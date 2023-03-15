Говорили о ПВО и обучении украинских воинов, - Залужный провел беседу с начальником объединенного штаба армии Франции Бюркаром

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром усиление противовоздушной обороны и подготовку украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный сообщил в телеграм-канале.

"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам - ситуация контролируемая, несмотря на сложность. Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше" , – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность Бюркару, правительству и всему народу Французской Республики.

