США дистанционно стерли секретное программное обеспечение с беспилотника до того, как он упал в Черное море, - CNN
Соединенные Штаты дистанционно удалили секретное программное обеспечение с беспилотника MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море, чтобы предотвратить получение Россией секретной информации.
Об этом изданию CNN сообщили два американских чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
Шаги по уничтожению программного обеспечения были осуществлены после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27.
По словам одного из американских чиновников, столкновение в воздухе произошло примерно в 45 миль к юго-западу от Крымского полуострова. Дрон приземлился примерно за 70 миль к юго-западу от Крыма после того, как отлетел от оккупированной территории, добавил чиновник.
По словам представителя ВМС США, в Черном море нет их кораблей, что сделает какие-либо попытки Соединенных Штатов по поиску беспилотника чрезвычайно сложными и длительными.
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось посадить аппарат в международных водах.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
На следующий день секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво: "на драча" будуть шукать і витягать чи черговий "анал говнєт" вималюється?
І не забувайте про сірководень!
тому коли стає питання, чому немає літаків, ППО, ПВО, ракет, танків і так далі, всі згадують асфальт, на який гроші знаходились, а на оборону ні.
якщо серйозно то, скоріш за все зараз американці пірнають за ним а оця інфа це американське іпсо щоб москалі не пірнали.
Там аналітичні центри сповна відпрацьовують свої гроші і, думаю, що і таку можливість розглядають.
Було б добре, якщо так станеться!
Ныряйте, ваньки, ныряйте!
то турки ж тіпа нато, мобли б і пошукати безпілотник
Нє твойо - нє трожь !
Поиски - штука небыстрая.
Але ж головне, щоб не було ескалації. Чи не так?
Після атаки на американський флот у Перл Харборі теж здавалось, що хтось там "терпила".
Але після Хіросіми і Нагасакі уже ніхто так не думав.