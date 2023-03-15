РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3524 посетителя онлайн
Новости Война
6 291 26

Угрожал "слить" персональные данные спецслужбам РФ: СБУ задержала экс-сотрудника Службы, который призывал украинских защитников к дезертирству

сбу

Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, проводившего подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, накануне полномасштабного вторжения он уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза.

Оттуда он звонил по телефону бывшим коллегам и призвал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо". А в случае отказа - угрожал "слить" их персональные данные представителям российских спецслужб.

"Кроме того, злоумышленник пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мероприятий и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Для этого пытался выспросить эту информацию у сотрудников СБУ. В марте 2023 года он пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (государственная измена),

– ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала бывшего сотрудника-дезертира, который восемь лет скрывался от следствия. ФОТОрепортаж

В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Выясняются все детали его противоправной деятельности.

Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

СБУ (20435) государственная измена (1629) дезертирство (343)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Чілавєк літінанта Баканова?
показать весь комментарий
15.03.2023 12:17 Ответить
+9
Я вже якось виказував свою думку яким чином в таких службах працюють люди зовсім не на Україну. Там з часів КГБ самовідтворювана система. Люди які туди приходять самі стають подібними, а потім вчать вже нових. Це неможливо перебудувати. Службу необхідно розпустити і взяти абсолютно нових людей. Також це потрібно зробити і у судовій системі.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:28 Ответить
+6
"подвиг разведчика"
показать весь комментарий
15.03.2023 12:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"подвиг разведчика"
показать весь комментарий
15.03.2023 12:15 Ответить
Чілавєк літінанта Баканова?
показать весь комментарий
15.03.2023 12:17 Ответить
А може й він сам?
показать весь комментарий
15.03.2023 12:23 Ответить
Шифровщики. Не важко додуматись.
"відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ". СБУ не напартачило. Вже нормально. Є ще патріоти.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:19 Ответить
Так. Ви правильно сказали. Патріоти ще є. В СБУ. Мало. З лупою найдені. Але є. Але хіба має так бути в службі метою якої є захист країни від внутрішнього ворога, від зрадників? Хіба не мають там бути патріотами ВСІ?
показать весь комментарий
15.03.2023 12:24 Ответить
Цілком згідний.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:30 Ответить
Як туди таке сміття набирали? Скажи хто твій бос і я не здивуюсь твоїй зраді....Може наразі Україні нормальні кадри набирати, а не по приколу
показать весь комментарий
15.03.2023 12:19 Ответить
Па приколу?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.03.2023 12:23 Ответить
Я вже якось виказував свою думку яким чином в таких службах працюють люди зовсім не на Україну. Там з часів КГБ самовідтворювана система. Люди які туди приходять самі стають подібними, а потім вчать вже нових. Це неможливо перебудувати. Службу необхідно розпустити і взяти абсолютно нових людей. Також це потрібно зробити і у судовій системі.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:28 Ответить
Поділяю вашу думку.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:30 Ответить
Старі пердуни генерали з часів СРСР вже навчили нових.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:32 Ответить
Пишу про це вже рік. Як Наумів - права рука Вані Бакланова, фактичний керівник сбу у 2019-2022 роках, начальник департамента сбу по внутрішній безпеці(!!!), здриснув із баблом в Сербію.
Наумів то здриснув, а люди, яких він призначав на керівні посади в сбу, залишились...
показать весь комментарий
15.03.2023 12:49 Ответить
У 2013 шефом СБУ був громадянин РФ
показать весь комментарий
15.03.2023 12:30 Ответить
міністром оборони теж ...
показать весь комментарий
15.03.2023 12:39 Ответить
В 2013?

Хто там тільки не був. Апельсини, то наколоті.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:58 Ответить
Мабуть шось з головою -- раз такого натворив і вернувся .
показать весь комментарий
15.03.2023 12:22 Ответить
Ні. Московітая авось.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:33 Ответить
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, трухіни, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..

а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
показать весь комментарий
15.03.2023 12:22 Ответить
1+1
показать весь комментарий
15.03.2023 12:24 Ответить
Оригінал. 28.03.2019.

Самая главная задача Украины на сегодня - зафиксировать необратимость изменений. Которая еще не произошла. Украинская государственность, которой всего пять лет, пока всё еще построена из того, что было и палок. Это еще довольно шаткая конструкция. И как можно «по приколу» поставить руководить этой конструкцией человека, который совершенно не понимает, что такое государство, как оно устроено, как оно работает, что такое политика, что такое внешняя политика - я не понимаю совершенно.
Такие эксперименты может позволить себе США.
У Украины такого запаса прочности нет.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:27 Ответить
да... насобирала сбу в своих подрядках столько мразоты, что... кстати, а что бульканов, или как там быканов-баканов, куда подевался... убирает у боневтіка янелохмнесорокдва?
показать весь комментарий
15.03.2023 12:48 Ответить
А что так просто, захотел и уволился из СБУ?
показать весь комментарий
15.03.2023 12:54 Ответить
Там такий перший і останній один раз за тиждень!
показать весь комментарий
15.03.2023 13:14 Ответить
Дмитро Співак, який на медчуківських каналах розпалював ворожнечу і руський мір кликав в країну під підозрою? Вчора зустрів в місті. Думав що втік, а він як нічого і не було...
показать весь комментарий
15.03.2023 13:34 Ответить
Бачу, що СБУ, від якої смердить чекістами, треба розпустити та заснувати щось нове. З повною заміною всіх кадрів.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:05 Ответить
 
 