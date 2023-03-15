РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4319 посетителей онлайн
Новости Война
7 052 57

Сирийский диктатор Асад во время визита в Москву выразил поддержку России в "борьбе с новыми и старыми нацистами"

москва,асад

Сирийский диктатор Башар Асад в Москве встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Асад заявил, что Россия борется с неонацистами и "старыми нацистами", которых Запад принял и теперь поддерживает.

Издание отмечает, что и Киев, и Запад считают, что обвинение России в том, что Украина стала центром нацизма и "русофобии", является безосновательным поводом для неспровоцированной захватнической войны.

Смотрите также: Фото бронепоезда Путина опубликовано в The Washington Post. ФОТО

Ожидалось, что переговоры между Асадом и Путиным будут сосредоточены на восстановлении Сирии после гражданской войны, которая являлась попыткой отстранить от власти Асада, и налаживании связей стран с Турцией.

Встреча диктаторов приходится на 12-ю годовщину войны, унесшей жизни почти 500 тысяч человек, половина населения страны ее покинули.

При поддержке российской армии Асад смог переломить ход гражданской войны.

Автор: 

москва (3100) нацизм (361) путин владимир (32236) россия (97399) Сирия (3160) Асад Башар (289)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Шось борцуны с нацизмом - все как один мелкопоместные фюреры.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:00 Ответить
+28
кучка підстаркуватих садистів-збоченців створюють клуб па-інтєрєсам - рашка, іран, сирія, китай...
показать весь комментарий
15.03.2023 18:01 Ответить
+23
А це які нацисти з літерою V?
показать весь комментарий
15.03.2023 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там якось неудобно з Ріпером получилось , турки вроді відкривають Босфор для ВМС США щоб вони забрали залізяку
показать весь комментарий
15.03.2023 17:55 Ответить
Якщо він булькнув на великій глибині і попав в сірководневе середовище, то це вже усьо.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:16 Ответить
так фішка в тому що їм мішав безпілотник а тепер отримають есмінець під боком )) і фіг вони дістануть Ріпер до того як америкоси підпливуть , послухаєм як вони будуть це подавати після сьогоднішніх понтів
показать весь комментарий
15.03.2023 18:22 Ответить
Неудобно з авторитетом США получилось.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:21 Ответить
мстя подається холодною
показать весь комментарий
15.03.2023 18:23 Ответить
Невдобно штани через голову одягати
показать весь комментарий
15.03.2023 18:35 Ответить
Оце ти гуморист. Ну просто пи₴дець👍
показать весь комментарий
15.03.2023 22:33 Ответить
Шось борцуны с нацизмом - все как один мелкопоместные фюреры.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:00 Ответить
Там все цікавіше: скоріш всього Асад приїхав у Москву, щоб вибрать місце для Автономної Сирійської народної республіки, на "Рубльовці"
показать весь комментарий
15.03.2023 18:45 Ответить
А что такое "нацизм" - никто из фюреров до сих пор толком сказать не смог.. )
показать весь комментарий
15.03.2023 20:30 Ответить
кучка підстаркуватих садистів-збоченців створюють клуб па-інтєрєсам - рашка, іран, сирія, китай...
показать весь комментарий
15.03.2023 18:01 Ответить
**анутий Постпостмодерн, де все навивертки 🤖
... уявити б шобі, як би тут жилосі прекрастно, якби люди розводили не ракети а Деревиськи, котєгів🥳... і ще навєрно - шикалаткі 🙄
показать весь комментарий
15.03.2023 18:01 Ответить
Ще одне уйо###іще щось там гавкає...
показать весь комментарий
15.03.2023 18:02 Ответить
ждем спутникопад ватанов
показать весь комментарий
15.03.2023 18:02 Ответить
А це які нацисти з літерою V?
показать весь комментарий
15.03.2023 18:03 Ответить
Це вермахт. Вони далеко не всі були нацистами.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:14 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

https://www.youtube.com/post/Ugkxe8dJFiOXMomfXFRz8k9zJV8ri0MS0-iH

Символы путинского Рейха: Буквой "Z" обозначали зоны уничтожения в концлагерях Третьего Рейха.
В Заксенхаузене "Stazion Z" создали для уничтожения советских военнопленных в 1941 году, перестроив под неё бывшие ремонтные мастерские. Там поставили печи для выпечки хлеба и переоборудовали их в крематории. Зону назвали "Z", потому что это последняя буква в немецком алфавите. Входили заключенные в концлагерь через башню "А" (первая буква алфавита), а выход для них был только один - через газовую камеру и крематорий. Вот и назвали "Z". За годы существования в этом концлагере было уничтожено более 100 000 человек.
Что касается символа "V". Этот символ имели право носить только старейшие члены SS. Символ носился на правом рукаве партийной рубашки, был либо чёрного цвета, либо серебряного. Право на ношение шеврона «старого бойца» считалось высокой честью, поскольку являлось зримым свидетельством верности идеям национал-социализма еще во времена до прихода НСДАП к власти.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:19 Ответить
Взагалі то літеру V нацисти малювали на потягах, які звозили євреїв в місця остаточного вирішення їхнього питання.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:43 Ответить


ці були на порядок (в 10 раз) гірші за німців !!!
показать весь комментарий
15.03.2023 18:21 Ответить
На фоні цюцюйла, філософське питання...
показать весь комментарий
15.03.2023 20:51 Ответить
Скоро оба должны встретиться с чикатило!
Он уже запарился ставить им прогулы....
показать весь комментарий
15.03.2023 18:03 Ответить
ПІДАРАСТ башкір асадовський
показать весь комментарий
15.03.2023 18:04 Ответить
Ashes to аshes, shit to shit...
показать весь комментарий
15.03.2023 18:06 Ответить
Московия это выгребная яма, туда все дерьмо стекается.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:07 Ответить
Щось таке закручується...третя світова чи що
показать весь комментарий
15.03.2023 18:09 Ответить
Песец все ближе к московии. Заметусились крысы.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:12 Ответить
Та *****
показать весь комментарий
15.03.2023 18:10 Ответить
Башар в субмаріну не помістився. Десь за Піськовим та іншими вплав гребе по собачому
показать весь комментарий
15.03.2023 18:13 Ответить
Кучкування живодерів.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:16 Ответить
"Найдіть в любій точці Світу державу, де при владі диктатор, сволоч чи вбивця і можете не сумніватися, що це друг путіна".
показать весь комментарий
15.03.2023 18:39 Ответить
Де пройшло свинособачтьє копито, там і є диктатори!
показать весь комментарий
15.03.2023 20:59 Ответить
так жирафчего обосрался с венком толи ему не пояснили толи курнул лишнего там видос есть как он с ним исполнял
показать весь комментарий
15.03.2023 18:44 Ответить
У петуха на зоне больше авторитета.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:18 Ответить
Га*дон арабский.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:19 Ответить
Еще бульбофюрера там не хватает и грузинской сявки.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:19 Ответить
Когось цікавить, що там ляпає чергова третьосортна хвойда з кремлівського гарему?
показать весь комментарий
15.03.2023 18:27 Ответить
Біба в боба два довбо***
показать весь комментарий
15.03.2023 18:28 Ответить
сукі, яка дала добро на бомбардування своїх же міст кацапнею - назви нема.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:31 Ответить
шоо- шо шо
показать весь комментарий
15.03.2023 18:36 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 18:37 Ответить
Что за танк на 2 фото, откуда взяли?)
показать весь комментарий
15.03.2023 18:58 Ответить
а наша влада бариг та клоунів їм зерно продавала, продає і збирається продавати.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:48 Ответить
такой же ипанутый как и *********** с колхозным бульбопидаром...........................................................пнх...................
показать весь комментарий
15.03.2023 18:51 Ответить
Вообще-то, Сириийская Арабская Республика была создана при решающей помощи немецких нацистов, бежавших в 1945-м от краха нацистской Германии. Они же и задали идеологию Сирии, которой Асад руководствуется и по сегодня. Так что, Асад - в теме. Только передергивает, как х..ло.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:52 Ответить
**** до сукі - вже колода....
показать весь комментарий
15.03.2023 19:00 Ответить
такеж лайно як ***** - з 2001 року при владі зубами тримається.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:02 Ответить
еще один урод который свой народ накормить не может а все метит в Вяликие а кончит как чаушеску
показать весь комментарий
15.03.2023 19:12 Ответить
Не, Сирия - не Румыния, как Каддафи.
показать весь комментарий
15.03.2023 19:26 Ответить
Вот еще одна проститутка на рисовалась убийца своего народа,крысиная рожа сколько сирийцев положил чтобы самому хорошо жить,ждите не люди скоро настанет час расплаты,будете гореть в аду проклятые всем миром
показать весь комментарий
15.03.2023 20:15 Ответить
Выбрали идиота трампа. Проиграли гражданскую войну в Сирии.
показать весь комментарий
15.03.2023 20:16 Ответить
русские произошли от Украинцев, Украинцы выгоняли среди своего народа грешников, и таким образом из них образовывались селения варваров, которые не верят ни во что,и между ними очень развито ненависть и стукачество, это их главный принцип навредить
показать весь комментарий
15.03.2023 20:22 Ответить
То була остання, прощальна зустріч, асада з ******, у цьому світі.
Далі, вони зустрінуться на концерті кобздоха! Впевнений, асад це розуміє!
показать весь комментарий
15.03.2023 21:25 Ответить
такой же ******* как и иранский,бульбашский,кндровский фюреры!
показать весь комментарий
15.03.2023 22:01 Ответить
"Не тільки вступив в лайно сам, а ще й розніс по всій хаті" (С)

Для чого журналісти не тільки наступають на какашки, а ще й розносять ті висери прямих злочинців і ідіотів ао інтернету, - це загадка.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:50 Ответить
Якщо б ви/хтось про це не знав би - стало б легше. Ну да...
показать весь комментарий
16.03.2023 05:52 Ответить
 
 