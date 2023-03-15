Украина будет проводить широкую разъяснительную кампанию в Швейцарии, чтобы добиться снятия запрета на поставку оружия, - Арахамия

Украина активно работает над тем, чтобы разблокировать решение о получении оружия от стран-партнеров. Одно из важных направлений работы сегодня – это переговоры со Швейцарией. В этом государстве часть политиков спекулирует вопросом нейтралитета, поэтому поставки нам швейцарского оружия заблокированы.

Об этом рассказал народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я вчера встречался с парламентариями Швейцарии, где сейчас идет большая дискуссия относительно того, предоставлять ли партнерам, закупившим швейцарское оружие, разрешение на передачу его нашему государству. В стране продолжается предвыборная кампания, и на этом вопросе очень спекулируют. Одни избиратели говорят о сохранении нейтралитета и запрете любых поставок. Вторая достаточно большая группа людей говорит, что Швейцария уже вышла из нейтралитета, поскольку присоединилась к санкциям ЕС против России, арестованы деньги российских олигархов, заморожены российские государственные активы, поэтому нужно давать разрешения на поставку современного оружия Украине", - сообщил политик.

По его словам, многих смутило заявление президента Швейцарии Алена Берсе, сказавшего, что оружие швейцарского производства не должно использоваться на войне в Украине. Однако здесь следует учитывать определенные особенности политического устройства Швейцарии, где президент избирается сроком на год и не имеет решающего влияния.

"Сейчас мы собираем голоса в этой стране, в частности, планируем работать на уровне кантонов, чтобы в конце концов получить положительное решение относительно передачи швейцарского оружия. Важно отметить, что большая работа в этом государстве ведется нашими дипломатами, нашего посла знают и уважают. Однако сложность ситуации объясняется именно предвыборным процессом, когда многие политики заигрывают с избирателями и манипулируют вопросом нейтралитета. Сейчас мы планируем провести разъяснительную кампанию для швейцарцев о том, что решение о передаче оружия Украине вовсе не означает потери нейтрального статуса", - сказал народный депутат.

Он добавил, что в Швейцарии действует большая украинская диаспора, есть много волонтеров, которые готовы присоединиться и работать с местным населением, чтобы разъяснять детали вопроса о поставках оружия Украине.