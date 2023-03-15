Индия призвала G20 отвлечься от войны в Украине и сосредоточиться на глобальной бедности

Представитель Индии на саммите "Группы двадцати" Амитабх Кант предположил, что Европа слишком сосредоточилась на помощи Украине, упуская из виду глобальный экономический рост, проблемы бедности и долгов.

Он сравнил "одну войну" с фактом, что 200 миллионов человек находятся за чертой бедности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Это повлияло на питание, состояние здоровья, на результаты обучения, люди отстают в росте и истощаются, а нас беспокоит только одна война между Россией и Украиной. Мир должен двигаться дальше, а Европа должна найти решение для своих вызовов", - сказал Кант.

Издание напоминает, что Индия продолжает покупать российскую нефть и отказалась обвинять Россию в войне.

