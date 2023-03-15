РУС
Армия РФ применила боеприпасы с белым фосфором вблизи Часова Яра, - AFP

фосфор

Журналисты французского информационного агентства AFP заявили, что видели, как россияне применили боеприпасы с белым фосфором по безлюдному району близ Часов Яра Донецкой области.

По информации медийщиков, снаряды фосфор поджег растительность, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Журналисты не смогли точно сказать, что было целью, но сообщили, что рядом стоял зеленый грузовик с белым крестом, символом украинской армии.

Через пару сотен метров находились гражданские дома.

Смотрите: Постоянные артиллерийские обстрелы, отсутствие воды и газа: Как живет прифронтовый Часов Яр. ВИДЕО

Издание напоминает, что использование фосфорного оружия против гражданских лиц запрещено, но его можно применять против военных целей в соответствии с конвенцией 1980 года, подписанной в Женеве.

Украина неоднократно обвиняла Россию в использовании этого оружия. Однако российская армия это категорически отрицает.

Рівень занепокоєння 2 бала.
15.03.2023 15:46 Ответить
Для кацапської нежиті все живе- ворог. Люди, тварини, птахи, рослини. Все попалити.
15.03.2023 15:49 Ответить
Білий фосфор, це *уйово. Падло горить і не потушиш.
15.03.2023 15:55 Ответить
Так кацапи вже заявили що виходять з міжнародних договорів
15.03.2023 15:56 Ответить
Если свинособаки не выполняют международные договора то и против них должно использоваться то же самое. Но розовые пони так глупы что не могут этого понять.
15.03.2023 16:01 Ответить
Не льзя. Эскалация.
15.03.2023 16:04 Ответить
та там через день тим фосфором сиплють,
afp можуть і не їхати а тік ток хоча б подивитись,
використанн заборонено, а всім міжнародним організаціям похер на той фосфор
15.03.2023 21:25 Ответить
 
 