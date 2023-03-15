Угрожал "слить" персональные данные спецслужбам РФ: СБУ задержала экс-сотрудника Службы, который призывал украинских защитников к дезертирству

Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, проводившего подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Как отмечается, накануне полномасштабного вторжения он уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза.

Оттуда он звонил по телефону бывшим коллегам и призвал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо". А в случае отказа - угрожал "слить" их персональные данные представителям российских спецслужб.

"Кроме того, злоумышленник пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мероприятий и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Для этого пытался выспросить эту информацию у сотрудников СБУ. В марте 2023 года он пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (государственная измена),

– ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Выясняются все детали его противоправной деятельности.

Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.