Пограничники в Бахмуте отразили два штурма россиян, ликвидировали 5 и ранили 16 врагов

Приграничные подразделения за день пресекли попытки прорыва двух штурмовых групп врага в Бахмуте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По информации ГНСУ, пограничные подразделения во вторник, 14 марта, пресекли попытки прорыва двух штурмовых групп противника. Один из опорных пунктов наших защитников россияне атаковали днем, а другой – в первую половину ночи. Стрелковые стычки продолжались несколько часов, но в конце концов вагнеровцы, не преуспевая, отступали.

Минометчики-пограничники обстреляли несколько скоплений пехоты противника, которая концентрировалась у линии столкновения. А снайперы-пограничники ликвидировали трех захватчиков, которые разворачивали станковый пулемет на позиции.

"В общей сложности в течение дня боевой работы пограничники обезвредили 21 оккупанта, из которых 5 убиты, а 16 ранены", - добавили в Госпогранслужбе.

