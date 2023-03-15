45% украинских беженцев планируют остаться в Польше на более длительный период, - опрос
Почти половина беженцев (45%) из Украины планируют остаться в Польше на более длительный период - по крайней мере на год или несколько лет после окончания войны. В марте 2022 года о таком желании заявляли 31% военных беженцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса "Военные беженцы из Украины. Год в Польше", проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши, передает Цензор.НЕТ.
В свою очередь доля беженцев, желающих остаться в Польше на постоянное проживание, уменьшилась на 1 процентный пункт по сравнению с опросом в марте 2022 года и сейчас составляет 6%.
Около трети (32%) украинских беженцев в Польше намерены как можно скорее вернуться в Украину. Еще 16% не знают о своих планах относительно возвращения в Украину.
По мнению авторов исследования, достаточно большой процент тех, кто планирует остаться в Польше подольше – результат работы польского общества и работодателей, центральных и местных органов власти страны, которые справились с принятием, обеспечением основных потребностей, адаптацией законодательства и профессиональной активизацией беженцев из Украины.
"Большая доля беженцев после окончания войны будет ожидать еще некоторое время, чтобы окончательно убедиться, что в Украине безопасно и стоит ли возвращаться. Кроме того, большинство беженцев, а именно 84% нашли работу, устроили детей в сады и школы, открыли свой бизнес и получают в Польше образование. Некоторые уже создали семью, некоторым некуда ехать из-за разбомбленных домов. Поэтому перед ними предстанет выбор – возвращаться в Украину или продолжать жить в Польше", - прокомментировал результаты исследования директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик на презентации результатов опроса во Львовском национальном университете имени И.Франко.
Кроме того, исследование показало, что большинство беженцев из Украины (83%) находятся в Польше уже более полугода. Более половины респондентов (51%) прибыло в первые три месяца после начала полномасштабной войны. В свою очередь, треть беженцев прибыла в период с мая по июль прошлого года. Только 5% людей решили приехать в Польшу в конце 2022 — начале 2023 года, после усиления атак на критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины.
Ранее сообщалось, что большинство трудоспособных украинцев, выехавших из-за войны в Польшу, трудоустроились в этой стране (84%). Почти четверть (27%) трудоустроенных в Польше беженцев нашли работу в течение первого месяца по прибытии в Польшу.
Опрос "Военные беженцы из Украины. Год в Польше" провели Миграционная платформа EWL, Фонд EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета 10-16 февраля 2023 года по заказу Канцелярии премьер-министра Польши. Всего в 34 польских городах опрошено 400 граждан Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля 2022 года.
