Папа Римский из-за "выселения" УПЦ МП из Киево-Печерской лавры призвал к "уважению"
Папа Римский Франциск призвал к "уважению" к религиозным объектам после расторжения договора о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лавры.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
В своем еженедельном обращении Франциск попросил Россию и Украину уважать религиозные святыни и похвалил людей, которые посвящают свою жизнь молитве, "независимо от того, какой они конфессии".
Напомним, ранее Патриарх Кирилл пожаловался Папе Римскому и другим религиозным лидерам из-за "притеснения" монахов УПЦ МП и выселения их из Киево-Печерской Лавры.
Він не розуміє в якому сторіччі живе
Лавра не постраждає, а п'ята колона в рясах просто перебереться за поребрик, на паРашу,
на сранi-рязанi. попи з москальського сатанату ******* ж паРашу?
так що, нiчого страшного. всi будуть задоволенi.
PS: Окружить полицией и на выход выпускать, а на вход зась.