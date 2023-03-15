В Брянской области РФ хотят внести "расходы на ПВО" в платежки ЖКХ

В Брянской областной думе в Российской Федерации заинтересовались идеей главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, предложившего бизнесу самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА.

В начале марта Картаполов заявил, что "есть достаточно недорогие средства борьбы" с дронами, на которые все чаще жалуются россияне из разных регионов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МК. По его мнению, "каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить" средства ПВО против беспилотников и тем самым обезопасить свои объекты. Депутат подчеркивал, что военные средства ПВО сосредоточены на защите важных гособъектов, "но у нас есть еще масса других важных объектов".

Как сообщает пресс-служба Брянской облдумы, 9 марта состоялось заседание комитета регионального парламента по ЖКХ, дорожному строительству, транспорту, ТЭК и тарифно-ценовой политике. В ходе утверждения плана работы комитета на апрель была рассмотрена инициатива депутата Госдумы Картаполова.

"Предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО, – говорится в сообщении думы, – для защиты области от террористических атак".

О каких средствах ПВО идет речь и каким может быть ежемесячный платеж жителей Брянской области за услуги систем противовоздушной обороны, в думе не уточняли.