По всей Украине второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу

В 12:59 15 марта в Украине второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По данным телеграм-каналов, тревога объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с военного аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области.

В 13.17 начались отбои тревоги по стране.