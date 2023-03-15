Остин об обороне Бахмута: Это битва президента Зеленского, и он будет принимать решение перегруппироваться или оставаться

Только руководству Украины решать, перегруппироваться или же оставаться и продолжать защищать Бахмут.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В отношении значимости Бахмута, я бы указал на факт, что это битва президента Зеленского. И он будет принимать решение, что важно и что не важно для его вооруженных сил, или он должен перегруппироваться или оставаться в Бахмуте. То, что я хочу сказать, так это то, что если он отдаст приказ перегруппироваться в какой-либо момент, это не значит, что война проиграна. Это может только значить, и будет значить, что он намерен поддерживать преимущество. И это – ключевое", - сказал Остин по окончании 10-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава Пентагона "аплодировал упорству украинских солдат, которые проделали удивительные в Бахмуте вещи". "Россияне продолжают работать над тем, чтобы взять Бахмут около семи месяцев или около того, но они не были очень удачны", - констатировал Остин.

Министр обороны США отметил, что союзники и партнеры по Контактной группе "генерируют боевые мощности, которые, как мы считаем, предоставят им возможности изменить динамику на поле боя, чтобы в какой-то момент идти вперед". "Когда это случится, что бы они не хотели делать в будущем, я думаю, что платформа (вооружений) и обучение (украинских солдат), поддержание оборудования в рабочем состоянии, сделают разницу (на поле боя)", - убежден глава Пентагона.