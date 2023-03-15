РУС
Украина будет проводить широкую разъяснительную кампанию в Швейцарии, чтобы добиться снятия запрета на поставку оружия, - Арахамия

швейцарія

Украина активно работает над тем, чтобы разблокировать решение о получении оружия от стран-партнеров. Одно из важных направлений работы сегодня – это переговоры со Швейцарией. В этом государстве часть политиков спекулирует вопросом нейтралитета, поэтому поставки нам швейцарского оружия заблокированы.

Об этом рассказал народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я вчера встречался с парламентариями Швейцарии, где сейчас идет большая дискуссия относительно того, предоставлять ли партнерам, закупившим швейцарское оружие, разрешение на передачу его нашему государству. В стране продолжается предвыборная кампания, и на этом вопросе очень спекулируют. Одни избиратели говорят о сохранении нейтралитета и запрете любых поставок. Вторая достаточно большая группа людей говорит, что Швейцария уже вышла из нейтралитета, поскольку присоединилась к санкциям ЕС против России, арестованы деньги российских олигархов, заморожены российские государственные активы, поэтому нужно давать разрешения на поставку современного оружия Украине", - сообщил политик.

По его словам, многих смутило заявление президента Швейцарии Алена Берсе, сказавшего, что оружие швейцарского производства не должно использоваться на войне в Украине. Однако здесь следует учитывать определенные особенности политического устройства Швейцарии, где президент избирается сроком на год и не имеет решающего влияния.

Читайте также: Президент Швейцарии Берсе поддержал запрет на передачу оружия Украине

"Сейчас мы собираем голоса в этой стране, в частности, планируем работать на уровне кантонов, чтобы в конце концов получить положительное решение относительно передачи швейцарского оружия. Важно отметить, что большая работа в этом государстве ведется нашими дипломатами, нашего посла знают и уважают. Однако сложность ситуации объясняется именно предвыборным процессом, когда многие политики заигрывают с избирателями и манипулируют вопросом нейтралитета. Сейчас мы планируем провести разъяснительную кампанию для швейцарцев о том, что решение о передаче оружия Украине вовсе не означает потери нейтрального статуса", - сказал народный депутат.

Он добавил, что в Швейцарии действует большая украинская диаспора, есть много волонтеров, которые готовы присоединиться и работать с местным населением, чтобы разъяснять детали вопроса о поставках оружия Украине.

Швейцария (630) Арахамия Давид (995)
+43
ще один "мєждународнік" виліз

15.03.2023 23:20
+27
Ну якщо перелякана мавпа береться за цю справу, то їй буде гаплик.
15.03.2023 23:21
+21
Це шо уся фракція в Швейцарію поїде у відрядження на чолі з колєю-катлєтою?
15.03.2023 23:27
15.03.2023 23:20
А хто це?
15.03.2023 23:51
гнида ...
16.03.2023 00:08
Китайська? чи не хочу казать яка?
16.03.2023 00:12
матюки запрещены
16.03.2023 00:22
дiбiлоiд
16.03.2023 02:25
агрохiмiк
16.03.2023 02:27
Йому дали громадянство України раніше ніж у нього хвіст відпав.
16.03.2023 08:26
ара хім амія
16.03.2023 04:58
Лучше покажите швейцарцам мешок золотых коронок. Для них ето понятная валюта.
15.03.2023 23:20
для этого нам их надо снять с русских.
15.03.2023 23:55
А у них вони есть?
16.03.2023 02:10
Ну якщо перелякана мавпа береться за цю справу, то їй буде гаплик.
15.03.2023 23:21
Мавпі, чи справі?
15.03.2023 23:38
Так і знав що обов"язково знайдеться тупий.
15.03.2023 23:50
Як би ж то тільки мавпа, ще й бенядіктова на підспівах
15.03.2023 23:53
Якщо ця мавпа так заявляє, то точно зі Швейцарією все пропало
15.03.2023 23:23
Юзика туда без штанов на голову рога оленя и будет толк, все получится.👌
15.03.2023 23:23
довбойоб, така робота повинна була бути вже проведена станом ще на 1 червня 2022 року.
15.03.2023 23:24
афєріст, якого витурили із США за махінації свого часу , калірований сєпар, обізяна йбана- веде переговори від імені України. це якийсь пздець.
15.03.2023 23:25
ти йоґо вибрав - не сша...
15.03.2023 23:47
15.03.2023 23:52
та знаю шо ти...
15.03.2023 23:58
Україна,-це Вєнєдіктова...😬
15.03.2023 23:27
Це шо уся фракція в Швейцарію поїде у відрядження на чолі з колєю-катлєтою?
15.03.2023 23:27
З язика зняли!
15.03.2023 23:30
колян - спічрайтер цього десанту
16.03.2023 07:06
Швейцарія щось нарешті зрозуміє тільки тоді, коли чобіт російського солдата топтатиме швейцарську землю
15.03.2023 23:28
Вони теж так думають. Боюсь, що наші переговорники теж.
15.03.2023 23:46
...діє велика українська діаспора, є багато волонтерів..(с)
а де дипломатія,чи волонтери і там повинні віддуватись?
15.03.2023 23:30
Спізнились на рік
15.03.2023 23:30
Земудачня понароз'яснює...
15.03.2023 23:30
бенядіктова в Швейцарії вже "напрацювала .***,,,на
15.03.2023 23:33
А вы знаете шо штабквартира "Нордстрим-1" находится в швейцарии?(забыл город(.
15.03.2023 23:55
шо і з аквалангом, по дну і по газовій трубі із рюкзаком взривчатки "бенядиктова" ???
16.03.2023 00:11
Та,Беня там в шоколаде.
Может и з Зелей делится.
16.03.2023 00:23
А может и з Берл Лазаром. Почему бы и нет.
16.03.2023 00:24
А змусити працювати послицю в Швейцарії - ніяк? Чи то був привід агрохімії виїхати за кордон і перевірити стан "бітумних", "електричних" та "оманських" рахунків?
Ой, забувся! Та ж послиця - своя "на 100%" і отримала посаду в подяку (по-дєрьмаковському "почесне заслання").
Тоді все норм...
15.03.2023 23:42
Зализане око гасударєво в ролі пОслиці чтота нє впечатляєт.
15.03.2023 23:46
вони покидьки, про що з ними говорити.

треба заборонити без дозволу України продавати продукти в швейцарію якщо вони виготовлені з українського зерна.
15.03.2023 23:47
Тарас Чорновіл:
Рішення ухвалювалося ще минулого року. Про нього в листопаді-грудні офіційно повідомили в урядових вісниках. А в нас у Берні є посольство й під час війни священний обов'язок посла відстежувати таку інформацію у відкритих джерелах та виходити з ініціативами про способи передачі зброї Україні.
Але ж у нас у Швейцарії пані Венедіктова, яка вважає, що це їй заслужений курорт за те, що здала посаду генпрокурора куму Єрмака без бою й скандалу. З якого лиха їй турбуватися про якісь потреби української оборони? Бо в нас гинуть українці й руйнуються міста? А туди не долітає... До речі, спеціалістка з орального сексу - послиця в Болгарії відреагувала на наругу над українським прапором прорашистським депутатом? А втрата союзника Словенії завдяки одіозному екс-міністру й послу Тарану? А повний провал у Китаї, куди Зеленський на особисте прохання путіна вже понад два роки не відправляє посла України?
15.03.2023 23:50
А чим до цього часу займалося в Швейцарії українське посольство, яке до цього часу не змогло донести до швейцарської еліти думку про те, що з приходом до них рашистської орди не буде ні нейтрального статусу Швейцарії, ні самої Швейцарії?
15.03.2023 23:50
А ви посла там призначили, довбні???
15.03.2023 23:57
Прокурорша не рахується
15.03.2023 23:58
Батя, я стараюсь.
16.03.2023 00:10
а вы туда послом еще одну минетчицу отправте и дело в шляпе
16.03.2023 00:18
Так вона ,ця "ще одна" - вже давно там.
16.03.2023 14:30
ого, БУДЕ, епать клоун, тиб краще далі спеціями і хурмой торгував на базарі!!!! оце пообирали у мене немає слів, просто треш
16.03.2023 00:21
тепер у зе-гнід буде офіційне прикриття чому вони їздитимуть у Швейцарію під час війни, мовляв "работаєм на рівні кантонів та роз"яснюємо позицію ОПи"... цинічні ватні виродки, які всі роки працювали проти незалежної України...
16.03.2023 00:22
Шо, хламідія, не справляється ваша зелена іра вєнєдіктова сама?
16.03.2023 00:28
ексгенпридуркуватій потрібна допомога? відправляйте "десантуру" з Болгарії.
16.03.2023 01:09
Тобто з Венедіктової такий же посол, як з ЗЄ президент.
16.03.2023 01:33
Скоріше б воно здохло
16.03.2023 05:17
Ну роз'ясни широко швейцарцям якого хєра ти до війни розказував що західні країни нагнітають паніку попередженнями про напад, твій недофюрер забив болт на оборону та розмінував Чонгар, пиляв бабло на асфальті і хотів дружити з Китаєм. Може тоді й дадуть зброю.
16.03.2023 06:26
Якщо цю компанію буде проводити аратаммія, то провал забезпечено. В помічники ще може взяти одного з найкращих Коляна Котлєту, дубінського і брехуна абдристовича.
16.03.2023 06:45
трахамония выскочило подмочь послице...
16.03.2023 07:00
А у себе вдома у країні барсеточників і домушників не хочеш провести "роз'яснювальну роботу"?
16.03.2023 07:39
Що Бенедіктівна може проводити у Швейцарії ? Час комісарш в шкіряних куртках та с маузерами пройшов. Сексологіня хоча б в чомусь фахівець, а ця цаца повна нікчема !
16.03.2023 08:24
Колишня генпрокурорша не справляється, дипкорпус у швейцарії треба терміново підсилити інструкторшою по мінєту
16.03.2023 08:28
Какая у нас мудрая власть! Какие своевременные и правильные решения!
Но самое главное -- это исключительно грамотные образованные специалисты на каждом важном участке!
(і жодного слов істини в трьох реченнях 😭)
16.03.2023 08:52
А що робить там Венедіктова? Вона хоч одну мову Швейцарії знає? Це її першочергові обов,язки. Чи вона все завалила і треба допомогу із зеленої шобли Безуглу, Колю-каклету, Ару с Хамиєю, Дубінського. Суки бл....
16.03.2023 09:33
Геополитик *** базарный))Даже интересно как он это себе представляет
16.03.2023 11:34
А у нас посла в Швейцарии нет? Или харьковская сепарша не за Украину?
16.03.2023 13:16
 
 