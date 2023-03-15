Остин обсудил с Шойгу инцидент с беспилотником США над Черным морем
Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с российским министром обороны Сергеем Шойгу инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Об этом Остин заявил на брифинге после очередного заседания в формате "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Я только что провел телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, важно, чтобы великие державы служили моделями прозрачности и коммуникации. И Соединенные Штаты продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом", - заявил министр обороны США.
Остин добавил, что Россия обязана управлять своей военной авиацией в безопасной и профессиональной манере.
"Мы рассматриваем любую потенциальную эскалацию очень серьезно, поэтому я считаю, что важно держать каналы коммуникации открытыми", - добавил глава Пентагона. Остин считает, что контакты, подобные сегодняшнему звонку, помогут избежать просчетов в будущем.
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось посадить аппарат в международных водах.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
На следующий день секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.
Але сподіваюсь зброя поїде жвавіше.
Так, як США донесли до РФ, що станеться, як що рф використаетактичне ЯО.
" колегою" 🤦🤦🤦
Це позор🤬
Це і є демократія у дії!
Якщо щароварники вважають, що слово - ***** треба писати з маленької - роз'ясняю, ***** з великої літери означає - велике *****.
Треба мати мати своє, займатись закордонною політикою, а не сидіти в нейтралітеті під крильцем московитів.
Величезна подяка народові Сполучених Штатів за моральну, фінансову та військову підтримку Украіни у таку лиху для нас годину!