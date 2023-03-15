Мать российского футболиста Канчельскиса отказалась ехать в Россию из Украины

Мать известного российского футболиста и тренера украинского происхождения Андрея Канчельскиса отказалась уехать в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Р-Спорт.

"У мамы все нормально. Кировоград (Кропивницкий. – Ред.). находится в средней части Украины – там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Жива-здорова. Мы с сестрой хотели, чтобы она уехала в Израиль, но она уже стара и сказала, что никуда не уедет. В Москву она тоже не поедет. Раньше она приезжала в гости. Теперь нет. Ну, мы уговаривать не будем. Пытаемся, конечно, донести, но она не хочет", - сказал Канчельскис.

Андрей Канчельскис родился в Кропивницком, играл за местную "Звезду", киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Оттуда перешел в "Манчестер Юнайтед". Отказался выступать за сборную Украины и играл за Россию. После завершения карьеры живет в Москве, а его мать осталась в Украине.

