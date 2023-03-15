Остин об обороне Бахмута: Это битва президента Зеленского, и он будет принимать решение перегруппироваться или оставаться
Только руководству Украины решать, перегруппироваться или же оставаться и продолжать защищать Бахмут.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В отношении значимости Бахмута, я бы указал на факт, что это битва президента Зеленского. И он будет принимать решение, что важно и что не важно для его вооруженных сил, или он должен перегруппироваться или оставаться в Бахмуте. То, что я хочу сказать, так это то, что если он отдаст приказ перегруппироваться в какой-либо момент, это не значит, что война проиграна. Это может только значить, и будет значить, что он намерен поддерживать преимущество. И это – ключевое", - сказал Остин по окончании 10-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Глава Пентагона "аплодировал упорству украинских солдат, которые проделали удивительные в Бахмуте вещи". "Россияне продолжают работать над тем, чтобы взять Бахмут около семи месяцев или около того, но они не были очень удачны", - констатировал Остин.
Министр обороны США отметил, что союзники и партнеры по Контактной группе "генерируют боевые мощности, которые, как мы считаем, предоставят им возможности изменить динамику на поле боя, чтобы в какой-то момент идти вперед". "Когда это случится, что бы они не хотели делать в будущем, я думаю, что платформа (вооружений) и обучение (украинских солдат), поддержание оборудования в рабочем состоянии, сделают разницу (на поле боя)", - убежден глава Пентагона.
питання в тому, чому в кам'яні віки мужики мазали писок агресивними фарбами, а в наші дні дівчата ходять в стрінгах по вулиці ?
Хочеш миру - готуйся до війни.
На Україну в 2014 році з мізерною армією в кросівках ніхто 5 тисяч ракет не стрельнув і на Київ з Білорусі танкові колони не пішли.
Може причина була в тому, шо влада всіма способами показувала, шо буде спротив ?
А якшо влада в 2022 показувала всіма способами, шо нам шашлики і дороги в пріоритеті, то це - показ стрінгів маньяку
А ЗЄ в нас ні за що не відповідає. Інакше б давно нари топтав, а не відосики писав.
вас вже откровенно мордою зеленою в ваше ж ґімно тицяють..
не розуіють вони...
виведені всі силовики, розміновані або не заміновані шляхи, не підірвані мости.
Все залишено для безпечного просування орків
величезні території здані без бою а тут, в Бахмуті, Зеленський вирішив почати свою битву??????
хлопці, дівчата, які в Бахмуті, які були в Донецькоиу аеропорту, в Маріуполі, Іловайську, в Дебальцево, вірять, вірили та б,ються за україну. вони ідейні, вони патріоти...
яка мета президента, просравши з своїм продажним, нікчемнобандитським ОП такі території, ложити тисячі, десятки тисяч людей за зовсім не стратегічне місто, яке отот може опинитись в оточенні???
він хоче ще одно Дебальцево, азовсталь, Іловайськ чи аеропорт????
гасло: ми не віддамо, бо.....
бо чому???
орки несуть великі втрати???
а наші що, не гинуть, чи не в цензорі написано що катастрофічно не хватає арти, снарядів, мін???
мета, знищити мотивованих, чи пересадити всіх через невиконання злочинних наказів???
де *****, логіка в його діях???
Просравши оборону півдня і півночі України, він тепер на крові та кістках українських захісників хоче бути переможцем у цій війні.
І не забуває, що цому потрібно другий президенський термін
При всем уважении к Президенту, вспомнил анекдот. Мужик въезжает в село на телеге, груженой разными полезными товарами. Кричит: "эй, люди, смотрите, что я вам привез!". Лошадь, возмущенно оборачиваясь: "Нет, ну нормально - он привез!".
https://www.youtube.com/watch?v=EXix22UVgl0