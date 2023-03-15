Видеозапись инцидента с беспилотником над Черным морем свидетельствует об "опасном и непрофессиональном" характере действий пилотов РФ, - Госдеп
Видеозапись инцидента в Черном море с участием беспилотника MQ-9 и двух российских истребителей Су-24 демонстрирует "опасный и непрофессиональный" характер действий российских пилотов.
Об этом представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал в интервью каналу MSNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"На видеозаписи видно, что российский пилот ведет себя почти полностью неконтролируемо и по сути врезается в американский беспилотный аппарат, что заставило армию США направить его в Черное море", - отметил он.
По словам представителя Госдепа, "подобные столкновения, подобные безрассудные действия со стороны россиян могут привести к чему-то гораздо более опасному - они могут привести к прямому столкновению между Соединенными Штатами и Россией".
Он уточнил, что видео инцидента планируется опубликовать, но это решение принимает Министерство обороны "с учетом ресурсов и методов".
"Мы не хотим делать ничего такого, что могло бы помешать или ухудшить нашу способность собирать информацию, для чего предназначены эти аппараты. Но хочу сказать по этому поводу, что мы всегда должны воспринимать с очень большой долей скептицизма все, что мы слышим от Российской Федерации. Конечно, то, что мы слышали, является полной чушью", - подчеркнул Прайс.
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что над Черным морем два российских самолета Су-27 сбросили авиационное топливо на американский беспилотник MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
На следующий день секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.
- Я хотела спросить вас об этом проекте «Северный поток», против которого вы долгое время выступали. <…> Вы получили сегодня заверения от канцлера Шольца, что Германия фактически закроет этот проект, если Россия вторгнется в Украину? А вы обсуждали, каким может быть определение «вторжения»? <…>
Джо Байден:
- Если Германия… Если Россия вторгнется, то есть танки или войска снова перейдут границу Украины - тогда… Северного потока-2 больше не будет. Мы покончим с ним.
А.Ш.:
- Но как вы… как именно вы это сделаете, если проект и контроль над ним находятся под контролем Германии?
Дж.Б.:
- Обещаю вам, мы сможем это сделать.
А для внутрішнього біосміття якраз намалюється аргументоване виправдання - ми програли НАТО, а не якійсь Україні!
Те, що вони можуть воювати з НАТО і на далекому Сході (кордон з Аляскою) і на Балтійському морі (кордони з Литвою, Латвією та Естонією), і на Чорному морі (Туреччина, Греція, Болгарія) притомним людям відомо, але не московитам - вони не знають не тільки географії світу, але й власної. До того ж сцик@тно воювати проти НАТО, а програти - престижно!
И никакого авиационного оружия.
Дважды хафтаровцы над Триполи, причем один раз "Панцирем" и как бы не вагнеровским.
Много раз роняли в Йемене, включая дважды MQ-9 Reaper, один раз "Скан Игл", и поменьше аппараты. Хуситы, вообще, попадали древними "Кубами" времен Брежнева.
Сбивали асадиты над Сирией.
Два MQ-9 Reaper по официальным данным столкнулись над Идлибом, а свидетели говорили, что по ним велся огонь.
Сбивали иранцы и мало того, что сбивали, то еще и давили РЭБ, садили, захватывали. С посаженного RQ-170 Sentinel, сделали копии, которыми потом действовали в Сирии против Израиля.
Именно КСИР уничтожили RQ-4 Global Hawk в Ормузском проливе, самый большой серийный БПЛА на планете.
И никогда сами американцы к этому не относились по другому, чем к расходному материалу.
Да дорогому. Да неприятно.
Но это расходный материал. Это в самой философии этих аппаратов.
Машина теряется, но станция управления и операторы целы, у них появился дополнительный опыт, его доведут остальным, а БПЛА купят.
Поэтому топать ножкой, считать американские деньги (как у нас любят считать в деньгах оружие, сам грешен) и подсказывать США как реагировать, конечно весело, но деятельность странная.
Все, что сюда решат поставить в Вашингтоне, будет поставлено вне зависимости от аварии.
Как США летали над Сирией, Ливией, Ормузским проливом, Йеменом и Черным морем, так и будут летать.
РФ как избегала прямой конфронтации с Западом и старалась гадить по мелкому, так и будет.
