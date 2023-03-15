РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3947 посетителей онлайн
Новости
3 146 57

Более 60% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос Центра Разумкова

прапор,українці

События в Украине развиваются в правильном направлении – так считают 61% украинцев, и только 21% – что события развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По результатам опроса по оценке гражданами происходящих в Украине процессов, 61% респондентов считает, что события развиваются в правильном направлении, и только 21%, которые происходят в неправильном направлении", - сказал заместитель директора социологической службы Михаил Мищенко.

Смотрите: На 10% снизился уровень употребления русского языка, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Он отметил, что к началу войны – в конце 2021 года – эти показатели были хуже. Тогда только 20% опрошенных отвечали, что события развиваются в правильном направлении, а 65,5% отметили, что события развиваются в неправильном направлении.

"Это может быть связано с тем, что с начала войны произошла консолидация общества - люди четко осознают направление общественного развития, которое они ассоциируют с победой", - отметил зам.

Также смотрите: Отношение украинцев к россиянам и белорусам продолжает ухудшаться, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, 49% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы или трудности в ближайшие несколько лет, 36% считают, что Украина сможет их преодолеть в более отдаленной перспективе, лишь 3% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы и трудности.

Отмечается, что в конце 2021 года – до начала войны – только 18% граждан считали, что Украина способна преодолеть проблемы и трудности в ближайшее время, 54% – в более отдаленной перспективе, 18% – вообще неспособна их преодолеть.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 60% украинцев не поддерживают переговоры с РФ даже для спасения жизней, - опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова

Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, где происходят боевые действия. Метод опроса – личное интервью в доме респондентов.

опрос (2922) социология (530) Центр Разумкова (229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
дебільні підступні питання.
стосовно дій проти кацапів - це одне.
стосовно корупції, руху в ЄС та Нато - зовсім інше
показать весь комментарий
15.03.2023 13:58 Ответить
+9
Не вірю.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:00 Ответить
+9
показать весь комментарий
15.03.2023 14:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дебільні підступні питання.
стосовно дій проти кацапів - це одне.
стосовно корупції, руху в ЄС та Нато - зовсім інше
показать весь комментарий
15.03.2023 13:58 Ответить
Хоч хтось на це опитування реально попадав? Я ніколи. Взагалі. Знайомі теж не попадали.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:25 Ответить
ви не у фокус групі. щоб наїб.ти не треба навіть результати підробляти. треба "правильно" поставити запитання.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:27 Ответить
Не вірю.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:00 Ответить
и шо?
показать весь комментарий
15.03.2023 14:08 Ответить
Та і нічого. В нас що, заборонили свободу слова? Ми ж не в московії. Європа, то Україна.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:16 Ответить
А дарма. Телевізор страшна штука. За півроку ця цифра сягне ~ 70%.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:43 Ответить
Не рекламуй смарти з камерою тепловізора. Ще не таких бачив. А так, то може.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:45 Ответить
думаєш це хєрмак, дубинський, татаров, безугла, ткаченко, смірнов, агрохімія, третьякова, гетьманцев, шевченко, бужанський та інші підступні кцпськи тварини?
показать весь комментарий
15.03.2023 14:05 Ответить
ну розскажи що саме "правильно-неправильно" щоб я зрозумів що саме не подобається 21%
показать весь комментарий
15.03.2023 14:27 Ответить
тілімарафонци.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:02 Ответить
тілімарафонци розказують байки тєлємарофєтовців !
показать весь комментарий
15.03.2023 14:21 Ответить
Странно что так мало учитывая поддержку Зеленского.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:02 Ответить
Главное правильно задать вопрос. Элементарная манипуляция. В 2018году один Гомик сказал бы "манипуляция на крови,
показать весь комментарий
15.03.2023 14:02 Ответить
Ми в Європу йдем. І хочуть розглянута на Раді одностатеві шлюби.
Я, традиційної орієнтації.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:04 Ответить
Очепятка. Хотел написать "комик"
показать весь комментарий
15.03.2023 14:08 Ответить
Ещё раз очепятка "гномик"
показать весь комментарий
15.03.2023 14:11 Ответить
Ну, так, яблуко від яблуні......
показать весь комментарий
15.03.2023 14:12 Ответить
Ще залишилося якісь ганебні 12% і усьо буде у'кей...
показать весь комментарий
15.03.2023 14:04 Ответить
O'key
показать весь комментарий
15.03.2023 14:05 Ответить
скопіював Колю Сєньтябрьова
показать весь комментарий
15.03.2023 14:09 Ответить
Коля? Так. Він молодець.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:14 Ответить
які саме процеси?
якщо мені дуже не продобається один процес і дуже подобається інший,
то в сереньому я на нейтралі по процесах.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:06 Ответить
Сьогодні подобається один процес. Завтра - другий. Цент Разумкова? Пам'ятаю. Завжди косить під владу.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:10 Ответить
рєзніков плаче в умілєнії від цих лохів
показать весь комментарий
15.03.2023 14:09 Ответить
Крім того, 49% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми чи труднощі протягом найближчих кількох років, 36% вважають, що Україна зможе їх подолати у більш віддаленій перспективі, лише 3% - що Україна не здатна подолати існуючі проблеми та труднощі.

Зазначається, що наприкінці 2021 року - до початку війни - лише 18% громадян вважали, що Україна здатна подолати проблеми та труднощі протягом найближчого часу, 54% - у більш віддаленій перспективі, 18% - взагалі нездатна їх подолати.
Джерело:
Якийсь абсурд. У 2021 проблем було значно менше, а скептиків більше.
І тако - влада подолає проблеми. Серйозно
показать весь комментарий
15.03.2023 14:11 Ответить
такі речі як війна, коли загроза самому існуванню нації, обьєднують людей,
а підтримка друзів вселяє надію і оптімізм.
це ще можна якось зрозуміти, але опросне питання дибільне з самого початку.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:23 Ответить
Та всі говорять, що проблеми не від влади, а від народу, який цю владу обирає.
Уявімо, якби адекватні люди помились і обрали негідників. Чи вони терпіли би їх ? Чи не намагались би скоректувати поведінку ? Звісно, так.
А що ми спостерігаємо ? Культ ідіотизму, от що. І чим більше зашкварів - тим менше уваги вони привертають, бо вже звикли і змирились. Ну крадуть в міноборони - ок. Ну зникли автівки дженерал моторс- ок. Ну просрав ЗЕ купу територій - ок. Ну не готував нас до війни - ок. Ну загинуло дофіга українців- ну то ж не ми - ок. Ну планував тищенко вкрасти в держави 200 млн доларів і йому за це нічого - ок.
простити не можуть лише Пороху. Ціну на цибулю. І не закінчене АТО.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:11 Ответить
дуже гірко все це бачити і освідомлювати.
і ні - "гірко" не те слово - слабе i не відповідає тому що коїться в душі.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:22 Ответить
хто це там сказав, не помьятаю?
"любой вопрос? - любой ответ."
показать весь комментарий
15.03.2023 14:14 Ответить
Чому б не написати, на чиє замовлення проводилось опитування?
Хто попросив поставити таке дебільне питання?
Що значить "події розвиваються"?! Самі?! Чи на це хтось впливає?
Агент ФСБ на чолі ОПи цілком може вважати, що події розвива.ються в правильному напрямку, адже він не викритий і продовжує успішно шкодити Україні...
Ну, чому б не спитати "чи підтримуєте ви дії Зе, що залишив на посаді баригу Рєзнікова"?
показать весь комментарий
15.03.2023 14:15 Ответить
Брехунков???!!!!!
показать весь комментарий
15.03.2023 14:19 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 14:20 Ответить
не кидай лайно на вентилятор

https://economics.novyny.live/business/smi-soobshchili-o-zakrytii-odnogo-iz-krupneishikh-maslozavodov-v-ukraine-v-predpriiatii-otvetili-33321.html
показать весь комментарий
15.03.2023 14:31 Ответить
Війна з кацапами,100% коррупці в країні,проросійський уряд і злочинці при владі,ціни вище ніж в Еміратах та США при тотальній бідності населенн - як це лайно можна назвати "в правильному напрямку"?
показать весь комментарий
15.03.2023 14:25 Ответить
То проводили опитування, мабуть, серед глядачів марахвону, де "всьо харашо, прєкрасная маркіза".
показать весь комментарий
15.03.2023 14:28 Ответить
220млн. грн.для єдиного марафону "Freedom"з бюджету для створення російськомовного продукту для російськомовних за кордоном в тому числі в росії...верным курсом идем таварищи!
показать весь комментарий
15.03.2023 14:26 Ответить
Так, це називається контрпропаганда. Під час війни справа особливо корисна.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:34 Ответить
для кого! для тупої расейської бидломаси,яка в більшості підтримує війну і сліпо вірить пуйлу,чи західних обивателів,які користуються інтернетом мають багато різної інформації і на єдиний марафон мяко кажучи-клали?
показать весь комментарий
15.03.2023 15:41 Ответить
Контрпропаганда працює не швидко, але працює. Ми свого сусіда ніяк не здихаємось, то треба якось перевиховувати. Якщо ви цього не зрозумієте, то чи далеко ви пішли від тупої расейської бидломаси? До речі, єдиний марафон і Фрідом - це зовсім різні напрями, різні канали, різні мови...
показать весь комментарий
15.03.2023 16:01 Ответить
удачі вам в пошуку хароших руских,яких будете перевиховувати силою слова,я вірю в силу пізд..ліни! ...не бачу суттєвої різниці,що у Ф.що у єдиний нац.марафон входять ті ж пінчуково-коломойські медіагрупи-сраколизи Найвеличнішого.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:17 Ответить
всі ці опитування то лайно і маніпуляція...
показать весь комментарий
15.03.2023 14:28 Ответить
Ну якщо вважати, що той факт, що країною керує Завгосп є нормальним для цивілізованої європейської країни, то тоді у правильному....
показать весь комментарий
15.03.2023 14:30 Ответить
Довіра до політиків, посадовців та громадських діячів

Серед політиків та громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до В. Зеленського (85%), С.Притули (65%), М. Подоляка (59,5%), В. Кличка (58%), О. Данілова (55%), Д. Шмигаля (52%), О. Резнікова (51%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру А. Єрмаку (відповідно 41% і 36%), Р.Стефанчуку (відповідно 35% і 27%), С. Стерненку (відповідно 29% і 18%), І. Клименку (відповідно 27% і 17%).

Більшість опитаних не довіряють Ю. Бойку (82%), Ю. Тимошенко (76%), П. Порошенку (65%), О. Арестовичу (59%). Частіше висловлюють недовіру, ніж довіру Д.Арахамії (відповідно 39% і 27%).

Порівняно з 2021 роком зросла частка тих, хто довіряє В. Зеленському (з 33% до 85%), С.Притулі (з 22% до 65%), В. Кличку (з 26% до 58%), О. Данілову (з 12% до 55%), Д. Шмигалю (з 11% до 52%), А. Єрмаку (з 10% до 41%), С. Стерненку (з 15% до 29%), П. Порошенку (з 18% до 24%).

За цей же період зменшилася частка тих, хто довіряє Ю. Бойку (з 18% до 6%) та Ю.Тимошенко (з 20% до 13%).
показать весь комментарий
15.03.2023 14:33 Ответить
Наскільки добре влада справляється з виконанням своїх функцій під час війни

На думку громадян, найкраще влада справляється з вирішенням проблем у таких сферах: оборона країни (82% опитаних відповіли, що влада з цим справляється «дуже добре» або «скоріше добре», лише 13% - що «дуже погано» або «скоріше погано»), енергозабезпечення (відповідно 80% і 16%), зовнішня політика (відповідно 75% і 15,5% ), освіта (відповідно 56% і 29,5%), охорона здоров'я (відповідно 54% і 36%), соціальний захист та пенсійне забезпечення (відповідно 53% і 37%). Гірше оцінюється діяльність влади в економічній сфері (відповідно 45% і 45,5%), у сфері відбудови країни (відповідно 38% і 36%). Частіше негативно оцінюється діяльність у сфері боротьби зі злочинністю (відповідно 38% і 47%), правосуддя (відповідно 29% і 48%) та боротьби з корупцією (відповідно 24% і 66%).
показать весь комментарий
15.03.2023 14:34 Ответить
це ненадовго
показать весь комментарий
15.03.2023 14:35 Ответить
Это трёп !
показать весь комментарий
15.03.2023 14:58 Ответить
Щоб тобі та буква "ё" поперек горла стала.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:36 Ответить
Реванш Антимайдану, узурпація влади, відкат всіх реформ та повернення рішалова до рівня часів Януковиса - це рух і вірному напрямку?

Що тут казати... Тоді українці чесно заслужили все, включно з війною та руїною.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:15 Ответить
манипуляционный опрос
какие конкретно события? такое впечатление, что опрос был среди депутанов и министров...
показать весь комментарий
15.03.2023 16:05 Ответить
60% дебілів ? Кошмар.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:29 Ответить
Яке марення !
показать весь комментарий
15.03.2023 18:26 Ответить
60% считают, что казнокрадство, узурпация, госизмена - правильное движение?

Да ну нах!
показать весь комментарий
15.03.2023 18:28 Ответить
 
 