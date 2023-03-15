Инцидент с беспилотником США – это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта, - Данилов
Россия стремится постоянно увеличивать ставки в условиях стратегического проигрыша.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный россией в Черном море, – это сигнал путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон. Тактика ва-банк – постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств", – объяснил он.
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
І їх рашистська ППО F-35 і не побачила, а нові ракети могли б збити рашистські ******** з відстані 180 км.
Вибач, але куплений дзюдоїст нічим не гірший за купленого рукоблудника. Тим більше, що в нашому випадку у дзюдоїста бабла побільше.
Гарний був би двобій - ***** у кімоно та в хокейному шоломі, а Бубочка в латексному костюмі, на підборах з червоним кляпом в роті та бородатим страпоном в сраці. 😁
Так то наш кімнатний богатирчик такий же пігмей, як і *****.
Бо з чіхуахуа в президентах це навряд відбудеться.
Як наслідок, рейтінг демократів та Байдена серед виборців США падає, а МАГЕ Трампа - зростає.
Ось. Вже краще. Гостріше.
У порівнянні з цим фактом, інцидент з безпілотником США - дрібниця!
Хіба що втягнути Китай і Іран у відкритий конфлікт на своєму боці.
Збрили б хоч кацапський аєроплан над Чорним морем , десь в нейтральних водах , нехай би гаряча кацапня трохи вичахла .
І визнали б відверто - так , це була наша ракета , ми її запускали в тренувальних цілях , далеко від ваших територіальних вод , а чого ваш сраний міг виявився у неї на шляху , ми не знаємо , то вже не наші проблеми . Маєм повне право , а вам - нєх шастать , мовляв .
https://defence-line.org/2023/03/sbityj-dron-chast-2/
2. Чесно, я не знаю, у літаках стоїть "автореєстратор", чи це ініціатива льотчиків ?