Rheinmetall не будет строить танковый завод в Украине за собственные средства, - гендиректор концерна Паппергер

паппергер

Строительство в Украине танкового завода Rheinmetall должно быть профинансировано украинским правительством или каким-либо другим государством. Сам завод не будет принадлежать концерну, Rheinmetall будет его арендовать.

Об этом генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сказал в интервью Neue Zürcher Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, для начала строительства нужно решение украинского правительства, поскольку завод не будет принадлежать Rheinmetall. Он отмечает, что компания будет его арендовать.

"Мы не будем финансировать эту работу, но это должна сделать Украина или другое государство, которое предоставит помощь Украине. Это был бы не наш завод, но Украина его строит, а мы его арендуем", - сказал Паппергер.

Смотрите: В Московской области возник масштабный пожар на заводе по производству пластика. ВИДЕО

На вопрос, когда должно начаться строительство завода, глава компании ответил, что только Украина должна принимать такие решения. Он отметил, что это может произойти как во время войны, так и после ее окончания.

"Мы должны дать Украине возможность защищаться. Такой завод не строится за один день. Так что нам нужно начать планировать сейчас", – сказал Паппергер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все медицинские учреждения теперь будут строить по новым нормам, - Кубраков

Планируется, что на украинском заводе Rheinmetall можно будет производить до 400 новейших танков Panther KF51 в год.

+23
Вот это правильно, чтобы не вымогали 10млн. за подключение эл.эн.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:22 Ответить
+12
О, ну якщо український уряд, то це можна чекати вічно. Та й навіть якщо спонсор знайдеться, то поки чиновники домовляться про відкати, то він просто звідси накиває п'ятами. На цьому все й скінчиться...
показать весь комментарий
15.03.2023 15:27 Ответить
+8
Цей найновіший танк, він тільки на виставках показаний
показать весь комментарий
15.03.2023 15:34 Ответить
Rheinmetall. Поговорим після. Запчастини, буде?
показать весь комментарий
15.03.2023 15:22 Ответить
Цей найновіший танк, він тільки на виставках показаний
показать весь комментарий
15.03.2023 15:34 Ответить
Впевнений, що найновіший?
показать весь комментарий
15.03.2023 15:38 Ответить
Наш найновіший. Валить абрамс. Було порівняння в учбових боях. 👍
показать весь комментарий
15.03.2023 15:42 Ответить
Тоді ще цієї пантери не було. Вона і дрони запускає і бпла, є установка для дронів. І збиває любі види ракет по їй, навіть джавелини, і гармата в неї цілих 130 мм, що майже на 50% збільшує дальність пострілу. Звісно своє завжди краще, але Харків під обстрілами. Зелена єрмачня не збирається той завод евакуйовати..
показать весь комментарий
15.03.2023 15:52 Ответить
Чому тільки, і хто винен?
показать весь комментарий
15.03.2023 15:43 Ответить
цього танка ще нема - є тільки нова башта, встановлена на старе шассі Леопард 2 (тобто конкурента Краус-Маффай) - своє рідне шассі Рейнметалл ще тільки проектує
показать весь комментарий
15.03.2023 16:01 Ответить
поляки плюнули на німців з їхніми манцями по Лео-2 і домовились з корейцями по ліцензійному виробництву "Чорної пантери"

це наш шлях не Пантера, а Чорна Пантера !!!!!, а заодно можна кооперуватись з поляками по виробництву, обслуговуванню та логістиці

показать весь комментарий
15.03.2023 15:56 Ответить
Пантера від Райнметалу це поки що тільки бла-бла - голубі мрії із красівою картинкою

навіть не концепція !!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.03.2023 16:15 Ответить
Тут питання-чи зможе Україна взагалі зашишитися танкобудівною державою? Хотілося би але...
показать весь комментарий
16.03.2023 01:00 Ответить
Что в Украине мало ОЛИГАРХОВ ? Вот Ахметов и Пинчук пусть скинуться
показать весь комментарий
15.03.2023 16:10 Ответить
Ну так ти не в Україні. Спитай їх.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:11 Ответить
Оце « справжні бізнесмени» !

1. Ми хочемо на вам заробляти гроші.

2. Але свої гроші платити НЕ будемо. ПоСтройте НАМ завод, по нашим ТЗ, але не за наш кошт.

3. Ми будемо орендувати це майно. Можливо з сімволічною ціною в 1 евро…

Виникае питання- а навіщо Україні ці германськи « бизнесмени»?!!!

Може тому, що в них танки « Леопард» найкращі в своєму класі?
Так, НІ.

Чому НІ? Тому, що вони як власники «технології» не можуть Гарантувати Україні, що тут будуть виготовляться ************ моделі танків.

Кращі танкі, а не « дублюватись застаріли копії» ( а найкращі будуть будуватися у Неметчині).

Украіна може знайти собі більш честних бізнес партнерів ніж «кручена Неметчіна».

Е гарні танки у південній кореї- Поляки закупили собі багато зараз.

Е гарні танкі у Великої Брітаніі…

Та е гарні танкі у США.

Взагалі треба будувати украінську військову промисловість на базі американської техніки.
Як надійного партнеру на майбутне, а не як неменчина…
Як допомагати танками, то у них нема. Літаків- теж нема. Ракет довгої дії - так само…

Але як гроші заробляти на Україні- так вони перші. Тай ще умови диктують.

Поряд з цім Україна мае ( мала?)гарний танковий завод у Харкові, та повинна розвивати свое танковибодування.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:24 Ответить
Ми обговорюємо дірку від бублика. Хтось в Україні звіздонув про "спільне виробництво"- Рейнметал відповів- інвестувати в Україну не будуть. Як на мене досить зрозуміло висловився.
показать весь комментарий
16.03.2023 01:02 Ответить
Це до резнікова -- він відслинить .
показать весь комментарий
15.03.2023 15:22 Ответить
Вот это правильно, чтобы не вымогали 10млн. за подключение эл.эн.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:22 Ответить
тут питання не в тому "що ліпше" (бо нова пантера чи абрамс явно ліпші за будь-що) а в тому, що для нас буде краще, а краще для нас - мати багато хороших танків ніж мало найкращих! Саме тому вибір і пав на модернізацію Т64 замість нових бм-булат і як показала практика - все правильно зроблено.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:28 Ответить
БМ "Оплот"? Бо "Булат" - це і є модифікація т-64.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:35 Ответить
оплот звісно, опечатався
показать весь комментарий
15.03.2023 15:39 Ответить
Після війни вже не так актуальна модернізація Т-64 буде...бо їх у нас занадто мало залишилось.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:40 Ответить
після війни у нас вже буде зовсім інша армія, то вже інше питання.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:42 Ответить
Реально дивився. Наш Оплот розстріляв Абрамсс.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:40 Ответить
А скільки Оплотів на озброєнні ЗСУ?
показать весь комментарий
16.03.2023 01:04 Ответить
Дурня. Яка ще практика? От практика така була, що у свій час німецькі Тигри розстрілювали радянські Т-34 як у тирі за 2 км. Точно так, як Абрамси розстрілювали Т-72 у Іраку. Якість завжди перемагає кількість. Нам класти танкові екіпажи, як кладуть кацапи - де стільки набрати?
показать весь комментарий
15.03.2023 17:22 Ответить
дурня - писати "дурня" не осиливши контексту!

Яка якісна кількість буде достатньою щоб переважати? Оскільки мова йде про гроші, то 150-200 супер-новітніх пантер чи абрмас-х за тіж кошти ніколи не зупинять 3000-4000 танків русні, а от 1000 ~Т64 - змогли. А якщо проводити дурні аналогії з іншими війнами, то в цьому контексті ми були саме "Іраком" по рівню оснащення та і кількості теж. Тому якість != автоматична перевага над кількістю, це і є та сама "дурня". Головне - якість екіпажу і ми це довели! От тобі і ПРАКТИКА.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:49 Ответить
Ти зовсім тупе, як на мій погляд - які ще 3000-4000 танків русні? Де таке місце взагалі є, щоби у бою зійшлися 3000-4000 танків русні та 150-200 супер-новітніх пантер чи абрмас-х? А адекватну кількість, яку русня здатна виставити на конкретному напрямку ці 150-200 супер-новітніх пантер чи абрмас-х розмотають у прах. Як декілька десятків Тигрів попалили у свій час 5-ту танкову армію під Прохоровкою.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:04 Ответить
ясно, іди нах клоун
показать весь комментарий
15.03.2023 19:45 Ответить
Злізь спочатку саме, п...дор.
показать весь комментарий
16.03.2023 01:35 Ответить
О, ну якщо український уряд, то це можна чекати вічно. Та й навіть якщо спонсор знайдеться, то поки чиновники домовляться про відкати, то він просто звідси накиває п'ятами. На цьому все й скінчиться...
показать весь комментарий
15.03.2023 15:27 Ответить
400 танков в год? Больше, чем по 1 танку в день - да еще и кучей выходных и праздников? Очень амбициозно и грандиозно учитывая очень низкую производительность труда в тяжелом машиностроении (которое уже давно погибло в Украине - еще при Юще).
показать весь комментарий
15.03.2023 15:28 Ответить
Это же зависит от оборудования и темпов поставок комплектующих, один танк в день можно осилить, в военное время выпускали и по несколько танков в день.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:41 Ответить
Ну як би по кількості дорівнює "смєхдержаві"-

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 400 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты поступит на вооружение Сухопутных войск РФ в 2022 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:44 Ответить
Так это с бронетранспортерами и бмп, а не только танки. Танков там наверное максимум штук 100, если не 50.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:50 Ответить
400 танков в год, в наших условиях, тем более при их стоимости под 10-ку лямов евро каждый со всем тряхомудием - это фантастика и данная тема форсится в основном господином Паппергером, словесно. Реальнее крупноузловая сборка, когда-то и за какие-то деньги, при нашем чётком понимании перспектив и реальной надобности ВСУ. Да, и с конкретной моделью неплохо бы определится, а не фантазировать концептами с выставок
показать весь комментарий
15.03.2023 16:01 Ответить
Був завод, 50 танків зробив з 2014 для Таіланду + 1 для США і жодного для ЗСУ
показать весь комментарий
15.03.2023 15:32 Ответить
Бо ЗСУ, тобто - МО - жодного не замовили....
показать весь комментарий
15.03.2023 15:41 Ответить
Чому не замовили? 30-50 танків доволі ********, недорогих майже по собівартості на рік вони могли робити. Мали б 300-400 "Оплотів" сьогодні, серйозна сила.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:49 Ответить
Це явно не до мене питання. Щодо "недорогих" - ви помиляєтесь, Оплот - не дешевий танк.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:00 Ответить
Ні, ну яйця по 17 грн/кг це звичайно дешевше. І ще як актуальніше.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:17 Ответить
Згадайте, що таке Укроборонпром?

Це він банкував танкі для Таїланду.
Вони тоді казали про свою « стратегію»:

Робимо гарні якісний та коштовні танки. Продаємо закордон. А на ці гроші будемо будувати зброю для України …

Але, гроші після продажу кудись зникали…
високі зарплата, премії кирманичам…мабудь откати-офшори , то що.

Це була не стратегія для України, а стратегія збагачування для вузького кола.

Після цього пройшло багато часу.
Були пропозиції закрити цю структуру, та створити 7 холдингов… але, на жаль, нічого не змінилося.
показать весь комментарий
15.03.2023 20:28 Ответить
ЗСУ ще за Кучми замовили 10 Оплотів, але потім 4 з них повернули на завод, бо МО не мало чим за них заплатити
показать весь комментарий
15.03.2023 16:06 Ответить
Кио размещает заказ и оплачивает его тому и поставляют. Министерство обороны не заказывали.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:43 Ответить
Треба ще думати, що нам більше потрібно: робити новий завод з виробництва важких танків класу "леопард", чи відновити масове виробництво свого середнього танку Т-64 "Булат" та нової модифікації БМ "Оплот"...
показать весь комментарий
15.03.2023 15:32 Ответить
Де його відновити, у Харкові?
показать весь комментарий
15.03.2023 15:35 Ответить
Не обов'язково. Можна в Житомирі чи у Львові - на базі танкоремонтних. Чи в Дніпрі. Бо Харків занадто близько до кордону.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:50 Ответить
В України вистачає базальтових хребтів, тіж гори Чивчин - їх і 20 мт не пробєш, в крайньому разі виходи завалить, виробництво вціліє. Закопуватись, іншого вибору немає.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:18 Ответить
Ніхто із країн Заходу в інвестиціях не перейде р.Дніпро. Левова частка інвестицій "зайде" саме на захід України.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:38 Ответить
Новая индустриализация, если она случится, будет теперь на западной части Украины, увы, но восточная часть, особенно близкая к границам с террористической РФ теперь надолго будет небезопасной зоной для долговременных инвестиций.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:45 Ответить
І ще один момент. Леопарди дуже складні в ремонті. Це як "мерс" серед танків.
Німці програли Курську битву, бо возили свої підбиті пантери і тигри на автосервіс у дойчланд, а червоні ремонтували підбиті т-34 і кв-2 у польових ремонтних бригадах.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:54 Ответить
Іще один танкіст-теоретик? Скільки теоретиками за 9 років війни було зроблено Оплотів і Ятаганів,класних,крутих,дешевих у ремонті?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:08 Ответить
То чого ж ви не збудували?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:33 Ответить
Дурня це, Курська битва, взагалі не танками вирішувалася. Німці не змогли прорвати оборону РА танками, РА не змогла танками нанести поразку німцям, 5-ту танкову радянську армію німці попалили Тиграми та зенітками 88-мм. І попалені т-34 і кв-2 у польових ремонтних бригада не відремонтуєш.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:30 Ответить
Впевнений що німці возили, свої танки тигр в дойчланд, читав Ото Каріуса "Тигри в грязи", нічого подібного танковий ас Німечини, який розпочав свій бойовий шлях з Ленінградського фронту і закінчив в Німеччині не писав.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:21 Ответить
Это может изменится только в двух случаях
1. Распад РФ или полная смена режима в Москве с разворотом всей внешней политики
2. Вступление Украины в НАТО
показать весь комментарий
15.03.2023 15:47 Ответить
/Сам завод не належатиме концерну, Rheinmetall буде його орендувати/
Дуже розумно на той випадок, якщо туди прилетить якесь кацапське дрантя. Rheinmetall нічого не втрачає.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:35 Ответить
Теоретик танкобудування,німці мають хороший досвід будувати підземні заводи з виробництва всього,ще з часів Гітлера
показать весь комментарий
15.03.2023 16:04 Ответить
І що, багато "підземного" ми вже збудували за останній рік? Скажіть нам як практик.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:16 Ответить
зе-бобік-теоретик мені це не відомо. знаю тільки,що ви щільно займаєтесь яйцями і яблуками для ЗСУ
показать весь комментарий
15.03.2023 16:20 Ответить
Вам, "практикам-зе-бобікам", взагалі нічого не відомо. Вмієте тільки ярлики незнайомим людям навішувати. І про "підземні заводи з виробництва всього" ви зараз дурню написали.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:31 Ответить
Не на часі!!! Яйця, яблука, фляги продасте із відкатом у 300%?
показать весь комментарий
15.03.2023 15:36 Ответить
А може не про будівництво заводу потрібно вести мову, а про умови використання існуючої виробничої нерухомості та про умови кооперації із суміжниками...
показать весь комментарий
15.03.2023 15:36 Ответить
от коли б асфальтовий завод, то гроші з міжнародної допомоги зелені вже б завтра виділили. а так? як каже зеля, повторючи класика - "виробляти військову продукцію це всерівно шо гроші в вікно викидать"
показать весь комментарий
15.03.2023 15:37 Ответить
Блін, в України 4 танкові заводи. Ну буде ще пʼятий... шо це змінить? "Ти шо ніпанімаєш? Так бамбят, шо нізя танкі дєлать!" (С) арія зєлєбобіків
показать весь комментарий
15.03.2023 15:39 Ответить
Танковий завод один - у Харкові. Та й той...одне слово від нього залишилось. Решта - танкоремонтні. А це, не одне й те саме.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:52 Ответить
а в штатах взагалі жодного танкового заводу немає - Крайслер закрили понад чверть віку тому. Єдиний американський БТРЗ в Огайо тільки модернізує старі величезні запаси Абрамсів до поточної модифікації в мізерній кількості 10 шт на місяць - тому за ними така довга черга. Та й той же Рейнметалл наразі БТРЗ - він тільки ремонтує і модернізує Леопард 2, які колись випустив його конкурент Краус-Маффай
показать весь комментарий
15.03.2023 16:23 Ответить
От і Філіпп Карбер не розуміє, чого не виробляли нічого для себе, а лише продавали своє навіть після початку агресії у 2014 році.
Джерело:https://prm.ua/ru/v-hovoryte-chto-m-vam-daem-nedostatochno-no-samy-ne-delaly-nycheho-chtob-u-vas-to-vse-b-lo-amerykanskyy-kspert-karber/ "Вы говорите, что мы вам даем недостаточно, но сами не делали ничего, чтобы у вас это все было", - американский эксперт Карбер .
показать весь комментарий
15.03.2023 16:00 Ответить
Ето другоє (С)
Це Порошенко винуватий (С)
показать весь комментарий
15.03.2023 18:23 Ответить
Файна Дівка
@Tasha130873
·
4 год
Він їхав додому до рідних у відпустку із Бахмута.
Очі дуже втомлені, намагався всім посміхатися, але було видно, як нелегко йому це дається.
Організм відчув безпеку і вперто засинав,водій у дзеркало спостерігав за ним, скинув швидкість, щоб менше трясло..."спи синок, спи рідний"
показать весь комментарий
15.03.2023 15:51 Ответить
Не на часі!
Спочатку треба відновити Бєні "Укртатнафту" та "Укрнафту", а потім, якщо щось лишиться після чергового "великого крадівництва" (чи то на асфальті, чи то на відбудові зруйнованого житла), то може кілька десят тисяч гривень і виділять...
показать весь комментарий
15.03.2023 15:52 Ответить
як я їх розумію..., збудуєш танковий завод, а потім тендер на постачання танків у нашого МО виграє якась фірма з одним столом та стільцем за душею та уставним фондом у 1000 грн, записана на дядю двоюрідної сестри якогось зама у департаменті закупівель... а чому ж так? а тому, відповідають у МО, що в них краща ціна...
показать весь комментарий
15.03.2023 15:53 Ответить
Навідь і не хвилюйтеся, зараз саме Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, як світочі правди і честі, внесуть усі гроші разом з моноскопом, яких і на онуків хватить, в будівництво танкового заводу в Україні!!!
Хіба тільки ще трошки наМарафонять, і до катлети … не за гарні ж очі його туди за моря , відправили!!!
Ну, а завод…. волонтери збиратимуть в Українців, хто скільки зможе…
Десь, так…
показать весь комментарий
15.03.2023 15:54 Ответить
Він мабуть дізнався, скільки коштує під'єднатись до електромережі.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:58 Ответить
Він мабуть дізнався, скільки коштуватиме під'єднання до електромережі.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:01 Ответить
Тоді це надовго...цій владі цікаві лише дороги...і яйця по 17...
показать весь комментарий
15.03.2023 16:02 Ответить
Бізнес хоче заробити гроші...що б і зайвий раз не ризикувати, і капітальні інвестиції не вкладати... Я не знаю, чи потрібен державі Україна танк вартістю під 30 000 000... У ******** умовах повне переозброєння на танк західного зразка, а їх треба буде 3000-5000 одиниць, держава просто не потягне. хіба що держава буде мати назву Саудівська Аравія... Залишилось знайти у таких об"ємах нафту . Із реалістичних сценаріїв розвитку подій-виробництво відчизняного Оплоту.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:05 Ответить
теоретики з танкобудування та озброєння враз злетілися сюди,як Зе-лені мухи на говно... он у чому діло....держава не потягне...і головне,вони за державу все знають...зе-теоретики,а велике зе-будівництво доріг ви ж потягнули,ще і як потягнули?? і зараз тягнете все що під руку попадається....
показать весь комментарий
15.03.2023 16:12 Ответить
Злетілися сюди в більшості "експерди" по зеленій плісняві....
Але жоден "експерд" навіть не натякнув на думку про те, що зелена пліснява є новою генерацією так званої "еліти" олігархічної системи, яка була вибудувана в Україні не в 2019, а в далекому 1996 році комуно-плутократичним "господарником" із замашками диктатора шляхом шантажування розпуском Верховної Ради України.

Ніхто з "експердів" по зеленій плісняві не відзначає те, що в умовах розв'язаної московією війни проти України розпочалася міжкланова війна в самій олігархічній системі, яка ослаблює та розділяє громадянське суспільство в Україні на прихильників та противників різних олігархічних кланів.

І ця міжкланова олігархічна війна ослаблює Україну більше ніж відкрита військова агресія московії тому, що позбавляю Україну перспектив руйнування олігархічної системи, яка намагається переродитися в олігархічно-плутократичну диктатуру....
показать весь комментарий
15.03.2023 20:46 Ответить
хочуть зекономити 10 мільйонів за підключення електроенергії.

якщо серйозно то без бетонного перекриття та підземного розташування це буде схожим на жарт чи на розпил бабла.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:09 Ответить
у нас є (чи був - хз вже...) самий потужний танковий завод в Європі з традиціями і т.д. І що багато танків наробили? Злодії і зрадники. Рєзніков нехай будує птахофабрику де кури будуть нести кілограмові яйця
показать весь комментарий
15.03.2023 16:12 Ответить
Чегоооо. И кому теперь чек выписывать за электроподкючение?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:16 Ответить
а смысл? - свой восстановим и будем делать свои "ОПЛОТы", которые не хуже, а где-то и лучше леопардов и челенджеров (насчёт абрамсов - не знаю)
показать весь комментарий
15.03.2023 16:18 Ответить
Навіщо танковий завод в Україні, якщо вся територія під обстрілом ?
Чому не в Польщі, Чехії, Словаччині ?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:25 Ответить
та не проблема зараз оскароносний назбирає по 50000 євро за аренду вілли в Італії бере з москалів ,то може дядечко Скрутч пожертвує?
показать весь комментарий
15.03.2023 16:38 Ответить
а навіщо будувати, завод вже є у Харкові, він все одно багато танків не виробляє...
показать весь комментарий
15.03.2023 17:06 Ответить
Це означає, що завод Леопардів піде в слід заводу Оплотів. Коррупція сер.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:48 Ответить
Все вполне логично, кому хочется вложить деньги в завод, который могут снести ракетами за пол часа.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:14 Ответить
За рибу гроші!
показать весь комментарий
15.03.2023 19:40 Ответить
бажаючих думаю буде повно,
ніхто не буде брати кацапське гівно то нішу можна зайняти,

тілько що кацапи все кинуть щоб не дати збудувати завод,
ну або ж українські чинуші хапуги не дадуть дозвіл
показать весь комментарий
15.03.2023 21:28 Ответить
 
 