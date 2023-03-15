Украина будет проводить широкую разъяснительную кампанию в Швейцарии, чтобы добиться снятия запрета на поставку оружия, - Арахамия
Украина активно работает над тем, чтобы разблокировать решение о получении оружия от стран-партнеров. Одно из важных направлений работы сегодня – это переговоры со Швейцарией. В этом государстве часть политиков спекулирует вопросом нейтралитета, поэтому поставки нам швейцарского оружия заблокированы.
Об этом рассказал народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я вчера встречался с парламентариями Швейцарии, где сейчас идет большая дискуссия относительно того, предоставлять ли партнерам, закупившим швейцарское оружие, разрешение на передачу его нашему государству. В стране продолжается предвыборная кампания, и на этом вопросе очень спекулируют. Одни избиратели говорят о сохранении нейтралитета и запрете любых поставок. Вторая достаточно большая группа людей говорит, что Швейцария уже вышла из нейтралитета, поскольку присоединилась к санкциям ЕС против России, арестованы деньги российских олигархов, заморожены российские государственные активы, поэтому нужно давать разрешения на поставку современного оружия Украине", - сообщил политик.
По его словам, многих смутило заявление президента Швейцарии Алена Берсе, сказавшего, что оружие швейцарского производства не должно использоваться на войне в Украине. Однако здесь следует учитывать определенные особенности политического устройства Швейцарии, где президент избирается сроком на год и не имеет решающего влияния.
"Сейчас мы собираем голоса в этой стране, в частности, планируем работать на уровне кантонов, чтобы в конце концов получить положительное решение относительно передачи швейцарского оружия. Важно отметить, что большая работа в этом государстве ведется нашими дипломатами, нашего посла знают и уважают. Однако сложность ситуации объясняется именно предвыборным процессом, когда многие политики заигрывают с избирателями и манипулируют вопросом нейтралитета. Сейчас мы планируем провести разъяснительную кампанию для швейцарцев о том, что решение о передаче оружия Украине вовсе не означает потери нейтрального статуса", - сказал народный депутат.
Он добавил, что в Швейцарии действует большая украинская диаспора, есть много волонтеров, которые готовы присоединиться и работать с местным населением, чтобы разъяснять детали вопроса о поставках оружия Украине.
а де дипломатія,чи волонтери і там повинні віддуватись?
Может и з Зелей делится.
Ой, забувся! Та ж послиця - своя "на 100%" і отримала посаду в подяку (по-дєрьмаковському "почесне заслання").
Тоді все норм...
треба заборонити без дозволу України продавати продукти в швейцарію якщо вони виготовлені з українського зерна.
Рішення ухвалювалося ще минулого року. Про нього в листопаді-грудні офіційно повідомили в урядових вісниках. А в нас у Берні є посольство й під час війни священний обов'язок посла відстежувати таку інформацію у відкритих джерелах та виходити з ініціативами про способи передачі зброї Україні.
Але ж у нас у Швейцарії пані Венедіктова, яка вважає, що це їй заслужений курорт за те, що здала посаду генпрокурора куму Єрмака без бою й скандалу. З якого лиха їй турбуватися про якісь потреби української оборони? Бо в нас гинуть українці й руйнуються міста? А туди не долітає... До речі, спеціалістка з орального сексу - послиця в Болгарії відреагувала на наругу над українським прапором прорашистським депутатом? А втрата союзника Словенії завдяки одіозному екс-міністру й послу Тарану? А повний провал у Китаї, куди Зеленський на особисте прохання путіна вже понад два роки не відправляє посла України?
Но самое главное -- это исключительно грамотные образованные специалисты на каждом важном участке!
(і жодного слов істини в трьох реченнях 😭)