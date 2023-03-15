РУС
Новости
18 892 32

Мать российского футболиста Канчельскиса отказалась ехать в Россию из Украины

канчелькіс

Мать известного российского футболиста и тренера украинского происхождения Андрея Канчельскиса отказалась уехать в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Р-Спорт.

"У мамы все нормально. Кировоград (Кропивницкий. – Ред.). находится в средней части Украины – там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Жива-здорова. Мы с сестрой хотели, чтобы она уехала в Израиль, но она уже стара и сказала, что никуда не уедет. В Москву она тоже не поедет. Раньше она приезжала в гости. Теперь нет. Ну, мы уговаривать не будем. Пытаемся, конечно, донести, но она не хочет", - сказал Канчельскис.

Андрей Канчельскис родился в Кропивницком, играл за местную "Звезду", киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Оттуда перешел в "Манчестер Юнайтед". Отказался выступать за сборную Украины и играл за Россию. После завершения карьеры живет в Москве, а его мать осталась в Украине.

Топ комментарии
+44
Мама правильна, син - лайно!
15.03.2023 14:28
+34
не зрозуміло що намагаються донести...що "бандєровци бамбят"? мабуть мама хоч і стара але зі здоровим глуздом товаришує
15.03.2023 14:26
+29
один з уїбанів як і нікіфроров-онопко-юран-цимбаларь!їпучі зрадники!
15.03.2023 14:28
Сортировать:
не зрозуміло що намагаються донести...що "бандєровци бамбят"? мабуть мама хоч і стара але зі здоровим глуздом товаришує
15.03.2023 14:26
звісно ж, у них лише такий наратив. "Русскіє же по мірним людям не стрєляют"...
15.03.2023 14:31
Та пішов він... Це ж добре, що одним руським менше на нашій землі!
15.03.2023 14:48
Здебільшого навпаки. Діти зарадянским батькам правду про цю війну доносять. Але тут ще молодий дядько виявився чи розумово відсталим, чи покидьком, який за гроші від ***** маму продає.
15.03.2023 15:19
Мама правильна, син - лайно!
15.03.2023 14:28
один з уїбанів як і нікіфроров-онопко-юран-цимбаларь!їпучі зрадники!
15.03.2023 14:28
толіка тимощука забув
15.03.2023 14:31
так косив під українця, але банально продався за гроші
15.03.2023 14:35
Питор сраний
15.03.2023 14:40
толик хоть не задешево продался..
15.03.2023 14:41
вірно пишеш , ключове продався
15.03.2023 15:03
Ракицького забули)))
15.03.2023 14:41
ракицький - майстер переобування. Зараз на ЗСУ донатить.
15.03.2023 15:01
ну Цимбаларя вже давно нема... пішов з життя ще задовго до війни.
15.03.2023 14:32
и Цымбаларь похоронен в Одесе а не на московии
15.03.2023 16:37
Мама розумна, а син - мудак.
15.03.2023 14:29
Пам'ятаю ту прокацапську гниду . У нього ще в 90-х був даунбаський вірус приживлено. Був ще такий самий гнидяра онопко в ті часи.
15.03.2023 14:31
Цікаво, як там поживає зрадник толя тімощук? Ненавидить всіх бєндєравцев? Радіє обстрілам мирних українських міст?
15.03.2023 14:33
і це треба мати таких синів, які кацзуйню навіть до мами намагаються донести?
15.03.2023 14:35
Обычно, такие про себя говорят так:
- А гАлавой я, между прочим, ем !
15.03.2023 14:36
Мама, ну как ти нє панімаєшь,
што вас бамбят для вашева же блаґа!
15.03.2023 14:40
"Намагаємося, звичайно, донести, але вона не хоче"
Цікаво що донести? Що російські ракети нікого не вбивають, а лише звільняють, чи що її зазомбували американці і тепер вона нічого не розуміє?
15.03.2023 14:46
А є навпаки - син нормальний , а мама іуда .. Приклад - тварина на прізвище - монтян . Обидва сини цієї паскуди зреклися її , а старший ще й допомагає ЗСУ , збираючи донати . А маман сидить у мацькві і теж відреклася від синів ,, ще й погрожує їм розправою . !!
15.03.2023 14:47
Там не двоє синів, а четверо. І всі не спілкуються з лахудрою.
15.03.2023 15:08
Ну кто бы сомневался... Папа литовец, мама украинка, а сын исконно руzzкий... Фу, мерзость...
15.03.2023 14:53
"Намагаємося, звичайно, донести"

15.03.2023 15:05
Воно було совком , а стало рускім совком . Помітили , як у них морди змінюються на кацапсько-мерзотні ? А конкретно це чмо стало зрадником ще в 90х .
15.03.2023 15:19
КанчельСкис! Горе-редакторы. Лишь бы написать, неважно что и как. Ошибку исправьте, грамотеи
15.03.2023 15:20
Все правильно: мама народила в Україні Канчельскісом - на росії став кінчелькісом.
15.03.2023 15:43
Сынок ватный на 100%.
15.03.2023 15:45
говнюк ватных болот..........................................а МАМЕ-РЕСПЕКТ!
15.03.2023 16:08
 
 