Говорили о ПВО и обучении украинских воинов, - Залужный провел беседу с начальником объединенного штаба армии Франции Бюркаром

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудил с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром усиление противовоздушной обороны и подготовку украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный сообщил в телеграм-канале.

"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам - ситуация контролируемая, несмотря на сложность. Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше" , – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность Бюркару, правительству и всему народу Французской Республики.

Читайте также: Пограничники в Бахмуте отразили два штурма россиян, ликвидировали 5 и ранили 16 врагов

Франция (3599) Залужный Валерий (680)
+8
Не дай Боже, в Україні б не було в потрібний час Залужного...
15.03.2023 20:21 Ответить
+6
в присутності Єрмака чи в інтересах України сам на сам ?
15.03.2023 20:10 Ответить
+4
Слава Богу, без учасника з ОПУ щодо операції по злиттю вагнерівців…
То ще той СРАТЬєх з ОПУ …
15.03.2023 20:10 Ответить
в присутності Єрмака чи в інтересах України сам на сам ?
15.03.2023 20:10 Ответить
зеленскому с ермакевичем с первой секунды войны норм дезу льет вместе со Штатами
15.03.2023 20:40 Ответить
та навряд чи дезу ллє, може просто лишку не каже, як і має бути,

але ж той дядько очільник всіх можливих комісій і куратор всіх можливих комітетів, служб і міністерств

і я дуже сумніваюсь, шо 24 години на добу достатньо, шоб всіма їми реально керувати.

то може для того і очолює, шоб бесперешкодно отримувати всю бажану інформацію ?
15.03.2023 21:02 Ответить
Слава Богу, без учасника з ОПУ щодо операції по злиттю вагнерівців…
То ще той СРАТЬєх з ОПУ …
15.03.2023 20:10 Ответить
Не дай Боже, в Україні б не було в потрібний час Залужного...
15.03.2023 20:21 Ответить
Його намагаються потроху усунути. Щойно ОПа зрозуміла, що він може бути політичним конкурентом, Залужного ніби обходять стороною, ніде майже не згадують.
15.03.2023 20:37 Ответить
мені здається, шо тут справа зовсім не в політичній конкуренції, а значно гірше,

бо Залужному може та політика і нах не треба, а його вже всі туди силоміць штовхають.

Хіба обов'язково всі мають хотіти стати президентом
15.03.2023 20:55 Ответить
А в чому тоді ? Розбіжності у поглядах з найзеленішим ?
показать весь комментарий
гірше.

найзеленіший - то просто декламатор текстів.

країною керує зовсім не він - хто цього не знає досі ?
15.03.2023 21:04 Ответить
Аааа, ви про єрдака
15.03.2023 21:11 Ответить
В Бахмуті не вистачає ***********. З постачанням проблеми. Хтось думає про це
15.03.2023 21:21 Ответить
Генерал Залужний - чи не єдина Людина і Воїн в керівництві на якого можна покластися і вірити.
16.03.2023 09:59 Ответить
 
 