Индия призвала G20 отвлечься от войны в Украине и сосредоточиться на глобальной бедности
Представитель Индии на саммите "Группы двадцати" Амитабх Кант предположил, что Европа слишком сосредоточилась на помощи Украине, упуская из виду глобальный экономический рост, проблемы бедности и долгов.
Он сравнил "одну войну" с фактом, что 200 миллионов человек находятся за чертой бедности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Это повлияло на питание, состояние здоровья, на результаты обучения, люди отстают в росте и истощаются, а нас беспокоит только одна война между Россией и Украиной. Мир должен двигаться дальше, а Европа должна найти решение для своих вызовов", - сказал Кант.
Издание напоминает, что Индия продолжает покупать российскую нефть и отказалась обвинять Россию в войне.
Это два разных параллельных движения - можно бороться и с бедностью и с фашизмом. Это лучше чем бороться либо с бедностью, либо с фашизмом.
Уважно спостерігаючи за розвитком відносин між Росією і Китаєм, США повинні спробувати вплинути на оцінку Індією своїх національних інтересів і переконати її в необхідності дистанціюватися від Росії.
Гарно "боролися" майже три роки.
Хто фермерство знищує ? Чому фермери у Європі протестують ?
Та ще й в їх кліматі, де можна 4 урожаї на рік отримувати.