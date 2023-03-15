Сирийский диктатор Асад во время визита в Москву выразил поддержку России в "борьбе с новыми и старыми нацистами"
Сирийский диктатор Башар Асад в Москве встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Асад заявил, что Россия борется с неонацистами и "старыми нацистами", которых Запад принял и теперь поддерживает.
Издание отмечает, что и Киев, и Запад считают, что обвинение России в том, что Украина стала центром нацизма и "русофобии", является безосновательным поводом для неспровоцированной захватнической войны.
Ожидалось, что переговоры между Асадом и Путиным будут сосредоточены на восстановлении Сирии после гражданской войны, которая являлась попыткой отстранить от власти Асада, и налаживании связей стран с Турцией.
Встреча диктаторов приходится на 12-ю годовщину войны, унесшей жизни почти 500 тысяч человек, половина населения страны ее покинули.
При поддержке российской армии Асад смог переломить ход гражданской войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
... уявити б шобі, як би тут жилосі прекрастно, якби люди розводили не ракети а Деревиськи, котєгів🥳... і ще навєрно - шикалаткі 🙄
https://www.youtube.com/post/Ugkxe8dJFiOXMomfXFRz8k9zJV8ri0MS0-iH
Символы путинского Рейха: Буквой "Z" обозначали зоны уничтожения в концлагерях Третьего Рейха.
В Заксенхаузене "Stazion Z" создали для уничтожения советских военнопленных в 1941 году, перестроив под неё бывшие ремонтные мастерские. Там поставили печи для выпечки хлеба и переоборудовали их в крематории. Зону назвали "Z", потому что это последняя буква в немецком алфавите. Входили заключенные в концлагерь через башню "А" (первая буква алфавита), а выход для них был только один - через газовую камеру и крематорий. Вот и назвали "Z". За годы существования в этом концлагере было уничтожено более 100 000 человек.
Что касается символа "V". Этот символ имели право носить только старейшие члены SS. Символ носился на правом рукаве партийной рубашки, был либо чёрного цвета, либо серебряного. Право на ношение шеврона «старого бойца» считалось высокой честью, поскольку являлось зримым свидетельством верности идеям национал-социализма еще во времена до прихода НСДАП к власти.
ці були на порядок (в 10 раз) гірші за німців !!!
Он уже запарился ставить им прогулы....
Далі, вони зустрінуться на концерті кобздоха! Впевнений, асад це розуміє!
Для чого журналісти не тільки наступають на какашки, а ще й розносять ті висери прямих злочинців і ідіотів ао інтернету, - це загадка.