслах. Если он победит в Украине, а Запад, как и раньше, капитулирует, грядет новый конфликт", — резюмировал он.

Гитлер Адольф (166) путин владимир (32222) США (27945) Трамп Дональд (6654) Линдси Грэм (117) Десантис Рон (10)
Топ комментарии
+23
Ну то й що ? Наш мутрий наріт знайшов собі "два в одному" - і дебіла і клоуна.
15.03.2023 10:59 Ответить
+18
Вони ніби навмисно висувають кандидатами у президенти відвертих дебілів або клоунів.
15.03.2023 10:54 Ответить
+15
Грэм - это представитель старой гвардии, которая хорошо понимает пагубные последствия изоляционистской политики, продвигаемой Трампом и его сторонниками, которые ориентируются на малообразованного избирателя, используя при этом примитивную пропаганду и популизм.
15.03.2023 11:07 Ответить
👍👍👍
15.03.2023 10:54 Ответить
грем, що ти їм розказуєш проміжнародну безпеку,
якщо при трампі його прихильники захопили капітолій
15.03.2023 11:04 Ответить
Трамп вже тоді не був Президентом США. Не знаєш, не пиши.
15.03.2023 11:09 Ответить
то він просто так ошивався в Білому домі...і не було нікого щоб спитати - дядя ти тут що забув..
15.03.2023 11:11 Ответить
Ну, то треба спитати охорону білого будиночка.
15.03.2023 11:14 Ответить
штурмували капітолій
15.03.2023 11:46 Ответить
білий дім і капітолій то різні споруди в різних місцях одного міста
показать весь комментарий
трамп тоді виступав на мітингу і мітингарі-прихильники подались на штурм...
ці події проходили протягом хвилин і годин, а не тижнів і місяців, як ти знаєш
15.03.2023 11:15 Ответить
Знаю. Навіть дивився в прямому ефірі.
показать весь комментарий
якби знав, не писав би тої бредятини, що вище...негайно видали, не позорся...
або вибачайся перед читачами цензору за свою недолугість
15.03.2023 11:21 Ответить
Хто, Я, Позорюся? Може ти?
Дивись прямо.
15.03.2023 16:28 Ответить
Тільки своєю вимогою. Та ти Дебіл.
15.03.2023 16:29 Ответить
: Трамп вже тоді не був Президентом США. Не знаєш, не пиши.

А ось хронологія:
3.11.2020 - день президентських виборів у США
6.01.2021 - день затвердження результатів президентських виборів Конгресом. Щоби зірвати затвердження перемоги Байдена, рудий підх*йловник Трамп закликав своїх прихильників прийти у цей день до Капітолія з протестами проти результатів виборів. Протести закінчились штурмом Капітолія ідіотами-трампістами (типу того, що на фото нижче).
20.01.2021 - день інавгурації нового президента Байдена. Відповідно, Трамп склав повноваження президента.
Як сказав тут один "розумник", не знаєш - не пиши!


15.03.2023 16:37 Ответить
Вони ніби навмисно висувають кандидатами у президенти відвертих дебілів або клоунів.
15.03.2023 10:54 Ответить
Ну то й що ? Наш мутрий наріт знайшов собі "два в одному" - і дебіла і клоуна.
15.03.2023 10:59 Ответить
Так американський наріт ще гірший
15.03.2023 12:33 Ответить
про нас промовчу , поки -що
15.03.2023 11:00 Ответить
Той телепень ще не кандидат в президенти .
15.03.2023 11:03 Ответить
це "суспільство спектаклю", гаспада таваріщі, - читайте Гі Дебора...
15.03.2023 11:06 Ответить
15.03.2023 12:27 Ответить
...це китає-роззія
15.03.2023 13:41 Ответить
Хоч хтось прямо сказав те, що і так відомо.
Але цивілізований світ втратив моральну готовність до війни.
Поки що йому пощастило: за нього ллють кров інші.
Але якщо кров інших закінчиться, доведеться проливати свою.
15.03.2023 10:56 Ответить
тупим селюкам треба пояснювати що є подонки які до власної мети підуть по трупах.
і що світ трохи змінився бо в ньому викормили людожерів
і що час голосувати за пістоболів і прочіх ферштеєрів канув в нєбитійо

все вроді як є очевидним але виявляється що є море людей яким треба це пояснювати
15.03.2023 11:16 Ответить
Але, оскільки на тупих селюків логічні пояснення не діють, то усвідомлення прийде лише після чергового Перл-Харбора
15.03.2023 17:09 Ответить
А чего сразу Китай на Тайвань? Может реальнее Раша на страны Балтии и ту же Польшу, где уже самим Штатам и Германии, например, придётся принимать волевые решения?... Пока мы сдерживаем новоявленного фюрерка, а потом самим придётся или всё-таки дешевле и проще нам помочь?
15.03.2023 10:57 Ответить
Тому що на країни Балтії або Польшу на даний момент у кацапів сил ніяк не вистачить. А китайці вже на низькому старті стосовно Тайваню
15.03.2023 10:59 Ответить
Японія - курили, Китай - Сибір. І багато ще. Болото так і залишать. Бункера у *уйла вже там не буде.
15.03.2023 10:59 Ответить
Трамп и десантис-два петушка. Диалог с ними-это зашквар
15.03.2023 10:57 Ответить
Це чувак який шарить
15.03.2023 10:59 Ответить
У другій світовій війні , світова спільнота перемогла німецький нацизм , а дух Гітлера втік в 3,14дерацію і вселився в куйло
15.03.2023 10:59 Ответить
Плохо, что приходится очевидные вещи доказывать всяким проходимцам, претендующим на власть
15.03.2023 11:01 Ответить
Не те теперь республиканци.
15.03.2023 11:02 Ответить
Никто не прорахувався у намірах Гітлера. Никакого выбора не было. И всем сказочно повезло что Гитлер допустил ошибку и повернул на восток.
15.03.2023 11:05 Ответить
До речі, до Перл-Харбора в США також вистачало ідіотів, які казали, що то не їх війна...
15.03.2023 11:07 Ответить
"всем сказочно повезло"

Всєм? Українцям також?
15.03.2023 11:09 Ответить
Если бы не жертвы украинцев, сейчас вместо Европы был бы Рейх.
15.03.2023 11:12 Ответить
Или советский союз. Сталин как бы готовил свое нападение на Германию.
15.03.2023 11:39 Ответить
українцям сказочно повезло що в 2014 президентом став криголам, але спробуйте це донести до телепнів із числа 73
15.03.2023 11:19 Ответить
Там бетон.
15.03.2023 11:47 Ответить
Грэм - это представитель старой гвардии, которая хорошо понимает пагубные последствия изоляционистской политики, продвигаемой Трампом и его сторонниками, которые ориентируются на малообразованного избирателя, используя при этом примитивную пропаганду и популизм.
15.03.2023 11:07 Ответить
Соратник Джона Маккейна. 👍
15.03.2023 12:09 Ответить
цікавий приклад "війни видовищем" під прикриттям американського громадянства у Молочнікова...

https://www.facebook.com/ira.tsilyk?hc_ref=ART64t0ZvPpgwnxMLWILyefB3c_pOSk7h50PzGtt9H6lL06BNi86OQNQH3aV9qakFls&fref=nf Iryna Tsilyk
https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid02KAzbwEnykM8zMGfuyYk5Qd6QiZDREgd86qjEA7vrEyeDLWiK8ABvz1WTo1GMd5n7l 1 дн. ·


Розкажу одну доволі брудну історію, яка, на мою думку, є етичним злочином і яка може зацікавити журналістів. Уявіть собі, ваших дітей запросили взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сирот, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Ви записуєте акторські проби, надсилаєте їх, і зрештою геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт. Алєксандр Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута в найближчі дні під Києвом, він з оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації - зруйнованому домі. От тільки інформація про те, що режисер - росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників. Колеги, будьте обережні!

Звідки я про все це знаю? Мені розповів деталі мій колега і приятель, відомий український художник-постановник https://www.facebook.com/ivan.levchenko.9?fref=mentions Ivan Levchenko , до якого Молочніков звернувся із пропозицію попрацювати на проекті. Ваня «включив дурачка», отримав сценарій і записав їхню аудіо-розмову. Зі слів Молочнікова, він має підтримку Офісу президента України і отримав прес-карти для себе та оператора. (UPD Я не можу знати цього напевно, переказую слова Молочнікова, які почула на власні вуха у записаній розмові).

Я прочитала його сценарій. В ньому багато несмаку, але найгірше не це. Вдумайтеся ще раз - в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проект і хто його автор. Чому я вирішила, що потенційні учасники цього не знають? Після мого попереднього посту мені написала в приват одна з таких шокованих мам. Вона поняття не мала, для кого знімає акторські проби. Пізніше моя приятелька кастинг-директорка написала мені, що отримала таку ж інформацію від іншої мами. Тобто це не помилка, а тенденція.

До речі, щодо Молочнікова. Я поґуґлила, 2022-го він зняв серіал «Монастырь», це веб-серіал російського виробництва. Ще раз, це було м и н у л о г о року.

Одне слово, ось така історія. Зйомки заплановані на 16-18 березня. Чи має цей фільм бути знятим, як ви думаєте?

(До уваги журналістів - є сценарій, запис розмови, скріни, проби дітей тощо).
15.03.2023 11:09 Ответить
Політичне ядро республіканської партії ( керівництво партії ) , і більшість партійців , як і раніше - проукраїнські .. Це є - ГУТ !!
А цей - десантнік , такими своїми - недалекими заявами , лише виставляє себе недоумком .
Який в хріна - територіальний спір . ??? З який це пір - напад на незалежну країну , кордони якої були офіційно визнані самим же агресором , називається - територіальним спором . ?? Дурко бл. , немовби і розумний , але ж тут меле таку абракадабру шо пц ,, навіть трампидло такої маячні не ніс .
15.03.2023 11:18 Ответить
Я уверен что Китай на Тайване тоже не остановится
15.03.2023 11:42 Ответить
Він усі "історичні" землі збиратиме. Скажу більше - усі ломануться переділяти кордони, це буде не світова, а всесвітня вже війна правом сили захоплювати інші землі. Відкат цивілізації на століття, якщо не тисячоліття.
15.03.2023 11:59 Ответить
Притом *историю* будут писать каждый свою на коленке и под личные пожелания и запросы
15.03.2023 12:11 Ответить
Грем красава .
15.03.2023 11:55 Ответить
Путін - Гітлер. А де ленд-ліз тоді?
15.03.2023 11:56 Ответить
зараз бути одночасно і українцем і прихильником республіканської партії сша це те саме що в 41 році бути євреєм і добровільно працювати пічником в освенцімі.
15.03.2023 12:09 Ответить
Євреї, якраз і співпрацювати з німцями і в гетто, і в концтаборах, і у Вермахті.
15.03.2023 12:39 Ответить
вони не співпрацювали масово, то були поодинокі випадки.

натомість республіканська партія це половина американців, це достобіса.
15.03.2023 13:00 Ответить
У Вермахт брали лише тих, хто наполовину чи на чверть єврей взагалі-то...
15.03.2023 15:56 Ответить
НЕМАЄ такого поняття, як "наполовину чи на чверть єврей"... Жиди, а-а-у-у, - підкажіть йому.
15.03.2023 16:47 Ответить
Емм, у євреїв вважається, що якщо у людини батько єврей, а мати ні, то це не єврей...
15.03.2023 16:48 Ответить
Єврей той, хто народжений єврейкою. Не на половину і не на чверть. Навіть якщо Сару трахнув Петро, Василь чи конюх Остап - дитинка в неї буде євреєм(єврейкою) 100%.
16.03.2023 08:00 Ответить
сенатор Ліндсі Грем (соратник покійного Джона Маккейна) - це найкращий варіант кандидатури республіканців для суперництва з Джо Байденом!
І він є реальним претендентом на перемогу в праймеріз в лігві слонів!
15.03.2023 15:04 Ответить
Так, Ліндсі Грем - притомний республіканець. Хоча, за опитуваннями у США, реальними претендентами на перемогу у праймеріз є Трамп (близько 40%) та ДеСантіс (близько 36%).
Схоже, що прихильникам республіканців подобається гасло Make America Russia Great Again!

15.03.2023 16:52 Ответить
Правий сенатор.
Не розумію чому республіканці не позбудуться придурка трампа
15.03.2023 16:07 Ответить
Не розумію чому республіканці не позбудуться придурка трампа...

тому що серед виборцiв багато тупоголових реднекiв, яким Трамп подобається...

це так саме, як питати, чому вибрали Зе-блазня.)
15.03.2023 17:23 Ответить
Із задоволенням дивилась пародії на Трампона від Алека Болдуіна.
Очевидно чубатий помстився і підставив його зумисне. Нагадую про випадок на зйомці. Хтось зарядив зброю бойовими патронами.
15.03.2023 17:26 Ответить
15.03.2023 17:35 Ответить
деякі тупі америкоси за бабло зараз готові продатися щоб потім цілувати дупу гітлерам кацапським і китайським
15.03.2023 21:50 Ответить
 
 