Верховный суд Британии по делу трехмиллиардного "долга Януковича" вынес решение в пользу Украины
Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу о "долге Януковича" на 3 млрд долларов.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает Цензор.НЕТ. Оно называет решение знаковым.
"Верховный суд Соединенного Королевства сегодня пришел к выводу, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения, основанные на фактах угроз агрессии России, должны быть исследованы по полной процедуре во время открытого заседания в английском суде. Постановив это знаковое решение более чем через семь лет после того, как Россия подала иск против Украины в английский суд, Верховный суд поддержал позицию Украины, которую Украина уже заявляла много лет подряд", - говорится в сообщении Минфина.
Россия настаивала на упрощенной процедуре рассмотрения ее иска.
В марте 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ее ходатайство, отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.
Теперь на Россию ложится груз доказательств суда, что угрозы не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы Россией как один из инструментов оружия против Украины.
"Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций", - подчеркнули в Минфине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://ru-open.livejournal.com/430542.html "Убогая и безрадостная дыра". Британец о поездке в Россию
2. ІІ Світова на території червоної комуно-паРаші не є міфічна придумана червоною комуно-нацистьткою пропагандою "вов", а Громадянська війна 1941-45 рр.
3. так звана "ркка" на звільняла Україну, решти країн сходу Європи від нацизму, вона їх повторно окуповувала !!!
https://youtu.be/T6HJFXTmK6g Парад "асвабадітелей" у Брест-Литовську (Польща) 23 вересня 1939 року
Він теж дивні закони наприймав, як і сьогоднішні при посадах!!!
Як там бананов разом з негромадянином каламойшою, живуть проживають та їм владні квартиранти борги списують!!
"Казав про це раніше і наголошую сьогодні. Надані російським агресором $3 млрд (т.зв. "позики") були ні чим іншим як хабарем за відмову Києва підписувати Угоду про асоціацію з ЄС.
Сьогодні справа честі держави довести цей символічно важливий процес до остаточної перемоги. Так і буде!"