Цензор.НЕТ
15 лет за решеткой проведет предательница, которая "наводила" российские ракеты на пункты выдачи гумпомощи в Харькове, - СБУ

харків

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одной вражеской приспешницы, которая проводила разведывательно-подрывную деятельность против Украины в условиях войны.

Фигуранткой является чиновница одного из государственных предприятий Харькова, которую в начале полномасштабного вторжения завербовали представители российской спецслужбы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По указанию агрессора в период с 25 февраля по 9 марта прошлого года она собирала разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона.

"Также она передавала захватчикам координаты мест массового скопления людей, в том числе пунктов выдачи гуманитарной помощи в областном центре. Геолокации гражданских объектов потребовались оккупантам для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по инфраструктуре. Таким образом, агрессор пытался запугивать граждан и распространять панические настроения среди мирных жителей", - говорится в сообщении.

После вражеских воздушных атак злоумышленница выходила на местность для фиксации "результатов" и корректировки повторных ударов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в марте прошлого года во время выполнения разведывательной задачи.

По материалам Службы безопасности суд назначил предательнице 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 12 лет за решеткой проведет российский летчик, бомбивший Харьковскую телебашню, - СБУ. ВИДЕО

По данным следствия, она контактировала с российской спецслужбой через "связных". Ими оказались два русских военных. Один из них уже ликвидирован украинскими защитниками на восточном фронте.

Другой – мобилизованный к оккупационным группировкам ВС РФ житель временно оккупированного Донецка.

Именно им в мессенджере Телеграм злоумышленница "сбрасывала" фото украинских объектов с привязкой к местности и собственными комментариями.

Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Таких треба публічно страчувати- через десяток зрадників не буде
15.03.2023 14:40 Ответить
У Харкові якраз і були прилети у черги людей за гуманітарною допомогою.

Тоді було зрозуміло- Працюе зрадник із місцевих.

Були людськи втрати.

Тому це не тільки зрада, а ще це вбивство людей.

Невже по українському законодавству це усе -15 років???
15.03.2023 14:44 Ответить
всего 15 лет
15.03.2023 14:31 Ответить
Хоть-бы по-тихому , чтобы все толерантные партнеры не озабочивались !
15.03.2023 14:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y І тут одразу нижче читаємо: «До 13 років колонії суворого режиму засудили росіянина за підпал військкомату в Московській області.» Якось це не співмірно.
15.03.2023 14:46 Ответить
В раз у раз вже майже рік повторюється історією з коригуванням. Влада бездіяльна законів відповідних жорстоких немає, терміни смішні , під заставу відпускають.... Верховна рада веде себе так ніби в країні немає ВІЙНИ. До речі, на мою думку, верховна рада це самий інфатільний орган на сьогодні підчас війни. Ні дій оперативних, ні законів вчасних потрібних державі.... Тільки деребан і демагогія. За зраду, коригування повинні бути терміни довічні без права помилування. За заперечування агресії проти України, розповсюдження інформації які шкодять державі, ... позбавлення громадянських прав, депортація. По іншому ВІЙНУ НЕ ВИГРАТИ. ВТРАТИМО ДЕРЖАВУ.
15.03.2023 15:25 Ответить
Мало! Це дуже мало!
15.03.2023 15:31 Ответить
Надо було растреляти суку
15.03.2023 16:04 Ответить
Не факт, при очередном обмене ее по тихому могут амнистировать и передать в кацапию!
Я против любого обмена пленными (только после войны или победы), ибо папасть в плен - это не героизм, а трусость, граничащая с дезертирством!
15.03.2023 17:23 Ответить
міністра юстиціі малюска треба гнати віником з влади,понабирали йолопів та бездарів
15.03.2023 17:24 Ответить
і де фото ціеї шалави ?
