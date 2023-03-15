Раде предлагали запретить всем военным быть депутатами и высказываться о внутренней политике. Эти поправки отклонили, - Луценко
Нардепам предлагали принять поправки к законопроекту, которые запретили бы военнослужащим комментировать внутреннюю политику и быть депутатами любого уровня.
Об этом в Facebook сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера на комитете ВР взорвалась бомба. Причем бомба хорошо замаскированная. Ведь если вы будете искать текст суперскандальных поправок по номеру законопроекта 4210 - вы их не найдете. Зато их можно найти по названию закона "...об укреплении демократического гражданского контроля над ВСУ..."
В этом законопроекте предлагается:
- запретить всем военнослужащим высказываться о внутренней политике;
- запретить всем военнослужащим быть депутатами любого уровня;
- передать от Главкома к Министру обороны функцию представления для назначения нач Генштаба и командующих видов ВСУ", - говорится в сообщении.
По словам Луценко, вчера эти правки были отклонены.
"Но остался стойкий привкус желания закрыть рот героям войны и связать руки лично Залужному", – добавил экс-генпрокурор.
