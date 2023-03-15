Раде предлагали запретить всем военным быть депутатами и высказываться о внутренней политике. Эти поправки отклонили, - Луценко

Нардепам предлагали принять поправки к законопроекту, которые запретили бы военнослужащим комментировать внутреннюю политику и быть депутатами любого уровня.

Об этом в Facebook сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на комитете ВР взорвалась бомба. Причем бомба хорошо замаскированная. Ведь если вы будете искать текст суперскандальных поправок по номеру законопроекта 4210 - вы их не найдете. Зато их можно найти по названию закона "...об укреплении демократического гражданского контроля над ВСУ..."

В этом законопроекте предлагается:

- запретить всем военнослужащим высказываться о внутренней политике;

- запретить всем военнослужащим быть депутатами любого уровня;

- передать от Главкома к Министру обороны функцию представления для назначения нач Генштаба и командующих видов ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам Луценко, вчера эти правки были отклонены.

"Но остался стойкий привкус желания закрыть рот героям войны и связать руки лично Залужному", – добавил экс-генпрокурор.



