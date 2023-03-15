РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3947 посетителей онлайн
Новости
7 617 12

Верховный суд Британии по делу трехмиллиардного "долга Януковича" вынес решение в пользу Украины

янукович,путін

Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу о "долге Януковича" на 3 млрд долларов.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает Цензор.НЕТ. Оно называет решение знаковым.

"Верховный суд Соединенного Королевства сегодня пришел к выводу, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения, основанные на фактах угроз агрессии России, должны быть исследованы по полной процедуре во время открытого заседания в английском суде. Постановив это знаковое решение более чем через семь лет после того, как Россия подала иск против Украины в английский суд, Верховный суд поддержал позицию Украины, которую Украина уже заявляла много лет подряд", - говорится в сообщении Минфина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имущество Януковича и приближенных к нему лиц взысканы в доход государства, - ВАКС

Россия настаивала на упрощенной процедуре рассмотрения ее иска.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ее ходатайство, отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.

Теперь на Россию ложится груз доказательств суда, что угрозы не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы Россией как один из инструментов оружия против Украины.

Также читайте: В Украины все еще есть дефицит бюджета на этот год в размере $10 млрд, - Марченко

"Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций", - подчеркнули в Минфине.

Великобритания (5142) долг (1152) Лондон (366) Минфин (1556) россия (97311) суд (25238) Янукович Виктор (30793)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Бабло Проффесор вивіз Камазами і де вони зникли ХЗ.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:09 Ответить
+8
у руззких бабла немеряно, живут шикарно

https://ru-open.livejournal.com/430542.html "Убогая и безрадостная дыра". Британец о поездке в Россию

показать весь комментарий
15.03.2023 13:31 Ответить
+7
Зате їх дуже цікавить чо там у хохлов.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бабло Проффесор вивіз Камазами і де вони зникли ХЗ.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:09 Ответить
у руззких бабла немеряно, живут шикарно

https://ru-open.livejournal.com/430542.html "Убогая и безрадостная дыра". Британец о поездке в Россию

показать весь комментарий
15.03.2023 13:31 Ответить
Зате їх дуже цікавить чо там у хохлов.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:38 Ответить
мадами на шпильках
показать весь комментарий
15.03.2023 13:39 Ответить
ще протектора на підошвах
показать весь комментарий
15.03.2023 13:49 Ответить
Ви всьо врьотє, ета Лондон
показать весь комментарий
15.03.2023 14:20 Ответить
а тепер касапи вимагають повернення т.зв. "боргу"
показать весь комментарий
15.03.2023 17:18 Ответить
Чекаю що напишуть зелені інтелектуали
показать весь комментарий
15.03.2023 13:27 Ответить
А когда русские что-нибудь выигрывали в европейских судах. Никогда о таком не слышал.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:43 Ответить
а що треба щоб ці ******* нацисти, нащадки червонопих комуно-нацистів, совкових кацапо-фашистів, окупантів України, решти країн сходу Європи щось вигравали ??? їх дибілів, ще в Нюренбергу, за розвʼязання 2Світової війни не судили !!! 1. найбільшим союзником Гітлера, його 3Рейху, у 2Світову війну був як раз дибіл йоська сталін (джугашвілі) на створений ним срср - червона кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів !!!
2. ІІ Світова на території червоної комуно-паРаші не є міфічна придумана червоною комуно-нацистьткою пропагандою "вов", а Громадянська війна 1941-45 рр.
3. так звана "ркка" на звільняла Україну, решти країн сходу Європи від нацизму, вона їх повторно окуповувала !!!







https://youtu.be/T6HJFXTmK6g Парад "асвабадітелей" у Брест-Литовську (Польща) 23 вересня 1939 року
показать весь комментарий
15.03.2023 14:13 Ответить
Урка, ЯкунОвощ зкацаплений, під контролем ФСБ вторгував 3 млрд за Україну!!
Він теж дивні закони наприймав, як і сьогоднішні при посадах!!!
Як там бананов разом з негромадянином каламойшою, живуть проживають та їм владні квартиранти борги списують!!
показать весь комментарий
15.03.2023 14:34 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/5371 Петро Порошенко :
"Казав про це раніше і наголошую сьогодні. Надані російським агресором $3 млрд (т.зв. "позики") були ні чим іншим як хабарем за відмову Києва підписувати Угоду про асоціацію з ЄС.
Сьогодні справа честі держави довести цей символічно важливий процес до остаточної перемоги. Так і буде!"
показать весь комментарий
15.03.2023 17:17 Ответить
 
 