Rheinmetall не будет строить танковый завод в Украине за собственные средства, - гендиректор концерна Паппергер
Строительство в Украине танкового завода Rheinmetall должно быть профинансировано украинским правительством или каким-либо другим государством. Сам завод не будет принадлежать концерну, Rheinmetall будет его арендовать.
Об этом генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сказал в интервью Neue Zürcher Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, для начала строительства нужно решение украинского правительства, поскольку завод не будет принадлежать Rheinmetall. Он отмечает, что компания будет его арендовать.
"Мы не будем финансировать эту работу, но это должна сделать Украина или другое государство, которое предоставит помощь Украине. Это был бы не наш завод, но Украина его строит, а мы его арендуем", - сказал Паппергер.
На вопрос, когда должно начаться строительство завода, глава компании ответил, что только Украина должна принимать такие решения. Он отметил, что это может произойти как во время войны, так и после ее окончания.
"Мы должны дать Украине возможность защищаться. Такой завод не строится за один день. Так что нам нужно начать планировать сейчас", – сказал Паппергер.
Планируется, что на украинском заводе Rheinmetall можно будет производить до 400 новейших танков Panther KF51 в год.
це наш шлях не
Пантера, а Чорна Пантера !!!!!, а заодно можна кооперуватись з поляками по виробництву, обслуговуванню та логістиці
навіть не концепція !!!!!!!!!!!
1. Ми хочемо на вам заробляти гроші.
2. Але свої гроші платити НЕ будемо. ПоСтройте НАМ завод, по нашим ТЗ, але не за наш кошт.
3. Ми будемо орендувати це майно. Можливо з сімволічною ціною в 1 евро…
Виникае питання- а навіщо Україні ці германськи « бизнесмени»?!!!
Може тому, що в них танки « Леопард» найкращі в своєму класі?
Так, НІ.
Чому НІ? Тому, що вони як власники «технології» не можуть Гарантувати Україні, що тут будуть виготовляться ************ моделі танків.
Кращі танкі, а не « дублюватись застаріли копії» ( а найкращі будуть будуватися у Неметчині).
Украіна може знайти собі більш честних бізнес партнерів ніж «кручена Неметчіна».
Е гарні танки у південній кореї- Поляки закупили собі багато зараз.
Е гарні танкі у Великої Брітаніі…
Та е гарні танкі у США.
Взагалі треба будувати украінську військову промисловість на базі американської техніки.
Як надійного партнеру на майбутне, а не як неменчина…
Як допомагати танками, то у них нема. Літаків- теж нема. Ракет довгої дії - так само…
Але як гроші заробляти на Україні- так вони перші. Тай ще умови диктують.
Поряд з цім Україна мае ( мала?)гарний танковий завод у Харкові, та повинна розвивати свое танковибодування.
Яка якісна кількість буде достатньою щоб переважати? Оскільки мова йде про гроші, то 150-200 супер-новітніх пантер чи абрмас-х за тіж кошти ніколи не зупинять 3000-4000 танків русні, а от 1000 ~Т64 - змогли. А якщо проводити дурні аналогії з іншими війнами, то в цьому контексті ми були саме "Іраком" по рівню оснащення та і кількості теж. Тому якість != автоматична перевага над кількістю, це і є та сама "дурня". Головне - якість екіпажу і ми це довели! От тобі і ПРАКТИКА.
Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 400 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты поступит на вооружение Сухопутных войск РФ в 2022 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Це він банкував танкі для Таїланду.
Вони тоді казали про свою « стратегію»:
Робимо гарні якісний та коштовні танки. Продаємо закордон. А на ці гроші будемо будувати зброю для України …
Але, гроші після продажу кудись зникали…
високі зарплата, премії кирманичам…мабудь откати-офшори , то що.
Це була не стратегія для України, а стратегія збагачування для вузького кола.
Після цього пройшло багато часу.
Були пропозиції закрити цю структуру, та створити 7 холдингов… але, на жаль, нічого не змінилося.
Німці програли Курську битву, бо возили свої підбиті пантери і тигри на автосервіс у дойчланд, а червоні ремонтували підбиті т-34 і кв-2 у польових ремонтних бригадах.
1. Распад РФ или полная смена режима в Москве с разворотом всей внешней политики
2. Вступление Украины в НАТО
Дуже розумно на той випадок, якщо туди прилетить якесь кацапське дрантя. Rheinmetall нічого не втрачає.
Джерело:https://prm.ua/ru/v-hovoryte-chto-m-vam-daem-nedostatochno-no-samy-ne-delaly-nycheho-chtob-u-vas-to-vse-b-lo-amerykanskyy-kspert-karber/ "Вы говорите, что мы вам даем недостаточно, но сами не делали ничего, чтобы у вас это все было", - американский эксперт Карбер .
Це Порошенко винуватий (С)
@Tasha130873
·
4 год
Він їхав додому до рідних у відпустку із Бахмута.
Очі дуже втомлені, намагався всім посміхатися, але було видно, як нелегко йому це дається.
Організм відчув безпеку і вперто засинав,водій у дзеркало спостерігав за ним, скинув швидкість, щоб менше трясло..."спи синок, спи рідний"
Спочатку треба відновити Бєні "Укртатнафту" та "Укрнафту", а потім, якщо щось лишиться після чергового "великого крадівництва" (чи то на асфальті, чи то на відбудові зруйнованого житла), то може кілька десят тисяч гривень і виділять...
Хіба тільки ще трошки наМарафонять, і до катлети … не за гарні ж очі його туди за моря , відправили!!!
Ну, а завод…. волонтери збиратимуть в Українців, хто скільки зможе…
Десь, так…
Але жоден "експерд" навіть не натякнув на думку про те, що зелена пліснява є новою генерацією так званої "еліти" олігархічної системи, яка була вибудувана в Україні не в 2019, а в далекому 1996 році комуно-плутократичним "господарником" із замашками диктатора шляхом шантажування розпуском Верховної Ради України.
Ніхто з "експердів" по зеленій плісняві не відзначає те, що в умовах розв'язаної московією війни проти України розпочалася міжкланова війна в самій олігархічній системі, яка ослаблює та розділяє громадянське суспільство в Україні на прихильників та противників різних олігархічних кланів.
І ця міжкланова олігархічна війна ослаблює Україну більше ніж відкрита військова агресія московії тому, що позбавляю Україну перспектив руйнування олігархічної системи, яка намагається переродитися в олігархічно-плутократичну диктатуру....
якщо серйозно то без бетонного перекриття та підземного розташування це буде схожим на жарт чи на розпил бабла.
Чому не в Польщі, Чехії, Словаччині ?
ніхто не буде брати кацапське гівно то нішу можна зайняти,
тілько що кацапи все кинуть щоб не дати збудувати завод,
ну або ж українські чинуші хапуги не дадуть дозвіл