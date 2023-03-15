По всей Украине второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу
В 12:59 15 марта в Украине второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По данным телеграм-каналов, тревога объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с военного аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области.
В 13.17 начались отбои тревоги по стране.
Чи, оху*ваю.
Має на озброєнні 2 тони хімдобрив!
Повітряна тривога!"
Кацапи класну ІПСУ крутять, а наші "спікери" від ппо по тупості її підживлюють...