Армия РФ применила боеприпасы с белым фосфором вблизи Часова Яра, - AFP

Журналисты французского информационного агентства AFP заявили, что видели, как россияне применили боеприпасы с белым фосфором по безлюдному району близ Часов Яра Донецкой области.

По информации медийщиков, снаряды фосфор поджег растительность, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Журналисты не смогли точно сказать, что было целью, но сообщили, что рядом стоял зеленый грузовик с белым крестом, символом украинской армии.

Через пару сотен метров находились гражданские дома.

Издание напоминает, что использование фосфорного оружия против гражданских лиц запрещено, но его можно применять против военных целей в соответствии с конвенцией 1980 года, подписанной в Женеве.

Украина неоднократно обвиняла Россию в использовании этого оружия. Однако российская армия это категорически отрицает.