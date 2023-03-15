РУС
Видеозапись инцидента с беспилотником над Черным морем свидетельствует об "опасном и непрофессиональном" характере действий пилотов РФ, - Госдеп

Видеозапись инцидента в Черном море с участием беспилотника MQ-9 и двух российских истребителей Су-24 демонстрирует "опасный и непрофессиональный" характер действий российских пилотов.

Об этом представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал в интервью каналу MSNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"На видеозаписи видно, что российский пилот ведет себя почти полностью неконтролируемо и по сути врезается в американский беспилотный аппарат, что заставило армию США направить его в Черное море", - отметил он.

По словам представителя Госдепа, "подобные столкновения, подобные безрассудные действия со стороны россиян могут привести к чему-то гораздо более опасному - они могут привести к прямому столкновению между Соединенными Штатами и Россией".

Читайте также: Остин обсудил с Шойгу инцидент с беспилотником США над Черным морем

Он уточнил, что видео инцидента планируется опубликовать, но это решение принимает Министерство обороны "с учетом ресурсов и методов".

"Мы не хотим делать ничего такого, что могло бы помешать или ухудшить нашу способность собирать информацию, для чего предназначены эти аппараты. Но хочу сказать по этому поводу, что мы всегда должны воспринимать с очень большой долей скептицизма все, что мы слышим от Российской Федерации. Конечно, то, что мы слышали, является полной чушью", - подчеркнул Прайс.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что над Черным морем два российских самолета Су-27 сбросили авиационное топливо на американский беспилотник MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

Читайте также: США дистанционно стерли секретное программное обеспечение с беспилотника до того, как он упал в Черное море, - CNN

На следующий день секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.

Топ комментарии
+19
Обычные руснявые провокаторы. Они вели себя так всегда на протяжении веков.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:10 Ответить
+16
Американцы не хотят признать очевидного - Это агрессия. Если перед российскими пилотами ставилась задача сбить американский беспилотник не используя авиационного оружия - разве их действия можно назвать не профессиональными?
показать весь комментарий
15.03.2023 23:14 Ответить
+10
Американские беспилотники в разное время сбивали многие.

Дважды хафтаровцы над Триполи, причем один раз "Панцирем" и как бы не вагнеровским.

Много раз роняли в Йемене, включая дважды MQ-9 Reaper, один раз "Скан Игл", и поменьше аппараты. Хуситы, вообще, попадали древними "Кубами" времен Брежнева.

Сбивали асадиты над Сирией.

Два MQ-9 Reaper по официальным данным столкнулись над Идлибом, а свидетели говорили, что по ним велся огонь.

Сбивали иранцы и мало того, что сбивали, то еще и давили РЭБ, садили, захватывали. С посаженного RQ-170 Sentinel, сделали копии, которыми потом действовали в Сирии против Израиля.

Именно КСИР уничтожили RQ-4 Global Hawk в Ормузском проливе, самый большой серийный БПЛА на планете.

И никогда сами американцы к этому не относились по другому, чем к расходному материалу.

Да дорогому. Да неприятно.

Но это расходный материал. Это в самой философии этих аппаратов.

Машина теряется, но станция управления и операторы целы, у них появился дополнительный опыт, его доведут остальным, а БПЛА купят.

Поэтому топать ножкой, считать американские деньги (как у нас любят считать в деньгах оружие, сам грешен) и подсказывать США как реагировать, конечно весело, но деятельность странная.

Все, что сюда решат поставить в Вашингтоне, будет поставлено вне зависимости от аварии.

Как США летали над Сирией, Ливией, Ормузским проливом, Йеменом и Черным морем, так и будут летать.

РФ как избегала прямой конфронтации с Западом и старалась гадить по мелкому, так и будет.
Ронин
показать весь комментарий
15.03.2023 23:29 Ответить
Комментировать
И кому эти оправдания США интересны. Ну сцыте так и скажите.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:28 Ответить
Февраль 2018. "Коноко", Хишам.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:52 Ответить
Или проверка граней дозволенности. Пока утираетесь, пока и будут плевать
показать весь комментарий
15.03.2023 23:11 Ответить
Утираются? Сколько Раша смогла уничтожить американских пилотов с 24.02?
показать весь комментарий
15.03.2023 23:16 Ответить
Янки еще не прыбыли, это на новый год) Вообще в Корее Советами было убито около 70 американских летчиков, а во Вьетнаме 8. Все это уже было, ничего нового.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:52 Ответить
Теперь пусть кремль не удивляется, если крупнейшие нефтегазовые месторождения
случайно почему-то вспыхнут. И стоил ли этого беспилотник ???
показать весь комментарий
15.03.2023 23:13 Ответить
Андреа Шалаль, корреспондент Reuters:

- Я хотела спросить вас об этом проекте «Северный поток», против которого вы долгое время выступали. <…> Вы получили сегодня заверения от канцлера Шольца, что Германия фактически закроет этот проект, если Россия вторгнется в Украину? А вы обсуждали, каким может быть определение «вторжения»? <…>

Джо Байден:

- Если Германия… Если Россия вторгнется, то есть танки или войска снова перейдут границу Украины - тогда… Северного потока-2 больше не будет. Мы покончим с ним.

А.Ш.:

- Но как вы… как именно вы это сделаете, если проект и контроль над ним находятся под контролем Германии?

Дж.Б.:

- Обещаю вам, мы сможем это сделать.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:27 Ответить
Американцы не хотят признать очевидного - Это агрессия. Если перед российскими пилотами ставилась задача сбить американский беспилотник не используя авиационного оружия - разве их действия можно назвать не профессиональными?
показать весь комментарий
15.03.2023 23:14 Ответить
ви самі не хотіли тіеї війни признавати після 28 американських попереджень...
які претензії до американців?
показать весь комментарий
15.03.2023 23:21 Ответить
а з кацапнею Америка сама розбереться - буде відповідь.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:23 Ответить
Виходячи з заяв кремлядів, що вони воюють з НАТО, погоджуюся з вами, пане, на всі 100%!
А для внутрішнього біосміття якраз намалюється аргументоване виправдання - ми програли НАТО, а не якійсь Україні!
Те, що вони можуть воювати з НАТО і на далекому Сході (кордон з Аляскою) і на Балтійському морі (кордони з Литвою, Латвією та Естонією), і на Чорному морі (Туреччина, Греція, Болгарія) притомним людям відомо, але не московитам - вони не знають не тільки географії світу, але й власної. До того ж сцик@тно воювати проти НАТО, а програти - престижно!

Якось так
показать весь комментарий
15.03.2023 23:23 Ответить
розділимо Дніпро з кацапнею по середині?
всі згодні?
показать весь комментарий
15.03.2023 23:42 Ответить
Чому Дніпро і чому з московитами? Краще Урал і з китайцями
показать весь комментарий
15.03.2023 23:47 Ответить
буба том 3й.
як я, українець ********** русню...
показать весь комментарий
15.03.2023 23:56 Ответить
Тактика сомалійських піратів.
До речі, щось про них давно не чутно. Може те ж саме зробити з рашистськими піратами?
показать весь комментарий
15.03.2023 23:16 Ответить
С сомалийскими пиратами международные силы открыто боролись не один год - и это были оборванцы с калашами и рпгшками. Так что лучше не надо то же самое. Хотелось бы побыстрее.
показать весь комментарий
16.03.2023 00:15 Ответить
Пилотов Ту-95 тоже можно ослепить лазерами так, что сетчатка прогорит до трусов.
И никакого авиационного оружия.
Будут выть о "русафобии" ...
показать весь комментарий
15.03.2023 23:18 Ответить
Американские беспилотники в разное время сбивали многие.

Дважды хафтаровцы над Триполи, причем один раз "Панцирем" и как бы не вагнеровским.

Много раз роняли в Йемене, включая дважды MQ-9 Reaper, один раз "Скан Игл", и поменьше аппараты. Хуситы, вообще, попадали древними "Кубами" времен Брежнева.

Сбивали асадиты над Сирией.

Два MQ-9 Reaper по официальным данным столкнулись над Идлибом, а свидетели говорили, что по ним велся огонь.

Сбивали иранцы и мало того, что сбивали, то еще и давили РЭБ, садили, захватывали. С посаженного RQ-170 Sentinel, сделали копии, которыми потом действовали в Сирии против Израиля.

Именно КСИР уничтожили RQ-4 Global Hawk в Ормузском проливе, самый большой серийный БПЛА на планете.

И никогда сами американцы к этому не относились по другому, чем к расходному материалу.

Да дорогому. Да неприятно.

Но это расходный материал. Это в самой философии этих аппаратов.

Машина теряется, но станция управления и операторы целы, у них появился дополнительный опыт, его доведут остальным, а БПЛА купят.

Поэтому топать ножкой, считать американские деньги (как у нас любят считать в деньгах оружие, сам грешен) и подсказывать США как реагировать, конечно весело, но деятельность странная.

Все, что сюда решат поставить в Вашингтоне, будет поставлено вне зависимости от аварии.

Как США летали над Сирией, Ливией, Ормузским проливом, Йеменом и Черным морем, так и будут летать.

РФ как избегала прямой конфронтации с Западом и старалась гадить по мелкому, так и будет.
Ронин
показать весь комментарий
15.03.2023 23:29 Ответить
а знаете почему тпк близко подлетели, а потому что там пилота не было. вот турки выписали *********, бошки бомбардирам сирийцы на камеру поотрезали и все, больше не выйопываются, а тут такой повод отомстить РОБОТУ. ну какой же русский пройдет мимо и слабого не обидеть.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:33 Ответить
Наиболее непрофессиональна здесь реакция на сбитие .
показать весь комментарий
15.03.2023 23:48 Ответить
Держдеп, да вы русофобы!
показать весь комментарий
16.03.2023 00:09 Ответить
Облили паливом двічі тіпа обісцяли його
показать весь комментарий
16.03.2023 00:43 Ответить
Хлопці редактори у вас у статті на початку тексту СУ-24 наприкінці СУ-27, виправте будь ласка на СУ-27
показать весь комментарий
16.03.2023 00:49 Ответить
Госдепу надо извиниться перед кацапами. Тьфу, противно...
показать весь комментарий
16.03.2023 01:00 Ответить
Відеозапис свідчить, що кацапи - вони і над Чорним морем кацапи...
показать весь комментарий
16.03.2023 03:54 Ответить
Если, как везде пишут, винт задели, то у мелких игрушечных дронов есть защита винтов. Могли бы что-то подобное сделать.
показать весь комментарий
16.03.2023 05:11 Ответить
кацапячй гастелла - ти під насморком і твої висмокниши теж....
показать весь комментарий
16.03.2023 05:28 Ответить
kazzaпы сбили беспилотник, скорее всего, чтобы было что скормить своему населению на фоне общих неудач на фронте, - типа "умыли америкосов". Информационная автократия.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:14 Ответить
США никогда, никому и ничего не прощали. Они орде напомнят о себе и даже скоро. Утонет очередной "Курск" или "Лошарик". Отсчет времени пошел.
показать весь комментарий
16.03.2023 09:19 Ответить
 
 