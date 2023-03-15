РУС
Количество штурмовых действий со стороны РФ уменьшилось, враг потерял наступательный потенциал, - Силы обороны

окупанти

Российские захватчики совершают ночные вылазки в основном для того, чтобы забрать раненых и убитых военных РФ.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы возьмем неделю назад, когда враг применял большое количество артиллерийских снарядов, реактивных снарядов, то сегодня это в разы уменьшилось. Активность по наступательным действиям также уменьшилась в разы", - отметил он.

По словам Дмитрашковского, раньше было и по 100 штурмовых действий в сутки, а по состоянию на сегодняшний день ночью оккупанты совершают от 2 до 9 штурмовых действий, а днем ​​- от 20 до 29.

"Речь идет о штурмовых действиях, это опасно, это приводит к потерям. Враг же потерял потенциал наступательный. За последнюю неделю, когда они штурмовали, они потеряли большое количество личного состава. Достаточно большое количество применяемой боевой техники. Очень боятся нашей артиллерии. Поэтому в ночное время техника не выходит на боевой рубеж. Они довозят до определенного места и высаживают пехоту, как правило группу 10-15 человек, иногда взвод, роту. Это днем бывает. Ночные вылазки посвящают тому, чтобы собирать раненых и убитых. Проводятся ночные штурмы для того чтобы выявить позиции, огневые точки. Для того чтобы днем накрывать их артиллерией", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 161 520 человек (+980 за сутки), 3492 танка, 2528 артсистем, 6799 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Тренувались форсувати ріку: на півдні рф потонула група окупантів з бронетехнікою

https://internetua.com/trenuvalis-forsuvati-riku-na-pivdni-rf-potonula-grupa-okupantiv-z-bronetehnikoua-roszmi
15.03.2023 11:18 Ответить
15.03.2023 11:19 Ответить
Сили оборони знають. Значить знають і герої снайпера. Не счелкали?
15.03.2023 11:19 Ответить
980 дохлих орків за добу - це "зменшилась в рази"?
Це вони простроченим морозивом отруїлись?
Логіка в наших "спікерів" завжди була сильною стороною...
15.03.2023 11:34 Ответить
Зеля буде заспокоювати до слідучих перемовин віч-на-віч з Путлером.
15.03.2023 11:42 Ответить
Прям таки зменшилась-зменшилась, угу... Цензор, ти явно зап@здівся Треба хоч іноді думати, що публікуєш
15.03.2023 11:42 Ответить
суки! у кабанов еду отбирают.
15.03.2023 11:45 Ответить
Щось не дуже віриться...Сьогодні під Бахмутом- Ворог закріпився у https://deepstatemap.live/#16/48.7010/37.9457 Залізнянському , зайняв цех https://deepstatemap.live/#16/48.6142/37.9890 АЗОМу та продовжує тиск на https://deepstatemap.live/#13/48.5962/37.9891 Бахмут з трьох сторін
15.03.2023 13:05 Ответить
Нове м'ясо прибуде. Можливо китайське.
15.03.2023 13:46 Ответить
 
 