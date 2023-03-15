Освобождать территории Молдовы и Грузии от российских сил - не дело Украины, - Данилов
Грузия и Молдова должны самостоятельно избавиться от влияния и присутствия войск РФ на своих территориях.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Этим должны заниматься грузины. Этим должны заниматься молдаване. Если они считают, что эта территория напрямую принадлежит им", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО назвал "странной" позицию властей Грузии, которая в лице президентки Саломе Зурабишвили не так давно заявила, что в предстоящем мирном соглашении об окончании войны РФ против Украины должен быть пункт о том, что Кремль отказывается от оккупации грузинских территорий. "Тогда вы скажите, что это не ваша территория, но скажите это публично на весь мир. Эта византийщина, которая до поры до времени существовала в политике, должна уйти в прошлое", - сказал Данилов.
Он отметил, что не будет должного развития в странах, где Россия имеет свое влияние и военное присутствие.
"Пример – Молдова, оккупированная Российской Федерацией долгий промежуток времени. Мы не видим, что эта территория будет иметь перспективу развития до тех пор, пока она не станет свободной от российского оккупанта. Пример Грузии. В 2008 году, когда эти террористы зашли и на территорию Грузии, оккупировавшие часть Грузии – та же ситуация. Территория абсолютно разрушена, она не развивается и не будет перспектив развития, потому что в такие территории, где не определен территориальный вопрос, никто деньги вкладывать не будет", – считает Данилов.
Живемо в своїх кордонах і не цікавимось що у сусідів. А так не можна.
ну, що ж, тоді і справді порада молдаванам - ї*іться ви самі з собою.
"Если молдаванам и грузинам нравится ощущать кремлевский х#й в своей жопе, то Украина не вмешивается в сексуальные предпочтения данных этнических групп".
Жду ваших цветастых комментариев...
Ваш взгляд немного поверхностен, хотя очень многое к Украине применимо. К сожалению, та политика, которая ведется в отношении Украины другими странами, часто не сопадает с ее и интересами. То же самое относится и к Грузии.
И не надо Вам забывать, что степень давления и шантажа, которые применяла россия в отношении Украины, не сравнимы с тем, чтобы делалось в отношении Грузиии. Эта даже не на порядок, а на два порядке изощреннее и масштабнее, так что, Ваш комментарий немного эмоционален.
а не пішов би ти..
кому допомогатиме Україна, вирішувати будуть українці
P.s. Могу конечно ошибаться на счет Данилова, но кто то из земанды про это точно рассказывал...
Украіна не може бути нейтральною та байдужою до чужого болю та порушення міжнародних норм.
Бо якщо так, то чого чекати від іншіх країн по відношенню до України?!
Друге діло, що влада Грузії грає свою гру в піддавки рф.
Що Молдова дуже пасивна.
це так.
Але про це повинен професійно та виважено казати Кулеба
WTF???
От зараз пані Санду "офігіла" на повну!
Данілов, ти дурень від народження чи по посаді треба? Ти хоч сам розумієш: ЩО ти мелеш? Чи є команда від дєрьмака розіср@тися ще й з Молдовою?
І чим саме Молдова нам допомагає? Тільки конкретні приклади, а не загальні слова.
28 лютого 2022 міністр закордонних справ Ніку Попеску заявив, що країна не буде приєднуватися до санкцій проти Росії, оскільки такі санкції - для країн з кращим рівнем альтернатив для економіки.
1 квітня в інтерв'ю https://moldova.europalibera.org/a/valentina-ursu-%C3%***-dialog-cu-pre%C8%99edinta-maia-sandu-radio-europa-liber%C4%83/31781432.html Вільна Європа президентка Санду підтвердила, що Молдова не приєднається до санкцій проти Росії через "вразливі місця" у власній енергетиці.
сумісна операція спецназу і там кацапів майже б не лишилось,
а ті що лишились то розбіглися хто куди бачить
Если обиделись на власти Грузии, это не повод оставлять Грузию на съедение русским. Власти в Грузии сегодня одни, завтра другие (тем более, можно на это повлиять), а украинские стратегические интересы на Кавказе постоянны.
ну по-перше ми ще самі не звільнились а по друге - допомагати потрібно. Що б ми робили якби нам не допомагали.
але певно це для нас зайве