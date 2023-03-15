РУС
Раде предлагали запретить всем военным быть депутатами и высказываться о внутренней политике. Эти поправки отклонили, - Луценко

Нардепам предлагали принять поправки к законопроекту, которые запретили бы военнослужащим комментировать внутреннюю политику и быть депутатами любого уровня.

Об этом в Facebook сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на комитете ВР взорвалась бомба. Причем бомба хорошо замаскированная. Ведь если вы будете искать текст суперскандальных поправок по номеру законопроекта 4210 - вы их не найдете. Зато их можно найти по названию закона "...об укреплении демократического гражданского контроля над ВСУ..."

В этом законопроекте предлагается:

- запретить всем военнослужащим высказываться о внутренней политике;

- запретить всем военнослужащим быть депутатами любого уровня;

- передать от Главкома к Министру обороны функцию представления для назначения нач Генштаба и командующих видов ВСУ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Раде предлагают разрешить выезд за границу мужчинам, не подлежащим мобилизации

По словам Луценко, вчера эти правки были отклонены.

"Но остался стойкий привкус желания закрыть рот героям войны и связать руки лично Залужному", – добавил экс-генпрокурор.

ВР (29426) законопроект (3286) Луценко Юрий (7720) ВСУ (6930)
+42
Не вдалося ****** приборкати українців !
15.03.2023 15:57 Ответить
+38
Оо слуги бояться зо військові до влади добираються і пики вам начистять? То сукі піздуйте під Бахмут та покажіть як ви слуги уроди любите батьківщину!!
15.03.2023 15:57 Ответить
+31
Ну шо...?!
Поки військові проливають кров та втрачають життя слугі наріду готуються до нових виборів...без конкурентів...оце вже Партія регіонів#2...
15.03.2023 15:58 Ответить
Боже, що відбувається??? ЯК це могло статися після Майдану і посеред того що зараз переживає країна???
15.03.2023 17:43 Ответить
ермак? голобородько
15.03.2023 18:29 Ответить
Дай бог победить в войне.А майдан с военными быстро все почистит.
15.03.2023 20:08 Ответить
гниды зеленско уродливые
15.03.2023 20:29 Ответить
Нарід на 73% - 3,14#@ раси, от така картина маслом
15.03.2023 20:35 Ответить
Какие позорники
15.03.2023 20:50 Ответить
вони зовсім уху їли?
чи вже з жиру бісяться
15.03.2023 21:22 Ответить
