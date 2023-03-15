Инцидент с беспилотником США – это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта, - Данилов

Россия стремится постоянно увеличивать ставки в условиях стратегического проигрыша.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный россией в Черном море, – это сигнал путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон. Тактика ва-банк – постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств", – объяснил он.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

