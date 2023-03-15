Rheinmetall не будет строить танковый завод в Украине за собственные средства, - гендиректор концерна Паппергер

Строительство в Украине танкового завода Rheinmetall должно быть профинансировано украинским правительством или каким-либо другим государством. Сам завод не будет принадлежать концерну, Rheinmetall будет его арендовать.

Об этом генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сказал в интервью Neue Zürcher Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, для начала строительства нужно решение украинского правительства, поскольку завод не будет принадлежать Rheinmetall. Он отмечает, что компания будет его арендовать.

"Мы не будем финансировать эту работу, но это должна сделать Украина или другое государство, которое предоставит помощь Украине. Это был бы не наш завод, но Украина его строит, а мы его арендуем", - сказал Паппергер.

Смотрите: В Московской области возник масштабный пожар на заводе по производству пластика. ВИДЕО

На вопрос, когда должно начаться строительство завода, глава компании ответил, что только Украина должна принимать такие решения. Он отметил, что это может произойти как во время войны, так и после ее окончания.

"Мы должны дать Украине возможность защищаться. Такой завод не строится за один день. Так что нам нужно начать планировать сейчас", – сказал Паппергер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все медицинские учреждения теперь будут строить по новым нормам, - Кубраков

Планируется, что на украинском заводе Rheinmetall можно будет производить до 400 новейших танков Panther KF51 в год.