Остин обсудил с Шойгу инцидент с беспилотником США над Черным морем

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с российским министром обороны Сергеем Шойгу инцидент с американским беспилотником над Черным морем

Об этом Остин заявил на брифинге после очередного заседания в формате "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я только что провел телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, важно, чтобы великие державы служили моделями прозрачности и коммуникации. И Соединенные Штаты продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом", - заявил министр обороны США.

Остин добавил, что Россия обязана управлять своей военной авиацией в безопасной и профессиональной манере.

"Мы рассматриваем любую потенциальную эскалацию очень серьезно, поэтому я считаю, что важно держать каналы коммуникации открытыми", - добавил глава Пентагона. Остин считает, что контакты, подобные сегодняшнему звонку, помогут избежать просчетов в будущем.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось посадить аппарат в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

На следующий день секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

