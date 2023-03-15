Верховный суд Британии по делу трехмиллиардного "долга Януковича" вынес решение в пользу Украины

Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу о "долге Януковича" на 3 млрд долларов.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает Цензор.НЕТ. Оно называет решение знаковым.

"Верховный суд Соединенного Королевства сегодня пришел к выводу, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения, основанные на фактах угроз агрессии России, должны быть исследованы по полной процедуре во время открытого заседания в английском суде. Постановив это знаковое решение более чем через семь лет после того, как Россия подала иск против Украины в английский суд, Верховный суд поддержал позицию Украины, которую Украина уже заявляла много лет подряд", - говорится в сообщении Минфина.

Россия настаивала на упрощенной процедуре рассмотрения ее иска.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ее ходатайство, отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.

Теперь на Россию ложится груз доказательств суда, что угрозы не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы Россией как один из инструментов оружия против Украины.

"Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций", - подчеркнули в Минфине.