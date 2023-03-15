Количество штурмовых действий со стороны РФ уменьшилось, враг потерял наступательный потенциал, - Силы обороны

Российские захватчики совершают ночные вылазки в основном для того, чтобы забрать раненых и убитых военных РФ.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы возьмем неделю назад, когда враг применял большое количество артиллерийских снарядов, реактивных снарядов, то сегодня это в разы уменьшилось. Активность по наступательным действиям также уменьшилась в разы", - отметил он.

По словам Дмитрашковского, раньше было и по 100 штурмовых действий в сутки, а по состоянию на сегодняшний день ночью оккупанты совершают от 2 до 9 штурмовых действий, а днем ​​- от 20 до 29.

"Речь идет о штурмовых действиях, это опасно, это приводит к потерям. Враг же потерял потенциал наступательный. За последнюю неделю, когда они штурмовали, они потеряли большое количество личного состава. Достаточно большое количество применяемой боевой техники. Очень боятся нашей артиллерии. Поэтому в ночное время техника не выходит на боевой рубеж. Они довозят до определенного места и высаживают пехоту, как правило группу 10-15 человек, иногда взвод, роту. Это днем бывает. Ночные вылазки посвящают тому, чтобы собирать раненых и убитых. Проводятся ночные штурмы для того чтобы выявить позиции, огневые точки. Для того чтобы днем накрывать их артиллерией", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 161 520 человек (+980 за сутки), 3492 танка, 2528 артсистем, 6799 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА