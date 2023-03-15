РУС
5 592 52

В Брянской области РФ хотят внести "расходы на ПВО" в платежки ЖКХ

москва,панцир

В Брянской областной думе в Российской Федерации заинтересовались идеей главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, предложившего бизнесу самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА.

В начале марта Картаполов заявил, что "есть достаточно недорогие средства борьбы" с дронами, на которые все чаще жалуются россияне из разных регионов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МК. По его мнению, "каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить" средства ПВО против беспилотников и тем самым обезопасить свои объекты. Депутат подчеркивал, что военные средства ПВО сосредоточены на защите важных гособъектов, "но у нас есть еще масса других важных объектов".

Как сообщает пресс-служба Брянской облдумы, 9 марта состоялось заседание комитета регионального парламента по ЖКХ, дорожному строительству, транспорту, ТЭК и тарифно-ценовой политике. В ходе утверждения плана работы комитета на апрель была рассмотрена инициатива депутата Госдумы Картаполова.

Читайте также: На Белгородщине сообщают о работе ПВО: Сбит беспилотник, есть разрушения

"Предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО, – говорится в сообщении думы, – для защиты области от террористических атак".

О каких средствах ПВО идет речь и каким может быть ежемесячный платеж жителей Брянской области за услуги систем противовоздушной обороны, в думе не уточняли.

Брянск (122) ПВО (3140) коммунальные услуги (350)
+21
15.03.2023 16:59 Ответить
+15
І не тільки ППО , а ВПС ВКС ВМФ все в одну платіжку і на карточки баланду
15.03.2023 17:00 Ответить
+14
Я такого дерьма еще не слышал
ЖКХ платить за ПВО, кацапские дибилы *****
15.03.2023 17:02 Ответить
15.03.2023 16:59 Ответить
15.03.2023 20:48 Ответить
І не тільки ППО , а ВПС ВКС ВМФ все в одну платіжку і на карточки баланду
15.03.2023 17:00 Ответить
👍👍👍
15.03.2023 17:00 Ответить
Та им хоть камни с неба🤣
15.03.2023 17:00 Ответить
Таких терпил как рашики наверное больше нет
15.03.2023 17:02 Ответить
Я такого дерьма еще не слышал
ЖКХ платить за ПВО, кацапские дибилы *****
15.03.2023 17:02 Ответить
Воно так дебіли, але ви не працювали в нашій жкх с-мі там такі ж дебіли.
15.03.2023 18:50 Ответить
кацапы тоже умеют стебаться и троллить
15.03.2023 21:40 Ответить
нехай тоді відразу витрати на вазелін додадуть бо в наступний рейд піде ляшко та всі наші футбольні судді.
15.03.2023 17:02 Ответить
15.03.2023 17:52 Ответить
ЛОЛ! И каждый жэк будет закупать ракеты и запускать из мусоропроводов
15.03.2023 17:03 Ответить
Дайош на кожну Ізбу по ППО!
15.03.2023 17:03 Ответить
15.03.2023 17:21 Ответить
А закопування здохлих кацапів їм треба внести в платіжки як витрати на угноювання земель.
15.03.2023 17:03 Ответить
15.03.2023 17:03 Ответить
МАЛЧААААТТТЬ!!!!(с)
15.03.2023 18:05 Ответить
А куди ж уйшли податки, не кажучи про прибутки з нафти і газу?? Довоювались???
15.03.2023 17:03 Ответить
кацапы которые будут платить за пво и не будут знать что из за него с большей вероятностью прилетит к ним в дом!
15.03.2023 17:04 Ответить
все таки какая изобретательная нация. и гои будут платить
15.03.2023 17:06 Ответить
И главное сумму на ПВО привязать к телевизору: тариф прямо пропорциональный часам просмотра новостных программ !
Любишь смотреть путлера, скабееву, симоньян и соловьёва - люби плату за ПВО !
15.03.2023 17:11 Ответить
ахахахахаааааа!!!!!! дебилы ***
15.03.2023 17:12 Ответить
Це дикримінація, в платіжках мають бути графи на танки, кулемети і літаки, ну і на чорні кульки.
15.03.2023 17:13 Ответить
а чого тілько в брйанскай? а арловскайа, курскайа, вароніжскайа та інші області кацапістану аж до сахалину. бо сахалин то Японія
15.03.2023 17:18 Ответить
дебільна голова ***** бидлу спокою не дає...
15.03.2023 17:19 Ответить
Чекаємо новий законопроєкт від Гетманцева(як він до цього сам не додумався)...
15.03.2023 17:22 Ответить
Лохів розвели транспортуванням газу в платіжках,то чому б не додати ще і транспортування ППО
15.03.2023 17:35 Ответить
правильно, не только ракета денег стоит, но ее доставка к цели
15.03.2023 21:43 Ответить
Це лише питання часу, адже ці покидьки ********** впроваджувати власні аналоги рашистського дебілізму.
15.03.2023 18:36 Ответить
Дуже цікава ідея.
Треба і в нас впровадити.
Мабуть дехто вже замислився.
15.03.2023 17:24 Ответить
Вибачте, не можу втриматись...
15.03.2023 17:34 Ответить
Цікаво чи буде розподіл оплати,наприклад,на Рублєвці нараховують на С-500,а бурятам на "Шилку",а може навпаки буде
15.03.2023 17:38 Ответить
а кто не оплатил тот без ПВО
15.03.2023 17:47 Ответить
Тому отключим газ. (с)
15.03.2023 18:19 Ответить
15.03.2023 18:24 Ответить
Поддерживаю, это хорошая идея. А с жителей членинграда в платёжку включить графу "на Балтфлот". Простор для пожеланий кацапских бояр просто безграничный.
15.03.2023 17:52 Ответить
кацапи кончєні дебіли. Це якщо без матюків...
15.03.2023 18:07 Ответить
мы также собираем на вооружение , в чем разница ...
15.03.2023 18:20 Ответить
Разница в том, что Россия страна агрессор.
15.03.2023 20:54 Ответить
Изобретательности кацапских жуликоов-чинуш нет предела, распилят "собственную мать"!
15.03.2023 18:21 Ответить
И пункт "На дворец Путину" тоже в платёжку нужно добавить 😂
15.03.2023 18:32 Ответить
А в Белгороде будут платить что бы свое ПВО поменьше работало... А то от него чаще прилетает, чем из Украины.
15.03.2023 18:40 Ответить
все правильно, скоро їх жеки будуть на танки збирати бабло
15.03.2023 18:45 Ответить
Нахєр вам та бел область ви кращі в свої платіжки дивіться і кількість безробітних в реалі та відсутність економіки і робочих місць.
15.03.2023 18:49 Ответить
Ти дебіл, да?
15.03.2023 20:55 Ответить
іди за руським кораблем ботяра )
15.03.2023 21:48 Ответить
Брянська Народна республіка віджигає!
15.03.2023 18:54 Ответить
Дарма напечатали цю новину. Зараз хтось з наших владних кабінетів, прочитає й вигукне " Евріка!".
15.03.2023 18:58 Ответить
Давно пора
15.03.2023 20:50 Ответить
То есть дома должников ПВО защищать не будет? Гм ...
15.03.2023 20:57 Ответить
Чёртовы гении ))))
15.03.2023 23:04 Ответить
 
 