Встреча была "очень продуктивной", - Остин о заседании в Рамштайне

Министр обороны США Ллойд Остин высоко оценивает результаты десятой встречи Контактной группы по обороне Украины, которая собрала около 50 стран.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Пентагоне по итогам встречи в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформу.

"Мы только что завершили нашу десятую, очень успешную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины", - отметил глава оборонного ведомства США.

Он подчеркнул, что представляющие страны со всего мира союзники и партнеры "подтвердили общее единство и решительность в поддержке борьбы Украины за свободу".

Топ комментарии
+19
Дякуючи кацапам, що знищили якийсь американський дрон зустріч в Рамштайні була більш продуктивною. Навіть не знаю чи треба подякувати
15.03.2023 20:49 Ответить
+9
эти придурки перед каждым Рамштайном какую-нибудь уйню выкидывали. Ёжики плакали, кололись но продолжали жрать кактус
15.03.2023 20:52 Ответить
+8
Дуже сподіваюсь, що те, що "не потребує розголошення" і було домовлено, скоро стане причиною дикого виття на болотах московії.
А слова - то лише слова. По діям їхнім впізнаєте їх!
15.03.2023 20:49 Ответить
Зустріч була "дуже продуктивною"
===============
де продукти?
15.03.2023 20:47 Ответить
Слідкуй за подіями на нулі!
»Продукти» ТАМ
15.03.2023 20:53 Ответить
15.03.2023 21:18 Ответить
Це добре.
15.03.2023 20:48 Ответить
Дякуючи кацапам, що знищили якийсь американський дрон зустріч в Рамштайні була більш продуктивною. Навіть не знаю чи треба подякувати
15.03.2023 20:49 Ответить
эти придурки перед каждым Рамштайном какую-нибудь уйню выкидывали. Ёжики плакали, кололись но продолжали жрать кактус
15.03.2023 20:52 Ответить
А у них же "імперія" у дупі постійно чухається; все намагаються комусь довести, що сильні, як лайно вчетверо. Ну, Ви зрозуміли: "фтарая армія міра"...
15.03.2023 23:08 Ответить
Як на мене, та з огляду на новини з Туреччини про те, що вони дозволять американським кораблям зайти в Чорне море для підняття цього безпілотника, то США вирішили по повній розкрутить цю ситуацію і завести в Чорне море своїх розвідників не тільки з повітря.
Там аналітичні центри сповна відпрацьовують свої гроші і, думаю, що і таку можливість розглядають.
Було б добре, якщо так станеться!
15.03.2023 20:54 Ответить
под шумок провести в Черное Море весь Шестой флот США
15.03.2023 21:01 Ответить
Було б зовсім гарно! Але авіаносець Босфор, скоріш за все, не пройде - глибини та висота не дозволять... Але й без нього було б зашибісь!
15.03.2023 21:14 Ответить
Буде достатньо присутності на постійній основі 2-3 есмінців типу «Арли Берк», які мають на озброєнні порядка 160 крилатих ракет "Томагавк"!
15.03.2023 22:09 Ответить
Дуже сподіваюсь, що те, що "не потребує розголошення" і було домовлено, скоро стане причиною дикого виття на болотах московії.
А слова - то лише слова. По діям їхнім впізнаєте їх!
15.03.2023 20:49 Ответить
Та годі вже. США наш найбільший союзник, ще й консолідував пів світу на нашу підтримку
15.03.2023 20:53 Ответить
Саме про те й кажу: слова - то дипломатія (читай брехня), а дії... Дещо не потребує розголосу, як у приказці "гроші ******* тишу"
Лише сподіваюся, що те, про що не кажуть вже на шляху до України... Або навіть вже в Україні.
І це все стане неприємним сюрпризом для рашистів і приємним для нас.
15.03.2023 20:57 Ответить
чого дипломатія це брехня? Не згоден. Очевидно не про всі види допомоги повідомляють на брифінгах. Але і повідомляти потрібно, так само важливі інеанонсовані поставки.
15.03.2023 21:56 Ответить
Не вся правда, маніпуляція інформацією, завуальовані тези чи натяки з компліментами... Так, це - доволі складно і це - наука, але...
Мабуть тому й не подаю своє резюме до МЗС для призначення на посаду посла
15.03.2023 22:02 Ответить
От саме тому дипломатів потрібно вчити і готувати, а не в масажних салонах набирати. Тоді фраза «хлопці рийте окопи» сказана в вересні 21го буде викликати не посмішки у відповідь, а дії по захисту держави
15.03.2023 22:37 Ответить
Так то при умові, якщо ти вболіваєш за країну, в якій живеш, а не за власний гаманець та відпрацювання "оманських кредитів". Різниця між "виділити 50млрд на армію" та "готуйтесь до травневих шашликів" у лютому 2022-го занадто дорого нам коштує
15.03.2023 22:47 Ответить
Ви хочете сказати, що ті хлопці, котрим було сказано рити окопи, збиралися Украіну захищати?
15.03.2023 23:19 Ответить
Не збиралися.((
То про дипломатію.
15.03.2023 23:36 Ответить
Консолідував і тримає всіх за руки, щоб часом лишнього патрона не дали і не було ескалації. До речі, де лендліз? І нафуя його було возити Байдену в Корею на підпис, щоб потім засунути в довгий ящик?
15.03.2023 21:04 Ответить
Без США ніхто б палець о палець не вдарив. А ви б вже розучавали новий гімн(
Про ленд-ліз питайте у Зе, чогось мені здається звідти ноги ростуть, а саме з ОПи.
15.03.2023 22:00 Ответить
Швеция передает Украине 10 танков Leopard, Норвегия - 2 системы ПВО NASAMS
15.03.2023 21:05 Ответить
Зустріч була дуже продуктивною. Не витримали. Зарізали двох кацапів...
15.03.2023 20:51 Ответить
15.03.2023 21:09 Ответить
мабуть "продуктивна зустріч", це постачання дешевих продуктів(яєц .картоплі і яблук) ??? х/з?
15.03.2023 22:09 Ответить
И что там решили 50 стран? Дадут 5 танков и одно ПВО? Патроны может еще дадут? Прекрасно, зато Греции 200 брэдли, очень им нужны кстати.
15.03.2023 20:53 Ответить
Ну, побачим.
15.03.2023 20:56 Ответить
отведал яблук?
15.03.2023 21:02 Ответить
Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу.
15.03.2023 21:05 Ответить
15.03.2023 21:13 Ответить
спасибо Штатам -на них одна надежда а то кацапы с их зэ-гнидами уже съели бы Украину
15.03.2023 22:51 Ответить
 
 