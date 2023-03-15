15 лет за решеткой проведет предательница, которая "наводила" российские ракеты на пункты выдачи гумпомощи в Харькове, - СБУ

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одной вражеской приспешницы, которая проводила разведывательно-подрывную деятельность против Украины в условиях войны.

Фигуранткой является чиновница одного из государственных предприятий Харькова, которую в начале полномасштабного вторжения завербовали представители российской спецслужбы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По указанию агрессора в период с 25 февраля по 9 марта прошлого года она собирала разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона.

"Также она передавала захватчикам координаты мест массового скопления людей, в том числе пунктов выдачи гуманитарной помощи в областном центре. Геолокации гражданских объектов потребовались оккупантам для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по инфраструктуре. Таким образом, агрессор пытался запугивать граждан и распространять панические настроения среди мирных жителей", - говорится в сообщении.

После вражеских воздушных атак злоумышленница выходила на местность для фиксации "результатов" и корректировки повторных ударов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в марте прошлого года во время выполнения разведывательной задачи.

По материалам Службы безопасности суд назначил предательнице 15 лет заключения с конфискацией имущества.

По данным следствия, она контактировала с российской спецслужбой через "связных". Ими оказались два русских военных. Один из них уже ликвидирован украинскими защитниками на восточном фронте.

Другой – мобилизованный к оккупационным группировкам ВС РФ житель временно оккупированного Донецка.

Именно им в мессенджере Телеграм злоумышленница "сбрасывала" фото украинских объектов с привязкой к местности и собственными комментариями.

Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.