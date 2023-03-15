Сирийский диктатор Асад во время визита в Москву выразил поддержку России в "борьбе с новыми и старыми нацистами"

Сирийский диктатор Башар Асад в Москве встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Асад заявил, что Россия борется с неонацистами и "старыми нацистами", которых Запад принял и теперь поддерживает.

Издание отмечает, что и Киев, и Запад считают, что обвинение России в том, что Украина стала центром нацизма и "русофобии", является безосновательным поводом для неспровоцированной захватнической войны.

Ожидалось, что переговоры между Асадом и Путиным будут сосредоточены на восстановлении Сирии после гражданской войны, которая являлась попыткой отстранить от власти Асада, и налаживании связей стран с Турцией.

Встреча диктаторов приходится на 12-ю годовщину войны, унесшей жизни почти 500 тысяч человек, половина населения страны ее покинули.

При поддержке российской армии Асад смог переломить ход гражданской войны.