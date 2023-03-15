США дистанционно стерли секретное программное обеспечение с беспилотника до того, как он упал в Черное море, - CNN

Соединенные Штаты дистанционно удалили секретное программное обеспечение с беспилотника MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море, чтобы предотвратить получение Россией секретной информации.

Об этом изданию CNN сообщили два американских чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Шаги по уничтожению программного обеспечения были осуществлены после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27.

По словам одного из американских чиновников, столкновение в воздухе произошло примерно в 45 миль к юго-западу от Крымского полуострова. Дрон приземлился примерно за 70 миль к юго-западу от Крыма после того, как отлетел от оккупированной территории, добавил чиновник.

По словам представителя ВМС США, в Черном море нет их кораблей, что сделает какие-либо попытки Соединенных Штатов по поиску беспилотника чрезвычайно сложными и длительными.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось посадить аппарат в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

На следующий день секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

Читайте также: Американский беспилотник не представлял угрозы для России, - Воздушные силы