США дистанционно стерли секретное программное обеспечение с беспилотника до того, как он упал в Черное море, - CNN

Соединенные Штаты дистанционно удалили секретное программное обеспечение с беспилотника MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море, чтобы предотвратить получение Россией секретной информации.

Об этом изданию CNN сообщили два американских чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Шаги по уничтожению программного обеспечения были осуществлены после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27.

По словам одного из американских чиновников, столкновение в воздухе произошло примерно в 45 миль к юго-западу от Крымского полуострова. Дрон приземлился примерно за 70 миль к юго-западу от Крыма после того, как отлетел от оккупированной территории, добавил чиновник.

По словам представителя ВМС США, в Черном море нет их кораблей, что сделает какие-либо попытки Соединенных Штатов по поиску беспилотника чрезвычайно сложными и длительными.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось посадить аппарат в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

На следующий день секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

Читайте также: Американский беспилотник не представлял угрозы для России, - Воздушные силы

Топ комментарии
+12
Краще б вони стерли той блохольот, який стер їх безпілотник. Обісрались, то хоч не підпердюйте.
15.03.2023 21:01 Ответить
+11
асфальт не літає
15.03.2023 21:11 Ответить
+9
Якщо кацапи намагатимуться підняти БПЛА було би непогано по них ракетою жахнути
15.03.2023 21:00 Ответить
А где он именно упал? Интересны глубины в этих местах.
15.03.2023 20:55 Ответить
Якщо кацапи намагатимуться підняти БПЛА було би непогано по них ракетою жахнути
15.03.2023 21:00 Ответить
Хто жахне?
15.03.2023 23:04 Ответить
70 миль на південний захід від Криму. Глибини - близько 1000-1500м (а то йбільше).
Цікаво: "на драча" будуть шукать і витягать чи черговий "анал говнєт" вималюється?
15.03.2023 21:09 Ответить
Воттут наглядновидно, какие в Черном море глубины - до 2 км

15.03.2023 21:12 Ответить
Шо то много США обьясняется в любви.
показать весь комментарий
от 800 до 1200 метров. Можно только помечтать что-либо там найти и поднять.
показать весь комментарий
Подивився карту глибин Чорного моря. Там, правда, неможливо відміряти відстань, але приблизно на такій відстані глибини десь від 1500 до 2000 м.

І не забувайте про сірководень!
15.03.2023 21:19 Ответить
ниряйте кoцапи
показать весь комментарий
кортьше тупо втерлись,нажаль страх перед кацапами ще великий.
показать весь комментарий
Надо бы пару десятков Риперов начинить взрывчаткой, запустить их все туда и при приближении к ним российских истребителей - их дистанционно взрывать..
показать весь комментарий
А чого тільки кацапи хазяїнують в повітряному просторі Чорного моря?
показать весь комментарий
асфальт не літає
показать весь комментарий
Причем здесь асфальт?
показать весь комментарий
а чому ти питаєш?
показать весь комментарий
Просто интересно.. )
показать весь комментарий
просто - дев'яносто, тоді по іншому, з якою метою цікавишся?
показать весь комментарий
виз з Эстонии, тому нэ розумие украинськых мэмив чы топонимив ))
показать весь комментарий
владімір чєркасов, поясню, оте чмо, що називає себе президентом і ті д..би, з партії слуг урода, замість розвивати армію, все скорочували і будували дороги, і ще й казали, що ми можемо збільшити армію, але тоді не буде за що будувати дороги, а цього вони не хочуть. Дороги то звичайно треба, але і про безпеки країни, яка на той час вже була 6 в війні з кацапами, треба було думати, а не тільки про дороги, бо там добре красти. Вартість будівництва доріг зросла в 4 рази, і не тому що інфляція.
15.03.2023 22:43 Ответить
тому коли стає питання, чому немає літаків, ППО, ПВО, ракет, танків і так далі, всі згадують асфальт, на який гроші знаходились, а на оборону ні.
показать весь комментарий
поспішив,, не тобі мав відповісти, ти й так вкурсі
показать весь комментарий
"..з якою метою цікавишся?" Опять-двадцать пять.. Просто интересно.
показать весь комментарий
поясню, оте чмо, що називає себе президентом і ті д..би, з партії слуг урода, замість розвивати армію, все скорочували і будували дороги, і ще й казали, що ми можемо збільшити армію, але тоді не буде за що будувати дороги, а цього вони не хочуть. Дороги то звичайно треба, але і про безпеки країни, яка на той час вже була 6 в війні з кацапами, треба було думати, а не тільки про дороги, бо там добре красти. Вартість будівництва доріг зросла в 4 рази, і не тому що інфляція.



тому коли стає питання, чому немає літаків, ППО, ПВО, ракет, танків і так далі, всі згадують асфальт, на який гроші знаходились, а на оборону ні.
15.03.2023 22:49 Ответить
один втік, до Пороха претензії є, але при ньому хоч почали армію відроджувати, а до попередників є питання теж, але крайній шмаркля, бо при ньому почалась пономасштабне вторгнення і його попреджали, а він нічого не робив, оточив себе ворогами і зрадниками.
показать весь комментарий
скорее всего ты ватный бот )) тебя раскусили ))
показать весь комментарий
ну нас ********** Зэлэна Шмаркля вместо оборонной программы бабло пилил на строительстве дорог, поэтому сторонникам Зеленского украинцы и говорят - не наделали оружия - сбивайте асфальтом ))
показать весь комментарий
у кого у нього, на його оборону може й більше, а країни ні, тільки й писали, зупинили фінансування, немає замовлень, треба перестати стріляти, і будували дороги по яких танки дуже швидко доїхали до Києва, Херсона, Маріуполя, Харкова і так далі.
показать весь комментарий
может ты Зеленого осла отмажешь и за разминирование Чонгара ?
показать весь комментарий
Краще б вони стерли той блохольот, який стер їх безпілотник. Обісрались, то хоч не підпердюйте.
показать весь комментарий
то, виявляється, можна було нам передати бпла сірий орел бо секретність захищена?

якщо серйозно то, скоріш за все зараз американці пірнають за ним а оця інфа це американське іпсо щоб москалі не пірнали.
показать весь комментарий
никто за ним на километр нырять не будет, и американцам это никчему. Через час в том районе дежурил уже следующий "рипер".
показать весь комментарий
Як на мене, та з огляду на новини з Туреччини про те, що вони дозволять американським кораблям зайти в Чорне море для підняття цього безпілотника, то США вирішили по повній розкрутить цю ситуацію і завести в Чорне море своїх розвідників не тільки з повітря.
Там аналітичні центри сповна відпрацьовують свої гроші і, думаю, що і таку можливість розглядають.
Було б добре, якщо так станеться!
15.03.2023 21:03 Ответить
Амери показали московитам верхівку айсберга і так картинно заламують руки, "ридаючи"за понесеною втратою, та від власної "безпомічності", що ті бовдури радісно зібрались пірнати у товщу сірководню.
показать весь комментарий
Ваш, пане, коментар нагадав мені історію про часи "холодної війни" (не знаю чи правда, але чув таке): США "злили" совку інформацію про те, що розробили супер-пупер торпеду (здається саме торпеду, але можу помилятись) з шаленою швидкістю. Совок "схавав" і намагався відтворити, вклав мільярди, але пупок надірвав. Мо й тут те саме?
показать весь комментарий
Пилите, Шура, пилите! (с)
Ныряйте, ваньки, ныряйте!
показать весь комментарий
Кацапи навмисно намагалися акуратно збити дрон з мінімальною шкодою, аби зберегти його і цап-царапнути технології загнівающей омєрікі.
показать весь комментарий
У відповідь треба "пошкодити гвинти" у всіх Ту-95 над нейтральними водами.
показать весь комментарий
І потім включити "дурня" що 19 разів ненароком пролітали в нього перед носом.
показать весь комментарий
Коли відірвуться 8 лопастей хоч би на одному двигуні, то половина проб'є фюзеляж, чи крило - а це перебиті трубопроводи, електрика, паливні баки а може і черепушки горе-пілотів.
показать весь комментарий
Тут ліки тільки одні - ракети Україні всіх типів щоб накривали Крим і весь театр Чорного моря. да хоча б по 500 км.+ прибрежної суші.
показать весь комментарий
Дали б ЗСУзброю, якою вони зможуть дістати до приблизного місцезнаходження безпілотника і повідомили б, коли кацапня припливе його шукати. Наші військові не бояться бити по рашистах, тому досить швидко вирішать це питання.
показать весь комментарий
не приплывут. Во первых, им там нечем искать\поднимать с таких глубин ("вася бех" уплыл к "маскве", и не факт что его аппарат мог работать на такой глубине), а во-вторых место затопления в трёхстах километрах от нашей береговой линии, те можно огрести "нептуном"\"гарпуном".
показать весь комментарий
ще б координати дали кацапам,
то турки ж тіпа нато, мобли б і пошукати безпілотник
показать весь комментарий
А треба було дистанційно стерти оте радянське сміття, поруч
показать весь комментарий
Москалі хотіли акуратно збити, щоб передати зразок іранцям
показать весь комментарий
Буде кумедно, коли москвомакаки знайдуть ту штуковину, а вона по команді вибухне.
Нє твойо - нє трожь !
показать весь комментарий
А ще кумеднiше буде , када весь 6-ой амерфлот примчится в Ченое море искать свой беспилотник, так сказать.
показать весь комментарий
А если искать, пока не найдут, то 6-й флот останется там пока не закончится война.
Поиски - штука небыстрая.
показать весь комментарий
Яке тільки щастя, що його про...терялі не ЗСУ.
Але ж головне, щоб не було ескалації. Чи не так?
показать весь комментарий
А чому він впав в Чорне море? Невже тому,що хтось- терпила?
показать весь комментарий
Чи був там хтось терпила, покаже найближчий час.
Після атаки на американський флот у Перл Харборі теж здавалось, що хтось там "терпила".
Але після Хіросіми і Нагасакі уже ніхто так не думав.
показать весь комментарий
Было бы неплохо жахнуть по кацапам, если они соберутся искать аппарат, дабы помочь им в покорении глубоководья
показать весь комментарий
