В течение 15 марта россияне нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "По причине неспособности преодолеть Силы обороны Украины, Российская Федерация применяет тактику террора. Совершает обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права.

За сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 26 авиационных ударов и произвел более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высокой остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины".

