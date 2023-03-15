РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3947 посетителей онлайн
Новости Война
5 847 17

По всей Украине второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу

мапа

В 12:59 15 марта в Украине второй раз за день объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По данным телеграм-каналов, тревога объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с военного аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области.

Читайте: Несколько стран готовы отправить МиГ-29 в Украину, - Bloomberg

В 13.17 начались отбои тревоги по стране.

авиация (2920) воздушная тревога (837)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Цигани. Нам потрібні цигани. Щоб вкрали цей довбаний Міг разом з кинджалом і до нас перегнали.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:09 Ответить
+3
Створити петицію, щоб проголосували за формування циганського батальйону )
показать весь комментарий
15.03.2023 13:14 Ответить
+3
Через пару тижнів буде 10 тривог на день: "російський літак АН-2 піднявся з аеродрому в барнаулі!
Має на озброєнні 2 тони хімдобрив!
Повітряна тривога!"

Кацапи класну ІПСУ крутять, а наші "спікери" від ппо по тупості її підживлюють...
показать весь комментарий
15.03.2023 13:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цигани. Нам потрібні цигани. Щоб вкрали цей довбаний Міг разом з кинджалом і до нас перегнали.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:09 Ответить
Створити петицію, щоб проголосували за формування циганського батальйону )
показать весь комментарий
15.03.2023 13:14 Ответить
Всього 50 хвилин не було тривоги і ось знов.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:11 Ответить
ну и что? я последние несколько дней тревоги тупо проспал ..а тем кто живет под зоной поражения давно надо было переехать ..
показать весь комментарий
15.03.2023 14:43 Ответить
І ще хтось розповідає що як виб'ємо кацапів з України то настане мир. Вони поки буде існувати ''рашка'' будуть тероризувати нас.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:16 Ответить
Друга масштабна. *****.
Чи, оху*ваю.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:27 Ответить
Вчера было 5 раз.Сегодня есть куда стремиться
показать весь комментарий
15.03.2023 13:28 Ответить
Через пару тижнів буде 10 тривог на день: "російський літак АН-2 піднявся з аеродрому в барнаулі!
Має на озброєнні 2 тони хімдобрив!
Повітряна тривога!"

Кацапи класну ІПСУ крутять, а наші "спікери" від ппо по тупості її підживлюють...
показать весь комментарий
15.03.2023 13:34 Ответить
Та вони так літати своїми коритами можуть 24/7.
показать весь комментарий
15.03.2023 13:47 Ответить
Та ото ж..
показать весь комментарий
15.03.2023 13:49 Ответить
Що робити, щоб терористи не дрочили цими носіями, населення все одно не ховається, то їм вмикайте тривоги тільки при масованих атаках, не допомагайте терористам знущайтеся з людей. А інші, які найбільше в небезпеці, або просто по бажанню забезпечити власну безпеку, можуть вмикати особисті інформери.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:59 Ответить
Що там з безпілотниками дальньої дії, може треба у першу чергу довбанути по багатомільйонних носіях. Як кажуть - овчинка стоит выделки.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:03 Ответить
Знову тривога, хакніть їм навзаєм, та вмикайте у них, нехай посіпаються.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:09 Ответить
 
 