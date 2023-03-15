РУС
Новости
7 012 35

Остин обсудил с Шойгу инцидент с беспилотником США над Черным морем

шойгу,остін

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с российским министром обороны Сергеем Шойгу инцидент с американским беспилотником над Черным морем

Об этом Остин заявил на брифинге после очередного заседания в формате "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я только что провел телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, важно, чтобы великие державы служили моделями прозрачности и коммуникации. И Соединенные Штаты продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом", - заявил министр обороны США.

Остин добавил, что Россия обязана управлять своей военной авиацией в безопасной и профессиональной манере.

Читайте также: США дистанционно стерли секретное программное обеспечение с беспилотника до того, как он упал в Черное море, - CNN

"Мы рассматриваем любую потенциальную эскалацию очень серьезно, поэтому я считаю, что важно держать каналы коммуникации открытыми", - добавил глава Пентагона. Остин считает, что контакты, подобные сегодняшнему звонку, помогут избежать просчетов в будущем.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось посадить аппарат в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

На следующий день секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

Читайте также: Американский беспилотник не представлял угрозы для России, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (4320) США (27973) Шойгу Сергей (718) Остин Ллойд (420)
Топ комментарии
+11
Поспілкувався зі своїм російським

" колегою" 🤦🤦🤦
Це позор🤬
15.03.2023 21:33 Ответить
+9
Я у захваті: військовий високопосадовець великої держави запросто звертається до неосвіченого та непрофесійного тувинця!
Це і є демократія у дії!
15.03.2023 21:35 Ответить
+7
Ок, літайте далі, а колєги вас будуть збивати))) і спілкуйтеся далі з колєгами...))) аби не втратити комунікацію...
15.03.2023 21:38 Ответить
В смислє «прорахунків»? Знов за рибу гроші.

Але сподіваюсь зброя поїде жвавіше.
15.03.2023 21:32 Ответить
Сподіваюсь що Шойгу отримав попередження- прозоре та зрозуміле.

Так, як США донесли до РФ, що станеться, як що рф використаетактичне ЯО.
15.03.2023 21:33 Ответить
Ага, помрій, ще й не таке привидиться.
15.03.2023 21:38 Ответить
По 100 грам не бахнули?
15.03.2023 23:01 Ответить
15.03.2023 21:33 Ответить
Я у захваті: військовий високопосадовець великої держави запросто звертається до неосвіченого та непрофесійного тувинця!
Це і є демократія у дії!
15.03.2023 21:35 Ответить
про що можна говорити з алєнєводом запаса шойгу?
15.03.2023 21:35 Ответить
як про що? Про оленів.
15.03.2023 21:38 Ответить
Щось мені це вважається нагадуванням про договорняк між Байденом та ****** про розподіл сфер належності між США та Кацапстаном. Типу кацапи злегка порушили.
Якщо щароварники вважають, що слово - ***** треба писати з маленької - роз'ясняю, ***** з великої літери означає - велике *****.
15.03.2023 21:36 Ответить
Та яке воно х...ло. Воно просто п-п-пу)
15.03.2023 22:38 Ответить
Та ні, рахуючи скільки Людей загинуло в Україні, воно таке велике *****.
15.03.2023 22:47 Ответить
Ну враховуючи що та істота таки колективний витвір какапської імпеськості, то його можна назвати Великий Пердь. Але нам від того не легше(
15.03.2023 22:51 Ответить
15.03.2023 21:38 Ответить
Амерам тре сміливо розхерачити декілька СУшок за таке нахабство ! Он вже всі й забули того клоуна що над Турцією випендрювався. Тільки турки кацапський гумор не зрозуміли.
15.03.2023 21:40 Ответить
Та це ж ескалація, треба ж зрозуміти, ніяк не можна, глибока занепокоєність, то що українці там гинуть, це ж хєрня...
15.03.2023 21:44 Ответить
Для американцев главное, что бы не гибли американцы, украинцев они могут пожалеть, помочь деньгами и оружием, но не умирать вместо. И тут их сложно в чем-то упрекнуть, когда шли войны в других странам мы тоже не бежали умирать за них, все воюют только за себя
16.03.2023 01:21 Ответить
Так, для американців було головне роззброїти Україну, а потім умити руки А роззброїли дуже просто - пообіцяли не чіпати рахунки української "еліти" у Західних банках і не питати про походження грошей в обмін на знищення озброєння.
16.03.2023 01:32 Ответить
Вы говорите о разных вещах, сегодня США вооружают, а не разоружают. Не нужно манипулировать темой и к сегодняшнему конфликту подвязывать ядерное разоружение времен Буша старшего.
16.03.2023 02:51 Ответить
Про що взагалі можна говорити з олєнєводом?
15.03.2023 21:58 Ответить
Господи, яка ганьба. Не лідери вільного світу, а позорні дрищі. Іще одне свідоцтво, що козак байда грає на боці хутіна, поділивши з ним сфери впливу. Хитро так грає. Піпєточно. Начебто допомагає, але насправді толку від тієї допомоги малувато.
15.03.2023 22:01 Ответить
трампон взагалі би пів України віддав
Треба мати мати своє, займатись закордонною політикою, а не сидіти в нейтралітеті під крильцем московитів.
15.03.2023 22:03 Ответить
Не мели дурниць. Так тобі на весь світ і доповіли, про що там була мова, прямо в деталях, слово в слово А про допомогу верзти таку нісенітницю може тільки ідіот або фсбешний бот.
15.03.2023 22:51 Ответить
з таким самим результатом міг би поговорити з клоуном найближчого цирку
15.03.2023 22:01 Ответить
"Ми розглядаємо будь-яку потенційну ескалацію дуже серйозно.Тому я вважаю, що важливо тримати канали комунікації відкритими", а це мабуть не було серйозною екскалацією ???
15.03.2023 22:04 Ответить
Це ненавмисна ескалація. От якби була навмисна, тоді - ух-х-х. А так ненавмисна.
15.03.2023 22:41 Ответить
цікаво,а як екскалацію за участю рашиста можна розрізнити як навмисну, або не дуже навмисну.???х/з?
15.03.2023 23:30 Ответить
Судячи з заяв не можна. Отже ненавмисна. І будь-які попередні або наступні також будуть ненавмисними(
15.03.2023 23:41 Ответить
"колега", ***...
15.03.2023 22:10 Ответить
Який дикий абсурд.🤦
15.03.2023 22:15 Ответить
понять і простить як охоронця Бородача ...
15.03.2023 22:46 Ответить
При усій моій неповазі до ердогана, але мушу визнати, що яйця у нього міцніші за байденовські... Політика умиротворення від обамки живе та процвітає.
Величезна подяка народові Сполучених Штатів за моральну, фінансову та військову підтримку Украіни у таку лиху для нас годину!
15.03.2023 22:55 Ответить
Скільки там раз Ердоган вибачався перед ****** і родинами пілотів
15.03.2023 23:00 Ответить
А что Эрдоган сделал? Даже санкции не ввел, оружие с начала войны перестал поставлять. Самолет когда сбили рашкинский, так он тогда залетел в воздушное пространство Турции, да и то Эрдоган потом извинялся перед ******)
16.03.2023 01:25 Ответить
 
 