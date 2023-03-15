Видеозапись инцидента с беспилотником над Черным морем свидетельствует об "опасном и непрофессиональном" характере действий пилотов РФ, - Госдеп

Видеозапись инцидента в Черном море с участием беспилотника MQ-9 и двух российских истребителей Су-24 демонстрирует "опасный и непрофессиональный" характер действий российских пилотов.

Об этом представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал в интервью каналу MSNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"На видеозаписи видно, что российский пилот ведет себя почти полностью неконтролируемо и по сути врезается в американский беспилотный аппарат, что заставило армию США направить его в Черное море", - отметил он.

По словам представителя Госдепа, "подобные столкновения, подобные безрассудные действия со стороны россиян могут привести к чему-то гораздо более опасному - они могут привести к прямому столкновению между Соединенными Штатами и Россией".

Он уточнил, что видео инцидента планируется опубликовать, но это решение принимает Министерство обороны "с учетом ресурсов и методов".

"Мы не хотим делать ничего такого, что могло бы помешать или ухудшить нашу способность собирать информацию, для чего предназначены эти аппараты. Но хочу сказать по этому поводу, что мы всегда должны воспринимать с очень большой долей скептицизма все, что мы слышим от Российской Федерации. Конечно, то, что мы слышали, является полной чушью", - подчеркнул Прайс.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что над Черным морем два российских самолета Су-27 сбросили авиационное топливо на американский беспилотник MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

На следующий день секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что РФ попытается найти обломки беспилотника.