Встреча была "очень продуктивной", - Остин о заседании в Рамштайне
Министр обороны США Ллойд Остин высоко оценивает результаты десятой встречи Контактной группы по обороне Украины, которая собрала около 50 стран.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Пентагоне по итогам встречи в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформу.
"Мы только что завершили нашу десятую, очень успешную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины", - отметил глава оборонного ведомства США.
Он подчеркнул, что представляющие страны со всего мира союзники и партнеры "подтвердили общее единство и решительность в поддержке борьбы Украины за свободу".
