45% украинских беженцев планируют остаться в Польше на более длительный период, - опрос

польща

Почти половина беженцев (45%) из Украины планируют остаться в Польше на более длительный период - по крайней мере на год или несколько лет после окончания войны. В марте 2022 года о таком желании заявляли 31% военных беженцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Военные беженцы из Украины. Год в Польше", проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши, передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь доля беженцев, желающих остаться в Польше на постоянное проживание, уменьшилась на 1 процентный пункт по сравнению с опросом в марте 2022 года и сейчас составляет 6%.

Около трети (32%) украинских беженцев в Польше намерены как можно скорее вернуться в Украину. Еще 16% не знают о своих планах относительно возвращения в Украину.

По мнению авторов исследования, достаточно большой процент тех, кто планирует остаться в Польше подольше – результат работы польского общества и работодателей, центральных и местных органов власти страны, которые справились с принятием, обеспечением основных потребностей, адаптацией законодательства и профессиональной активизацией беженцев из Украины.

"Большая доля беженцев после окончания войны будет ожидать еще некоторое время, чтобы окончательно убедиться, что в Украине безопасно и стоит ли возвращаться. Кроме того, большинство беженцев, а именно 84% нашли работу, устроили детей в сады и школы, открыли свой бизнес и получают в Польше образование. Некоторые уже создали семью, некоторым некуда ехать из-за разбомбленных домов. Поэтому перед ними предстанет выбор – возвращаться в Украину или продолжать жить в Польше", - прокомментировал результаты исследования директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик на презентации результатов опроса во Львовском национальном университете имени И.Франко.

Кроме того, исследование показало, что большинство беженцев из Украины (83%) находятся в Польше уже более полугода. Более половины респондентов (51%) прибыло в первые три месяца после начала полномасштабной войны. В свою очередь, треть беженцев прибыла в период с мая по июль прошлого года. Только 5% людей решили приехать в Польшу в конце 2022 — начале 2023 года, после усиления атак на критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины.

Ранее сообщалось, что большинство трудоспособных украинцев, выехавших из-за войны в Польшу, трудоустроились в этой стране (84%). Почти четверть (27%) трудоустроенных в Польше беженцев нашли работу в течение первого месяца по прибытии в Польшу.

Опрос "Военные беженцы из Украины. Год в Польше" провели Миграционная платформа EWL, Фонд EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета 10-16 февраля 2023 года по заказу Канцелярии премьер-министра Польши. Всего в 34 польских городах опрошено 400 граждан Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля 2022 года.

беженцы (1694) опрос (2932) Польша (8854)
+22
Авжеж, кому захочеться повертатися в розбомблену країну із корумпованою крадійкою владою!!!
15.03.2023 16:47 Ответить
+19
Чудово розумію цих людей. Після війни тут буде просто свято розпилів, прибирання незручних військових/волонтерів, з кожного бігборда на нас буде дивитися боневтіка та вішати своїм сиплим голосом з кожної праски, затягування поясів та прикручування гайок (свободи слова, податки тощо). Як тільки буде можливість, приєднаюся до своєї сім'ї за кордоном.
15.03.2023 16:51 Ответить
+12
Так і "рвуться" попрацювати в армії відновлення за $160 в місяць, в умовах, коли ціни ростуть щодня і на все, коли анонсовано стрімке зростання тарифів і т.п. поки влада ні в чому собі не відмовляє.
15.03.2023 17:24 Ответить
Московія. Чую руку. Чи ногу. ***.
15.03.2023 16:43 Ответить
А Зеленського також мабуть ******* процентів 80 з них.
15.03.2023 16:45 Ответить
...якби не дії квартального поца, то як би вони взагалі опинилися б у Польщі?
15.03.2023 16:46 Ответить
Топ Ган. Кино. Так. F-35 не може. Сцуки же придумали Су - 57. Тішить, що не можуть масово.
15.03.2023 16:56 Ответить
І час. Коли. Я, люблю час.
15.03.2023 16:57 Ответить
WTF???
15.03.2023 17:00 Ответить
Не в курсі, що таке WTF. Но прикольно.
15.03.2023 17:03 Ответить
https://slovotvir.org.ua/words/wtf ...можеш не дякувати
15.03.2023 17:07 Ответить
Дякую. Хоча мене і так розуміють у всій Україні.
15.03.2023 17:09 Ответить
Авжеж, кому захочеться повертатися в розбомблену країну із корумпованою крадійкою владою!!!
15.03.2023 16:47 Ответить
Особливо тим, хто цих крадіїв до влади і привів.
показать весь комментарий
15.03.2023 22:45 Ответить
Чудово розумію цих людей. Після війни тут буде просто свято розпилів, прибирання незручних військових/волонтерів, з кожного бігборда на нас буде дивитися боневтіка та вішати своїм сиплим голосом з кожної праски, затягування поясів та прикручування гайок (свободи слова, податки тощо). Як тільки буде можливість, приєднаюся до своєї сім'ї за кордоном.
15.03.2023 16:51 Ответить
А відбудовувати свою країну? До чого тут боневтік? Він що, навічно? До виборів рік залишився. Вибирайте правильного президента і вперед.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:02 Ответить
через рік виборів не буде.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:50 Ответить
1. А я дивлюся, вам з США відніше, що тут має бути розбудоване
2. Боневтік - не особливо страшний. Особливо страшна народна тупість, яка приводить до влади таких, як він. Він то не вічний, але мудрий нарід чудово знайде ким його замінити - є ще Арестович, Подоляк, Юзік чи Лисий в кінці кінців.
3. І я теж не вічний. Хочу хоч трохи пожити в країні, з нормальною владою, поліцією, яка тебе захищає і т.п.. І щоб моя дитина росла в нормальних умовах.
15.03.2023 20:28 Ответить
1. Я в Україні.
2. В тому що хтось за 5 років зумів вщент просрати народну довіру - винен зовсім не "нарід". А той, хто цю довіру просрав.
3. Так створіть таку країну! Почніть з себе! Всіх чиновників, поліціянтів і т.п. нам не марсіани прислали. Це ми самі. Змінюйтесь і будете мати країну своєї мрії. А виїхати на все готове багато розуму не треба. Справжні патріоти, що там казати...
15.03.2023 22:02 Ответить
"Почніть з себе". А чого саме мені починати з себе? Зі мною якраз все гаразд. Голосував ще за Чорновола, за Ющенка (а не за Януковича. Був навіть головою дільничої комісії від Ющенка), за Порошенка в 2019му (в 2014 му голосував за іншого кандидата, хоч і соромно тепер дуже, але признаюся - за Тягнибока). Плачу дохреніща (реально ДОХРЕНІЩА) податків, не ухиляюся. Доначу на армію. Українською розмовляю з усіма вже багато-багато років і просуваю її в Інтернеті досить успішно. На Майдані був. Чого мені починати з себе? Що саме мені в собі змінити? Підкажіть, будь ласка.
15.03.2023 22:13 Ответить
Бути цивілізованою людиною. Чи можна побудувати нормальну країну з людьми, які голосують "правильно", розмовляють українською, ходять в вишиванках, але при цьому безбожно крадуть, в суспільстві ведуть себе як бидло, різні питання "рішають" за хабарі, паркують авто на трамвайних коліях або тротуарах, вигулюють собак без намордників і не прибирають за ними, кидають недопалки мимо урни і т.д., ще тисячі подібних "дрібничок"? Який сенс в вашій розмові українською і "правильному" голосуванні, якщо ви насправді виявились показушним патріотом, якому своя країна зовсім не потрібна?
15.03.2023 23:59 Ответить
Так що буду я любити свою країну десь з Германії чи Канади. Чи Іспанії. Чи Нової Зеландії. А мудрий нарід хай тут залишається і насолоджується своїм вибором.
16.03.2023 00:30 Ответить
Зрозуміло. Попутного вітру у дупу.
16.03.2023 11:10 Ответить
Если не сдавать оружие, то проблем не будет. Держать и прятать до последнего, сделать качественный (и надежный от влаги) тайник.

Конечно зеленые попытаются разоружить народ и инсценируют несколько случаев со смертельным исходом (сами их создадут, сначала психов выпустят, потом полиции прикажут не вмешиваться, пока парочку людей не застрелят), дальше будут отнимать оружие, оставляя дорогостоящую ерунду типа ружей. Залог демократии - это право каждого гражданина защищать себя и свое имущество при помощи огнестрельного оружия. Остальные способы не работают, хорошо видно по той же Грузии, где были реформы и парламент, а сегодня там узурпация власти в полном объеме.
15.03.2023 19:48 Ответить
Быдло!
15.03.2023 16:55 Ответить
Кто?
15.03.2023 17:17 Ответить
Повню зелька кричав поверну всіх заробічан додому, потім верещук кричала віїжайте, шо вони завтра скажуть?
15.03.2023 17:10 Ответить
"Агласітє пажалуста увесь спісак!"..

Суспільству найбільш цікаво скільки мільйонів придатних для мобілізації випустили наші "носії влади"?

Кожного дня новини що когось спіймали за переправляння "ухилянтів"... такса навіть відома 9000$

Але ж чому не називають цифру цих ухилянтів які успішно накивали п'ятами?
15.03.2023 17:15 Ответить
Так і "рвуться" попрацювати в армії відновлення за $160 в місяць, в умовах, коли ціни ростуть щодня і на все, коли анонсовано стрімке зростання тарифів і т.п. поки влада ні в чому собі не відмовляє.
15.03.2023 17:24 Ответить
у поляков в правительстве поляки, а наши ежа от дикобраза отличить не могут
15.03.2023 17:27 Ответить
а в украине в правительстве и везде,где только можно только евреи
15.03.2023 18:35 Ответить
То правда,але ж ви на свинособачій "базарітє"...
15.03.2023 22:43 Ответить
Смотря какие будут механизмы для перехода с директивы на рабочую визу или внж. Я сейчас в Швеции, имею работу с норм зарплатой, плачу налоги, ничего от шведского государства не получаю. Озаботился вопросом, как соскочить с директивы и жить тут уже полноценно, строить планы на будущее и тд. НО! такого варианта сейчас нет, только выезжать обратно и там подавать доки в посольство
15.03.2023 17:27 Ответить
Після війни Україну чекає жахлива депопуляція та економічні злидні. Без західної допомоги типу плана маршала їй загрожує зникнення з карти світу. Україна як країна просто чудова, а українська держава це жалюгідна корумпована потвора.
15.03.2023 17:39 Ответить
если сейчас нагло воруют на яблоках по 51 грн..... то кто захочет отстраивать страну с 95 ХВАТЬкварталом .
15.03.2023 18:16 Ответить
да кто ж в такую ж опу захочет вернуться?
15.03.2023 18:34 Ответить
Поляки дійсно дуже піклуються про українців. Дали нашим буквально все. Але й ************ не вийде. Заїхали,три місяці на соціальній допомозі провітрили мозок,прилаштували дітей і працювати. Що ще потрібно?
15.03.2023 18:35 Ответить
« не возвращайтесь тут жизни нет (с
15.03.2023 18:55 Ответить
45% українських біженців планують залишитися в Польщі на довший період...... читай назавжди
15.03.2023 19:16 Ответить
Можно понять тех, кто потерял жильё и хочет на него заработать в Польше. Остальные-лузеры)
15.03.2023 19:43 Ответить
Напевно полякам після війни доведеться копняками викидати українських "патріотів" додому. Я таких "біженців" з українськими паспортами та пропискою в Сімферополі і Донецьку зустрічав в свій час на закордонних курортах.
15.03.2023 20:54 Ответить
наголосувалы и ********* ...
15.03.2023 21:07 Ответить
Ох і набігло зрадо*обів!
15.03.2023 21:59 Ответить
Настоящие патриоты, уважаю таких ) к выборам президента приедут )) проголосовать ) блин )
15.03.2023 22:20 Ответить
 
 