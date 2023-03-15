Угрожал "слить" персональные данные спецслужбам РФ: СБУ задержала экс-сотрудника Службы, который призывал украинских защитников к дезертирству
Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, проводившего подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, накануне полномасштабного вторжения он уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза.
Оттуда он звонил по телефону бывшим коллегам и призвал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо". А в случае отказа - угрожал "слить" их персональные данные представителям российских спецслужб.
"Кроме того, злоумышленник пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мероприятий и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Для этого пытался выспросить эту информацию у сотрудников СБУ. В марте 2023 года он пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали", - говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
– ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).
В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Выясняются все детали его противоправной деятельности.
Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
"відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ". СБУ не напартачило. Вже нормально. Є ще патріоти.
Наумів то здриснув, а люди, яких він призначав на керівні посади в сбу, залишились...
Хто там тільки не був. Апельсини, то наколоті.
шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, трухіни, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
Самая главная задача Украины на сегодня - зафиксировать необратимость изменений. Которая еще не произошла. Украинская государственность, которой всего пять лет, пока всё еще построена из того, что было и палок. Это еще довольно шаткая конструкция. И как можно «по приколу» поставить руководить этой конструкцией человека, который совершенно не понимает, что такое государство, как оно устроено, как оно работает, что такое политика, что такое внешняя политика - я не понимаю совершенно.
Такие эксперименты может позволить себе США.
У Украины такого запаса прочности нет.