Встреча была "очень продуктивной", - Остин о заседании в Рамштайне

Министр обороны США Ллойд Остин высоко оценивает результаты десятой встречи Контактной группы по обороне Украины, которая собрала около 50 стран.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Пентагоне по итогам встречи в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформу.

"Мы только что завершили нашу десятую, очень успешную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины", - отметил глава оборонного ведомства США.

Он подчеркнул, что представляющие страны со всего мира союзники и партнеры "подтвердили общее единство и решительность в поддержке борьбы Украины за свободу".

Читайте также: На "Рамштайне" будут искать "инновационное решение" проблемы производства боеприпасов, - Остин