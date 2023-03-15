В течение 15 марта россияне нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "По причине неспособности преодолеть Силы обороны Украины, Российская Федерация применяет тактику террора. Совершает обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.
За сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 26 авиационных ударов и произвел более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Высокой остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины".
