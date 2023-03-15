Говорили о ПВО и обучении украинских воинов, - Залужный провел беседу с начальником объединенного штаба армии Франции Бюркаром
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром усиление противовоздушной обороны и подготовку украинских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный сообщил в телеграм-канале.
"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам - ситуация контролируемая, несмотря на сложность. Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше" , – написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность Бюркару, правительству и всему народу Французской Республики.
але ж той дядько очільник всіх можливих комісій і куратор всіх можливих комітетів, служб і міністерств
і я дуже сумніваюсь, шо 24 години на добу достатньо, шоб всіма їми реально керувати.
то може для того і очолює, шоб бесперешкодно отримувати всю бажану інформацію ?
То ще той СРАТЬєх з ОПУ …
бо Залужному може та політика і нах не треба, а його вже всі туди силоміць штовхають.
Хіба обов'язково всі мають хотіти стати президентом
найзеленіший - то просто декламатор текстів.
країною керує зовсім не він - хто цього не знає досі ?