Более 60% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос Центра Разумкова

События в Украине развиваются в правильном направлении – так считают 61% украинцев, и только 21% – что события развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По результатам опроса по оценке гражданами происходящих в Украине процессов, 61% респондентов считает, что события развиваются в правильном направлении, и только 21%, которые происходят в неправильном направлении", - сказал заместитель директора социологической службы Михаил Мищенко.

Он отметил, что к началу войны – в конце 2021 года – эти показатели были хуже. Тогда только 20% опрошенных отвечали, что события развиваются в правильном направлении, а 65,5% отметили, что события развиваются в неправильном направлении.

"Это может быть связано с тем, что с начала войны произошла консолидация общества - люди четко осознают направление общественного развития, которое они ассоциируют с победой", - отметил зам.

Кроме того, 49% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы или трудности в ближайшие несколько лет, 36% считают, что Украина сможет их преодолеть в более отдаленной перспективе, лишь 3% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы и трудности.

Отмечается, что в конце 2021 года – до начала войны – только 18% граждан считали, что Украина способна преодолеть проблемы и трудности в ближайшее время, 54% – в более отдаленной перспективе, 18% – вообще неспособна их преодолеть.

Опрос проводился с 23 февраля по 1 марта. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, где происходят боевые действия. Метод опроса – личное интервью в доме респондентов.