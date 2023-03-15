РУС
В Хмельницком попрощались с погибшим под Соледаром детским футбольным тренером Александром Коротуном. ФОТО

35-летний Александр Коротун погиб, защищая от оккупантов Соледар в Бахмутском районе Донецкой области. В последний раз на связь с родными Александр Коротун выходил в прошлом году – 25 декабря. Эту дату и считают датой смерти.

В футбольном клубе "Подолье Хмельницкий" сообщили о смерти своего тренера, передаёт Цензор.НЕТ.

"Под Соледаром погиб Александр Коротун. Ему было 35 лет. В гражданской жизни Александр был тренером U-12 ДЮФК "Подолье". Вечная память герою! Выражаем самые искренние соболезнования родным Александра. Герои не умирают, они навсегда останутся в нашей памяти и сердцах", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Суспільному, прощание с Александром Коротуном состоялось в среду, 15 марта, в 12.00 в Хмельницкой городской ритуальной службе (ул. Толстого, 5а). После городской ритуальной службы похоронный кортеж с погибшим воином выехал на стадион "Подолье", где также почтили память погибшего футбольного тренера и защитника. Похоронили Александра Коротуна на Аллее Славы в микрорайоне Раково.

