9 241 77

Освобождать территории Молдовы и Грузии от российских сил - не дело Украины, - Данилов

данілов

Грузия и Молдова должны самостоятельно избавиться от влияния и присутствия войск РФ на своих территориях.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Этим должны заниматься грузины. Этим должны заниматься молдаване. Если они считают, что эта территория напрямую принадлежит им", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО назвал "странной" позицию властей Грузии, которая в лице президентки Саломе Зурабишвили не так давно заявила, что в предстоящем мирном соглашении об окончании войны РФ против Украины должен быть пункт о том, что Кремль отказывается от оккупации грузинских территорий. "Тогда вы скажите, что это не ваша территория, но скажите это публично на весь мир. Эта византийщина, которая до поры до времени существовала в политике, должна уйти в прошлое", - сказал Данилов.

Читайте также: Журналисты получили план Кремля по покорению Молдовы

Он отметил, что не будет должного развития в странах, где Россия имеет свое влияние и военное присутствие.

"Пример – Молдова, оккупированная Российской Федерацией долгий промежуток времени. Мы не видим, что эта территория будет иметь перспективу развития до тех пор, пока она не станет свободной от российского оккупанта. Пример Грузии. В 2008 году, когда эти террористы зашли и на территорию Грузии, оккупировавшие часть Грузии – та же ситуация. Территория абсолютно разрушена, она не развивается и не будет перспектив развития, потому что в такие территории, где не определен территориальный вопрос, никто деньги вкладывать не будет", – считает Данилов.

Автор: 

Грузия (4519) Данилов Алексей (1066) Молдова (1929)
Топ комментарии
+22
Плеснява не бажає навіть Україну визволяти. Придержується оманських перемовин. Для чого ці розмови про сусідні країни ?
15.03.2023 20:33 Ответить
+22
Переведу на простой, цветастый язык:
"Если молдаванам и грузинам нравится ощущать кремлевский х#й в своей жопе, то Украина не вмешивается в сексуальные предпочтения данных этнических групп".
15.03.2023 20:34 Ответить
+21
Молдові треба допомогти. Грузії? Вибачте, тут вже самі. Поки ми молотиму ту сволоту тут у себе, вам саме час вивільнити та забрати своє.
15.03.2023 20:29 Ответить
Молдові треба допомогти. Грузії? Вибачте, тут вже самі. Поки ми молотиму ту сволоту тут у себе, вам саме час вивільнити та забрати своє.
15.03.2023 20:29 Ответить
Молдові теж не дуже є чим допомогти.так є чутки що там купа снарядів зберігається,але є чутки ,що все ******** давно і якщо Молдові потрібна реальна допомога то треба звертатися до Румунії з якою у них набагато тісніше Зв'язок та ментальність.а то Україна поможе,а потім Молдова до Румунії в обійми.
15.03.2023 20:51 Ответить
Молдові треба допомогти хоча б з огляду на те, щоб не мати гнійника ззаду.
15.03.2023 21:26 Ответить
Там гнійник не великий, загрози не робить. Хіба що для поповнення обмінного фонду згодиться.
15.03.2023 21:56 Ответить
Там не страшна військова загроза,там більше контрабанда -а це справа інших органів ,аби ефективна була.а от з політичної точки зору лізти в країну яка багато років терпить ракову пухлину це проблеми.для нас .це ж не ~200км від кордонів України землі рф прибрати для створення зони безпеки від орди та зомбі
15.03.2023 23:23 Ответить
А може Кубу попросить?
15.03.2023 23:10 Ответить
Молдовани розуміють що безпека Молдови залежить від членства України в НАТО, що Україна захищає Молдову. Тому самі нічого не роблять і робити не будуть.
16.03.2023 02:10 Ответить
Чомусь ми завжди ховаємо мордочку під хвоста у міжнародних справах.
Живемо в своїх кордонах і не цікавимось що у сусідів. А так не можна.
15.03.2023 20:30 Ответить
комментарий отмечен как спам
15.03.2023 20:41 Ответить
Образити жінку - це не дуже гарний стиль, у т.ч. і на Цензорі.
15.03.2023 21:52 Ответить
не твоё дело убожество
15.03.2023 20:31 Ответить
Зоотехнік так розповідає про те що може робити ЗСУ наче це його власність.
показать весь комментарий
15.03.2023 20:31 Ответить
15.03.2023 21:23 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2023/3/15/540159/ За российскую нефть предложили платить зимбабвийскими долларами https://charter97.org/ru/news/2023/3/15/540159/
15.03.2023 20:32 Ответить
Может, всё-таки лучше ракушками? Хотя не, экология...
15.03.2023 21:14 Ответить
Плеснява не бажає навіть Україну визволяти. Придержується оманських перемовин. Для чого ці розмови про сусідні країни ?
15.03.2023 20:33 Ответить
Із передка, мабут пишеш? КОГУТИК...............
15.03.2023 21:24 Ответить
Докажи плєсєні .. поїдь на фронт і визволи 1кв.м Української землі
15.03.2023 21:30 Ответить
отже, молдова проти звільнення придністров'я Україною.

ну, що ж, тоді і справді порада молдаванам - ї*іться ви самі з собою.
15.03.2023 20:33 Ответить
Схоже на те.
15.03.2023 20:58 Ответить
Переведу на простой, цветастый язык:
"Если молдаванам и грузинам нравится ощущать кремлевский х#й в своей жопе, то Украина не вмешивается в сексуальные предпочтения данных этнических групп".
15.03.2023 20:34 Ответить
А можете на таком же простом, цветастом языке написать как называлась позиция Украины с 90-х до 2014 года, которая давала возможность беспрепятственного транзита военных и невоенных грузов в Приднестровье? Не кажется что чем-то смахивает на позицию сегодняшней Беларуси, только с той разницей что для агрессии против Украины территория Беларуси рашки не так уж необходима, а вот без Украины вряд ли рашка так долго окопалась в Приднестровье? Далее, а как называется на цветастом языке "глубокое возмущение" (пук в воду) по поводу использования черноморского флота рашки в Крыму против Грузии в 2008? Ну например вот тот самый небезыствестный флагман "москва", который и Поти занял, и участвовал в агрессии против Грузии. Да, были заявления Ющенко "что не допустит участия черноморского флота" то ли не позволит вернуться в пункт базирования, ну для красного словца понятно. Спокойно участвовали, так же спокойно вернулись. в международном праве теоретически Украина и в одном и в другом случае получается соучастник агрессии. И какие экономические санкции Украина ввела против рашки и в первом и во втором случае? Удвоила поставки всяких двигателей для ракет, вертолетов/самолетов/кораблей рашке? Риторический вопрос, ответ ясен. Да, в Украине были уверены что все эти конфликты ее обойдут стороной, ну слишком большая для рашки, поэтому ограничивалась дипломатическими "озабоченно/возмущениями" в основном, не так ли? Ну да, тут же надо вспомнить про пару буков и визит Ющенко, вот и все мероприятия чтобы не допустить использование военных баз и/или транзита для агрессора против Молдовы и Грузии.

Жду ваших цветастых комментариев...
16.03.2023 08:29 Ответить
Самое сложное - это заглянуть внутрь себя. Потому от того, что увидишь - ужаснешься.
Ваш взгляд немного поверхностен, хотя очень многое к Украине применимо. К сожалению, та политика, которая ведется в отношении Украины другими странами, часто не сопадает с ее и интересами. То же самое относится и к Грузии.
И не надо Вам забывать, что степень давления и шантажа, которые применяла россия в отношении Украины, не сравнимы с тем, чтобы делалось в отношении Грузиии. Эта даже не на порядок, а на два порядке изощреннее и масштабнее, так что, Ваш комментарий немного эмоционален.
16.03.2023 13:01 Ответить
Всім треба допомогти від раші збавитись, але спочатку самим з цим кодлом розібратися
15.03.2023 20:34 Ответить
Не хочеться хамити... з чого ви взяли про диван? Та й ми з вами коз не пасли
15.03.2023 20:49 Ответить
З того,що ти пишеш, тому що люди котрі воюють чи хоча би їздять волонтерами на фронт бачать усі страхіття війни, і ніколи така людина не скаже,що треба йти хрін знає куди і хрін знає за кого вмирати. Зараз люди вмирають тому що вибору немає, тут їхня земля, і ніхто не захоче йти в Молдову чи Грузію вмирати, крім таких як ти, можеш уже збиратися і показати приклад, а не посилати туди інших на смерть.
15.03.2023 20:53 Ответить
Я так зрозумів ти хочеш пів країни згноїти у війнах? Для тебе сидячи на диванчику звичайно,що помагати треба усім, а в реальності це тисячі життів нашиї воїнів, я так зрозумів,що ти за них уже вирішив,що треба йти і вмирати по любому. Ну поки ще такої команди немає.можеш встати з дивана і показати приклад, поїхати в Приднітсровья наприклад,обвязатися вибухівкою і підірвати там декілька кацапів, з кодлом розбиратися ж треба,правда? Чи ти вирішив жар чужими руками загрібати?
15.03.2023 20:48 Ответить
Україні вигідно допомогти Молдові. З точки зору енергосистеми, зупинки контрабанди металолому та постійної міграції незрозумілого населення. процвітаючий демократичний сусід - це вигідний сусід, ось, наприклад, Польща. Совкодрочери цього не зрозуміють, але на їх думку не слід зважати.
15.03.2023 20:35 Ответить
то що, молдаван і грузин з ЗСУ виганяти пора?
а не пішов би ти..
кому допомогатиме Україна, вирішувати будуть українці
15.03.2023 20:35 Ответить
Тут згідний,українці мають за свої землі вмирати, а не за чужих, у нас ітак втрати і наслідки будуть величезні, а ще іти вмирати на другі землі це нонсенс.
15.03.2023 20:35 Ответить
Ви праві, а от пані в коментарях вище не згодна. Вона б радо відправила наших військових вмирати та ставати інвалідами в Молдову чи Грузію, бо дуже переймається, що там у сусідів.
15.03.2023 20:42 Ответить
ну так більше за всіх готові посилати на убій наших хлопців ті розумники котрі ніколи з свого дивана не встануть і нічого не зроблять, вони готові класти наших воїнів штабелями де завгодно і як завгодно, тільки якщо б хоча один із них потрапив на фронт хоч раз,і десь біля них зірвався один снаряд. то вони би з обісраними портками ходили декілька днів, а тутв коментарях звичайно ж говорити можна багато
15.03.2023 20:46 Ответить
а ты много земли имеешь?
15.03.2023 20:48 Ответить
5 гектарів
15.03.2023 20:55 Ответить
значит иди и защищай
15.03.2023 21:36 Ответить
"значит иди и защищай" --- куди? І чому ти не йдеш захищати свою землю, а інших посилаєш на убій?
15.03.2023 21:40 Ответить
я?
15.03.2023 21:44 Ответить
ну так, я ж ніби чорним по білому написав
15.03.2023 21:47 Ответить
А не Данилов ли трындел некоторое время назад, что если попросят, то мы с шашками наголо побежим освобождать ПМР?
показать весь комментарий
15.03.2023 20:36 Ответить
данилов уже крым взял и до уральских гор пошел
15.03.2023 21:38 Ответить
То есть, разгон темы с Приднестровьем в очередной раз обосрамс.
15.03.2023 20:40 Ответить
Звільняти треба не тільки Молдову і Грузію, а й ще Білорусь
15.03.2023 20:40 Ответить
пішов ти на кольоровий негабарит зі своєю білорасеєю, срати на грузіюмолдову і на тебе олігофрена, ці дві недокраїни обирають прорасєйські або комуністичні уряди а наші хлопці мають цю гидоту звільняти?!!! ти ******** чмо...
15.03.2023 20:45 Ответить
їх не треба "звiльняти". нiкого не можна зробити щасливим через силу. але, якщо вiйна, то треба знищувати русню всюди, де вона є.
15.03.2023 21:00 Ответить
ти дебіл? або прикидаєшся? москальні 140млн. а українців менше 40млн. і з цього ти вирішив що саме українці мають знищувати москалів всюди. де вони є...?)))
15.03.2023 21:09 Ответить
Українців менше, але тут у нас такі круті форумні амазонки і диванні воїни, що вони не лише рашистів здатні подолати, а вже й захотіли і собі приміряти лаври "асвабадітєлєй".
15.03.2023 21:29 Ответить
ага, уже крым освободили и до уральских гор дошли, фуфоргоны, тут бы киев не сдать
15.03.2023 21:39 Ответить
Ага, создать итальянский легион из патриотов и освобождать.
15.03.2023 21:01 Ответить
Слабенький з нього дипломат. Все сказав прямо у лоба.

Украіна не може бути нейтральною та байдужою до чужого болю та порушення міжнародних норм.

Бо якщо так, то чого чекати від іншіх країн по відношенню до України?!

Друге діло, що влада Грузії грає свою гру в піддавки рф.
Що Молдова дуже пасивна.
це так.

Але про це повинен професійно та виважено казати Кулеба
15.03.2023 20:41 Ответить
"Приклад - Молдова, окупована Російською Федерацією довгий проміжок часу" Джерело:

WTF???

От зараз пані Санду "офігіла" на повну!

Данілов, ти дурень від народження чи по посаді треба? Ти хоч сам розумієш: ЩО ти мелеш? Чи є команда від дєрьмака розіср@тися ще й з Молдовою?
15.03.2023 20:42 Ответить
данилов, хватит лапши, сколько своих территорий потеряли, освободитель
15.03.2023 20:43 Ответить
Данілов правий на 100% а більшість коментаторів олігофрени...
15.03.2023 20:48 Ответить
пнх йолоп...
15.03.2023 20:50 Ответить
йолоп тебе дебіла зробив...
15.03.2023 20:53 Ответить
фуфлогон гребанный, ВЫ С ГНИДОЙ ОЧКАСТОЙ, у которой яйца по 17 , а яблоки по 51гр кг много территорий украины освободили?
15.03.2023 20:50 Ответить
95 кавартал-це Україна!!! Не треба кварталу, це не справа України!
15.03.2023 20:54 Ответить
Грузини зараз піднімають гроші за рахунок вторгнення мордору.Буки не дають,через Грузію йдуть потоки товару в мордор.
15.03.2023 20:55 Ответить
"говорящая лошадь" данилофф - вiн мабуть Україну вже всю звiльнив? якщо буде так далеко вперед заскакувати, то не вiвса , а гiмна нажреться.
15.03.2023 20:55 Ответить
идиото!!! тогда они освободят одессу!
15.03.2023 21:05 Ответить
15.03.2023 21:07 Ответить
Кожна допомога коштуватиме життів українців.Добре ,грузини воюють,є там батальйон чи якась група.А молдовани ?Про єдиного знаємо,котрого розстріляли москалі за відмову зняти шеврон.Й то не факт,що він був молдованином,а родився в Молдові в українській сім'ї.Хитрі дуже цей народ і сцикливий.
15.03.2023 21:08 Ответить
Олександр Мацієвський ніякий не молдованин. Його матір після закінчення ВУЗу направили працювати у Молдову, там він і народився. А коли йому було 10 років то батьки повернулись в Україну у Ніжин і тут він жив.
16.03.2023 02:32 Ответить
Грузія далеко, а Молдова сусід. Та ще й допомагає нам як може. Тому ліквідація кацапського придністров`я потрібно ВСІМ, і в першу чергу УКРАЇНІ.
15.03.2023 21:09 Ответить
Точно-точно. Ось саме зараз Україні потрібно втручатись в справи іншої держави.
І чим саме Молдова нам допомагає? Тільки конкретні приклади, а не загальні слова.
15.03.2023 21:19 Ответить
А ви впевнені, що придністровья цього хоче? Більшість жителів там чекають сруській мір.
16.03.2023 02:27 Ответить
"Допомагає нам як може", це тим що Молдова (як і Грузія) не підтримала санкції ЄС проти Росії.
28 лютого 2022 міністр закордонних справ Ніку Попеску заявив, що країна не буде приєднуватися до санкцій проти Росії, оскільки такі санкції - для країн з кращим рівнем альтернатив для економіки.
1 квітня в інтерв'ю https://moldova.europalibera.org/a/valentina-ursu-%C3%***-dialog-cu-pre%C8%99edinta-maia-sandu-radio-europa-liber%C4%83/31781432.html Вільна Європа президентка Санду підтвердила, що Молдова не приєднається до санкцій проти Росії через "вразливі місця" у власній енергетиці.
16.03.2023 02:40 Ответить
аби молдова захотіла,
сумісна операція спецназу і там кацапів майже б не лишилось,
а ті що лишились то розбіглися хто куди бачить
15.03.2023 21:11 Ответить
15.03.2023 21:20 Ответить
Ні молдавани, ні грузини не можуть перемогти росію. Вони зможуть повернути свої території тільки якщо раша сама розвалиться. Ну молдава ще може попросити допомоги у румунів, щоб зачистити придністров'я
15.03.2023 21:30 Ответить
Данилов не прав, потому что россия - наш стратегический, генетический, экзистенциальный враг. Надо его давить везде, не разбирая, обижены мы на ту или иную страну или нет. Тем более, что это будет означать установление нашей зоны влияния на Кавказе, в Восточной Европе и т.д. А зона влияния - это рынки сбыта для нашего бизнеса, транзитные пути для нашего бизнеса и так далее.

Если обиделись на власти Грузии, это не повод оставлять Грузию на съедение русским. Власти в Грузии сегодня одни, завтра другие (тем более, можно на это повлиять), а украинские стратегические интересы на Кавказе постоянны.
15.03.2023 21:57 Ответить
"*****" що воно меле. Таке враження що вони там у Київі загубились.
15.03.2023 22:32 Ответить
Для чого він таке говорить?
ну по-перше ми ще самі не звільнились а по друге - допомагати потрібно. Що б ми робили якби нам не допомагали.
15.03.2023 22:54 Ответить
На рахунок Молдови даремно він так.
15.03.2023 23:40 Ответить
Воно то так але поки не ліквідувати гнійник в придністров*ї то загроза залишиться іменно для України. Воно вам треба.
16.03.2023 05:26 Ответить
йой, яке воно тупе.... Придністров'я це сотні кілометрів кордону з Європою де могло відбуватись постачання ресурсів....
але певно це для нас зайве
16.03.2023 06:13 Ответить
 
 