В течение 15 марта россияне обстреляли 4 громады Сумщины - зафиксирован 161 "прилет", - ОВА

В течение дня россияне обстреляли территории 4 громад: Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской, Новослободской. Было зафиксировано 14 вражеских обстрелов из разных видов оружия 161 "прилет"/выстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОВА.

В сообщении отмечается: "Хотинская громада: утром в результате минометного обстрела громады (7 прилетов) разрушен офис агрофирмы (прямое попадание).

Шалыгинская громада: из-за минометных обстрелов (10 прилетов) сгорела частная хозяйственная постройка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение 15 марта россияне нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины, - Генштаб

Краснопольская громада: россияне по территории громады били из артиллерии – 4 прилета.

Новослободская громада: зафиксирован 1 прилет из артиллерии.

По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничье Сумщины контролируема. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено".