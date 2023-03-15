Освобождать территории Молдовы и Грузии от российских сил - не дело Украины, - Данилов

Грузия и Молдова должны самостоятельно избавиться от влияния и присутствия войск РФ на своих территориях.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Этим должны заниматься грузины. Этим должны заниматься молдаване. Если они считают, что эта территория напрямую принадлежит им", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО назвал "странной" позицию властей Грузии, которая в лице президентки Саломе Зурабишвили не так давно заявила, что в предстоящем мирном соглашении об окончании войны РФ против Украины должен быть пункт о том, что Кремль отказывается от оккупации грузинских территорий. "Тогда вы скажите, что это не ваша территория, но скажите это публично на весь мир. Эта византийщина, которая до поры до времени существовала в политике, должна уйти в прошлое", - сказал Данилов.

Он отметил, что не будет должного развития в странах, где Россия имеет свое влияние и военное присутствие.

"Пример – Молдова, оккупированная Российской Федерацией долгий промежуток времени. Мы не видим, что эта территория будет иметь перспективу развития до тех пор, пока она не станет свободной от российского оккупанта. Пример Грузии. В 2008 году, когда эти террористы зашли и на территорию Грузии, оккупировавшие часть Грузии – та же ситуация. Территория абсолютно разрушена, она не развивается и не будет перспектив развития, потому что в такие территории, где не определен территориальный вопрос, никто деньги вкладывать не будет", – считает Данилов.