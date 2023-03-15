РУС
Папа Римский из-за "выселения" УПЦ МП из Киево-Печерской лавры призвал к "уважению"

франциск

Папа Римский Франциск призвал к "уважению" к религиозным объектам после расторжения договора о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лавры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

В своем еженедельном обращении Франциск попросил Россию и Украину уважать религиозные святыни и похвалил людей, которые посвящают свою жизнь молитве, "независимо от того, какой они конфессии".

Напомним, ранее Патриарх Кирилл пожаловался Папе Римскому и другим религиозным лидерам из-за "притеснения" монахов УПЦ МП и выселения их из Киево-Печерской Лавры.

Смотрите также: "Мы не намерены выселяться", - монахи УПЦ МП заявили, что не покинут Киево-Печерскую Лавру. ВИДЕО

Топ комментарии
+47
Так переймається, ніби його з Ватикану виселяють.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:05 Ответить
+42
Нехай у Ватикан переселяються.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:06 Ответить
+38
хай Папа візьме собі гундяєвців до Ватикану..
показать весь комментарий
15.03.2023 16:13 Ответить
Папа иди ***** разом зі своіми гундяевским агентами фсю !!!завали ***** там Ватикані підар голубий
показать весь комментарий
15.03.2023 17:04 Ответить
Храмы в Украине собственность народа и государства, а не попов, нужно уважать право собственности (вне зависимости от конфесии)!
показать весь комментарий
15.03.2023 17:05 Ответить
Пригласить этого Папу в Украину на просмотр тех религиозных "святынь", которые расхреначены "русским миром" а особенно в те места, где еще происходят обстрелы этих церквушек, Папе ведь не должно быть страшно за себя, его бог хранит !
показать весь комментарий
15.03.2023 17:08 Ответить
Навіть не пам'ятаю як ім'я цього аргентинця, і знати його не хочу, але при цьому засранець своєю тупоголовістю вміє зіпсувати настрій. То в москву хоче їхати до Гундяєва, який закликає орків знищити український народ, а тепер оце... Уявляю як зараз роздратовані цією істотою українські греко- і римо-католики
показать весь комментарий
15.03.2023 17:13 Ответить
Це не Папа а якийсь Пра-пра-дєдушка, з тих яким залишився "мєсяц до дємбєля"

Він не розуміє в якому сторіччі живе
показать весь комментарий
15.03.2023 17:13 Ответить
Отож на часі виносить, і заносить нового папіка
показать весь комментарий
16.03.2023 02:38 Ответить
ты выселяешь фсбшников из Лавры, но делаешь это без уважения
показать весь комментарий
15.03.2023 17:15 Ответить
Ну так релігійні святині і будуть збережені. Що до речі не дотрималась банлда ФСБ-РПЦ, плодячи самобуди. монахі -збоченці не відносячться до святинь да і заселились незаконно. рішення азірова 2013 року не є таким. А взагалі то папі краще було б помовчати.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:17 Ответить
Треба вигнати упц мп к ****** з Лаври..., зі всією повагою.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:25 Ответить
гундяйка забери свою бісівську братію на мокшанські болота.......їм там буде добре
показать весь комментарий
15.03.2023 17:28 Ответить
Не може бути ніяких посередників між Богом і людиною а це означає, що всі ці папи і мами клоуни і не більше.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:45 Ответить
О як! Вітаю, здорова думка. Бородаті засновники совка були праві у одному - релігія - опіум для народу, правда - ще й лохотрон. Віруючій людині не потрібні НІЯКІ посередники. Вірити і молотися можна в городі і на ставку. Браво!!!
показать весь комментарий
15.03.2023 18:33 Ответить
Про "опіум для народу" це не комуняки, це філософ та письменник Вольтер та його друзі енциклопедисти, особливо Гольбах.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:57 Ответить
угу, попів гнали. а кодекс молодого будівника комунізму один в один переписали із старого завіту там де напучування Сіраха сину (чи навпаки). Тобто гнавши одну релігію на її місці творили власну. А ви за ними повторюєте їх фігню. Ото такий опіум.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:44 Ответить
Саме так і ніяк інакше.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:34 Ответить
Будемо відноситися з повагою до своїх предків, які побудували і молилися в Лаврі з моменту її створення, які там поховані і все було добре до появи там терориста і вбивці московитів. Виправимо помилку і чожоземців відправимо в їх болота. Якщо Папі жалко московитів, то може їх приютити у Ватикані, це ж такоє їхній, по їх риториці "Третій Рим".
показать весь комментарий
15.03.2023 17:50 Ответить
Интересно, какое у Папi Римi звание в КГБ?
показать весь комментарий
15.03.2023 17:52 Ответить
голова банку Ватикан.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:17 Ответить
Цей папа має відношення до Бога, як я до балету. Отож помолимось за те, щоб папа Франциск пішов (скажемо цензурно) в дупу. Хай спочатку замолить свої власні гріхи по Аргентині... Іуда.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:56 Ответить
папаша,нах... - це туди І кацапських попів можеш з собою прихопити.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:56 Ответить
"незалежно від того якої вони конфесії " ! виходить що цей баран несвідомо агітує наприклад за такі конфесії як "Церковь Сатаны" ))
показать весь комментарий
15.03.2023 18:02 Ответить
ПАПА йди чотко за курсом російського корабля
показать весь комментарий
15.03.2023 18:14 Ответить
А можна я цього грьобаного тата пішлю кудись.... що за скотина. Не дарма і в нас попи -сволота переважно.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:31 Ответить
А хто мішає? Я сам вже неодноразово направляв на путь істинний-за кораблем...і не діє, зараза.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:42 Ответить
Треба всім разом!
показать весь комментарий
16.03.2023 02:42 Ответить
Маю надію, що спецпризначенці, викидаючи московських попів з Лаври дадуть їм копняка під сраку з повагою.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:53 Ответить
До "поваги" до релігійних об'єктів - всер так. Никто там конюшню устраивать не собирается. Просто выгоним лошадей, которые устроили из лавры конюшню.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:57 Ответить
не 3наю чи цей папа в3агалі xристиянин
показать весь комментарий
15.03.2023 18:58 Ответить
Не морочте собі голову. Він вже і сам не знає хто він є
показать весь комментарий
16.03.2023 02:44 Ответить
гундяй сам є по етносу мордвином. а не чистопородним мокшею угро-фіном, претендуючи на правовслав'я, звертається з поклепом не до Вселенського православного органу, а чомусь до католицького. Називає себе патріархом але ж патріарх в Константинополі. Лавра є об'єктом ЮНЕСКО і є в державній власності. Рішень про заселення монахів-збоченців немає, Томос на існування банди ФСБ-РПЦ відсутній, є тільки анафема та ультиматум Вселенського патриархату від 1686 року, не виконаний москвою до цих пір. Сам торговець підакцизними товарами гундяй вніс у символи віри зміни, що є чистою єресью та благословляв на війну вже проти двох православних держав/ Грузія. Україна/. Да до речі мешканці знищеного Алеппо на 50 % були христиане. В лаврі агентура кремля переховувала міжнародного злочинця гіркина в 2013-2014 р.р. та тримає у капищах антиукраїнську пропаганду і займається системно антидержавною діяльністю. І це під час війни.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:13 Ответить
Гундяй розірвав з Вселенським патріархом та хоче сам стати паханом всіх ортодоксів.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:20 Ответить
.

Лавра не постраждає, а п'ята колона в рясах просто перебереться за поребрик, на паРашу,
на сранi-рязанi. попи з москальського сатанату ******* ж паРашу?

так що, нiчого страшного. всi будуть задоволенi.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:27 Ответить
пошлите на хрен єтого гомика ПАПУ!! Ни мозгов, ни совести..Кто больше заплатит за того и алилуйствует!! Хрен макаронник!!
показать весь комментарий
15.03.2023 19:38 Ответить
ПОВАГА ДО ФСБ???
показать весь комментарий
15.03.2023 19:54 Ответить
А в Лавре уже отключили свет,газ и воду? Иначе они годами там будут срать.
PS: Окружить полицией и на выход выпускать, а на вход зась.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:59 Ответить
Папа типа тоже держит нейтралитет.
показать весь комментарий
15.03.2023 20:06 Ответить
А в жопу не хоче??? Нехай до себе їх в резиденцію запустить...
показать весь комментарий
15.03.2023 20:17 Ответить
Взагалі то Києво-Печерська Лавра то не парафія папи Римського, а от чому ж РПЦ не поскаржилась безпосередньо до Вселенського патріарха? Відповідь дуже проста - церква УПЦ(МП) не є канонічною на території України згідно Томосу про автокефалію ПЦУ. А от чому і досі в Україні існує розкольницька неканонічна церква, яка прямо підпорядкована країні-агресору, скільки ще треба перевірок, щоб назавжди заборонити це неподобство!
показать весь комментарий
15.03.2023 20:17 Ответить
Да не пошло бы ты на...
показать весь комментарий
15.03.2023 20:23 Ответить
некоторым "писателям" надо быть внимательней, и не надо походить на русское хамское быдло. Папа Римский хорошо осведомлен, что после себя оставляют русские свиньи когда уходят, и это обращение прежде всего к ним, чтобы "...уважали религиозные объекты..." когда будут их покидать.
показать весь комментарий
15.03.2023 20:30 Ответить
Римська курва! Йди під три чорти (путін. лукашенко, сіцзінпін), вони тобі ближче!!!
показать весь комментарий
15.03.2023 21:09 Ответить
хай собі в рим забере цих фсбешних попів
показать весь комментарий
15.03.2023 21:20 Ответить
Мені казали, що єзуїти є елітою католицтва. Дурнів в цьому ордені ніби не тримають. Тепер я сумніваюсь в цьому. І не потрібно шукати в помислах папа великої хитрості. Не слід виправдовувати хитрістю те, що можна пояснити дурістю.
показать весь комментарий
15.03.2023 21:27 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 22:04 Ответить
Якщо Папі шкода московитів і їх сатанінської секти, то хай візьме до себе пашку мерса і буде він там Мамою.
показать весь комментарий
16.03.2023 06:54 Ответить
Московськи попи і молитви?!? Да вони сатани і булави, що несуть смерть всьому людству "освячують" своїми сатанінськими кадилами
показать весь комментарий
29.03.2023 12:48 Ответить
