Индия призвала G20 отвлечься от войны в Украине и сосредоточиться на глобальной бедности

Представитель Индии на саммите "Группы двадцати" Амитабх Кант предположил, что Европа слишком сосредоточилась на помощи Украине, упуская из виду глобальный экономический рост, проблемы бедности и долгов.

Он сравнил "одну войну" с фактом, что 200 миллионов человек находятся за чертой бедности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Это повлияло на питание, состояние здоровья, на результаты обучения, люди отстают в росте и истощаются, а нас беспокоит только одна война между Россией и Украиной. Мир должен двигаться дальше, а Европа должна найти решение для своих вызовов", - сказал Кант.

Издание напоминает, что Индия продолжает покупать российскую нефть и отказалась обвинять Россию в войне.

+40
Ага. Ще рік блокади України і глобальні злидні помножуться на три. Давайте, циганва, зволікайте і надалі.
15.03.2023 16:44 Ответить
+40
От самі і зверніть увагу на бідність. В Індії повно мільярдерів.
Займайтесь цим питанням.
15.03.2023 16:44 Ответить
+28
коли китай намагався трошки території в індії собі забрати чогось індію бідність не хвилювала, хвилювала територіяльна цілісність своєї землі.

чуже горе не болить.
15.03.2023 16:50 Ответить
А ще з тої річки воду в каструлі набирають і ставлять на вогнище . Мабуть зупу варять , фу *** . Колись дививсь (по "Тонісу " вродіби ) були передачі Ганг
15.03.2023 18:27 Ответить
Москалі не розуміють. Народ України вже ні коли не стане перед ****** на коліна.
15.03.2023 17:07 Ответить
Те що Індія розплідник , бідних і голодних - факт на лице .То нехай бореться , економіка в Індії - як була "друга" армія .
15.03.2023 17:07 Ответить
Да нет, экономика в Индии отличная.
15.03.2023 17:12 Ответить
а чому ж третина населення на тротуарах ,або в собачих будках ночує?
15.03.2023 19:08 Ответить
А это парадокс Индии.
15.03.2023 20:38 Ответить
Нігуя собі Кант сказанув -- Світ має рухатись далі без Украіни -- Пакистана на вас нема .
15.03.2023 17:07 Ответить
Віддайте шматок своєї території, а потім незай впші мільярдери розподілять своє награбоване порівну. Кому мало - хай працюють. Виродки!
15.03.2023 17:09 Ответить
.!.
15.03.2023 17:10 Ответить
Ну как бы есть повод заняться своей страной, полтора миллиарда наделали народу и те конечно под себя ходят епрст и живут в этом. Но война-то в Европе, а не в Индии, поэтому их и не беспокоит. Ну и хрен с ними.
15.03.2023 17:11 Ответить
Нікчемна демагогія, або дипломатичний реверанс у бік московії, адже навіть студент другого курсу економічного вишу легко встановить прямий зв"язок між війною такого масштабу та глобальною бідністю.
15.03.2023 17:12 Ответить
Против бедности есть два хороших средства - голова и руки.
15.03.2023 17:15 Ответить
В дупу хай йдуть.В першу чергу хай подбають про свою країну де сотні мільйонів на межі не бідності ,а виживання.Те саме і Африка.Не хочуть ні працювати ні розвиватися.Тільки і чекають що їм хтось щось дасть і відносяться наче їм світ зобов'язаний.На планеті вже не 6 а 9 мільярдів і далі ріст.Все починається ера виживання найсильніших.Це факт і реальність.
15.03.2023 17:15 Ответить
Банальный вброс. Но Индия очень контрасная страна. В Индии поклоняются коровам, но она лидирует в мире по экспорту говядины. Входит в тройку стран с самым большим количеством миллионеров, хотя пятая часть населения живет за чертой бедност
15.03.2023 17:15 Ответить
А другой Кант сказал-Имей мужество пользоваться собственным умом. Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей. Кто боязливо заботится о том, как бы не потерять свою жизнь, никогда не будет радоваться этой жизни. Любовь к жизни - это значит любовь к правде.
15.03.2023 17:23 Ответить
Индия такой же союзник параши ,как Китай и Иран, ,- так что пошли на *** назад платы разбирать и корабли резать,нищеброды немытые.
15.03.2023 17:23 Ответить
Індуси дуже добре влаштувалися,вони впевнені,що завдяки реінкарнації будуть жити безкінечну кількість життів....і всі ці життя їм повинні допомагати багаті,білі країни???
15.03.2023 17:25 Ответить
А кто же виноват в СОБСТВЕННОЙ НИЩИТЕ? Уже более 75 лет как "независимы от английских колонизаторов" (3 поколения сменилось), тогда был еще хоть какой то порядок, а сейчас ПОЛНЫЙ СРАЧ (во всех смыслах)! Может, потому, что РАБЫ не могут сами организовать собственную жизнь и наладит быт, нечего играть в "демократию" с РАБАМИ, ибо они не понимают, что свобода - это прежде всего ОТВЕТСВЕННОСТЬ!
15.03.2023 17:34 Ответить
Украине нужно оружие. И каким образом оружие поможет бедным?

Это два разных параллельных движения - можно бороться и с бедностью и с фашизмом. Это лучше чем бороться либо с бедностью, либо с фашизмом.
15.03.2023 17:35 Ответить
Із-за війни в Україні хліб в Індіі в 2024 році буде вже в 2 раза дорожче. А на чому вони вже засереджатися будуть не має значення !
15.03.2023 17:37 Ответить
Я так не думаю. Ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь про частку України в світовому ринку зерна.
15.03.2023 18:18 Ответить
Ну так расскажите нам какой маленький процент рынка пшеницы и зерна в общем, занимает Украина)
15.03.2023 18:33 Ответить
Список стран по экспорту пшеницы за 2021 год

1 Россия 27366
2 Австралия 25563
3 США 24014
4 Канада 21546
5 Украина 19395
6 Франция 16091
7 Аргентина 9485
8 Германия 7100
9 Румыния 6908
10 Индия 6091
15.03.2023 20:31 Ответить
Идёт жестокая война..рашисты захватили Крым, Донецкую и Луганскую области...Как это повлияло на урожаи???
01.05.2023 01:18 Ответить
Всего то 10-15%. Такое. Каких то 200-300 млн. голодранцев недополучат еды и склеют ласты. Мелочи)
15.03.2023 20:52 Ответить
Зато Индия присоединилась к «потолку» цен на нефть. У рашки траур. А нас это не может не радовать.
15.03.2023 17:40 Ответить
Конечно присоединилась. Они от срахи такой дисконт получают, что тот потолок для них читая формальность))
15.03.2023 20:48 Ответить
Це серйозні сигнали того, що на заході війна почне набридати, а значить підтримка може зменшитись а значит сигнал партнерам що треба якнайшвидше йти до фіналу.
15.03.2023 17:41 Ответить
Їм би для початку срати хоча б у біотуалетах, а не на вулицях. І якось поєднати логічний ланцюжок: війна в Україні - Україна є житницею світового масштабу - відсутність на ринку дешевого українсткого зерна - ріст злиднів і голодуючих у світі.
15.03.2023 17:41 Ответить
для того, щоб зробити такі висновки, потрібно мати щось відмінне від лайна у дурній макітрі )
15.03.2023 17:48 Ответить
😁Я можу це вважати, як комплімент?
15.03.2023 17:55 Ответить
випадково вийшло, вибачте
15.03.2023 17:59 Ответить
Індія завжди була просовковою та прокацапською.
15.03.2023 17:42 Ответить
Проблемы цыган шерифа не ипут! Если цыганы не за шерифа.
15.03.2023 17:44 Ответить
Стрімке зростання населення Індії, зростання ВВП і інтерес до технологічного сектора країни роблять її найперспективнішим партнером Росії. Але одним з найважливіших факторів для Москви є те, що Індія конкурує з Китаєм, це дозволить Росії частково позбутися статусу молодшого партнера у відносинах з Китаєм.

Уважно спостерігаючи за розвитком відносин між Росією і Китаєм, США повинні спробувати вплинути на оцінку Індією своїх національних інтересів і переконати її в необхідності дистанціюватися від Росії.
15.03.2023 17:52 Ответить
Пыня и продавец обуви с цыганского базара, продавший ему новую пару пынеходов.
16.03.2023 13:57 Ответить
Індія наробила собі мільярд індусів, яких не має чим годувати, і тепер вказує Європі, на що тій звертати чи не звертати увагу?
15.03.2023 17:56 Ответить
****** цигани!
15.03.2023 17:57 Ответить
На глобальних вбивствах і депортаціяк індія не радить зосереджуватись,а от ті що менше заробляють треба їм помогти.Та пішли ви у сра..у індуси!!!
15.03.2023 18:02 Ответить
ще одні ху@соси-підху@ловники - індуси ... у світі явно формується дво-полюсний світ, з одного боку азіати, з авторітарними та тоталітарними вподобаннями (китай, індія, рашка, іран), з іншого - країни умовно "європейської цивілізації"... стратегічною помилкою європейців та американців була передача китаю всіх західних технологій та перенесення майже всього виробництва в китай. Виростили власними руками азійське цобе, яке тепер качає права...
15.03.2023 18:07 Ответить
Короткозористь кланов Клинтонов, Бушей, Обамы и Брендона
01.05.2023 01:24 Ответить
В Індії більше мільярда мешканців. Якщо помре одна третина, світ і не помітить. То хай самі вирішують свої проблеми з голодом.
15.03.2023 18:13 Ответить
Треба думати не про харчування бідних "кролів", не здатних утримувати свої сім'ї, а про те, щоб вони не плодились. І рухатись далі
15.03.2023 18:16 Ответить
Пусть дикари, которыми является большинство папуасов третьего мира, живут своей жизнью. Зачем унижаться и упорно требовать их поддержки.
15.03.2023 18:25 Ответить
Скоротіть витрати на свій болівуд от і їсти знайдеться-це якщо коротко. А якщо розлого-а до чого тут Європа? Чи Європа має годувати весь світ в той час коли в ЄВРОПІ йде війна? Азіати всіх країн, єднайтесь і вперед, хавчик добувати.
15.03.2023 18:37 Ответить
да уж...не Рабіндранат...
15.03.2023 19:00 Ответить
індуси ревнують? ну і пошли нах!
15.03.2023 19:02 Ответить
То покличте ПВК "Вагнера" - вирішить вам проблеми з бідністю
15.03.2023 19:07 Ответить
Я відмовляюсь розуміти цей заклик з Індії, бо індуїзм вважає все матеріальне гріховним. Тобто бути бідним в Індії значить бути праведним. Як вони можуть закликати до зменшення праведників у світі, тобто боротися з бідністю? Хтось їм вкаже на цей курйоз? Їхній індуїзм закликає бути бідними, щоб не бути грішними, в них здається ж релігія не відділена від держави? І поділ на касти там до цих пір існує, і деякі касти не мають права бути багатими. Хай спочатку в себе з цим всім розберуться, а потім світ закликають, лицеміри....
15.03.2023 19:11 Ответить
Нехай до китайоз звертаються, щоби ті замість кацапстана годували "200 млн. відсталих у зрості".
15.03.2023 19:17 Ответить
Саме такі наративи озвучуються лівацькою публікою. Вони теж розказують, що голод в Африці набагато важливіший за війну в Україні.

Гарно "боролися" майже три роки.

Хто фермерство знищує ? Чому фермери у Європі протестують ?
15.03.2023 19:36 Ответить
Що корисного, окрім кави і чая, дає Світу Індія, щоб бути членом 20ки? Триндіти про якісь міфічні 200 млн при тому, що рельні 40 млн під загрозою знищення!
15.03.2023 19:37 Ответить
А меньше ****** и начать работать они не хотят начать?
15.03.2023 19:41 Ответить
В Індії не був, а на Шри-Ланці скрізь просічки. Що офіціанти в дорогих готелях, що в селі. Підходить офіціант і розповідає, що в нього день народження))) Так Шри-Ланка у порівнянні з Індією розвинена країна.
15.03.2023 19:50 Ответить
Найбільша в світі біржа в Мумбаї нехай скинеться на допомогу бідним Індії...
15.03.2023 19:46 Ответить
А хтось винен, що ви голі та босі? На вас хтось напав?
15.03.2023 19:47 Ответить
baklazhany -esche te tvari !!!! malo im Pakistan lyuley vypisyval !!!!
15.03.2023 20:02 Ответить
Ещё одни малахольные.
15.03.2023 20:09 Ответить
А глобально бідні працювати не намагались.Чі релігія не дозволяє.
15.03.2023 20:13 Ответить
А может этим пи... Убрать свои касты и дать людям жить... Ублю...!
15.03.2023 20:19 Ответить
А при чем здесь Европа и вопросы глобальной бедности?) Европа свои вопросы более менее порешала. Там бомжи и беженцы живут лучше чем 99% индусов. Кто вам виноват что у вам миллиард циганей в канавах живут в собственном дерьме. Зато ядерка и вяличие. Или европейцы гранты зажали? Обидно, понимаю. Ну у партнеров из диких северных долин можно денег попросить. Самое *********** что самые голодные страны находятся в тропиках, где можно собирать по 3 урожая в год, зато снежная Канада или Украина, экспортируют продовольствие.
15.03.2023 20:28 Ответить
Роздайте в Індії презервативи безкоштовно, щоб не стругали бідних.
15.03.2023 20:35 Ответить
если кастрировать всех индусов и заставить их работать, человечество сразу избавится от грязи и нищеты
15.03.2023 21:56 Ответить
конченная страна....Буду болеть за Пакистан.
15.03.2023 22:51 Ответить
Хтось індусам не дає вирошувати хороші урожаї, щоб не було голоду?!

Та ще й в їх кліматі, де можна 4 урожаї на рік отримувати.
15.03.2023 23:56 Ответить
