Остин об обороне Бахмута: Это битва президента Зеленского, и он будет принимать решение перегруппироваться или оставаться

остін

Только руководству Украины решать, перегруппироваться или же оставаться и продолжать защищать Бахмут.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В отношении значимости Бахмута, я бы указал на факт, что это битва президента Зеленского. И он будет принимать решение, что важно и что не важно для его вооруженных сил, или он должен перегруппироваться или оставаться в Бахмуте. То, что я хочу сказать, так это то, что если он отдаст приказ перегруппироваться в какой-либо момент, это не значит, что война проиграна. Это может только значить, и будет значить, что он намерен поддерживать преимущество. И это – ключевое", - сказал Остин по окончании 10-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава Пентагона "аплодировал упорству украинских солдат, которые проделали удивительные в Бахмуте вещи". "Россияне продолжают работать над тем, чтобы взять Бахмут около семи месяцев или около того, но они не были очень удачны", - констатировал Остин.

Читайте также: В России заканчиваются возможности вести войну в Украине и друзья, - Остин

Министр обороны США отметил, что союзники и партнеры по Контактной группе "генерируют боевые мощности, которые, как мы считаем, предоставят им возможности изменить динамику на поле боя, чтобы в какой-то момент идти вперед". "Когда это случится, что бы они не хотели делать в будущем, я думаю, что платформа (вооружений) и обучение (украинских солдат), поддержание оборудования в рабочем состоянии, сделают разницу (на поле боя)", - убежден глава Пентагона.

Бахмут (1609) Остин Ллойд (420)
+37
15.03.2023 22:15 Ответить
+35
Ну да, ну да, воює вся країна, але це битва Зеленського, прикольно виходить.
15.03.2023 22:08 Ответить
+33
Схоже Остін прекрасно знає, що саме зелупа настояла та скористася своїм формальним правом "вєрховнава", щоб до останнього утримувати Бахмут, незважаючи на втрати, тому фразою "Це битва зеленського..." Остін підкреслює особисту відповідальність шмарклі за прийняте ним рішення.
15.03.2023 22:18 Ответить
питання в іншому.

питання в тому, чому в кам'яні віки мужики мазали писок агресивними фарбами, а в наші дні дівчата ходять в стрінгах по вулиці ?

Хочеш миру - готуйся до війни.

На Україну в 2014 році з мізерною армією в кросівках ніхто 5 тисяч ракет не стрельнув і на Київ з Білорусі танкові колони не пішли.

Може причина була в тому, шо влада всіма способами показувала, шо буде спротив ?

А якшо влада в 2022 показувала всіма способами, шо нам шашлики і дороги в пріоритеті, то це - показ стрінгів маньяку
15.03.2023 22:40 Ответить
Ну все ж - спровокувати війну , і - розв'язати війну ( йому захотілось у війнушку погратись ) , між цим різниця істотна .
15.03.2023 22:47 Ответить
категорично підтримую
15.03.2023 22:51 Ответить
Правильно зелупу тыконул,что бы не корчил из себя генералиссимуса . Зелупы способны только на саботаж и вредительство для армии. Только клоунам пох..
15.03.2023 22:26 Ответить
Погано те, що це і відповідальність ЗЄ.

А ЗЄ в нас ні за що не відповідає. Інакше б давно нари топтав, а не відосики писав.
15.03.2023 22:26 Ответить
верніть пастора, ідіоти зелені...
вас вже откровенно мордою зеленою в ваше ж ґімно тицяють..
не розуіють вони...
15.03.2023 22:35 Ответить
15.03.2023 22:42 Ответить
А ти мазахіст, нікітка!😁
15.03.2023 22:55 Ответить
Битва за Зеленского?
15.03.2023 22:36 Ответить
сумська, херсонська, миколаївська, запоріжська області.....
виведені всі силовики, розміновані або не заміновані шляхи, не підірвані мости.
Все залишено для безпечного просування орків
величезні території здані без бою а тут, в Бахмуті, Зеленський вирішив почати свою битву??????
хлопці, дівчата, які в Бахмуті, які були в Донецькоиу аеропорту, в Маріуполі, Іловайську, в Дебальцево, вірять, вірили та б,ються за україну. вони ідейні, вони патріоти...
яка мета президента, просравши з своїм продажним, нікчемнобандитським ОП такі території, ложити тисячі, десятки тисяч людей за зовсім не стратегічне місто, яке отот може опинитись в оточенні???
він хоче ще одно Дебальцево, азовсталь, Іловайськ чи аеропорт????
гасло: ми не віддамо, бо.....
бо чому???
орки несуть великі втрати???
а наші що, не гинуть, чи не в цензорі написано що катастрофічно не хватає арти, снарядів, мін???
мета, знищити мотивованих, чи пересадити всіх через невиконання злочинних наказів???
де *****, логіка в його діях???
15.03.2023 22:37 Ответить
Зеленський в першу чергу марнославний. І саме цим пояснюється логіка його дій.
Просравши оборону півдня і півночі України, він тепер на крові та кістках українських захісників хоче бути переможцем у цій війні.
І не забуває, що цому потрібно другий президенський термін
15.03.2023 23:08 Ответить
15.03.2023 22:39 Ответить
"битва зєлєнського" - це що, вади перекладу??
15.03.2023 22:47 Ответить
ні - вади вибору.
15.03.2023 22:57 Ответить
Бувають такі труднощі перекладу - поки від The Sun дійде до главкома:

15.03.2023 23:00 Ответить
Це - не вади перекладу. Це - пекельні борошна перекладу.
16.03.2023 02:31 Ответить
Битва Зеленского.

При всем уважении к Президенту, вспомнил анекдот. Мужик въезжает в село на телеге, груженой разными полезными товарами. Кричит: "эй, люди, смотрите, что я вам привез!". Лошадь, возмущенно оборачиваясь: "Нет, ну нормально - он привез!".
15.03.2023 22:50 Ответить
Мы пахали, я и трактор.
16.03.2023 08:33 Ответить
Ого.Вже навіть не Сирського...
15.03.2023 22:52 Ответить
Тобто нам прямо кажуть що наші досі не відійшли виключно через хотєлки зе, не даремно ж після ставки рішення про продовження ухвалювали "одноголосно", типу як ***** війну починав, також збори ради безпеки й також рішення прийняв не він, а "одноголосно". Хріново коли рішення приймає дебіл, а навколо одні сраколизи "чегоізволітє".
15.03.2023 22:53 Ответить
А як же Єрмак? Уже не приймає рішень?
15.03.2023 22:55 Ответить
все всім до гнізди - Америка надасть!
15.03.2023 23:06 Ответить
з просипом вас....
15.03.2023 23:12 Ответить
Знов ботів набігло які протягуюь думку, що бахмут треба здати. Йдіть на бутилку козломорді!
15.03.2023 23:14 Ответить
Ну так меньше ***** а бігом на фронт, чи ти вже в окопі?
16.03.2023 10:56 Ответить
По прапору видно, що ти остап взагалі далеченько зіпнув
16.03.2023 11:26 Ответить
Так звичайно треба тримати безпечну дистанцію з зєлєними дєгєнератами.Але ти ж в окопі ,еге ж?
16.03.2023 11:47 Ответить
Ну Остин уже практически прямым текстом разъяснил ситуацию по Бахмуту
15.03.2023 23:23 Ответить
Ну чого воно таке тупе?Вони там всі такі пришелепкувато-малахольні?Я думав,що це битва тисяч безіменних українських героїв.А виявляється це БИТВА ЗЄЛУПЕНСЬКОГО?Вибачайте,я не можу не процитувати того притрушеного: - Ну ту-пи-є!
16.03.2023 00:26 Ответить
*на дни
16.03.2023 02:26 Ответить
Как пагодка в мухасранскє, кацапа?
16.03.2023 02:33 Ответить
жодному зеленому слову не вірю - ******* і ******* як дихають...
16.03.2023 04:42 Ответить
Битва Зеленського. А відповідати за все буде Залужний. І йому вже час задуматись про це.
16.03.2023 05:56 Ответить
зеленский - командувач.. четырежды ухилянт командует... парадоксальный парадокс парадокса...
16.03.2023 07:04 Ответить
Это битва характеров (Зеленский здесь ни при чем), украинская упертость явлется в этой войне положительным и полезным качеством! Бахмут лучше не сдавать - это важная политическая и моральнопсихологическая цель, наоборот необходимо окружить наступающую группировку кацапов и безжалостно уничтожить - в пример остальным!
16.03.2023 07:11 Ответить
Остин!!! битва малоПИ...роского, бениного Нарко Дегенерата началась и закончилась в Омане с патрушевым когда над ним поставили смотрящего фсбэшника Елдака!!!
16.03.2023 08:10 Ответить
Німеччина стала безнадійно програвати у другій МВ, коли гітлер став особисто втручатись в роботу генштабу.
16.03.2023 08:30 Ответить
Шоо? Ухилянт-зебанат буде таке рішення приймати??? Отой що небельмеса у військовій справі?!! Не смішіть мої капці!
16.03.2023 09:21 Ответить
Відповідальаність за Бахмут не тільки не зеленському. Відповідальність несуть усі, хто підтримував дії зеленскього, в тому числі і залужний несе відповідальність.
16.03.2023 09:34 Ответить
Якщо це битва Зеленського. То мабуть варто Зеленському і ОПі президента, і всім слугам - їхати в Бахмут і утримувати.
16.03.2023 10:27 Ответить
Хтось із нас дебіл. Або я, або Остін. Бо битва президента зеленського - це більше ніж маразм
16.03.2023 11:02 Ответить
Пан Остін чудово знає хто такий єрмак і зєлєнський і що ці два моральних урода обіцяли кацапам в Омані.то це такий тролінг зі сторони пана Остіна.Але якщо для когось це тролінг, для зєлєнського зрада а для наших захисників це життя ...
16.03.2023 11:44 Ответить
Боневтік з дєрьмаком програли свою битву (за продаж неньки кацапам) 24.02.22, коли народ України показав їм пісюна і захистив (і захищає) державу. Краще б втікли ...
https://www.youtube.com/watch?v=EXix22UVgl0
16.03.2023 12:38 Ответить
